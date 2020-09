Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de primaria 23 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de primaria de este miércoles 23 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Conocimiento del Medio: Resuelvo conflictos

En la clase de hoy aprenderás a reconocer la diversidad de formas de comportamiento y sugerirás reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

También vas a reflexionar sobre cómo actuar ante una situación o problema cotidiano y cómo resolverlo.

Pide ayuda a un adulto, mamá, papá o a quien te acompañe para que juntos busquen el siguiente material que ocuparás en casa: cuaderno, lápiz, color rojo, una goma y un sacapuntas.

¿Qué hacemos?

Lee con atención la siguiente carta de Priscila:

Hola me llamo Priscila, hace unos días mi hermano mayor y yo jugábamos a patear la pelota; al principio quedamos de acuerdo en que tiraríamos una vez cada uno. Pero cuando llegó mi turno, él siguió pateando la pelota solo. Yo le dije que me dejara jugar, pero me dijo que la pelota era suya. Me puse muy triste y desde ese día ya no jugamos juntos.

¿Qué puedo hacer para que mi hermano respete mi turno?

No quiero que estemos enojados, pero no me gusta que no cumpla nuestros acuerdos.

Me despido, saludos a todos.

Firma. Priscila.

Es una situación difícil por la que está pasando Priscila, ¿no crees? Ella se siente muy triste porque no ha jugado desde hace muchos días con su hermano, pero no sabe qué hacer para que su hermano respete los acuerdos.

Si estuvieras en la situación de Priscila, ¿qué harías?

Pide a un adulto, mamá, papá o a quien te acompañe que te ayude a registrar tu respuesta en tu cuaderno.

A continuación, observa la siguiente cápsula de Memo y Alan, ellos te darán algunas sugerencias para resolver este tipo de conflictos:

Resolver tus conflictos

Repasa los pasos que Memo y Alan te aconsejaron para que no los olvides:

Tomar tiempo para tranquilizarte. Decir lo que piensas y sientes con respeto. Prestar atención al punto de vista del otro. Si lo intentas y no resulta, pide ayuda a un adulto.

La respuesta que pensaste respecto al caso de Priscila, ¿se parece a lo que te sugieren Memo y Alan?

Recuerda siempre que respetar las reglas y los acuerdos, evitará que se generen conflictos.

Para la siguiente sesión de Conocimiento del Medio, necesitarás los siguientes materiales:

Tu libro de texto del Conocimiento del Medio de primer grado.

Un cuaderno.

Lápiz, lápices de colores, goma y sacapuntas.

Matemáticas: De pequitas y puntitos

En esta sesión continuarás aprendiendo a resolver problemas de suma y resta con números naturales menores que 100.

Aplicarás los principios de la suma como resultado de juntar objetos concretos. Representarás el resultado de la suma de dos números, cuyo resultado es menor a 10.

Pide ayuda a un adulto, mamá, papá o a quien te acompañe para que juntos busquen el siguiente material que ocuparás en casa: cuaderno u hojas, lápiz, colores, goma, sacapuntas, un dado y tu libro de texto Matemáticas.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, pide a un adulto que te ayude a leer el siguiente cuento:

Érase una vez Catarina, quien había nacido sin sus pequitas; pero como ella era muy vanidosa, decidió mandarse a hacer 10 pecas con la araña costurera. La araña le dijo que lo haría a cambio de 10 monedas, una por cada peca; Catarina aceptó.

Cuando llegó el día de la entrega Catarina solo había juntado 4 monedas y se las ofreció a la araña, quién, al ver que no estaban completas, le dijo: –Solo te dejaré 4 pecas, cuando tengas el resto de las monedas, te entrego el resto de tus pecas.

Catarina aceptó y pidió que le cosiera las 4 pecas a su traje, pero la araña no estaba muy contenta porque esperaba todas sus monedas, entonces, le cosió las 4 pequitas en un mismo lado.

Al ver esto Catarina pensó cómo resolver su situación, ya que esperaba verse encantadora con sus pecas nuevas, y tener 4 pecas de un mismo lado, no era lo que ella quería.

Decidió entonces pintar las pecas que le faltaban con un plumón. Al salir, las demás catarinas admiraron lo bien que se veía y ella le encontró tanto el gusto, que decidió hacer lo mismo cada día, cambiando el número de pecas.

Imagen: SEP

Llegó el momento de jugar, le vas a ayudar a la Catarina a dibujar más pequitas a su traje, para ello lanzaras un dado y los puntos que salgan serán las pecas que aumentaremos en su cuerpo.

Para hacer este juego más divertido: intenta calcular mentalmente cuantas pecas tendrá en total. Recuerda que ella ya tiene 4 pequitas, entonces antes de dibujarlas usa un cuadro como el siguiente, del lado izquierdo, donde te indica la flecha azul, anotaras lo que el numero de pecas totales que crees que tendrá la Catarina, y del lado derecho, donde indica la flecha roja lo que resultó:

Imagen: SEP

Para comprobar contaras una por una las pecas y comprobarás si tu resultado es correcto, gana el que tenga más aciertos.

Realiza otro juego más, esta vez será con fichas de dómino, también ocuparás tu dado, pero ahora dibujaras con puntitos de dominó. Intenta dibujar las fichas, puedes pedirle a tu acompañante que te ayude a dibujarlas, pueden hacerlas con tu color favorito.

Imagen: SEP

Las fichas tienen puntos solamente de un lado. Lanza tu dado y en la parte blanca dibuja el número de puntos que te salió. Después anota el número total de ambos lados, pero para hacerlo más emocionante, tienes 10 segundos para anotarlo.

Observa el siguiente ejemplo para que te sea más sencillo. Si al lanzar tu dato, cayera de esta forma:

Imagen: SEP

Dibuja 4 puntos en la parte blanca de tu primera ficha, de la siguiente forma:

Imagen: SEP

Y al sumar los 4 puntos de arriba, y los 3 puntos de abajo, te dará un total de 7 puntos. El que tenga más puntos es el ganador.

¡Inténtalo tú, verás lo sencillo y divertido que es, no dejes de practicarlo!

Reto de hoy

Juega con algún integrante de tu familia a las fichas de dominó, hazlo como lo aprendiste y diviértete.

Recuerda que para la siguiente sesión de matemáticas debes tener materiales como frijolitos, piedras, tapas de botella, botones grandes, cualquier objeto que te sirva para contar, también tu cuaderno y tu libro listo, lápices tu goma y tu sacapuntas.

Lengua Materna: Cuando cuentes cuentos

En esta lección escucharás la lectura de cuentos infantiles y anticiparás el contenido para después verificar tu predicción, con lo que aprenderás una nueva estrategia de lectura, que es la predicción del contenido.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, abre tu libro de Lengua Materna. Español en las páginas 23 a 25, donde se encuentra el cuento llamado "Rafa, el niño invisible", escrito por Nuria Gómez Benet, una narradora y poeta mexicana que se ha dedicado a crear obras para niños y jóvenes.

Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

Anota en una hoja o en tu cuaderno: ¿De qué crees que trata este cuento? Recuerda pedir el apoyo de tu familiar para que escriba lo que tú le dictes.

Estas son algunas ideas que tuvieron otros niños, así como tú:

Es la historia de un niño llamado Rafa que tiene súper poderes, por eso desaparece. Es la historia de un niño al que le dicen así –Rafa, el niño invisible-- porque hace muchas travesuras, pero nunca lo ven cuando las hace. Rafa es un niño que se hace chiquito como bebé y por eso no lo pueden ver.

Escucha con atención el cuento, si gustas, puedes intentar seguirla en tu libro de texto Lengua Materna. Español:

Cuento Rafa, el niño invisible

Retoma las preguntas que vienen en la página 25 de tu libro de texto:

¿Rafa era invisible de verdad?

¿Por qué Rafa sentía que se le habían borrado los pies, las piernas, el cuerpo, los brazos, el cuello, la cabeza y hasta el pelo?

¿Cómo dejo de ser invisible Rafa?

Para que no te olvides de esta lectura, regístrala en tu Pasaporte de lectura, lo puedes encontrar en la página 209 de tu libro de texto de Lengua Materna. Español, sigue las siguientes indicaciones para armarlo, si se te dificulta pide la ayuda de tu acompañante:

Dobla el papel por la mitad de manera horizontal. Sin desdoblar el anterior, dobla el papel nuevamente por la mitad, siguiendo la línea. Aplana el libro. Recorta por la línea para emparejar las hojas. ¡Listo! Ya puedes usar tu "Pasaporte de lecturas".

Cuando tengas 10 libros o textos anotados, pueden desdoblar y volver a realizar las instrucciones, pero por el otro lado de la hoja.

Reto de hoy

Platica con tu familia y responde las siguientes preguntas:

¿Cómo fue tu llegada cuando naciste?

¿Cuáles fueron los cuidados que te dieron?

Si tienes un hermano mayor, pregúntale si recuerda cuando tú naciste y si en algún momento se sintió invisible, como Rafa.

¿Alguna vez te has sentido invisible?

Realiza un dibujo de cómo te imaginas que eras cuando eras bebé.

Inglés: Jugando con los saludos en inglés

En esta clase aprenderás a reconocer palabras y expresiones en inglés. Conocerás expresiones para que saludes a las personas, por ejemplo, conocerás palabras como la pregunta: ¿Cómo estás?

Do you like to sing? / ¿Te gusta cantar?

Cantarás una canción donde encontrarás los saludos que has aprendido a decir en inglés. Observa el siguiente video:

How are you? I'm fine (Greeting song) - English song for Kids

Desubre qué significa cada expresión:

Hoy are you? / ¿Cómo estás?

Fine, thanks and you? / Bien, gracias ¿y tú?

I'm not good / No estoy bien

Ahora realiza la siguiente actividad. Necesitarás una pelota ligera que tengas en casa, pero si no la tienes, puedes utilizar una pelotita hecha de periódico o papel, necesitarás también la ayuda de un integrante de tu familia, papá, mamá o quien te esté acompañando.

El propósito de esta actividad con la pelota es que logres recordar e identificar algunas expresiones en inglés.

Inicia con expresiones en inglés. Puede ser tu papá, tu mamá, un hermano o un familiar que estará enfrente de ti para lanzarte la pelota y que identifiques el saludo solo aquellos en inglés. Tu acompañante al lanzarte la pelota tiene que decirte una expresión de saludo. Sí la expresión es en inglés, entonces tu repetirás la frase, si es en otro idioma, entonces no la dirás.

De las siguientes expresiones, ¿cuáles están en inglés?

Hello

Hi

Bonjour

Good Morning

Hola

Good afternoon

Good bye

Well done! Lo has hecho muy bien.

Lee el siguiente cuento y pon atención a los saludos en inglés que has aprendido:

"Timmy and Tommy are good Friends (Timmy y Tommy son buenos amigos)"

Once upon a time, there was a rabbit; his name is Timmy. Timmy was sad, he didn’t have Friends. (Timmy estaba triste: ¿sabes por qué estaba triste? Estaba triste porque no tenía amigos; vamos a escuchar qué sigue. Timmy was playing alone with his ball and suddenly Timmy looked a rabbit. It was Tommy, Tommy was so happy. Tommy said: hello, my names is Tommy. How are you? (Tommy dijo: hola, mi nombre es Tommy: ¿Cómo estás?) vamos a escuchar qué responde. Timmy. I’m not good, i’m sad, i don’t have Friends. (Timmy contestó: no estoy bien, estoy triste, no tengo amigos por eso juego sólo con mi pelota). Tommy- if you want, I can play with you and be Friends. (Tommy contestó: sí quieres. puedo jugar contigo y ser amigos). Timmy: yes! i will be so happy. Timmy and Tommy played with the ball and became good Friends. (Timmy respondió: sí, estoy muy feliz. Timmy y Tommy jugaron con la pelota y fueron grandes amigos. Goodbye Timmy, goodbye Tommy, so long!

Identifica las frases de saludo que se mencionaron en el cuento.

Termina la sesión con esta linda canción. Ponte de pie para cantar, bailar y hacer un poco de ejercicio junto con tu acompañante.

The Goodbye Song for Children

Great job! Muy bien por todo tu trabajo en la sesión de hoy y recuerda practicar las frases que aprendimos hoy con los integrantes de tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo