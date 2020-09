Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de primaria 22 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de primaria de este martes 22 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar como parte de tus clases.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Matemáticas: Juguemos con dados

En la clase de hoy continuarás aprendiendo a leer, escribir y ordenar números naturales hasta 100.

Aprenderás a relacionar colecciones dibujadas con el numeral correspondiente, y reconocerás el antecesor o el sucesor de un número determinado.

¿Qué hacemos?

En esta sesión además de aprender, te divertirás mucho, realizarás diferentes juegos para contar colecciones o grupos de objetos, para eso, ocuparas los materiales que se te pidieron en la sección anterior, que son los siguientes:

Cuaderno

Libro de matemáticas

Lápiz

Goma

Sacapuntas

Objetos pequeños para contar como taparroscas, botones, grandes, semillas también grandes o piedritas.

2 Dados

Seguramente conoces los dados y la forma que tienen es de un cubo, porque tiene seis caras con forma de cuadrado y que en cada cara hay diferentes cantidades de puntos del 1 a 6.

Ahora juega con tu acompañante, tomen un dado cada uno, cuenten hasta tres y lancen al mismo tiempo, observen cuantos puntos tiene su dado que lanzaron y el que tenga el mayor número es el ganador.

Repitan el paso anterior, pero esta vez, háganlo de la forma contraria, es decir, ahora el que tenga el menor número es el que ganará.

Si tienes tu libro de texto de Matemáticas de primer grado, realiza la actividad de la ¡Lotería! que aparece en la página 16.

Esta es la actividad de la Lotería que encontrarás en la página 16 de tu libro. Imagen: SEP

Tira de nuevo el dado, cuenta el número de puntos y señala con una semilla el número correspondiente en la casilla de tu libro. Por ejemplo, si tus dados cayeran de la forma en que se muestra en la imagen:

Imagen: SEP

Observa el número de puntos ¿Cuántos puntos hay en total? Cuenta cuidadosamente los puntos. ¡Muy bien, son 9!

En el tablero busca la celda que contenga el numero 9 pon una semilla en ella, en este caso hay dos celdas con ese número, entonces colocarás una semilla en cada celda, que están marcadas con flechas rojas.

Imagen: SEP

Es momento de jugar un último juego, dibuja o pide ayuda al adulto que te acompañe para dibujar en tu cuaderno una tabla como la siguiente:

Antes Número de puntos en el dado Después

También necesitarás una tira de números del 1 al 10, la misma que ocupaste la sesión pasada y que se encuentra en tu libro de texto en la página 15, la tira te servirá de apoyo por si olvidas como escribir algún número.

Imagen: SEP

Los pasos para realizar el juego, son los siguientes sigue el ejemplo:

Lanza el dado y cuenta los puntos que te salieron. En la casilla de en medio del cuadro que dibujaste, anota el número que te salió. Sí dudas como se debe de escribir el número que tienes, entonces apóyate en la tira anterior. En la celda que se encuentra del lado izquierdo donde anotaste el número, debes de escribir el número que va antes, y en la casilla derecha, el número que va después, para esto también puedes apoyarte en tu tira de números.

Reto de hoy

Te invitamos a que juegues a la lotería con algún miembro de tu familia, recuerda que el tablero está en la página 16 de tu libro de texto de Matemáticas. Seguramente se divertirán mucho.

Para la próxima sesión de matemáticas necesitarás tú cuaderno, tu libro de texto, lápices, goma y sacapuntas.

Formación Cívica y Ética: Somos personas únicas y valiosas

Aprenderás a reconocer el valor que tienes como persona, reflexionaras y expresarás tus ideas, emociones, sentimientos, deseos y necesidades y a estar consciente de cuidarte y cuidar a otras personas entre tu familia, amigas, amigos y tu grupo escolar.

Descubrirás que el expresar tus emociones, te hace ser una persona singular y única.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior reflexionaste sobre emociones y sentimientos, como la tristeza, la alegría, el miedo y el enojo. También aprendiste la importancia de expresar tus emociones, decirles a otras personas lo que sientes sin lastimarlas o lastimarte.

En esta ocasión realizarás una actividad que te ayudará a reforzar lo que aprendiste, observa las siguientes imágenes de diferentes situaciones y expresiones de sentimientos y emociones, con tu color favorito traza una línea para unirlas según corresponda:

Imagen: SEP

Observa atentamente las imágenes, hay niños y niñas, algunos de ellos están jugando, hay un balón y una muñeca. Analiza cada una de las imágenes:

En la primera hay dos niños jugando futbol, parecen felices, porque están muy sonrientes.

En la segunda imagen hay una niña que tiene una muñeca en las manos. Pero parece muy triste. Algo le pasa. Observa su rostro, no se ve tan alegre, su muñeca tiene un pie roto parece que esta descosida. Quizá deba decirle a alguien que le ayude a coserla.

En la tercera imagen hay un niño que está solo. Parece que tiene miedo. Se ve en su rostro y la forma en que está parado, algo pasó que le provoca miedo.

En la última imagen hay dos niños y uno está señalando a otro con el dedo. El otro está apretando las manos muy fuerte. Como si estuvieran muy enojados. Quizá están discutiendo por algo que pasó. Ambos están muy molestos.

No olvides que la expresión de emociones se puede manifestar a través de gestos, posturas, movimientos de las manos o del cuerpo, miradas, entre otras formas. Con base en eso relaciona el rostro de la niña o niño que manifiesta la emoción en cada una de las situaciones.

Después de realizar la actividad que te ayudo a reafirmar tu aprendizaje de la sesión anterior, conocerás que es la autoestima. Con ayuda de un adulto, mamá, papá o quien te acompañe observa el siguiente video:

Tu autoestima es importante

Cuando te conoces y te valoras, aprendes a tomar mejores decisiones, a manejar mejor tus emociones, sentimientos y lo que piensas y defiendes mejor lo que te hace único y valioso.

Todas las personas son diferentes y cada una tiene características que las hacen únicas, como el tamaño del cuerpo, el tono de piel, el color de cabello, si pertenecen a un grupo indígena o afromexicano, también pueden hacer cosas diferentes como bailar, cantar, correr, cocinar, y muchas cosas más.

Todas las personas merecen respeto, a que se les tome en cuenta y se les ayude a aprender, a crecer y a desarrollarse seguros y sanos.

Cuando te conoces, valoras tus aspectos positivos y te aceptas como eres. Tu autoestima se fortalece, pues te reconoces como una persona valiosa. Te sientes más seguro, lo que te ayuda a evitar situaciones en las que otras personas te ofendan o influyan de manera negativa. Por eso es importante fortalecer la autoestima.

Te invitamos a conocer el cuento de La ratoncita tímida, si aún se te dificulta leer, pide a un adulto, mamá, papá o alguien que te acompañe que te ayude a leer el cuento:

"La ratoncita tímida"

A la ratoncita Xóchitl todo le daba pena, si alguien llegaba de visita a su casa, le daba vergüenza saludar y corría a esconderse. En la escuela, Xóchitl escogía para sentarse el último lugar de la última fila. Ella pensaba "Así no me verán y no tendré que hablar con nadie". Sus papás se preocupaban porque siempre estaba sola.

- ¿Por qué no te haces amiga de tus compañeros? - preguntó una vez su mamá.

- Me da miedo, es muy difícil - contestó Xóchitl.

- Haz el intento. En realidad, es más sencillo de lo que piensas.

Xóchitl se quedó callada.

Un día, cuando el maestro preguntó a quién le gustaría escribir su nombre en el pizarrón, nadie levantó la mano. Xóchitl quería hacerlo, pero le dio tanto miedo que decidió no moverse. "Mejor mañana", pensó.

Al día siguiente, el maestro pidió que alguien pasara al pizarrón. Xóchitl levantó la mano, pero tan poquito que el maestro no la vio y escogió a otro alumno.

Cuando todos salían al recreo, se formaban pequeños grupos para platicar o jugar. Pero Xóchitl se apartaba de todos mientras pensaba: "Así es mejor. Nadie me necesita".

Cierta vez, Xóchitl sintió muchas ganas de platicar con alguien y se acercó a la cabrita Lupe.

- ¡Hola! - le dijo, pero en voz tan baja que la cabrita no pudo escucharla.

- ¡Hola! - repitió Xóchitl, pero su volumen de voz fue todavía débil y la cabrita Lupe siguió su camino sin voltear. Xóchitl se sintió triste por no haber hablado más fuerte.

A la mañana siguiente, decidió saludar con más fuerza.

- ¡Hola! - le gritó al sapito Sergio. El pobre sapo brincó asustado por el grito y dejó caer sus libros. Xóchitl le pidió una disculpa y pensó que ya nunca intentaría hacerse amiga de nadie.

Un día, el maestro preguntó:

- ¿Quién sabe escribir Chihuahua?

Varios alumnos pasaron al pizarrón, pero ninguno pudo escribir bien la palabra.

De pronto Xóchitl se levantó y dijo:

- ¡Yo sé escribirla! -.

Lo hizo bien y todos en clase la felicitaron. A la salida, el búho Quique le preguntó:

- ¿Tú podrías enseñarme a escribir?

- ¡Seguro! - respondió Xóchitl - ¿Quieres venir a mi casa?

El búho contestó que sí y se fueron juntos platicando. Cuando llegaron a la casa, Xóchitl presentó a Quique con su mamá:

- Seguramente tú eres amigo de Xóchitl - dijo ella y luego les ofreció una rebanada de pastel.

Así, muy contentos, Xóchitl y Quique se sentaron a estudiar. Xóchitl ya tenía un amigo.

SEP, Español. Libro de Lecturas. Segundo grado, México, 1993, pp. 28-33.

Realiza la siguiente actividad, toma una hoja en blanco y has dibujos que representen rasgos que te hacen sentir único y valioso, por ejemplo, si te gusta leer, puedes dibujar un libro o si te gusta salta el futbol puedes dibujar un balón.

Mientras terminas tu dibujo puedes observar el siguiente video, que nos platicara un poco de la historia de Brandon, quien es muy bueno para jugar futbol, pero hay personas que no confían en el por tener síndrome de Down.

Kipatla: Brandon, uno más del equipo (capítulo 11 de la segunda temporada)

La historia de Brandon te muestra que todas las personas tienen diferentes características y condiciones, lo que hace que todas y todos seamos únicos y valiosos.

Pasemos a la siguiente actividad. En esta ocasión vas a leer algunas frases y tu pondrás tu pulgar hacia arriba, como el dibujo azul, si has hecho lo que dice la frase, o tu pulgar hacia abajo, como el dibujo rojo, si aún no lo has hecho:

Imagen: SEP

¿Estás listo? Estas son las frases:

Me conozco, sé lo que me gusta y lo que me molesta. Conozco mis cualidades y me siento orgullosa u orgulloso. Estoy segura o seguro de que soy bueno para muchas cosas. Me considero una persona agradable y valiosa. Me gusta como soy Respeto a los demás y pido que me traten con respeto Me siento muy bien conmigo mismo. Digo que no cuando algo afecta mis emociones y sentimientos.

¿Cuántas veces pusiste tu pulgar hacia arriba? ¿En cuántas hacia abajo? ¿Qué crees que te hace falta para que algunas de las que aún no logras, puedas cambiarlas? Coméntalo con algún familiar o persona que te acompañe.

No olvides que para mejorar la autoestima debes de valorar tus logros, confiar en ti mismo, aceptarte como eres y esforzarte por ser cada vez mejor. Tienes que demostrarte cuánto te quieres a ti mismo. Date un enorme abrazo, rodeándote con tus propios brazos. ¡Qué bien se siente!

Reto de hoy

Te invitamos a realizar el siguiente reto. Pon mucha atención y pide la ayuda de algún familiar.

Necesitas una hoja de papel o cartulina del color que prefieras. Vas a dibujar en el centro una estrella del tamaño de la hoja y recórtala con mucho cuidado. Decora las orillas como prefieras. Puedes usar marcadores, colores, diamantina, o los materiales que tu consideres y que tengas disponibles en casa. Esa será tu estrella.

En el centro vas a escribir tu nombre y las características que te hace único y valioso. Pide a tus familiares que en los picos de las estrellas escriban algo que piensen que te hace único y especial, como ser responsable, honesto, solidario, alegre, entre otros.

Cuando termines, ponla en un lugar donde la puedas ver todos los días y que te haga recordad que eres una persona valiosa y única. Si lo deseas puedes elaborar una estrella para cada integrante de la familia.

Lengua Materna: ¡Cuántos materiales para mirar, leer, aprender y disfrutar!

En esta lección explorarás acervo disponible y reconocerás algunas de sus características. Identificarás y te familiarizarás con diferentes tipos de materiales, libros y/o textos.

Para la sesión de hoy, necesitarás los siguientes materiales:

Tu libro de Lengua Materna. Español

Lápiz

Hojas blancas

Un cuaderno

Colores

¿Qué hacemos?

Las bibliotecas son lugares donde puedes encontrar muchos libros con temas de todo tipo y muy interesantes, también puedes consultarlos para encontrar el significado de palabras que desconoces, o para saber de algún tema que te llame la atención. La biblioteca definitivamente es un espacio lleno de magia, saberes y secretos.

Observa el siguiente video en donde el reportero Domingo Hilario Sánchez Buenrostro nos muestra la biblioteca Vasconcelos:

Once Niños recomienda la Biblioteca Vasconcelos

Realiza la actividad "Vamos a la biblioteca" que aparece en la página 22 de tu libro de Español y te mostramos en la siguiente imagen:

Imagen: SEP

Ahora observa los siguientes videos para descubrir más libros sobre más temas:

ON recomienda el libro Ricitos de Oro

Once Niños recomienda la colección de libros Animales al natural

Once Niños recomienda el libro Miremos dentro del cuerpo humano

ON Recomienda el libro ¿Dónde comemos hoy?

Once Niños recomienda el libro Diccionario para armar

Ya conoces tres tipos de materiales:

Cuentos ilustrados. Textos informativos Diccionarios

Y existen muchos más, como cuando leíste el cuento de ricitos de oro, ¿Crees que ella realmente tiene su cabello de oro?

Hay textos que utilizan las palabras de manera no tan común, para expresar algo diferente. Como cuando te dicen que eres un Sol, no es que de verdad seas un sol, sino que tratan de expresarte que les das mucha luz y calidez a su vida.

A este tipo de texto les llamamos poemas, observa el siguiente video como ejemplo:

Once Niños recomienda el libro La artesana de las nubes

Otro tipo de texto que se parece a los poemas, son los cancioneros, que reúnen las letras de las canciones. Escucha la siguiente canción:

Libros del Rincón. Animaciones. La Cucaracha

Para ver el video da clic AQUÍ.

Reto de hoy

Te proponemos que escribas un texto para que lo compartas con tu familia.

Una opción es que hagas un cuento y la otra es que elabores un texto informativo sobre el tema que tú decidas. Elije cuál prefieres hacer. Puedes utilizar hojas o cartón para llevarlo a cabo, hacer tú mismo los dibujos o recortar y pegar ilustraciones de revistas y periódicos que ya no se usen en casa. Pídele a un adulto que sepa leer y escribir que te ayude. Puedes dictarle los textos que quieres que lleve tu obra.

¿Te animas a aceptar el reto? Si no, no pasa nada. Pero tal vez otro día si te animes, ¿o no?

Artes: Mi cuerpo en movimiento

En esta clase moverás partes de tu cuerpo a distintas velocidades al escuchar consignas. Explorarás movimientos del cuerpo e identificarás las posibilidades para generar secuencias de movimientos.

Para esta sesión vas a necesitar ponerte ropa cómoda, un espacio libre de objetos que puedan lastimarte o que no te permitan moverte libremente, así que prepárate.

¿Qué hacemos?

El cuerpo tiene movimientos muy interesantes y que practica todos los días, por ejemplo, el aplaudir caminar o marchar, mover la cadera, los brazos. Te invitamos a explorar esos movimientos.

Actividad 1 : Fase de preparación del cuerpo

Escucha la canción "La Iguana" mientras intentas imitar los siguientes movimientos que suceden en la vida cotidiana:

Mueve la cadera, como cuando no cabes en el metro

Marcha en un desfile

Bate una mezcla para pastel

Aplaude

Mueve un pie simulando que esperas a alguien

Muévete libremente con la música

La canción la puedes encontrar dando clic ACÁ.

Elabora una ficha con símbolos para representar cada movimiento. Como sugerencia, puedes dibujar una curva para representar el movimiento de caderas de un lado a otro, para marchar dibuja dos puntos, para batir un espiral, para aplaudir una mano y para mover un pie dibuja una huella. Observa los ejemplos de fichas:

Imagen: SEP

Cada que veas la ficha de la mano, sabrás que tienes que aplaudir. Juega con tu acompañante.

Actividad 2 : Secuencia de pasos

Elabora una secuencia usando tres de tus tarjetas que elaboraste. Por ejemplo, puedes elegir estas 3:

Imagen: SEP

Tu secuencia sería: batir, mover la cadera como si no pudieras entrar al vagón del negro y por último mover el pie como si esperaras a alguien. Y para hacerlo aún más divertido puedes especificar qué quieres que dado movimiento se repita 8 veces, después de esas 8 veces, tu acompañante tiene que cambiar la tarjeta a la siguiente.

Inicia de nuevo el audio de “La Iguana”, en el segundo 30 puedes empezar a seguir las tarjetas para las secuencias hasta concluir la canción

Platica con tu familia sobre la música y los movimientos, y expresa sí puedes producirlos con mayor rapidez o incorporar otros.

Reto de hoy

Intenta descubrir en casa algunos movimientos que observes, por ejemplo, qué movimientos realizamos al comer, o al barrer, puedes representarlos en tarjetas con algún signo para recordar a qué movimiento se refiere.

También puedes pensar cuánto tiempo durarán estos movimientos, y cómo se ejecuten, pueden ser lentos o rápidos, largos o cortos.

Elige alguna canción que te agrade e intenta crear secuencias sencillas.

En esta clase nos movimos a diversas velocidades y ritmos, además exploramos algunos símbolos que nos pueden ayudar a representar los pasos y de esta manera crear secuencias de baile muy sencillas pero muy divertidas.

El observar los símbolos nos ayudó a ejercitar nuestra memoria.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo