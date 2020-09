Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de primaria 28 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de primaria de este lunes 28 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Educación Socioemocional: Me siento bien

En la sesión anterior aprendiste cómo el pensar positivo te lleva a hacer las cosas con más entusiasmo y poder lograr tus metas, además del uso del medidor emocional.

En esta sesión reflexionarás sobre cómo te gusta sentirte y estar con otros y lo qué puedes hacer para sentirte así. Aprenderás herramientas que te ayuden a sentirte mejor, estudiar, mejor, trabajar y conocer tus emociones y para relacionarte mejor con los demás.

Necesitarás dos globos del número 12, de colores diferentes.

¿Qué hacemos?

Cuando estas con las personas que te aman como tus papás o tus familiares, en donde puedes decir cómo te sientes sin que te pongan cara enojada, porque eso te hace sentir mal es mejor ese lugar en donde sabes si haces algo indebido, te pueden ayudar, te apoyan o te escuchan.

En cambio, cuando vas a algún lugar y sientes que se burlan de ti, eso no te gusta, porque te hacen sentir mal. Otra cosa que te hace sentir bien es estar en un lugar donde te respeten y cuiden, en donde te sientas seguro y tranquilo, en donde puedas aprender, participar y divertirte. Sin importar si ese lugar es la casa, la escuela o casa de los tíos. Lo importante es saber qué puedes hacer para sentirte bien y disfrutar de la compañía de otras personas y tu propia compañía.

Puedes hacer muchas cosas para sentirte bien, escuchar música, ponerte a bailar con tus papás, hermanos, o algún familiar, hacer algún concurso para ver quién baila más chistoso, o uno para ver quién hace las tareas del hogar más rápido y esa persona que gane puede decidir qué película ver.

Es momento de utilizar tus globos, ínflalos con mucho cuidado, si se te dificulta, pide la ayuda de un adulto, mamá, papá o de quien te acompañe, no los infles muy grandes para que no se revienten.

Usa un solo globo primero, lánzalo hacia arriba y cada vez que haga contacto con tu mano vas a decir cosas que NO te hacen sentir bien, por ejemplo, cuando te regañan, tirar la basura, que se burlen de ti, etcétera. La idea es que no se debe caer, si se te cae comienzas de nuevo, no pasa nada.

Imagen: SEP

¿Recuerdas la posición del árbol? Coloca bien tus pies en el suelo, y levanta las manos hacia arriba con las manos extendidas, cierra los ojos y mantén el equilibrio, porque te vas a poner de puntitas, respira tres veces, por la nariz, sácalo por la boca, uno, dos, tres.

Ahora, ya no de puntitas, así como estás, con ojos cerrados piensa en todos los logros que realizaste y que te hacen sentir bien ¡concéntrate! Por ejemplo, amarrarse las agujetas, reír, cantar, que te digan cosas bonitas.

Imagen: SEP

Ya que tu cuerpo se ha tranquilizado, y has pensado en cosas positivas, usa tu otro globo, todas las palabras positivas en las que pensaste pronúncialas al lanzarlo hacia arriba.

Al terminar tu actividad para tranquilizarte, ahora usarás la postura de la montaña, ¿La recuerdas verdad? Siéntate en el suelo, con las piernas cruzadas y tus manos en los muslos, espalda relajada y derechita, si quieres puedes cerrar los ojos, y respira profundo, uno, dos, tres.

Imagen: SEP

¿Qué te pareció el juego? ¿Pudiste decir qué te hace sentir bien y qué te hace sentir mal?

Aquí puedes observar algunas de las frases que han dicho niñas y niños, son frases de cosas o acciones que los hacen sentir bien.

“Me gusta que me inviten a jugar”

“Me gusta sentirme escuchado”

“No me gusta que se burlen de mi”

“Todos necesitamos ayudar para poder sentirnos como queremos”

“Palabras y acciones que nos ayudan a lograrlo”<

“Me gusta ayudar a que mi primita aprenda cosas nuevas”

“Me gusta que mi mamá me enseñe a cocinar porque así puedo ayudarle”

“Me siento bien cuando mi mamá me dice que me quiere”

“Me siento bien cuando puedo hablar con una persona de manera cordial o amable”

Existen muchas frases que pueden hacerte sentir bien, de esta pequeña lista, escoge las que te sirvan y sí quieres puedes agregar más.

Recuerda que lo más importante es que tú estés bien, que te sientas bien con lo que haces y en el lugar en que te encuentres.

Artes: Al derecho o al revés

En esta sesión aprenderás a seleccionar y escuchar música de tu región y de otros lugares para interpretarla frente al público.

Analizarás la letra y la tonada de la canción infantil elegida en el proyecto, para explorar las emociones que te produce escucharla, cuando ésta presenta un mundo totalmente diferente al que conoces.

Para esta sesión necesitarás los siguientes materiales:

Hojas o cuaderno de artes.

Pinturas acrílicas.

Colores.

Crayolas.

Gises de colores.

Algún material con color para pintar una obra.

Ropa cómoda.

¿Qué hacemos?

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o a quien te acompañe para disponer de un espacio cómodo y tranquilo libre de objetos que puedan ocasionar algún accidente, busca en casa material para pintar como colores de madera, crayolas, pinturas acrílicas, gises de colores o acuarelas, y tu cuaderno de artes u hojas.

Observa la siguiente imagen, se trata de "Doña Caracola llega tarde a palacio", 1991. De Francisco Toledo:

"Doña caracola llega tarde a palacio" (1991), de Francisco Toledo. Imagen: Especial

¿Qué pasaría si las cosas las cosas no fueran cómo lo son en realidad? ¿Por qué un caracol sería tan grande en la pintura y que hacen esas personas ahí?

Actividad 1: El reino del Revés

¿Recuerdas la canción que escuchaste anteriormente donde todo pasa al revés?

Escúchala de nuevo en el apartado de música ripios en la página web de El reino del revés en el siguiente enlace: https://www.alasyraices.gob.mx/

Analiza la letra que escuchaste y lo que te produce el tratar de explicarlo.

Imagina cómo podrías representar las siguientes frases incluidas en la canción:

Nadie baila con los pies (sus posibilidades en el movimiento)

Cabe un oso en una nuez (moverse, explorar, distinguir sensaciones)

¿Cómo te moverías, como ocurriría eso, qué cosas te hizo pensar y cómo te sientes?

¿Qué siento?

Platica con tu familia, sobre las emociones que la canción te generó, puedes manifestarla con expresiones faciales o corporales.

Ahora piensa en un color para cada una de las emociones que sentiste.

Con tu material para pintar, crea una pintura a partir de esas emociones y los colores que le asignaste.

Mientras realizas tu pintura, puedes poner la canción para inspirarte más.

Reto de hoy

Explora con otras canciones, escucha y escribe el nombre de las emociones que te provoca, después elige un color para cada emoción, ¿qué tal si en lugar de ocupar gises para hacer la pintura ocupas colores, o quizá dibujas cuadros o triángulos de colores dependiendo de las emociones que esas canciones te produzcan

Inténtalo ¿qué color elegirías para pintar la alegría? ¿Cuál color para pintar la sorpresa?, ¿el miedo, con qué color lo representarías?

Conocimiento del Medio: Mi lugar especial

Aprenderás a reconocer formas de comportamiento adecuado y a sugerir reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

Reconocerás la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases, y elaborarás un reglamento para tomar tus clases de “Aprende en Casa”.

Para esta sesión necesitarás los siguientes materiales:

Hojas blancas.

Lápices de colores.

Cinta adhesiva.

Tu libro de Conocimiento del Medio (si no lo tienes, puedes leerlo AQUÍ).

¿Qué regla crees que se está representando en la siguiente imagen?

Imagen: SEP

Al no cumplir las reglas hay consecuencias, como ocurrió en el caso de Mariana. ¿La recuerdas?

Mariana se cayó y se lastimó por correr dentro del salón de clases, pero alguien, también fue responsable al dejar la mochila tirada con la que se tropezó. Así que, si Mariana no hubiera corrido dentro del salón de clases o el niño que dejó la mochila tirada la hubiera guardado, entonces, Mariana no se habría lastimado.

¿Qué hacemos?

Es importante que sepas que aprender a seguir las reglas requiere de práctica y esfuerzo y que muchas veces necesitas del apoyo de un adulto, pero al final, siempre vale la pena, porque las consecuencias son buenas.

Observa el siguiente video, donde se habla de las consecuencias de no cumplir con las reglas y las responsabilidades:

Un día en Once Niños... La tarea

Debes organizar el tiempo que le dedicarás a cada una de tus actividades, desde que te levantas, hasta que te acuestas a dormir. Eso ayudará a que en el día puedas tomar tus clases, jugar, comer, ver tus programas favoritos, platicar con tu familia, ayudar en casa, hacer todo.

Y organizar tu espacio es que prepares lo mejor posible el lugar desde donde ves tus clases, para que tengas todos tus materiales y no te distraigas durante la clase.

En la cápsula que observaste, ¿pudiste notar, cómo se les pasó el tiempo? Se pusieron a hacer otras cosas, además de que tenían desordenada su mesa de tareas.

Piensa en lo que puedes hacer todos los días para tomar tu clase sin distraerte y lo más cómodo posible. Con ayuda de tu acompañante escribe o dibuja las reglas que consideres necesarias para cumplir con tus responsabilidades. Apóyate en las siguientes reglas:

Levantarte temprano y asearte

Desayunar

Preparar tus materiales para las sesiones

Observar tus clases

Ahora que ya elaboraste tu reglamento, con práctica y ayuda de tu familia, podrás elaborar otros reglamentos donde todos participen y así vivir más armónicamente.

Para reafirmar el aprendizaje de esta sesión, contesta la página 19 de tu libro de texto Conocimiento del Medio.

Imagen: SEP

Reto de hoy

Piensa en tu propio reglamento para aprovechar más tus clases, en cada familia las dinámicas y los espacios son diferentes, así que dibuja lo que tú puedes hacer para mejorar tus clases ahora que estás en casa.

Pide ayuda a un adulto si así lo requieres. Comenta con ese adulto la importancia de establecer un reglamento para tus tareas. Pregunta si puedes considerar en el reglamento lo necesario para tener tus materiales listos, o si es posible que haya un tiempo para tomar un pequeño refrigerio mientras trabajas. Tal vez algunos de ustedes requieran cerrar las puertas o ventanas para no escuchar mucho ruido. Poco a poco vayan pensando en otros aspectos que se puedan añadir.

Recuerda que puedes quitar o poner reglas siempre que sea necesario. Lo importante es que puedas crear un lugar especial para tus tareas escolares.

Por último, estos serán los materiales que necesitarás la próxima sesión de Conocimiento del medio:

Libro de Conocimiento del Medio

Lápiz

Lápices de colores

Goma

Sacapuntas

¡Mucha energía!

Lengua Materna: Palabras que empiezan con...

En esta clase reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones. Identificarás las regularidades en inicios de palabras y ampliación del repertorio.

También aprenderás cómo algunas palabras tienen un mismo sonido al inicio y lo identificarás también al escribirlas.

Para esta sesión necesitaras el siguiente material:

Hojas blancas o un cuaderno

Lápiz

Lápices de colores

Tiras recortadas del Material de apoyo a la alfabetización inicial (2019) página 37 y 39.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre un parque llamado “Reino Animal” que se encuentra en el Estado de México en Teotihuacán:

Once Niños recomienda Reino Animal

Seguramente el video te recordó un safari, que es una excursión que se organiza en lugares como África, para ver o fotografiar animales salvajes en zonas de origen. Antes se organizaba este tipo de eventos para cazarlos, pero gracias a que las personas se han organizado para defenderlos esto ha disminuido.

Existen palabras que, aunque sean diferentes, el inicio puede ser igual, observa los siguientes ejemplos:

Ji rafa y Ji mena.

rafa y mena. Fla mingo y Fla vio.

mingo y vio. Va ca y Va leria.

ca y leria. Venado y Verónica.

Las letras en negritas son para que identifiques que las primeras letras son iguales, observa otro video más:

Momentos para recordar de animales asombrosos en Once Niños

Aquí tienes otros ejemplos más, como los anteriores:

Ga briel, Ga bo y Ga to.

briel, bo y to. Pe dro y Pe rro.

dro y rro. Ra fael, Ra fa y Ra na.

fael, fa y na. Avelino y Ave.

Abre tu libro de texto Lengua Materna. Español en la página 26, observa con atención las imágenes de tu libro y compáralas con tus tarjetas recortables ambos materiales tienen animales, pero ¿son los mismos?

Imagen: SEP

Identifica el nombre de los animales de tus tiras recortables, escribe las del siguiente ejemplo, y después completas las faltantes:

Mariposas

Pez

Elefante

Pato

Observa otros videos, más, y trata de contestar las preguntas que te hacen casi al principio de los mismos, ya que en el transcurso de los programas irás conociendo la información correcta:

Historia de la Migración de la Mariposa Monarca- CONOBIO

El venado gamo - Zoológicos asombrosos

El tigre de bengala

El pez globo

El tiburón

En tu libro de texto marca con un círculo de tu color favorito los animales que observaste en los videos.

Es momento de que intentes escribir los siguientes enunciados en tu cuaderno o en hojas blancas, usando el nombre de los animales que conociste en los videos.

Pide ayuda a tu acompañante para que te dicte. No te desesperes si no sabes cómo escribir alguna palabra, qué letras usar, escríbelas como creas que debe ser o pide ayuda a un familiar.

El gato bebe leche

El venado brinca muy alto

El tigre ruge fuerte

El pez globo come gusanos

Reto de hoy

A ver qué te parece la siguiente propuesta, ojalá te animes…

La idea es colorear los animales de tus tiras recortadas, haz tu mejor esfuerzo y cuando termines fírmalos con tu nombre, como los grandes pintores. ¿Sabes para qué sirven? Se los puedes regalar a tus papás, hermanos o a tus amigos, cuando los puedas saludar, para que los utilicen como separadores, sabes. Cuando estén leyendo un libro y ya lo vayan a dejar para continuar después, se intercala el separador en la página en la que se quedaron, para no olvidarlas, y tengan que empezar otra vez.

Puede ser un regalo muy útil, ¡date la oportunidad de intentarlo!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo