Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de secundaria 22 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de secundaria de este martes 22 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar como parte de tus clases.

Matemáticas: Plantear problemas de números con signo en diversas situaciones

En la clase de hoy reflexionarás sobre el uso de los números con signo aplicados en la resolución de situaciones problemáticas en diversos contextos cotidianos.

Para comenzar, observa el siguiente video en el que se plantea una actividad que deberás resolver:

Problemas con números enteros

Para resover el planteamiento usaremos la recta numérica, ubicando los datos que tenemos de la siguiente manera:

Como sabes, para encontrar la distancia entre dos puntos en la recta numérica debemos obtener la diferencia que hay entre estos. Para ello debemos plantear la siguiente operación:

8-(-13)=

El 8 positivo corresponde a la altura sobre el nivel del mar a la que vuela el ave y el 13 negativo indica la profundidad a la que llegó el ave.

Imagina que un grupo de estudiantes decide crear una caja de ahorro muy peculiar en la cual pueden pedir dinero prestado a la persona que lleva el control del presupuesto, pero con el compromiso de pagar su deuda. Lucía, la alumna que administra, tiene que llevar algún método de registro para tener el control de quienes deben y quienes han pagado. El tener registrada y ordenada dicha información ayuda a que no haya pérdidas.

En esta tabla podemos ver el registro que lleva Lucía, de los alumnos que deben a la caja y lo que han pagado.

Para saber si Ricardo de 3° “C” tiene un saldo a favor o en contra, planteamos la siguiente operación:

-20.50 + (-15) + 11.50 + 2.50 + (-8) =

El resultado final es -29.50 y si recordamos que estamos hablando de dinero y las unidades son los pesos, entonces Ricardo debe $29.50 pesos, mientras que Teresa tiene un saldo de $2.50 pesos a favor.

Puedes buscar en tu libro de texto el tema para resolver problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos, y comparar las actividades propuestas, así como la información que aparece.

Ahora pasemos al tema de los cuadrados mágicos:

Los cuadrados mágicos son divertidos e interesantes. Muchos siglos antes de que los sudokus aparecieran en la Tierra, nacieron los cuadrados mágicos: una cuadrícula llena de números donde cada columna, cada fila y cada diagonal suman lo mismo. El primer cuadrado mágico conocido fue chino.

Te explicaremos brevemente en qué consiste un cuadrado mágico y el porqué es mágico.

Se trata de un cuadrado dividido a su vez en 9 cuadrados iguales.

En él debemos colocar números, por ejemplo del 1 al 9, de tal forma que al sumar los números de cada columna, fila y diagonal, el resultado sea siempre el mismo, en este caso debe ser 15.

Vamos a resolver el siguiente cuadrado mágico, en el que utilizaremos los números negativos y positivos, ¿qué te parece si utilizamos del 5 negativo al 3 positivo?

Recuerda que al sumar los números de cada una de las filas, columnas y diagonales del cuadrado mágico el resultado debe ser el mismo. En este caso la suma debe ser igual a 3 negativo.

En la siguiente imagen observamos que ya hay algunos números escritos en nuestro cuadrado mágico.

Ahora debemos anotar los números que falten. Una estrategia que podemos utilizar para encontrar los números que hacen falta en dicho cuadrado mágico es precisamente aplicando lo que hemos visto durante esta lección.

Si observan con atención, en la fila dos, la suma de uno negativo (-1), más uno positivo (1), más el número que hace falta, debe dar como resultado tres negativo.

En esa misma operación, podemos fijarnos que la suma de uno negativo, con uno positivo, da como resultado 0. Entonces, ¿cuál es el número que debería ir para que se cumpla la condición del cuadrado mágico del renglón en cuestión?

Tres negativo, ¡perfecto!

Ya solo nos quedan dos números por colocar en nuestro cuadrado mágico: cinco negativo y dos negativo; con estos números vemos cuál podemos escribir en la fila tres de tal manera que se siga cumpliendo la condición de nuestro cuadrado mágico.

Si observamos con atención, al colocar el dos negativo y realizar la suma con el dos positivo y el cero no se cumple la condición del cuadrado mágico, por lo que únicamente nos queda colocar el número cinco negativo.

Entonces sí se cumple la condición.

En consecuencia, el número dos negativo se escribe en el espacio del primer renglón y así concluimos con el ejercicio.

¿Te fijaste que en esta operación encontramos dos números que son simétricos?

El simétrico de 1 negativo es 1 positivo, y al sumarlos el resultado es cero, de ahí entonces, el número que se debe escribir en el espacio vacío y para que se cumpla la igualdad es el número tres negativo.

Como has visto, los números positivos y negativos se pueden utilizar para describir distintas situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo: Los negativos se emplean para representar temperaturas muy frías, mientras que los positivos para representar temperaturas más cálidas.

En el caso de los Bancos o en la administración de un negocio, los negativos representan pérdidas de dinero y deudas; mientras que los positivos representan los ingresos y ganancias.

En esta ocasión has aprendido a resolver problemas con contextos cercanos mediante la representación de los datos con números positivos y negativos. Y también a identificar el uso de estos números en la vida cotidiana.

Todo esto lo podrás aplicar en la resolución de otros problemas de matemáticas y en otras asignaturas. Así que no te olvides de ello.

Recuerda que en tu libro de texto puedes buscar el tema visto y hacer los ejercicios propuestos en él.

Reto de hoy

Por tu cuenta, completa otro cuadrado mágico, utilizando los números de 7 negativo al 1 positivo y en donde el resultado en cada fila, columna y diagonal debe ser igual a 9 negativo.

Lengua Materna: Érase una vez un narrador...

Aprenderás más sobre los diferentes tipos de narradores que se utilizan en los subgéneros narrativos que has visto en los temas anteriores. El propósito es que puedas identificar a los distintos narradores en cualquier texto literario y que puedas entender cuál es su función.

Anteriormente aprendiste sobre las características de los diversos personajes de los subgéneros narrativos del cuento, para poder identificar el papel que juegan a partir de esto. Y ahora verás las características de los narradores y cómo se presentan en el discurso.

Para saber más sobre los diversos narradores que se presentan en los subgéneros narrativos, observa el siguiente video:

Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos

Un narrador nos ayuda a contar la historia, además, existen diferentes tipos de narradores, los cuales podemos identificar de acuerdo con sus características. Dichos narradores son:

Omnisciente : ve todo y sabe todo de la historia.

: ve todo y sabe todo de la historia. Testigo : es un espectador de primera mano de los hechos y no sabe lo que conoce el protagonista.

: es un espectador de primera mano de los hechos y no sabe lo que conoce el protagonista. Protagonista : narra en primera persona, juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes.

Recapitulando:

El narrador protagonista, es el que cuenta lo que le pasó, como en Drácula, o como en El diario de Ana Frank, que ella misma va contando lo que vive y siente mientras está escondida con su familia intentando escapar de los nazis en la Segunda guerra mundial.

El narrador omnisciente, es el que sabe todo, como en Rumpelstiltskin, o en Orgullo y prejuicio, donde la narradora nos presenta a Elizabeth Bennet y el señor Darcy, dos personajes muy inteligentes, pero muy tontos a la hora de reconocer su amor.

Por último, el narrador testigo está en la historia, pero no como protagonista, sino como observador, como en La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y en Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, donde el pueblo de Ixtepec cuenta la historia de la guerra cristera.

Recuerda que el narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en el transcurso de la trama. Además, presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. Al contar lo que pasa, a quién le pasa, cómo le pasa y cuándo; el narrador cumple una parte fundamental dentro de un cuento u obra literaria.

Seguramente ya también has identificado a esos narradores en películas, series, obras de teatro u otras representaciones donde hay un narrador.

Los narradores le dan una intención y lectura distinta a los textos narrativos, y es por eso que es importante que los identifiques.

Si quisieras seguir leyendo y reconociendo a los narradores, te recomendamos algunas lecturas que te ayudarán a clarificar todavía mejor los distintos tipos de narradores.

La novia de mi hermano de Gerardo Meneses

El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle

El principio del placer de José Emilio Pacheco

Rebelión en la granja o 1984 de George Orwell

Viaje al futuro. Relatos de ciencia ficción, una compilación de Agustín Sánchez Aguilar.

Reto de hoy

Lee los siguientes textos e identifica al narrador:

“No lo van a creer, dirán que soy un tonto, pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían: espérate a que venga la televisión, será como un cine en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, hay televisores por todas partes y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano. La fórmula de la invisibilidad aún no se descubre.” El principio del placer, José Emilio Pacheco.

¿Qué tipo de narrador es y cómo lo sabes?

“El suceso tuvo lugar en un instante, tan breve que ni tiempo me dio a cobrar conciencia cabal de lo ocurrido. Conservo en la memoria la viva imagen de aquel momento: la expresión de triunfo de Holmes, y la faz furiosa, atónita, del hombre, fijos los ojos en las brillantes esposas que como por arte de encantamiento habían ceñido de pronto sus muñecas.” Estudio en escarlata, Arthun Conan Doyle.

¿Qué tipo de narrador es y cómo lo sabes?

“Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer: había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia.” Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll.

¿Qué tipo de narrador es y cómo lo sabes?

Historia: El nacimiento de una Nación

En la clase de hoy revisarás el tema "La independencia de las 13 colonias de Norteamérica" y conocerás cuándo y dónde se llevó a cabo; las causas, el desarrollo del conflicto y las consecuencias a nivel mundial.

Para comenzar, lee con atención el siguiente texto con 10 datos curiosos de la historia de Estados Unidos:

Simbolismo en su bandera: Las franjas blancas y rojas de la bandera representan a las 13 colonias, las estrellas representan a cada estado que conforma la República; éstas se han incrementado con el paso del tiempo, en la actualidad son 50 estrellas y se dice que en caso de que Puerto Rico, que actualmente es un protectorado, pase a ser oficialmente un Estado de la Unión, se incrementaría una estrella más. Festejan el 4 de julio como día de la independencia ya que es en este día, pero del año 1776 cuando se proclama; aunque su reconocimiento fue hasta el 3 de septiembre de 1783. La isla de Manhattan fue adquirida por un holandés que pensó haber hecho el negocio de su vida, comprándola por 24 dólares, que les fue entregado en objetos de uso común, armas, cerveza, entre otras cosas; pero en realidad, fue timado por los indios Lenape pues esta isla pertenecía a los indios Algonquines. La bandera norteamericana tiene los mismos colores que la inglesa país del cual se independizaron. Tres presidentes han muerto el 4 de julio: Tomas Jefferson, John Adams, James Moore. La primera enmienda hace referencia a la libertad de religión, asociación y de expresión y es la respuesta a la persecución de que fueron objeto los primeros colonos. La guerra de independencia es un hecho que ha sido abordado incluso en el video juego Assasins Creed III. Un popular video juego, ¿lo conoces? La pintura que representa la firma de la declaración de independencia se puede ver en el billete de dos dólares. George Washington es considerado el personaje más importante de la independencia y su retrato se encuentra en el billete de un dólar y en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. No todas las colonias se querían independizar.

Reflexiona sobre las siguientes interrogantes:

¿Sabes dónde se ubicaban las 13 colonias y en qué país se convirtieron?

¿De quién se independizaron? Y ¿Por qué?

¿Qué ideas tenían los colonos de la época?

Ahora analiza la siguiente imagen, ¿qué observas?

Esta imagen fue publicada en “La gaceta de Pensilvania”, un diario propiedad de Benjamín Franklin; de ideas liberales y considerado uno de los padres de la patria. La imagen de una serpiente cortada en pedazos; hacía referencia a dos aspectos:

La división que existía en las colonias.

Retomaba una superstición de la época para dar un mensaje de unidad a los gobiernos de las colonias. Una célebre creencia popular dictaba que, si una serpiente cortada en dos se unía antes del atardecer, ésta viviría; así que la gaceta plasmó una serpiente cortada en 8 partes y la frase “Join or die” “únete o muere” buscando de esta manera la reflexión de los gobiernos existentes y la necesidad de unidad para formar un solo gobierno.

Las ideas de Franklin, basadas en la ilustración y en el liberalismo, eran compartidas por otros personajes como George Washington y Thomas Jefferson quienes son considerados también como padres de la patria.

Ahora observa el siguiente video:

Europa en América

Para que tengas un panorama general debes entender primero la forma como estaba organizada su sociedad y quién los gobernaba.

Como sabes, cuando se da el descubrimiento, conquista y colonización de América, la mayor parte del continente pasó a manos de españoles y portugueses. Al norte no le prestaron atención debido a que no consideraban que hubiera oro ni plata en esa extensión de territorio. Además, el clima era bastante frío.

Para los ingleses y franceses esos aspectos no fueron relevantes, así que se aventuraron a colonizar el norte del continente.

Los franceses poblaron lo que actualmente se conoce como Canadá. Mientras que los ingleses, colonizaron la costa este del actual territorio de los Estados Unidos y fundaron las 13 colonias. ¿Sabías que desde entonces las 13 colonias mantienen su extensión original y no han cambiado su nombre?

En el siguiente mapa puedes ver su ubicación. ¿Sabes cuáles eran sus nombres?

Conclusiones:

La lucha por la independencia de las trece colonias se basó en los principios del liberalismo. La semana pasada abordaste un panorama general sobre el Liberalismo ¿lo recuerdas? El liberalismo es una doctrina política, económica y filosófica que promulgó el libre pensamiento, la igualdad, la libertad, la justica, la democracia, la división de poderes y la propiedad privada.

La Independencia de las 13 Colonias de la corona inglesa fue un ejemplo a seguir para otras colonias, al convertirse en el primer territorio de América en independizarse y convertirse en una nueva Nación.

Su constitución política está basada en los principios del liberalismo, que fue un modelo para las constituciones de otros países incluyendo el nuestro, ya que plantea un gobierno republicano, democrático con garantía de derechos.

Reto de hoy

Elabora un mapa ilustrado, para ello dibuja, recorta y/o pega imágenes, elígelas de acuerdo con las notas que tomaste y a las observaciones que realizaste.

Te presentamos algunas ideas, para su elaboración:

a) Usa un planisferio.

b) Ubica las 13 Colonias.

c) Ubica a la Metrópoli (Inglaterra).

d) Dibuja o pega imágenes relacionadas a las actividades que realizaban.

e) Incluye a personajes importantes.

f) Colorear los mares, golfos y océanos.

Formación Cívica y Ética: Mi sexualidad... mi decisión

Conocerás las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de la sexualidad.

Reflexionarás sobre la edad que estás viviendo, con todos los cambios, emociones y formas nuevas de pensar y sentir, desde un punto de vista diferente y con un lenguaje claro que te aportará más conocimientos de los que ya tienes para vivir una salud sexual sana.

¿Qué hacemos?

Dice un refrán popular: “Soñar no cuesta nada”. Los seres humanos tenemos sueños, miedos y esperanzas desde la niñez hasta la ancianidad.

Expresamos nuestros anhelos, tales como ¡yo quiero ser beisbolista!, ¡quiero ir a la universidad! ¡Me gustaría tener una pareja estable! ¡Deseo que haya paz en el mundo!

Tú luchas por alcanzar tus metas y realizar tus sueños presentes y futuros. Tienes la esperanza de lograr que tu vida sea plena y feliz.

En la sección Los jóvenes en línea, adolescentes como tu respondieron a dos preguntas que son:

¿Cuál es tu mayor temor hoy?

¿Cuál es tu mayor anhelo o sueño hoy?

Haz un ejercicio de reflexión, en tu cuaderno, anota tus sueños, tus miedos y tus esperanzas, así como en el ejemplo. Puedes anotarlos en un diagrama visual como un cuadro, una nube de ideas, un mapa, lo que tú elijas.

Es probable que te estés preguntando qué relación tienen los sueños, miedos y esperanzas con el ejercicio temprano de la sexualidad. Lo descubrirás a lo largo de este tema.

La vida es un constante cambio, y cada etapa tiene sus disfrutes, sus retos, sus preocupaciones.

Los cambios físicos y emocionales dejan de estar sólo en los libros. Empezarás a tener sensaciones desconocidas, nuevos intereses, a ser más consciente de tus habilidades y la relación que tienes con los otros (amigos, familia, escuela).

Un aspecto que hace su aparición muy evidente es la sexualidad. Empieza a ser una experiencia personal nueva, un tema entre tú y tus amigos, tal vez con tu familia y es importante abordarlo también desde la escuela.

Muchos adolescentes han expresado un sinfín de dudas acerca de la etapa que están viviendo y de lo que les provoca miedo e inquietud. Hablan de la inseguridad, de sus estudios, su familia, sus derechos y sus cambios. Pero, uno de los temas que más les inquieta en esta etapa es la sexualidad.

Pero, ¿por qué es importante abordar este tema en la asignatura de Formación Cívica y Ética?, ¿qué otros aspectos deberías tomar en cuenta para tener una visión integral de su sexualidad?

Los seres humanos somos seres integrales, que no podemos separar lo que pasa en nuestro cuerpo de lo que pasa con nuestras emociones, nuestros pensamientos y a nuestro alrededor.

La sexualidad, implica mucho más que los cambios físicos que observas en tu cuerpo.

La asignatura de Formación Cívica y Ética te permitirá reconocer aspectos de la sexualidad más allá de los biológicos y que te harán tener una experiencia plena y segura. Es el espacio para que conozcas tus derechos, cómo tener información científica, servicios de salud sexual, cómo ser tratado con respeto y dignidad, así como las responsabilidades que adquieres contigo mismo, tu cuidado personal y el respeto al otro.

A continuación te presentamos un dialogo entre un docente de nivel secundaria y un especialista en el cual hablan de algunas de las inquietudes que más se presentan entre los adolescentes con relación a la sexualidad.

Docente: ¿Cuáles son las implicaciones que supone para las y los adolescentes el embarazo a esta edad? Hay muchas problemáticas alrededor de la maternidad y paternidad en la adolescencia tales como: matrimonios forzados, la dificultad que representa ser madres o padres solteros, las infecciones de transmisión sexual, entre otros y la creencia de que los adolescentes piensan que a ellos no les va ocurrir.

Especialista: En general al ser humano le cuesta trabajo ver a futuro, se inclina más por el momento presente y le cuesta trabajo relacionar de qué forma lo que hace hoy tiene consecuencias a mediano y largo plazo.

En la Encuesta denominada ENSANUT 2018, se encontró que sólo el 14% de hombres y el 26% de mujeres usaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Porcentaje muy bajo y aún más en los hombres quienes se perciben menos vulnerables y tal vez asumen que la mujer es quien debe cuidarse. Pero las consecuencias psicológicas, sociales y emocionales de un embarazo no planeado los afectan a ambos. Y los riesgos de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) es evidentemente para ambos y sólo el uso del condón puede evitarlo. Así que ninguno puede dejar en el otro la responsabilidad de su salud.

La falta de información sobre cómo usarlos también es una razón, es necesario hablar más claramente del tema. Como por ejemplo explicar que pueden obtener condones gratuitamente en un centro de salud, y la importancia de conocer sus derechos y buscar orientación, sobre su uso. Otros tienen miedo de que se enteren sus padres

Pero los adolescentes deben aprender a decidir qué quieren hacer y en el tema de sexualidad cuándo y cómo ejercer una vida sexual activa. Aunque el tomar decisiones implica tener y conocer las opciones, la sugerencia es estar abiertos a recibir información y orientación sobre el tema, preguntar, pedir apoyo a un adulto con quien puedan platicar y que pueda ofrecerles información confiable.

Poner en una balanza esta información ayudará a plantearse si iniciar una vida sexual es algo que considerarían o es mejor esperar, ya que puede ser que lleguen a un lugar que les guste, que no pase nada y puedan regresar. Pero también que se encuentren en un lugar desagradable, que se pierdan o no haya vuelta atrás, como por ejemplo el embarazo no planeado para muchas y muchos adolescentes.

Un elemento que orilla a muchos jóvenes a iniciar una vida sexual es la presión de los amigos, el qué dirán, quedar bien. Esto pasa también en otros temas como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. O la presión que ejerce el novio o la novia, cuando temen que los deje de querer si no acceden, la famosa prueba de amor.

Docente: Retomando lo que mencionas, la presión social puede incitar el inicio de la vida sexual a los 12 o 13 años, pero no es la única razón. En realidad, la decisión debería ser personal, pero habrá que tomarla pensando en lo que implica, ¿no crees? ¿Podrías explicarnos cómo afecta el ejercicio temprano de la sexualidad la vida presente y futura de las y los adolescentes?

Especialista: Una decisión siempre es personal, tener una vida sexual nos coloca a todos ante decisiones y responsabilidades con nuestra propia salud como es el uso de métodos anticonceptivos, visitar al médico/ginecólogo de manera periódica, etc. Por un lado, vale la pena evaluar si se quiere o puede tener estas responsabilidades a esta edad.

También vale la pena reflexionar: ¿Qué pasaría si estuvieran ante un embarazo o una ITS? ¿Cómo se sentirían consigo mismos?, ¿qué cambiaría para ellos y en su relación con las personas que quieren o están cerca?, ¿a qué tendrían que renunciar?

La respuesta que encuentre cada quien a estas preguntas son importantes, son las que les ayudarán a realmente decidir y empezar a tomar control de su sexualidad.

Se tendrían que preguntar ¿Cabe en sus días y en su ánimo cuidar un bebé, trabajar para poder sostenerlo? Seguramente no, pero dada la situación tal vez tendrían que quitar tiempo al juego, los amigos y hasta la escuela. Es decir, renunciar a su vida presente y futura.

La sexualidad se expresa de formas diversas, que se pueden disfrutar a esta edad y que no ponen en riesgo los intereses más importantes.

Docente: Hay otro tema que es la relación de los adolescentes con la tecnología. Hoy es constante e intensa; cada vez pasan más tiempo absortos en los celulares, computadoras, la televisión o conectados a Internet. ¿Cómo pueden influir los medios de comunicación y las redes sociales el inicio temprano de las relaciones sexuales?

Especialista: El problema con los medios de comunicación y las redes es que la gran mayoría no tienen intenciones formativas o educativas. Son espacios en donde circulan imágenes y mensajes lejanos a la realidad de los cuerpos y la sexualidad humana. Esto genera expectativas de belleza irreales y posiblemente frustración y disgusto con el propio cuerpo que no responde a eso que aprendimos era lo bello.

Presentan relaciones de pareja que reproducen estereotipos de lo que debe hacer un hombre o una mujer, relaciones sexuales basadas en lo inmediato y en situaciones lejanas a la realidad de la mayoría de nosotros. A través de esto, como única fuente de información, los adolescentes van construyendo una idea de lo que es la sexualidad llena de fantasía.

Vemos mensajes en donde el éxito se asocia con tener una pareja atractiva o que ser hombre implica ejercer poder sobre la mujer y a mujeres someterse a una relación desigual por amor. Todo esto va generando y reforzando en los adolescentes comportamientos que no son éticos ni dignos.

También se ha mostrado que ejercen influencia para acelerar o iniciar una vida sexual a más temprana edad, sólo como una expectativa de obtener placer sin presentar todo lo que implica.

Es importante destacar el riesgo al que se exponen sobre todo en redes sociales. Adultos que aprovechando su ingenuidad y curiosidad se hacen pasar por otros adolescentes y las noticias de secuestro y abuso son cotidianas. Se puede deducir que para construir una sexualidad saludable y segura estos no son los medios más apropiados.

Docente: Los adolescentes pueden estar expuestos a otro tipo de presiones como las emocionales para tomar decisiones sobre su sexualidad. Como los amigos o la misma pareja pueden influir.

¿Cómo puede una o un adolescente defender su sexualidad si se ve presionado por otra persona para ejercerla?

Especialista: La forma de vivir nuestra vida y como parte de ella, nuestra sexualidad, son una decisión personal. El valor para defender nuestra forma de pensar y nuestro derecho a decidir empieza con estar conscientes de los riesgos que implica ceder ante los otros.

Como parte de la presión los amigos usarán cualquier cosa para convencer, tal vez por diversión o incluso pueden creer que es lo que te conviene. Pero al final, el único que asumirá una posible consecuencia negativa o positiva será la persona a la que están presionando.

Contar con habilidades como la asertividad, saber decir no, pedir ayuda, decir lo que se quiere y lo que se siente, exigir derechos, etc., serán muy útiles cuando se trata de enfrentar la presión de otros.

Piensen en cómo se comportan con sus amigas o amigos o con su pareja: ¿es frecuente que hagan cosas que no quieren hacer?, ¿no hacen cosas que quieren por darle gusto a otros?, si alguien los insulta o los hiere ¿lo dices claramente o prefieres no decir nada? Si no lo tienes claro, comienza con observarte.

Una técnica efectiva es la del “disco rayado”. Cuando estén en una situación de presión simplemente es decir “NO” y a cada argumento, insinuación, amenaza, burla es decir “NO”. Eviten dar explicaciones, si las dan también le están dando más elementos para seguir presionando. Así que sólo respondan “NO”, en algún momento se cansarán y si no, aléjense momentáneamente. Las personas que tienen un valor para ustedes aprenderán a respetarlos.

Docente: Hace tiempo leí en un artículo que “la sexualidad representa un lenguaje de amor, que permite la comunicación afectiva y física entre dos humanos; que se vive de diferente manera a lo largo de la vida y que es posible ejercerla de forma inteligente, libre y voluntaria”. El autor también decía que las palabras claves para un ejercicio pleno de la sexualidad son: amor, compromiso, respeto, fidelidad y dignidad.

Así que nuestros alumnas y alumnas podrán aprender a tener una sexualidad sana como la descrita. ¿Cuáles serían las claves para que ejerzan su sexualidad de forma inteligente, libre y voluntaria?

Especialista: Vivir nuestra sexualidad implica aprender de sexualidad, es decir:

Conocer nuestro cuerpo, aceptarse y gustarse como uno es.

Saber que existen muchas formas de expresar la sexualidad y de sentirla. Las caricias, los abrazos, los besos son algunas de ellas.

Saber que la sexualidad femenina y masculina son igualmente importantes y merecen respetarse.

Conocer nuestros derechos como el de tener información sexual, a ser tratados con respeto y dignidad. Así como la responsabilidad de tratar de igual forma a los demás.

Aceptar que cada quien decide como ejercer su sexualidad y es respetable mientras esté dentro del marco de los Derechos Humanos.

Buscar fuentes confiables para resolver inquietudes sobre su sexualidad. Lo mejor es tu profesor, un médico, libros sobre el tema. No son los amigos, ni las redes sociales, ni Internet. A menos que sean páginas de instituciones de salud o académicas.

Como revisaste en el diálogo, puedes disfrutar de tu sexualidad sin ponerte en riesgos innecesarios. Y para eso hay información y espacios para orientarte, puedes acercarte con tu profesor o algún familiar adulto que te inspire confianza y pueda orientarte en donde buscar apoyo o brindártelo él.

No pongas en manos del azar o de otros tu salud, tu vida presente, la libertad que disfrutas hoy como adolescente.

Reto de hoy

Reflexionarás acerca de ti mismo, retomando la información que revisaste en el diálogo presentado y completen tu diagrama acerca de tus sueños, miedos y esperanzas. Establece algunos compromisos contigo mismo para llevar una sexualidad plena.

Tecnología: Descubriendo la técnica

Aprenderás sobre el sistema técnico, es decir: cómo se lleva a cabo la relación entre el ser humano, los materiales, las herramientas y los conocimientos necesarios para la realización de una actividad o la satisfacción de necesidades.

¿Qué hacemos?

Se denomina Sistema Técnico a la relación y mutua interdependencia entre los seres humanos, las herramientas o máquinas, los materiales y el entorno, que tienen como fin la obtención de un producto o situación deseada.

Lo caracteriza la operación organizada de saberes y conocimientos expresados en un conjunto de acciones, tanto para la toma de decisiones como para su ejecución y regulación.

El sistema técnico está presente en la mayoría de acciones que tu realizas. Incluso, hasta en la elaboración de una salsa Pico de gallo.

La relación entre el ser humano, las herramientas y el procedimiento para obtener algo concreto, está en casi todo lo que haces.

En muchas de las acciones que realizas a diario aplicas “Gestos Técnicos”, seguramente, aún no habías escuchado su nombre.

Los gestos técnicos son: los movimientos que realizas con el cuerpo, por ejemplo, cuando te inclinas, cuando haces algún movimiento con la mano, cuando, pintas, cuando te peinas.

Recuerda que al aplicar una técnica se requiere que reflexiones sobre lo que se haces, cómo lo haces, y por qué lo haces. Es posible que no resuelvas la situación a la primera o que no obtengas el resultado esperado, pero si reflexionas en cómo lo haces seguramente modificarás algo en el proceso para que el resultado sea mejor.

Sin embargo, resolver con lo que tienes a la mano habla justo de esa relación necesaria entre los materiales, las personas y los saberes para lograr la obtención de un producto o la modificación de una situación.

Finalmente se concluye que la técnica está integrada por el conjunto de acciones que se realizan con las diferentes herramientas y objetos para satisfacer una necesidad con un fin específico.

Reto de hoy

Para ampliar más tu comprensión, realiza siguiente actividad, que es la elaboración de una rana con papiroflexia, para ello ocuparás una hoja de papel, tijeras y una regla.

Instrucciones:

Para iniciar debes cortar la hoja de papel dejándolo a una medida de 10 cm por 10 cm.

Dobla a la mitad la hoja para obtener dos vértices iguales.

Después da vuelta a la hoja para repetir el procedimiento del doblez.

Une las dos esquinas para poder formar el cuerpo de la rana.

Toma un extremo para hacer sus extremidades inferiores y se da vuelta a la hoja para formar el cuerpo.

Dobla a la mitad de enfrente y se hacen las extremidades superiores, para finalizar se dobla en la parte posterior y queda nuestra rana.

Recuerda que todo esto es un conjunto de acciones con una finalidad. En este caso elaborar una rana de papel.

Observa el siguiente video para que veas como se elabora la rana de papel.

Papiroflexia, una rana de papel

