Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de secundaria 18 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de secundaria de este viernes 18 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Matemáticas: Juega con actitud positiva… ¿o negativa?

En la clase de hoy conocerás más sobre las matemáticas a través de divertidas dinámicas. En esta ocasión jugarás dos juegos, así que presta mucha atención a los materiales que necesitarás.

Los materiales que necesitarás para el primer juego son los siguientes:

Dos dados o papeles numerados del 1 al 6 doblados dentro de una bolsa.

Fichas de dos colores distintos, puedes hacerlas recortando una hoja, usando tapas, palillos, bolas de papel o algún objeto que sirva como ficha, puedes usar cualquier material que tengas a la mano.

Una moneda

Tres colores o plumones de distinto color.

Un mapa, o el dibujo de uno en una hoja, en el suelo o en cualquier superficie adecuada.

Y para el segundo juego necesitarás lo siguiente:

Dos dibujos de un automóvil que pueda verse por ambos lados, por ejemplo:

Imagen: SEP

Una pista doble de carreras como la que te mostramos a continuación:

Imagen: SEP

Pon mucha atención al desarrollo de los juegos y si te es posible consigue los materiales y después de este día podrás continuar jugando.

El juego consiste en conquistar la mayor cantidad de territorio posible, existen dos equipos, el de los positivos y el de los negativos. Cada jugador colocará sus fichas en el mapa, ya sea para ampliar las fichas o para anularlas con las piezas contrarias. Ganará aquella persona que conquiste más de la mitad del mapa.

Tenemos el mapa, los dados, las fichas y la moneda. Pueden jugar dos personas o más. Las reglas son las siguientes:

Elije el equipo al que representarás, ya sea a los positivos o a los negativos

Deben decidir con un “volado”, y quien gane comenzará el juego. Para comenzar a colocar sus piezas tirarán nuevamente la moneda, si cae águila significa: “piezas positivas” y si cae sol significa: “piezas negativas”.

La cantidad de piezas a colocar dependerá de la tirada de los dados, sumando los puntos de las caras que quedarán hacia arriba.

No importa el equipo que representes, deberás colocar las piezas positivas o negativas que en tu turno indiquen la moneda y los dados, recuerda jugar estratégicamente.

Las piezas se “reducirán” únicamente “una contra una” y cuando ambos tengan al menos 15 puntos positivos o 15 puntos negativos, tomarán una región definitiva y ya no podrá ser atacada.

Después de sumar y restar fichas positivas y negativas, gana el juego quien haya ganado más territorios.

Cuando las fichas son de equipos diferentes o de signos diferentes, las fichas se restan, quedando aquellas que ganan en número.

Ahora, analiza la información contenida en el siguiente video:

Resta de números enteros

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué operaciones pudiste identificar en el video?

¿Cuáles de esas operaciones pueden resolverse usando las fichas del juego?

¿Qué estrategia emplearías para resolver este tipo de operaciones?

Te proponemos que ahora seas tú quien redacte algunas operaciones y uses la estrategia que consideres adecuada para resolverlas.

¿Cómo sumar dos números enteros?

El valor absoluto de un número es un número entero positivo que se obtiene de la siguiente manera:

Si el número entero es positivo su valor absoluto es el mismo número.

Si el número es negativo su valor absoluto es su simétrico

La distancia de cualquier número a 0 se conoce como valor absoluto y se representa entre dos líneas verticales paralelas | |.

Como te diste cuenta, en la actividad de los carros se utilizó el valor absoluto de los números al realizar los desplazamientos, ya sea avanzar hacia adelante o hacia atrás.

Por ejemplo, si te preguntara ¿cuántos pasos has dado hoy?, seguramente contestaras usando el valor absoluto, dirías que hoy has dado 200 pasos, no responderías que has dado 120 pasos positivos o tu ¿qué opinas?

Un recurso útil para comprender la resta de los números enteros es hacerlo con una recta numérica, observa el siguiente video donde se ejemplifica:

Resta de números enteros usando la recta numérica

Para ver este video da clic AQUÍ.

Es muy sencillo. Puedes intentarlo en tu cuaderno haciendo una actividad con las rectas que acabas de usar, también puedes usar cualquier cuaderno con cuadrícula o, bien, servirte de una regla.

Resolviste problemas de suma y resta con números enteros, positivos y negativos. Estos temas los puedes localizar en tu libro de secundaria de Matemáticas, de primer grado.

Lengua Materna: Deshilando la trama

En esta sesión identificarás las características de la trama en distintos subgéneros narrativos y, con ello tendrás las herramientas para escribir narraciones con tramas bien definidas.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, piensa en ¿cuál es su historia favorita?, ¿qué conoces sobre esa historia?, ¿qué personajes tenía? ¿La recuerdas toda?

Ahora lee la siguiente fábula:

"La cigarra y la hormiga"

“Cuenta la historia acerca de una cigarra que cantaba y cantaba ociosa en verano, mientras

veía trabajar a lashormigas, día tras día.

Luego vino el invierno y no había bocado al que hincar el diente. Entonces la cigarra fue al

hormiguero a pedir unos granos de trigo en préstamo a las hormigas.

Y allí le preguntaron las hormigas, disgustadas, que a qué se dedicaba en verano cunado ellas

trabajaban. La cigarra respondió, “a tocar música y a danzar” para amenizar nuestros días de

calor.

A lo que las hormigas respondieron, “baila ahora cigarra, baila”.

¿Podrías decir de qué trata la fábula?

Todos en algún momento de nuestra vida hemos leído o escuchado un cuento, una novela, una fábula, un mito, una leyenda o hemos visto una película, serie televisiva o quizá obras de teatro, pues bien: todas ellas tienen una historia que contar y todas tienen algo en común: una trama, pero ¿qué es la trama?

Trama : Orden en que el escritor presenta los eventos de una narración.

Estructura de la trama:

Planteamiento : Se da a conocer una situación o problema. Desarrollo : ocurren diversos acontecimientos que llevan la situación a su límite. Desenlace : el problema se resuelve o las tensiones desaparecen. Los personajes sufren un cambio.

¿Sabes cómo identificar la trama de una historia?

Cuando terminas de leer una historia, no falta la persona con gran interés, te pregunte: “¿Y de qué se trata?”. A veces no sabes qué contestar o te confundas con el tema de la historia.

El tema es la idea en torno a la cual gira la narración. En la literatura, puedes encontrar temas recurrentes como el amor, el viaje mítico, la muerte, la ira, la venganza, la esperanza; por decir algunos.

Para identificar y entender la trama y diferenciarla del tema, analiza uno de los relatos cortos más famosos de la historia: El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.

Identifica el tema a partir de una breve cita extraída del libro.

“Los adultos nunca entienden nada por sí mismos, y es tedioso para los niños tener que explicarles siempre las cosas”.

Después de haber leído esta cita, ¿qué te dice de la historia?, ¿crees que es una historia de amor? O ¿quizá una de viajes?

El título, muchas veces nos puede guiar para saber el tema. ¿Qué te dice este título sobre la historia?

El Principito narra la travesía de un infante que abandona su asteroide (donde vive) para recorrer el universo. En su camino descubre la forma de pensar y vivir de los adultos. Y los temas centrales son: el amor y la amistad.

¿Qué te pareció?

De entre los subgéneros que existen en la narrativa, El Principito entraría como un ejemplo de literatura fantástica, pero existen otros subgéneros, como lo son la ciencia ficción, el policial y el terror.

Seguramente habrás escuchado sobre el Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una historia escrita por Robert Louis Stevenson que se ha llevado del papel al teatro y a la televisión gracias a su trama.

A continuación, te presentamos una adaptación de dicho texto elaborada por Televisión Educativa:

Pon atención en el video para que puedas aplicar el conocimiento que has adquirido y reconozcas la trama de esta historia.

El extraño caso del Dr Jekyll and Mr Hyde

Este video en realidad no tiene la voz de un narrador, a diferencia del texto original, pero eso no significa que no tenga una trama. Recuerda que hay maneras diversas de contar, y esta es una de ellas.

¿Cuál dirías que es la trama? ¿Pudiste identificar el planteamiento, el desarrollo y el desenlace?

Ahora te proponemos ver la siguiente historia. Se titula: Crónica de una muerte anunciada. Fue escrita por Gabriel García Márquez y se inspiró en un hecho real. Este video, así como la obra escrita, comienza explicando el final. El autor nos narra el desenlace de la historia y a lo largo de ella nos va contando cómo sucedió.

Crónica de una muerte anunciada

Esta novela sigue teniendo un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, pero la creatividad del escritor hace que incluso si conoces el desenlace, quieras conocer la trama completa, las acciones de los personajes y los momentos de tensión.

Ahora ya saben que incluso si alguien comienza contándonos el clímax de una historia, esta no se arruinaría si nos van dando la información que no conocemos poco a poco.

Te invitamos a que leas esta novela y ubiques su trama. Ya sabes cuál es el desenlace, ahora conoce el resto.

Pudiste conocer la trama de algunos subgéneros, trabajaste con una fábula, un relato fantástico, uno de terror y uno policiaco. Ahora te toca buscar aquellos que hicieron falta.

Saber la trama de una historia es saber cómo está contada, de qué forma. Ahora sabrás identificar la trama de una historia y comenzarás a tener gustos por ciertos autores o autoras, por su forma de escribirla. La lectura te impulsa a crear y, partiendo de este contenido, dependerá de cómo hiles su historia, para convertir tu creación en algo único.

Reto de hoy

Intenda identificar la trama de El Principito, para eso necesitas saber varias cuestiones:

¿Cuál es el tema de la historia?

¿Cuál es el ambiente? Es decir, los lugares y espacios en los que se desarrolla la narración y la ubicación del tiempo o época.

¿Quiénes son los personajes?

¿Qué sucede para que la historia avance?, es decir ¿cuáles son las motivaciones o circunstancias que empujan a los personajes?

Ahora, cuando te pregunten: ¿cuál es la trama de la historia que acabas de leer? Podrás responder a partir de los anteriores elementos.

Biología: Cuidemos la biodiversidad como cuidamos de nosotros

En la sesión de esta materia identificarás la importancia ética de la biodiversidad. En temas anteriores revisaste el término biodiversidad, las condiciones geográficas que imperan en México y que la favorecen, así como su importancia ecológica.

Con la finalidad de que reconozcas algunos comportamientos referentes al cuidado y preservación de la biodiversidad, realiza la siguiente actividad

Anota en tu libreta la siguiente pregunta: ¿Qué usos le damos a lo que nos ofrece la biodiversidad?

Aprender a proteger la biodiversidad - UNESCO en español

Como acabas de observar, la biodiversidad es resultado de miles de millones de años de evolución. Sin embargo, los seres humanos estamos incidiendo en ella de forma negativa a partir de las actividades que realizamos para cubrir nuestras necesidades.

Pero también se menciona que puedes poner tu granito de arena para cuidarla y preservarla actuando de manera positiva, como plantando árboles o creando conciencia en los otros a partir de medios que estén a tu alcance y así mitigar los daños realizados al medio ambiente.

Es importante mencionar que hay leyes asociadas al cuidado y protección de la biodiversidad, por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, donde se establecen los fundamentos mínimos para preservar y cuidar la biodiversidad, así como la protección al ambiente en el territorio nacional.

Observa el siguiente video donde se muestran algunas estrategias que se han empleado en México para conservar la diversidad biológica. Debes estar atento para contestar las siguientes preguntas, de acuerdo a la información que se te proporciona en el video:

Acciones en favor de la biodiversidad

¿Cuál es la finalidad de las Áreas Naturales Protegidas? ¿Cuáles son los tres niveles de acción de las estrategias que se mencionarán?

Se han empleado diversas estrategias para preservar la biodiversidad, entre ellas la creación de Áreas Naturales Protegidas y del Corredor Biológico Mesoamericano.

En México, la implementación del Corredor Biológico Mesoamericano inició en el año 2002 y se desarrolla en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Oaxaca.

Sus objetivos son mantener la diversidad biológica de esas regiones, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas; además de promover procesos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de las poblaciones humanas locales que usan, manejan y conservan la diversidad biológica.

Se concluye diciendo que nosotros, los seres humanos, tenemos la responsabilidad de proteger y conservar la biodiversidad, pues todas las especies biológicas tienen derecho a existir y un valor en sí mismo. Asimismo, se resaltan dos valores éticos asociados a la diversidad biológica:

El respeto hacia todas las formas de vida, fuera de su utilidad como artículo de consumo.

La responsabilidad en el uso adecuado de los recursos naturales.

Debes reconocer que todos afectamos la sobrevivencia de otros seres vivos, incluso ponemos en riesgo nuestra propia sobrevivencia; por lo tanto, tenemos la responsabilidad ética de cuidar y preservar la biodiversidad.

Para conocer más acerca de este tema, revisa tu libro de texto de Ciencias. Biología.

Reto de hoy

En esta ocasión se te apoyará con la definición que debes agregar a tu “Abecedario biológico”, esta definición es:

Bioética: Promueve los principios para desarrollar la conducta más apropiada del ser humano con respecto al cuidado y preservación de los seres vivos.

Geografía: El espacio geográfico

En esta clase aprenderás a explicar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico.

El espacio geográfico está compuesto por todo lo que te rodea: la escuela, las calles, la vegetación, los animales, la gente; abarca tanto los componentes naturales como los sociales.

Observa el siguiente video, donde identificarás y entenderás los componentes del espacio geográfico, la relación entre ellos y con el ser humano.

Componentes del espacio geográfico

Reflexiona conforme a las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de vegetación hay en el lugar donde vives y cómo son las viviendas?

¿Cómo es el clima de tu localidad y cómo tiene que vestir la población debido a ello?

¿Qué relación hay entre los recursos naturales y las actividades económicas de tu localidad?

Reto de hoy

Ahora que sabes qué es el espacio geográfico, que se conforma por componentes y que cambia a través del tiempo, te desafiamos a que, en tu cuaderno de notas, pegues una fotografía de algún evento familiar o comunitario y señala los componentes geográficos que se muestran, escribe brevemente sus características.

