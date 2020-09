Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de secundaria 21 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de secundaria de este lunes 21 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar como parte de tus clases.

Lengua Materna: Adivina quién soy

En la clase de hoy analizarás las características de diversos personajes de narración de distintos subgéneros. Observaráras el rostro, las expresiones y el comportamiento de distintos personajes para distinguir las peculiaridades físicas y psicológicas de cada uno.

¿Qué hacemos?

Todo subgénero narrativo como la ciencia ficción, el terror, la comedia o la aventura presentan personajes con ciertas características que permiten desarrollar la historia como se desea.

Pero ¿qué es un personaje? ¿De dónde viene la palabra? ¿Por qué se les llama de esa manera a quienes participan en los diferentes géneros y subgéneros narrativos?

La palabra "personaje" proviene del término latín "persona", que significa máscara. En el teatro clásico antiguo, los actores utilizaban máscaras para representar los distintos papeles requeridos. Hoy en día, el término hace referencia a personas o seres imaginarios que aparecen en diversas obras.

Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador.

Ahora lee un pequeño fragmento del cuento de hadas clásico "La Cenicienta". Aquí, el autor del cuento, Charles Perrault, comienza la historia de la siguiente manera:

LA CENICIENTA

Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía dos hijas por el estilo y que se le parecían en todo. El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par; lo había heredado de su madre que era la mejor persona del mundo.

Después de realizarse la boda, la madrasta dio libre curso a su mal carácter; no pudo soportar las cualidades de la joven, que hacían parecer todavía más odiosas a sus hijas. La obligó a las más viles tareas de la casa: ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba los cuartos de la señora y de las señoritas sus hijas; dormía en lo más alto de la casa, en una buhardilla, sobre una mísera manta, mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parque, donde tenían camas a la última moda y espejos en que podían mirarse de cuerpo entero.

¿Qué pensaste mientras leías el fragmento? ¿Ya conocías el cuento o fue nuevo para ti? ¿Te fuiste imaginando a los personajes conforme ibas leyendo?

Te invitamos a escribir en tu cuaderno:

Las características de Cenicienta.

Las características de los personajes que se oponen a ella.

Dentro de "La Cenicienta", al igual que dentro de cada historia existen diferentes tipos de personajes que dan vida a la narración y permiten el desarrollo de la trama.

A estos personajes podemos clasificarlos de acuerdo con:

Imagen: SEP

FUNCIÓN

Personajes principales : Destacan sobre los demás.

: Destacan sobre los demás. Protagonista : Es el personaje que destaca por encima de todos porque la historia se desarrolla en torno a él o ella. En este caso sería Cenicienta.

: Es el personaje que destaca por encima de todos porque la historia se desarrolla en torno a él o ella. En este caso sería Cenicienta. El antagonista : Es la persona que se opone al protagonista o está en conflicto con él o ella. En esta historia es la madrastra.

: Es la persona que se opone al protagonista o está en conflicto con él o ella. En esta historia es la madrastra. Personajes secundarios: Son aquéllos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio, sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance.

Son aquéllos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio, sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance. Personajes fugaces: Son aquéllos que aparecen en algún episodio con una función poco importante, y desaparecen el resto de la historia.

CARACTERIZACIÓN

Clases de personajes:

Redondos : Ellos representan los conflictos psicológicos de los seres humanos, evolucionan durante el transcurso de la narración, con cambios significativos en sus actitudes, pensamientos o sentimientos.

: Ellos representan los conflictos psicológicos de los seres humanos, evolucionan durante el transcurso de la narración, con cambios significativos en sus actitudes, pensamientos o sentimientos. Planos : Los que no se trasforman en ningún momento.

Modos de presentación:

Caracterización directa : Permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporcionan otros personajes o el narrador de la historia, mencionando sus rasgos externos e internos. Como cuando Charles Perrault dice que la madrastra es “la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto”.

: Permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporcionan otros personajes o el narrador de la historia, mencionando sus rasgos externos e internos. Como cuando Charles Perrault dice que la madrastra es “la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto”. Caracterización indirecta : Permite deducir cómo son los personajes a partir de los pensamientos, comentarios, acciones, reacciones o gestos utilizando como recurso el comportamiento o el diálogo.

Observa el siguiente video del minuto 2:12 al minuto 3:20:

Los subgéneros narrativos I: Los cuentos de hadas

Reto de hoy

¿Recuerdas el cuento de Caperucita Roja? ¿Cómo sería la historia si fuera el lobo quien la contara? ¿Cambiarían los personajes?

Mientras piensas en esas preguntas, observa el esquema que aparece en la página 21 de tu libro de Español, con imágenes y pequeñas descripciones de los personajes que forman parte de la historia de Cenicienta, cada uno con una función diferente dentro de la historia.

Realiza un esquema similar en tu libreta, pero esta vez con la historia de la Caperucita Roja contada por el lobo feroz. Coloca dibujos y pequeñas descripciones que expliquen por qué desempeñan ea función dentro de la trama.

Y ya que hablamos del lobo, veamos qué tan buena o buen observador eres:

Imagen: SEP

¿Qué observas en la fotografía que le tomamos al lobo feroz?

¿Cómo es físicamente?

¿Cómo son sus ojos? ¿Su nariz? ¿Su boca? ¿Sus orejas?

¿Qué actitud tiene?

¿Será amigable o enojón?

Te invitamos a que consultes la página “Cuentos y algo más” del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Selecciona uno de ellos y reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Cómo imaginas a los personajes de la historia?

¿Cuáles son las características del protagonista?

¿Qué conflicto enfrenta?

¿Cómo actúa para resolverlo?

¿Existe un antagonista?

¿Por qué consideras que es él?

En caso de no poder acceder a la página sugerida, seguramente conoces un cuento clásico o tienes en casa un libro del que te puedes apoyar para dar respuesta a las preguntas señaladas con anterioridad.

Por último: Tú eres la o el protagonistas de tu vida y tienes una historia de aproximadamente 12 años; en tu cuaderno asigna un título a tu historia y descríbete física y emocionalmente sin omitir ningún detalle. Cuando termines, comparte tu descripción con alguien más pero no le digas de quien se trata; de acuerdo con lo que vaya escuchando, él o ella tendrá que adivinar a quien te estás refiriendo.

Puedes hacer lo mismo con el resto de las personas que viven en tu casa, para que los demás adivinen de quien estás hablando de acuerdo con la descripción que les des.

Elabora también un esquema donde menciones, quienes de las personas que te rodean son:

El mentor

El Aliado

El Antagonista

El ser amado

Explicando, y dando argumentos, de por qué ocupa ese papel en tu vida.

Matemáticas: Operaciones de números positivos y negativos

En esta ocasión continuarás aprendiendo sobre las operaciones con números positivos y negativos, resolverás operaciones utilizando todo lo que aprendiste anteriormente.

Para activar tus saberes previos, observa el siguiente video del minuto: 00:20 al 02:54:

Problemas números enteros

Para aprender de forma activa usarás tu imaginación y varios ejemplos en esta dinámica. Analiza la siguiente situación en el video:

Ahorro

Amelia, es tu clienta y es ahorradora. Estudiemos sus ahorros durante el primer cuatrimestre del año, es decir los primeros cuatro meses. En enero, guardó $200, a fin de mes, hizo un depósito de $100, lo que se representa como cien positivo. Así, en febrero tiene un acumulado de $300, es positivo porque es un ahorro y es dinero disponible.

Durante el mes de febrero, no realizó ningún depósito. Lo que se representa con un incremento de cero, de manera que sigue con $300 acumulados, es decir trescientos positivo. A finales del mes de marzo, Amelia depositó $200, entonces, para abril ha acumulado $500 en su cuenta bancaria.

Ahora, traslademos este comportamiento financiero a las matemáticas y nota que se puede expresar como una suma.

200 + 100 = 300

300 + 0 = 300

300 + 200 = 500

En el caso de Amelia, solamente se realizaron sumas, debido a que un ahorro siempre representa algo positivo. Cuando todos los números son positivos, debemos sumar como usualmente solemos hacerlo y tendremos un acumulado positivo.

¿Qué harías si tuvieras un cliente en tu Banco que solo gasta? Generaría deudas, las cuales se representan con números negativos. Imagina a un grupo de personas que piden un préstamo para hacer un negocio. Tu o tus amistades podrían tener un negocio propio, ser emprendedoras y emprendedores. Entonces, podrían requerir un préstamo del Banco

Para analizar una situación de préstamo, observa el siguiente video:

Adeudo

Un grupo de personas emprendedoras crearon una PyME (Pequeña y Mediana Empresa), es decir una pequeña empresa, que en este caso se dedica a la venta de videojuegos. A lo largo de los dos primeros años pidieron préstamos a su Banco. Analicemos de forma semestral, es decir cada seis meses, esos préstamos. Es muy importante que quede claro, que los préstamos se representan con números negativos. La PyME, es decir, la empresa pidió medio millón de pesos el primer semestre.

El segundo semestre, la PyME solicitó tres cuartos de millón de pesos. Así que ya tiene una deuda mayor acumulada. Una de las formas para sumar un medio negativo más tres cuartos negativos, y conocer el acumulado de la deuda, es convertir los medios en cuartos. Ya sabes que existen fracciones equivalentes, un medio es equivalente a dos cuartos. Así que, puedes sustituir un medio negativo por dos cuartos negativos. De manera que, si sumamos dos cuartos negativos más tres cuartos negativos, obtendremos un total de cinco cuartos negativos.

El tercer semestre la PyME, pidió otro cuarto de millón. Saber la nueva deuda acumulada requiere de sumar cinco cuartos negativos más un cuarto negativo, así obtenemos seis cuartos negativos. Entonces, hasta ahora han acumulado una deuda de seis cuartos de millón de pesos.

Finalmente, en el último semestre, la PyME pidió otro medio millón. Para conocer la deuda final acumulada, sumemos seis cuartos negativos más dos cuartos negativos, que es el equivalente de un medio negativo. Así, obtenemos ocho cuartos negativos. Si simplificamos la fracción, obtenemos cuatro medios negativos y si seguimos obtenemos el número dos negativo, que en este ejemplo equivale a una deuda de dos millones de pesos.

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 1/2 medio millón 3/4 de millón 1/4 de millón 1/2 millón 1/2 = 2/4 1/2 = 2/4

2/4 + ¾ + ¼ + 2/4 = 8/4

8/4 = 4/2 = 2 millones

Podemos tener un acumulado positivo o un acumulado negativo. Si tenemos únicamente números positivos, la suma será positiva, como en el ahorro. Y si solo tenemos números negativos, la suma siempre resultará un número negativo, como en los préstamos.

¿Qué pasa, si tienes números negativos y positivos juntos? Eso es muy común, a tu banco pueden llegar clientes, que ahorran (o pagan) y gastan, para ver una situación de este tipo, observa el siguiente video:

Ahorro y gasto

Analicemos los movimientos de Enrique en su cuenta bancaria durante un mes de ahorros, compras y pagos. La primera semana del mes tenía ahorrados $600 pero hizo una compra de $450.86 lo cual se representa como un número negativo. La diferencia entre un ahorro de $600 y un gasto de $450.86 es un disponible de $149.14. No gastó más de lo que tenía ahorrado. Por lo que su saldo esa semana, es positivo.

En la semana 2, realizó un depósito de $650, así que logró un acumulado positivo, y tuvo en su cuenta $799.14 disponibles.

En la semana 3 realizó una compra por $850.00, lo representamos con signo negativo. La diferencia entre un ahorro de $799.14 y una compra de $850.00 es una deuda de $50.86, es decir 50.86 negativo, lo que significa que gastó más de su ahorro disponible; entonces, Enrique tuvo una deuda de $50.86.

Por último, para evitar multas, en la semana 4 hizo un depósito (o pago) de $605.50. La diferencia entre su deuda y su pago es un saldo disponible, o bien, saldo a favor de $554.64. Ahora realicemos las operaciones.

600 - 450.86 = 149.14 149.14 + 650 = 799.14 799.14 - 850 = 50.86 negativo

50.86 negativo + 605.50 = 554.64

¿Te gustó la dinámica? ¡Puede resultar muy entretenido imaginar este tipo de situaciones, que además te ayudan a aprender matemáticas!

Si solo hay números positivos, la suma será un acumulado positivo. Si solo hay números negativos, el resultado será un acumulado negativo.

Cuando todos los signos de los números sean iguales, éstos se suman y el resultado es un acumulado con el mismo signo: 5 positivo más cinco positivo, resulta 10 positivo. Por otro lado, 2 negativo más uno negativo, resulta tres negativo.

(5) + (5) = 10

(- 2) + (- 1) = - 3

Si aparecen números positivos y negativos existirá una diferencia. Para saber el signo del resultado de la suma, consideraremos lo siguiente:

Encuentra el acumulado de los números positivos, sumándolos todos. Como hicimos en los ahorros. Encuentra el acumulado de los números negativos, sumándolos todos. Como hicimos en los adeudos. Compara los acumulados, piensa en el valor absoluto y determina cuál es mayor. Finalmente, el acumulado mayor, heredará el signo al resultado de la suma.

Cuando los números tienen signos diferentes, habrá una diferencia. Entonces, el resultado quedará con el signo del número que tiene el mayor valor absoluto, por ejemplo: 5 negativo más 8 positivo es igual a tres positivo. Observa que el valor absoluto de ocho positivo es mayor que el valor absoluto de cinco negativo, por eso el resultado es positivo.

(- 5) + (8) = 3

|8| > |-5|

Otro ejemplo, 10 positivo más 14 negativo es igual a 4 negativo. Observa que el valor absoluto de 14 negativo es mayor que el valor absoluto de 10 positivo, por eso el resultado es negativo.

(10) + (- 14) = - 4

|-14| >|10|

Si ambos valores absolutos son iguales, entonces la diferencia será cero, por ejemplo: 9 negativo más 9 positivo es igual a cero. Observa que los valores absolutos son los mismos, pues 9 negativo y 9 positivo son números simétricos.

(- 9) + (9) = 0

|-9|=|9|

En un ejemplo final, 7 positivo más 7 negativo es igual a cero, dado que el valor absoluto de 7 negativo es igual que el valor absoluto de 7 positivo.

(7) + (- 7) = 0

|-7|=|7|

Así se hacen las sumas de números positivos y negativos. Pero ¿cómo se hacen las restas? Averígualo observando el siguiente video:

Resta de números enteros

Esto quiere decir que, para resolver una resta de números con signo, debemos convertirlo en una suma y lo hacemos usando los números simétricos o inversos aditivos.

Actividades

Para restar, 8 positivo menos 14 negativo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 14 negativo. Quedando 8 positivo más 14 positivo, lo que da como resultado 22 positivo.

(8) – (- 14) =?

(8) + (+ 14) = 22

Para restar, 3 positivo menos 5 positivo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 5 positivo. Quedando 3 positivo más 5 negativo, lo que da como resultado 2 negativo. Observa que el valor absoluto mayor corresponde al de cinco negativo, por eso el resultado es negativo.

(3) – (+ 5) =?

(3) + (- 5) = - 2

|-5| > |3|

Para restar, 7 negativo menos 10 negativo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 10 negativo. Quedando 7 negativo más 10 positivo, lo que da como resultado 3 positivo. Observa que el valor absoluto mayor corresponde al del 10 positivo, por eso el resultado es positivo.

(- 7) – (- 10) =?

( -7) + (+ 10) = 3

|10| > |-7|

Para restar, 11 negativo menos 8 positivo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 8 positivo. Quedando 11 negativo más 8 negativo, lo que da como resultado 19 negativo.

(- 11) – (+ 8) =?

( -11) + (- 8) = -19

Hemos resuelto varios ejemplos. Puedes practicar más con tu libro de texto o con el acompañamiento de tus maestras o maestros a distancia. Con todo ese apoyo, construirás tu propio aprendizaje.

¿Te gustó jugar a tener tu propio negocio?, te invitamos a conocer una historia muy inspiradora sobre una mujer afroamericana, llamada Sarah Breedlove, quien logró hacer su propia empresa de productos para el cabello.

A pesar de las dificultades sociales de su tiempo y contexto, logró un gran éxito. Su historia se detalla en el libro “Madam C.J. Walker Funda una empresa" te presentamos un fragmento en el siguiente video:

Madam C.J. Walker. Funda una empresa

Reto de hoy

Procura repasar lo que hasta hoy has aprendido y si ya tienes tu libro de Matemáticas de primer grado, ubica en él este tema. Resuelve todo lo que puedas para practicar.

Ciencias. Biología: ¿La evolución, es francesa o inglesa?

En esta clase vas a comparar las ideas de Lamarck y Darwin en torno a la evolución, dos naturalistas que vivieron en épocas diferentes.

Han sido muchos científicos los que han establecido sus propias ideas, respecto al tema de la Evolución y el día de hoy se hablará de dos personajes que dejaron una importante huella en la historia de la Biología y ellos fueron Jean Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Con sus propuestas buscaron explicar el proceso evolutivo del ser humano y de otras especies.

Para que conozcas más sobre ellos, realiza la siguiente actividad:

¿Alguna vez te has preguntado como hubiera sido un dialogo entre estos dos científicos si en algún momento se hubiesen encontrado? Aquí te presentamos una propuesta de cómo sería su encuentro y de lo que hablarían de acuerdo con sus posturas científicas. Para leerlo, sitúate en el tiempo a finales del siglo XVIII, donde aparece el primer personaje, que es Lamarck.

Salut! Bonjour! apreciable joven mi nombre completo es: Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarc, pero puedes llamarme Lamarck.

Nací en 1744, escribí obras importantes como la “Filosofía zoológica” y “Sistema de animales invertebrados".

Causé mucha controversia en mi época ya que sugerí que los seres vivos cambian a través del tiempo, y que esos cambios se deben a la capacidad de los propios organismos de reaccionar ante el medio, alternando con ellos sus hábitos y costumbres; como consecuencia de esas nuevas actitudes los organismos podrían usar sus órganos haciéndolos más fuertes y complejos o por el contrario des-usarlos, provocando su atrofia o inclusive la pérdida.

Yo propuse que esos caracteres adquiridos por un individuo durante su vida son transmitidos a sus descendientes y son los responsables de la evolución de los organismos.

Ejemplifico mi teoría con el caso de las jirafas, para ello observa las siguientes imágenes:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Opino que estos animales alargaron su cuello, debido a que a lo largo del tiempo han tenido que estirarse para alcanzar las hojas más tiernas que se encuentran en lo más alto de los árboles y esa característica se fue transmitiendo a las siguientes generaciones las cuales nacían cada vez con el cuello más largo. “La verdad, esto es pura ciencia”.

Imagina que ahora aparece Darwin.

¿Qué dijo? Perdón, pero eso que dices no es del todo cierto.

Inicia el dialogo entre los dos. Darwin y Lamarck.

Lamarck: ¿Y quién eres tú, que osa interrumpir mi explicación?

Darwin: Soy Charles Darwin, y te platico un poco de mí y de mi trabajo.

Nací en 1809, en Inglaterra y desde muy joven me interesó la naturaleza. Incluso, en ocasiones, mi padre se avergonzaba de mí, debido a mi gusto por la caza y afición por pasar la mayor parte del tiempo haciendo observaciones de los animales como perros y ratas. Y la verdad mis estudios no me resultaron atractivos y los abandoné.

Por ahí del año 1831, me invitaron a embarcarme como naturalista en una expedición científica en un barco llamado El Beagle por nada menos que cinco años alrededor del mundo. A partir de las observaciones que realicé en ese viaje me fui convenciendo de que los cambios producidos en las especies se debían al resultado de un proceso continuo de transformación en sucesivas generaciones.

Después de más de veinte años de trabajo en aislamiento, únicamente con la compañía de mi luz alentadora, mi querida esposa Emma, que nunca me abandonó, en 1859 se publicó mi obra, “El origen de las especies por medio de la selección natural”.

Por cierto, no fuiste a los festejos de los 150 años de la publicación de mi obra, me la debes.

Lamarck: Bueno, es que yo andaba con tu abuelo en las fiestas. ¿Sabías que tu abuelo Erasmus Darwin y yo vivimos en la misma época y él tenía ideas muy similares a las tuyas?

Darwin: Pues te cuento, que, en mi libro, postulé que la fuerza motriz de la evolución, es: la selección natural y su resultado es la biodiversidad. Ese libro ha sido la obra más importante de mi vida.

Mi siguiente libro “El origen del hombre”, sí que fue un auténtico escándalo, pues establecí una relación entre nosotros y los primates o monos, donde refuté el origen divino de nuestra especie. Nunca entendieron que no se trata de una descendencia directa, sino de que compartimos un ancestro común.

Mira, te respeto y reconozco fuiste el primero que estableció que las especies se transforman a lo largo del tiempo. Y que los progenitores pasan sus características a sus descendientes, pero diferimos en cómo sucede la evolución.

Ya que yo concluí que los seres vivos trasladan a sus descendientes las características adquiridas al adaptarse a nuevos entornos. Podemos afirmar en que hay variaciones entre los individuos de una población.

Los caracteres de los padres, se heredan a los hijos. En eso estamos de acuerdo En la naturaleza los organismos se reproducen y la progenie se tiene que enfrentar a depredadores, enfermedades y hambre, compitiendo por los recursos, es una lucha en donde los mejor adaptados al ambiente sobreviven y se reproducen.

A esto lo llamé supervivencia de los más aptos por selección natural y esta lucha es permanente mi querido amigo.

¿Qué te pareció este dialogo? Es importante destacar que el conocimiento científico, entre otros aspectos:

Busca entender y explicar el mundo.

Se construye con la participación de distintas personas.

Constantemente se confrontan ideas como en la representación de Lamarck y Darwin.

Ahora observa el siguiente video:

La selección natural en acción

Hoy en día, con base en las investigaciones entendemos que la evolución es un proceso gradual presentado a lo largo del tiempo (miles de años) durante el cual el organismo va cambiando poco a poco, mientras que la adaptación es el mecanismo que permite a los seres vivos adecuarse a las condiciones del medio y como resultado de estos procesos se presenta la biodiversidad.

En el siguiente cuadro podrás ver la información que se desarrolló en el dialogo revisado y observarás las diferencias de las teorías de estos dos científicos:

Imagen: SEP

Reto de hoy

Elabora tu propio cuadro comparativo de las ideas de Lamarck y Darwin en torno a la evolución.

Investiga y agrega el concepto "Evolución a tu "Abecedario biología"

Geografía: Características del espacio geográfico

En la sesión anterior pudiste distinguir cada uno de los componentes que conforman el espacio geográfico, en esta sesión corresponde identificar sus características, para ello es muy importante la observación y la exploración de los espacios dentro y fuera de la escuela.

Recuerda que el espacio geográfico se define como: el espacio vivido, socialmente construido y transformado por la sociedad a lo largo del tiempo como resultado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que lo integran.

Al final del tema podrás comprender que las características del espacio geográfico son los rasgos que lo describen.

¿Qué hacemos?

Observa con atención el siguiente video:

Características del espacio geográfico

Usa tu imaginación y recuerda algún día que fuiste de vacaciones con tus padres o a la casa de tus abuelos, quizá estuviste en una playa, alguna zona rural, colonia o seguramente en una gran ciudad y disfrutaste al máximo todo lo que ahí se encontraba, te diste cuenta que en ese lugar había algo que lo hacía diferente y único. ¿Podrías reconocer las característica del espacio geográfico?

Anota tus comentarios de lo que recuerdes de ese lugar. Invita a tu familia, para que juntos disfruten de ese momento, si puedes consigue una imagen del lugar que visitaron y pégala en tu cuaderno, al final de tus anotaciones.



Ahora observa la siguiente imagen del Centro Histórico de la Ciudad de México y en ella se irán identificando cada una de las características del espacio geográfico:

Preguntas:

¿Cuál es la localización exacta del lugar?

¿Cuál es la diversidad entre sus componentes?

¿Cuál es la distribución de sus componentes?

¿Cuáles son las relaciones e interacciones que ocurren entre sus componentes?

¿Qué cambios ha tenido a través del tiempo?

Reto de hoy

Elabora un organizador de información (mapa conceptual, mapa mental, infografía o cuadro comparativo), considera que un organizador de información es: “una representación visual de información rescatando aspectos importantes de un concepto dentro de un esquema".

Puedes utilizar recortes o imágenes de revistas, periódicos o algunas que obtengas de internet, debes tener cuidado al organizar tu información, ésta debe ser breve y precisa, además de ser visualmente atractiva.

Puedes basarte en el siguiente ejemplo de mapa mental:

Imagen: SEP

Consiste en un cuestionario sobre aspectos del tema abordando en esta sesión. Se realizarán preguntas con tres opciones de respuesta y tú señalarás la correcta.

La frase: “México posee una gran cantidad de regiones”. ¿A qué característica del espacio geográfico nos estamos refiriendo?

a) Localización

b) Diversidad

c) Cambio

Si yo digo: “Uganda se encuentra en el continente africano. ¿A qué característica del espacio geográfico me estoy refiriendo?

a) Distribución

b) Diversidad

c) Localización

La frase: “La erupción del Paricutín sepultó casas, iglesia y cultivos del pueblo de San Juan” ¿De qué característica del espacio geográfico estamos hablando?

a) Interrelación

b) Localización

c) Cambio

¿A qué característica del espacio geográfico se hace referencia cuando decimos “El covid-19 se ha expandido en todo el mundo y los mayores contagios se concentran en Estados Unidos, Brasil e India“?

a) Diversidad

b) Distribución

c) Interrelación

Las respuestas a las preguntas son:

b

c

c

b

Artes: Descubriendo los elementos de las artes

Aprenderás actividades artísticas que te pongan en contacto con el movimiento, el gesto, la forma, el color y el sonido.

Para aprender sobre el tema observa los siguientes videos:

1. Cuerpo fractal - Comunidad Contigo

2. Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación Colima-San Luis Potosí Danza de Varitas

3. El espacio personal

4. El cuerpo en el espacio

Después de observar los videos, responde la siguiente pregunta:

¿Qué movimientos podrías experimentar en el tiempo y el espacio con tu cuerpo?

Reto de hoy

Pon distintos objetos por tu casa y llega de un lado a otro, simulando ser un animal como un leopardo, un búho, un elefante o un animal de tu predilección; un objeto como por ejemplo un taladro, las manecillas de un reloj, entre otros; o algo ficticio como: un monstruo, un astronauta, un súper héroe o heroína, etc.

Observa la trayectoria que dibujaste en tu cuaderno o la que trazaste con ayuda de gises o estambres, pon música para moverte de acuerdo a los sonidos que vayas percibiendo y repite las mismas trayectorias, pero ahora siguiendo el ritmo de la canción.

