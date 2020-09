Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de primaria 25 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de primaria de este viernes 25 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Matemáticas: Granja de cochinitos

En la clase de hoy juntarás colecciones concretas para encontrar el total de objetos. Encontrarás el total de una colección a partir de juntar los elementos de otras colecciones.

Para esta sesión, utilizarás: semillas, botones, piedritas, taparoscas, o algún material que tengas a la mano que te sirva para contar, y tu libro de texto de Matemáticas de primer grado. Si no tienes el libro, puedes consultarlo dando clic AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Realizarás una actividad de conteo, para empezar, imagina que hay 10 cochinitos fuera de su corral, como en la siguiente imagen:

Imagen: SEP

Para meterlos nuevamente a su corral, debes de seguir las siguientes indicaciones, puedes ayudarte de tu material para contar, simulando que son los cochinitos:

Del lado derecho entrarán 2 cochinitos y del lado izquierdo 2 cochinitos Del lado derecho entrarán 4 cochinitos y del lado izquierdo 1 cochinitos Del lado derecho entrarán 2 cochinitos y del lado izquierdo 3 cochinitos Del lado derecho entrarán 5 cochinitos y del lado izquierdo 5 cochinitos

Pide la ayuda de tu acompañante para dibujar una tabla como la siguiente:

Imagen: SEP

Cómo ejemplo, observa la solución de la primera indicación

1. Del lado derecho entraran 2 cochinitos y del lado izquierdo 2 cochinitos, represéntalo en una tabla como la siguiente:

Imagen: SEP

Recuerda que puedes sustituir los cochinitos con semillas, piedritas, o lo que tengas de material para contar, tu tabla final deberá de quedar de la siguiente manera:

Imagen: SEP

Lo hiciste muy bien, para finalizar la sesión, realiza la última actividad del día. Consulta tu libro de texto Matemáticas en la página 19.

Imagina que tienes una máquina de juntar, cuando en la tabla dice “Tubo verde” coloca tu material de contar del lado derecho, cuando la tabla dice “Tubo rojo” coloca tu material contable, del lado derecho, una vez que tengas tus dos grupos de semillas, piedras o lo que uses para contar, únelos y cuenta el total de semillas.

Por ejemplo, para el primer ejercicio de la tabla:

Imagen: SEP

Con apoyo del ejemplo anterior, termina de resolver la tabla. Se trata de usar tu material contable haciendo tus “montoncitos” como se indican en la tabla, para saber cuántas se juntan. Si conoces el resultado anótalo. Sí se te dificulta, puedes pedir ayuda a algún integrante de tu familia.

Reto de hoy

Para el reto de hoy ¡usarás tus dados! Tira un dado, y el número de puntos que salga, lo representas con tus objetos para contar; tira otro dado y vuelve a representar esa cantidad de puntos. Antes de juntarlos, intenta decir si juntos serán más de 10 o menos de 10 objetos. ¡Ahora júntalos para comprobarlo! Intenta jugar con algún integrante de tu familia.

Conocimiento del Medio: Reglas, ¿en los juegos también?

Aprenderás a reconocer las formas de comportamiento y sugerirás reglas que favorezcan la convivencia en la escuela y la familia.

Reflexionarás la importancia de las reglas para la sana convivencia en el salón de clases. Comprenderás que en todos los lugares, incluida la escuela, hay reglas que te mantienen seguro porque hacen que la convivencia sea sana y pacífica.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material: lápiz, sacapuntas y tu libro de texto Conocimiento del Medio. Si no lo tienes, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Seguramente alguna vez al jugar has pasado por conflictos con tus compañeros, amigos o hermanos, porque no logran ponerse de acuerdo con algunas cosas. Es por eso que es muy importante establecer reglas, para que el juego sea más sano y divertido.

Observa los siguientes videos para que puedas entender para qué sirven las reglas:

¿Por qué existen las reglas?

Con la explicación de Alan y Nora ¿Te resultó más sencillo entender la importancia de las reglas en cada uno de los lugares donde conviven?

Las reglas te ayudan a tener orden en todas las actividades que realizas, incluso las deportivas. Observa los siguientes ejemplos:

1. ¿Qué sí y qué no se puede hacer en una carrera?

2. Deporte en minutos - Natación

3. Deporte en minutos - Levantamiento de pesas

Así como hay reglas en los deportes, también las hay en los juegos. ¿Has jugado al avioncito? ¡También tiene reglas!

Se debe realizar por turnos. Se salta en un pie sobre las casillas con un número (1, 2, 3, 6, 9) Se salta con los dos pies en las casillas (4, 5, 7, 8 y 10) Cada participante debe tener una piedrita, un saquito de semillas o un papel mojado. El primero de la fila tira su saquito a la casilla 1 y salta directamente a la casilla 2, así con las demás hasta llegar a 10 y de regreso. Antes de finalizar debes recoger tu saquito y brincar a la salida. No puedes pisar raya. No debes saltar con dos pies. Si se te olvida en qué número vas o recoges tu saquito pierdes y es turno del siguiente participante (se juega solo una ronda).

¿Conoces las reglas de otros juegos?

Ahora observa con atención cómo juegan los niños de algunas comunidades. Sin importar donde estés o a que juegues, todos los juegos tienen reglas que los hacen más divertidos porque todos los jugadores se respetan y se divierten.

Pai Pai - Jugamos Piak

Intenta crear un juego nuevo, incluyendo las reglas necesarias para que todos puedan disfrutar del juego

Consulta tu libro de texto de Conocimiento del Medio en la página 16, realiza las actividades y responde las preguntas:

Imagen: SEP

¿Recuerdas las reglas del juego del avión?

Pide el apoyo de tu acompañante para que te ayude a registrar en tu libro las reglas que recuerdes, para que las tengas presentes cuando juegues con tus amigos.

Reto de hoy

Dibuja en el patio de tu casa el “avioncito” y juega en familia, indica las reglas a seguir y disfruta ese momento al máximo.

Si tienes oportunidad, podrías tomar una foto para conservarla como un recuerdo de convivencia familiar.

Si no hay un patio en tu casa, puede ser en una habitación, usando cinta de colores, en un campo usando piedras y ramas para crear el avión, o en un terreno dibujando el avión con una vara.

Para la siguiente sesión necesitarás el siguiente material: tu libro de Conocimiento del Medio, cuaderno, lápiz, lápices de colores, goma y sacapuntas.

Educación Socioemocional: Medidor emocional y memorias

En esta clase aprenderás a reconocer con apoyo de un mediador los pasos que se siguen para la resolución de un problema, destacando las emociones asociadas a este proceso.

¿Qué hacemos?

Cuando descubres que eres bueno en algo, lo haces con entusiasmo y logras tu objetivo, en cambio, cuando piensas que no puedes lograr algunas cosas, te desanimas, no te esfuerzas y no alcanzas tu meta. ¿Te ha pasado?

Pensar que sí puedes lograr ciertas cosas, hace que tu mente trabaje para solucionarlo y hacerlo mejor.

Seguramente has tomado decisiones para poder lograr algo que quieres, como por ejemplo aprender tu canción favorita, la escuchas muchas veces hasta que la memorizas, o relacionas lo que dice y puedas aprendértela mucho más rápido, lo mismo ocurre cuando quieres solucionar un problema y sentirte mejor, tienes que buscar una estrategia para resolverlo.

Cuando no sapas que hacer, en un problema, debes de recurrir a alguien a quien le tengas mucha confianza para que te pueda aconsejar de como resolverlo.

Observa el siguiente caso:

Miguel tenía que contar unos palillos, ¡pero eran muchos! Ya iba contando 10, 11, 12, cuando su tía lo llamó a comer y perdió la cuenta. Volvió a empezar y cuando se enteró, ya no sabía en qué número iba. Así le pasó muchas veces. Se distraía y perdía la cuenta. Al principio, simplemente volvía a empezar, pero poco a poco se sentía más frustrado, hasta que se hartó, abandonó la tarea y se fue a su cuarto todo frustrado.

¿Qué podría hacer Miguel para terminar su tarea y no estar frustrado?

Es normal que uno a veces no puedas hacer lo que quiere a la primera, no estás solo y puedes consultar con un profesor o profesora, alguien de tu familia, seguramente te ayudarán a resolver tus problemas.

Lo primero que puede hacer Miguel es reconocer las emociones que siente, cuando está en un momento difícil.

Descubre el medidor emocional:

Imagen: SEP

¿Qué sientes en el cuerpo cuando no te sale algo?

¿Cómo se te pone la cara?

¿Cómo es tu voz?

¿Qué emoción será, la puedes señalar en el medidor?

Eso es enojo.

Ahora piensa, cuando estas resolviendo algo que te interesa, y estas concentrado, ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo te concentras y resuelves mejor los problemas? ¿Enojado o tranquilo? ¡En calma! ¿Cómo crees que se sentía Miguel?

Imagen: SEP

Ya aprendiste a identificar tus emociones, es momento de aprender a lograr la calma.

Para empezar, busca un lugar cómodo, siéntate derechito con las manos en los muslos, puedes cerrar los ojos si así lo prefieres, respira lento, metiendo el aire por la nariz y sacándolo por la boca.

Muy bien, siente como tu abdomen se expande y se contrae cada vez que inhalas (respira profundo e introduces aire) y exhalas (sueltas todo el aire que respiraste), otra vez respira, eso es. No olvides que esta postura te ayuda mucho a que estés y te sientas mejor y a que te puedas enfocar cuando lo necesitas.

Una buena estrategia para el problema de Miguel es hacer pequeños montones de 10 en 10 y en cada montoncito ir anotando el número en una libreta. ¿Qué te parece?

Observa el siguiente video donde se presenta un cuento de dos cabritas que te mostrará porque no debes de ser terco y cuando tengas un problema, reconocer tus emociones, recobres la calma si es necesario y busques ayuda para pensar y encontrar soluciones creativas a tus conflictos:

Fábula de las dos cabras | Fábula sobre la terquedad para niños

No olvides que cuando te encuentres en un conflicto o problema debes de pausar, identificar tus emociones, calmarte y pedir ayuda si es necesario y pensar diferentes maneras de resolverlo.

Reto de hoy

Recuerda que lo importante es pensar positivo para solucionar lo que te propongas.

Te reto a que durante la semana hagas tu medidor de emociones, y con tu familia noten sus emociones en el día, y cuando haya conflictos, noten lo que sienten, practican la postura de cuerpo de montaña que vimos en clases anteriores y encuentren maneras para pensar en el problema y sus soluciones.

Artes: Recordando viejos tiempos

Seleccionarás y escucharás música de tu región y de otros lugares para investigar sus orígenes y aspectos distintivos.

Investigarás la pieza musical elegida para identificar el origen de la misma.

La sesión anterior, tenías que investigar canciones tradicionales. Recordarás que las canciones tradicionales son aquellas que se transmiten de generación en generación.

Otra cualidad de las canciones tradicionales es que se juegan en pares o con más personas, en rondas y con movimientos simples.

¿Qué hacemos?

En el programa televisivo, la docente junto con el aprendiz, baila y canta una canción tradicional, en diferentes intensidades, rápido, lento y moderado. Seguramente la has escuchado, se trata de la canción llamada “Acitrón”.

¿Tu familia conocía esa canción? ¿La has jugado o cantado? ¿Te imaginas de donde pudiera ser esta canción? ¿Conoces alguna otra canción tradicional?

Es momento de investigar otra canción más, se trata de la pieza musical de nombre “El patio de mi casa” que a la letra dice:

El patio de mi casa es particular

se moja y se seca como los demás.

Agáchense y vuélvanse a agachar

las niñas bonitas se saben agachar.

Chocolate, molinillo,

chocolate, molinillo,

estirar, estirar que la reina va a pasar.

Dicen que soy, que soy una cojita

y si lo soy, lo soy de mentiritas,

desde chiquita me quedé,

me quedé padeciendo de este pie

padeciendo de este pie.

¿Habías escuchado esta pieza? ¿La has jugado? ¿Qué te pareció?

Recuerda que hay una gran variedad de canciones tradicionales que no daría tiempo de escucharlas todas. Existe una canción, en donde la gente se forma en una fila para jugar ¿sabes cuál canción es?

¡La víbora de la mar!

¿Has jugado esta canción? ¿Con quién has jugado? Esta canción al igual a las que hemos recordado son canciones tradicionales y a pesar de que son muy antiguas aún se escuchan y juegan por los más chiquitos y los grandes también.

¿Qué aprendiste sobre las canciones tradicionales?

Recuerda que estas canciones las conocen y las recuerdan los pequeños y también los adultos.

También aprendiste que casi todas estas canciones se bailan en rondas, cantando la letra y realizando pasos sencillos.

Reto de hoy

Si te interesa, puedes hacer tu propio cancionero. En las hojas que encuentres, pide apoyo de mamá, papá o adulto que te acompañe para empezar a escribir o dibujar las canciones que más te gustaron, sobre todo la parte que más te gustó bailar. Así cuando quieras recordar canciones tradicionales vas a tu cancionero y puedes ver todas las que vas conociendo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo