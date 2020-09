Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 de secundaria 25 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de secundaria de este viernes 25 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Matemáticas: Fracciones decimales y no decimales

En la clase de hoy aprenderás a identificar los tipos de fracciones y decimales. Recordarás lo que aprendiste en la sesión anterior sobre la definición de fracciones, las partes de las fracciones y su conversión a decimales.

Encontrarás, en nuestro día a día, muchos ejemplos de los diferentes tipos de fracciones, ya que, no importando el contexto, las fracciones se usan en todo lugar.

Por ejemplo: las personas que trabajan en la plomería o construcción, al comprar tubo lo hacen por medidas como una pulgada, media pulgada o tres cuartos de pulgada; o también en la cocina, como lo viste en la clase anterior, al preparar alguna receta puedes encontrarte medidas de los ingredientes expresadas en fracciones o en decimales, como 1.5 kg de arroz, o medio kg de carne. Todos los días, al decir la hora o referirnos al tiempo, generalmente usamos expresiones como “media hora”, “un cuarto de hora” o “tres cuartos de hora”. Pero te has preguntado: ¿qué significa esta manera de medir el tiempo?

Es claro que las fracciones nos acompañan en nuestro día a día. Pero ¿sabías que existen diferentes tipos de fracciones y de números decimales? Cada una con sus características y cualidades propias. Para ilustrarlo mejor observa el siguiente video del minuto 00:21 al 02:01:

Tipos de fracciones y decimales

Hasta el momento has revisado 3 tipos de fracciones: las fracciones unitarias y las fracciones propias e impropias, cuyo valor puede ser representado utilizando figuras. Veamos qué sucede con la ubicación de las mismas en la recta numérica.

Recuerda que la recta numérica es una línea que contiene a todos los números reales.

Imagen: SEP

Cada segmento vertical en el esquema de la recta numérica representa un entero, aquí tienes tres hacia el lado derecho y tres hacia el lado izquierdo del cero. La fracción unitaria un tercio la localizaremos dividiendo el primer entero positivo en 3 partes iguales como se observa en seguida.

Imagen: SEP

Posteriormente podemos ubicar la fracción un tercio de este modo:

Imagen: SEP

Es posible ubicar también dos tercios:

Imagen: SEP

Y por supuesto también tres tercios, fracción que es equivalente o lo mismo que un entero y puede ser llamada fracción entera, ya que, si dividen el numerador entre el denominador, obtendrán como resultado una unidad.

Imagen: SEP

¿Puedes mencionar otras fracciones enteras?

Ahora localicemos una fracción unitaria en nuestra recta numérica. Por ejemplo, un sexto, para ello tenemos que dividir nuestro primer entero positivo, en este caso, en sextos de la siguiente manera:

Imagen: SEP

La fracción un sexto se localiza justo aquí:

Imagen: SEP

Por otro lado, la fracción unitaria un sexto negativo, la ubicamos a la misma distancia del cero, pero del lado contrario, el de los números negativos.

Imagen: SEP

También debes recordar que al hablar de fracción unitaria nos referimos a que en el numerador el valor siempre es uno. Estas a su vez forman parte de las fracciones propias, en las que su numerador es menor que el denominador, por ejemplo, la fracción propia dos tercios que utilizamos anteriormente.

Observa que ninguna de las fracciones que mencionamos sobrepasa la unidad. Ten presente que a las fracciones cuyo valor absoluto es mayor al entero se les conoce como fracciones impropias, por ejemplo, cuatro tercios, ubiquémoslo en la recta numérica.

Imagen: SEP

Otro ejemplo de fracción impropia es ocho sextos, una de tantas formas para poder ubicarla es continuar dividiendo el siguiente entero de nuestra recta numérica, primero en tercios.

Imagen: SEP

Y luego en sextos, es decir, cada entero se divide en seis partes iguales.

La fracción ocho sextos se ubica contando las partes a partir del cero, contamos un sexto, dos sextos, tres sextos, y así sucesivamente hasta llegar a ocho sextos.

Así respondemos a la pregunta:

¿Cuál es la relación entre estas fracciones respecto a un número entero?

La respuesta es que las fracciones propias son menores a un entero. Y las impropias siempre serán mayores a la unidad, o bien mayores a un entero.

La fracción un entero un cuarto recibe el nombre de número mixto, por incluir una parte entera y una fraccionaria. En el ejemplo anterior, observa que cinco cuartos es una fracción equivalente a 1 entero y un cuarto.

Un ejemplo común es cuando vas a la tienda a comprar 1 kg y medio kilogramo de arroz.

¿Qué pasa cuando el numerador y denominador son iguales?

A las fracciones como tres tercios o cinco quintos se les denomina fracciones enteras, y siempre dan como resultado la unidad.

Anota 5 ejemplos de fracciones enteras en tu cuaderno y represéntalas de manera gráfica. ¡Usa tu creatividad! Utiliza ejemplos sencillos como dos medios, cinco quintos o bien ocho octavos, para crear divertidos diseños. Usando colores diferentes, papel de distintos tipos y los elementos de reciclaje que tengas a tu alcance para lograrlo. Aquí te presentamos un modelo:

Imagen: SEP

Ahora que hablamos de fracciones enteras. Te has preguntado: ¿cuál será la fracción unitaria más grande que existe?

Recuerda que para que sea unitaria debe tener uno en el numerador.

¿Cuál será la fracción propia más grande?

Recuerda que en las fracciones propias el numerador siempre es menor que el denominador. Así que, si se divide en 10, la fracción propia más grande ¿sería nueve décimos?

¿Cuál será la fracción impropia más pequeña?

Para profundizar en el tema observa el siguiente video del minuto 00:21 a 02:01:

De fracción común a fracción decimal y viceversa

Ahora ya sabes que las fracciones con una potencia de 10 en el numerador reciben el nombre de fracciones decimales.

¿Recuerdas algún momento de tu vida cotidiana en el que hayas utilizado una fracción decimal? Por ejemplo: cuando hablas de 50 centavos con tus amigos o familiares, y tomas como referencia 1 peso, estás refiriéndote a la fracción decimal cinco décimos y a su fracción unitaria equivalente un medio ya que 50 centavos representan la mitad de un peso.

Te invitamos a tomar tu cuaderno ¿Puedes ubicar en la recta numérica la fracción decimal cinco décimos? Para eso traza primero tu recta numérica, posteriormente divide cada entero en tantas partes como sea necesario y ¡ubica la fracción!

Observa otro video del minuto 02:32 a 03:00 para ampliar los conocimientos en cuanto a números decimales:

Tipos de fracciones y decimales

Las fracciones que estudiaste anteriormente pueden ser representadas como un número decimal. Como viste, los números decimales se escriben y leen de diferentes formas.

Veamos más ejemplos con la recta numérica.

Si nuestra fracción decimal es seis décimos, necesitamos dividir el primer entero en 10 partes iguales tal y como se muestra, y la ubicamos de la siguiente manera.

Imaegen: SEP

Un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, cinco décimos, seis décimos.

Imagen: SEP

¿Qué pasaría si la fracción fuera setenta y cinco centésimos?, ¿cómo lo resolverías?

En este caso significa que la recta numérica en lugar de estar dividida en 10 partes iguales del 0 al 1, estaría dividida en 100 partes y buscaríamos nuestra fracción decimal en el número 0.75 centésimos, que también sería igual a tres cuartos

Imagen: SEP

¿Y si mi fracción decimal es (veinticinco décimos)? ¿Dónde estaría ubicada?

Veinticinco décimos, significa que tienes 2 enteros y cinco décimos, por lo tanto estaría ubicada de la siguiente manera:

Imagen: SEP

Existen otros dos tipos de decimales: los decimales finitos y los decimales infinitos.

Imagina que un número decimal no tenga fin, sería kilométrico, como de aquí al sol dos vueltas y de regreso, y podría seguir

Es como el número “Pi”, que puedes redondear a 3.1416 diezmilésimos, pero al presionar el símbolo en una calculadora nos mostraría tantos dígitos que quepan en la pantalla, pero tendría infinidad de números después del punto decimal, este es un buen ejemplo de un número decimal infinito.

En cambio, un número finito puede ser un medio, cinco sobre diez o 0.5 décimos Los cuales representan el mismo valor, como en el ejemplo de los centavos.

Recapitulando:

Decimal finito o exacto: es aquel que tiene una cantidad determinada de decimales.

es aquel que tiene una cantidad determinada de decimales. Decimal infinito: es aquel que tiene una cantidad infinita de decimales.

Reto de hoy

Revisa en tu libro de Matemáticas el tema “Identificación de fracciones y decimales” y realiza las actividades que ahí se sugieren.

Lengua Materna: Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social

La sesión de hoy se llama “Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social”, y tiene mucho que ver con lo que has revisado en formación cívica y ética, pues están relacionadas, como todo el conocimiento.

Analizarás las características de los reglamentos, leyes y declaraciones, pero no sólo desde un punto de vista de para qué sirven, sino cómo se hacen. Las leyes y reglas están hechas de palabras, y ésa sí es completamente nuestra materia.

Te proponemos que termines las siguientes oraciones con tus propias palabras. Después, al terminar la sesión, ya con lo que hayas aprendido podrás agregar ideas o corregir si es necesario para enriquecer tus conocimientos.

Analiza y completa las siguientes frases:

Un reglamento es… Algunas de las características de los reglamentos son… Un reglamento es útil cuando… Un reglamento no es útil cuando… Si no hubiera reglamentos o leyes, entonces…

Con estas frases que nos dio, pudimos reflexionar un poco más sobre para qué sirven los reglamentos, qué son, cómo deben ser para que nos resulten útiles y hasta qué pensamos que pasaría si no existieran, pero todavía nos falta pensar en algo muy importante. ¿Qué características deben tener los reglamentos?

Pensemos en un ejemplo de todos los días. Seguramente has entrado a alguna biblioteca escolar, en ellas existen reglas para poder hacer uso de los acervos bibliográficos “los libros”. Las bibliotecas deben procurar un ambiente libre de ruidos para respetar el tiempo de estudio de los demás, o de disfrutar de una lectura. Y una característica indudablemente es el título y nombre de la institución que lo emite, que es el tema relacionado con la situación y lugar en que se aplicarán las normas.

Imagen: SEP

Otra de las características de los reglamentos, leyes y declaraciones es la forma en que están organizados y es por su extensión, se conforman por capítulos. Por ejemplo:

En la ley general de niños, niñas y adolescentes en el capítulo del Derecho a la identidad en su artículo 19 menciona que:

“Las Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

Fracción I

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil […]”

Y en el caso de la biblioteca escolar o dentro la escuela es un listado o decálogo de lo que podemos hacer y no hacer.

Si son textos distintos, deben escribirse y usar palabras que les son propias. Una redacción adecuada, en este caso, va a permitir que los diferentes reglamentos tengan la respuesta deseada por parte del receptor, es decir, de quien debe acatar las reglas. Siempre hay que procurar incluir ideas y conceptos claros, tomando en cuenta la situación y a quién va dirigido.

Si uno no entiende lo que dicen los reglamentos, difícilmente va a poder cumplir con ellos. Esto sucede si la redacción no es clara o está en un idioma que no se conoce.

Podemos decir que los reglamentos, las leyes y las declaraciones deben estar exentos de ambigüedades; ¿qué quiere decir esto?, evitar que éstos puedan entenderse o interpretarse de diferentes maneras.

Cada palabra es importante. Por ejemplo: es común utilizar los verbos para determinar ciertas conductas. Los verbos son acciones, como: hablar, correr, comer, preguntar, leer, cuidar, etcétera; es importante los tiempos de conjugación dentro de una ley o reglamento. Los verbos en los reglamentos, suelen estar en infinitivo: verbos terminados en ar, er, ir; hablar, correr, preguntar y los otros. Porque es una forma no personal del verbo donde no está delimitado el modo o el tiempo. Es una forma de percibir a las reglas de un modo vigente y que se deben acatar en todo momento.

O sea, que si en el reglamento dice que está prohibido correr en el pasillo, quiere decir que no importa quién seas, ni cuánta prisa tengas, ni qué esté pasando, correr en el pasillo no se permite, nunca y para nadie, o no hacer ruido, no debe permitirse hacer ruido nunca.

Es importante que los reglamentos siempre estén escritos, ¿sabes por qué?

Para que los conozcamos todos y podamos consultarlos cada vez que tengamos alguna duda o se nos olvide algo de lo que dicen.

También en su redacción podemos utilizar los verbos en modo imperativo. Con ello, se expresa una orden, un mandato. Por ejemplo: ¡Cierra la puerta! Y además del imperativo, también podemos usar expresiones de negación para lo que está prohibido. Ejemplo: No hablar, no correr, como ya decíamos.

Existen varios tipos de reglamentos, el tipo de reglamento que usemos depende del espacio en el cual estemos, y a quién va dirigido. Por ejemplo, pueden ser comunitarios o vecinales, escolares, deportivos o de juego, como decías, o pueden ser laborales, para que sepamos cómo comportarnos en el lugar de trabajo, y hasta familiar, para que respetemos y cuidemos la convivencia familiar.

Tipos de reglamento:

Comunitario

Deportivos o de juegos

Laborales

Familiares

Si los seres humanos nos hemos preocupado por hacer tantos tipos de reglamentos, quiere decir que les damos mucha importancia, ¿no? ¿Qué tan importante es respetar los reglamentos y leyes?

Muy importante. Respetar las reglas y las leyes es algo que puede salvarte la vida; ¿cómo?, por ejemplo, en una alberca dentro de algún deportivo o un lugar de recreación. Para utilizar esa alberca va a haber una serie de reglas, quién puede nadar, qué debe saber y tomar en cuenta quien quiera nadar, en qué debe fijarse, etcétera, y si no se obedecen esas reglas, se corre el riesgo de tener un accidente que podría ser muy grave, o fatal.

Muchas de nuestras reglas y leyes procuran la vida humana y su convivencia. Por eso es importante conocerlas y, por supuesto, obedecerlas

¿Y qué pasa si no cumples las reglas y no tienes ningún accidente? ¿Puede haber alguna otra consecuencia?

Probablemente vas a ganarte algún castigo o sanción. Hay que decir que una de las características es que contempla sanciones. Es decir, la consecuencia de que la regla no se obedezca. Las sanciones también deben estar redactadas para que no existan actos arbitrarios, es decir, que sólo se sancione de acuerdo con lo que está escrito en el reglamento o la ley. Las sanciones son consecuencias que suceden al no acatar las reglas o las leyes.

Para ello te recomendamos siempre leer los reglamentos, para no cometer una falta y evitar una sanción.

Sin duda hay que tomar muchas cosas en cuenta cuando se habla de leyes y reglamentos, es algo muy importante, ya que involucra nuestra seguridad y la de otros.

Algo que debemos tener muy presente, y esto es muy importante, es verificar la fuente, prestar mucha atención cuándo fue emitida esa ley o reglamento; saber si aún sigue vigente; por ello, es importante anotar fecha y si es posible, su última actualización; como el reglamento escolar, éste debe mencionar qué ciclo escolar es el que está contemplando.

De un año para otro puede cambiar algo del uniforme escolar, por ejemplo, o las sanciones que se impondrán si entregas tarde un libro a la biblioteca. Por eso debes estar al pendiente y no dar por hecho que ya lo sabes todo.

Las leyes y los reglamentos tienen muchas similitudes; sin embargo, no son lo mismo, las leyes tienen unos ordenamientos jurídicos que están enlazados con la constitución: que es el máximo ordenamiento de una nación y de donde se desprenden leyes específicas: por ejemplo, la Ley de salud, la Ley de educación, la Ley de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Por lo tanto, su jerarquía está por encima de los reglamentos.

Por otro lado, el reglamento son ordenamientos que se regulan por alguna autoridad local o administrativa, para la dirección y buen funcionamiento de un grupo social. Se puede decir que éste es específico.

Para que te quede más claro, observa el siguiente video:

Diferencias y semejanzas entre normatividades: reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones

Reto de hoy

Te presentaremos diversos enunciados y deberás decidir si éste se refiere a una declaración, una norma o un reglamento:

Tener buenos modales a la hora de hablar con los demás.

Cuando un equipo tiene la posesión del balón, cuenta con un máximo de 24 segundos para intentar un tiro.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Ceder el asiento a personas ancianas, a quienes tienen alguna discapacidad motora y a embarazadas.

Se considera como una falta grave. La agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa, así como la discriminación grave.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

¿Pudiste identificar correctamente cada una de ellas?

Piensa que incluirías al momento de escribir un reglamento que te ayude a convivir en mayor armonía, ya sea para aplicarlo en tu casa o en la escuela.

Te invitamos a revisar un reglamento, cómo el de una biblioteca escolar u otro de tu interés. Pues su finalidad del reglamento es disfrutar de una lectura y cuidar los libros y materiales.

Imagen: SEP

¿A quién va dirigido? ¿Qué tipo de reglamento es? ¿Identificaron los verbos que se utilizan, menciónalos? ¿Qué características tiene el reglamento? ¿Cuenta con título? ¿Se encuentra en un listado? ¿Tienen una redacción clara, muestra que se pude o no hacer al interior de una biblioteca escolar? ¿Puedes ver que faltó por mencionarse en las características? ¿Qué podemos agregar? ¿Si seguimos estas reglas ayudan a la convivencia y armonía social?

Seguramente podrás identificar las características del reglamento de biblioteca escolar, para disfrutar de una lectura.

Ciencias. Biología: Adaptarse para sobrevivir

En esta clase estudiarás el tema "Adaptarse para sobrevivir" con el propósito de conocer la importancia de las adaptaciones en la supervivencia de las especies.

En la clase anterior concluiste que la selección natural es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución y que, a través de ella, los individuos mejor adaptados a un determinado ambiente sobreviven y transmiten esa característica a su descendencia y los que no lo hacen, mueren.

A partir de esa teoría de Darwin hoy verás de qué manera se dan las adaptaciones:

Imagen: SEP

¿Qué organismos tienen mayor probabilidad de sobrevivir? Frente a esta pregunta Darwin argumentó que todos los individuos de una población son diferentes, pues presentan variaciones.

Entonces, en la lucha por la sobrevivencia los individuos que presentan variaciones desfavorables mueren y no alcanzan a reproducirse. En cambio, cuando las variaciones son favorables, éstas les permiten adaptase, sobrevivir, reproducirse y heredar sus características a nuevas generaciones.

Realiza la siguiente actividad. en la cual ubicarás a los seres vivos que viven en diferentes ambientes.

En tu cuaderno vas a hacer dos columnas: en la primera anota seres terrestres y en la segunda seres acuáticos.

Observa las siguientes imágenes de animales y plantas y después escribe sus nombres en la columna que corresponda.

Imagen: SEP

Los animales que aparecen en la imagen son: una ardilla, un tucán, un lirio, un árbol, un pez payaso y un flamenco.

Verifica si son acuáticos o terrestres. En el caso de la ardilla, tucán y árbol son terrestres, en cambio el lirio, el flamenco y el pez payaso son acuáticos.

Cuando los organismos viven en algún ambiente determinado donde, se desarrollan, se reproducen, se alimentan y se refugian, pertenecen a ese ambiente y los puedes clasificar en acuáticos o terrestres. Entonces los organismos acuáticos, habitan en ambientes formados por: los ríos, lagos, mares, humedales, o en cualquier cuerpo de agua donde pueden vivir. Inclusive en las charcas o en el agua de los floreros puedes encontrar microorganismos.

Los organismos terrestres, habitan en ambientes aeroterrestres: viven en la superficie terrestre, en montañas, selvas, desiertos, etc.

Anota en tu cuaderno las siguientes preguntas y contéstenlas:

¿Qué es lo que hace que un ser vivo pertenezca a un ambiente u otro?

¿Qué aspectos consideras para decir que los organismos son acuáticos o terrestres?

Dependiendo de las características adaptativas de los animales y vegetales, estos pueden desarrollarse en un ambiente acuático o terrestre. Por ejemplo, los peces que son acuáticos presentan ciertas características como una forma particular y aletas que les favorece para moverse en el agua, su respiración es por medio de branquias, por lo que pueden tomar el oxígeno disuelto en el agua; estas características les permiten sobrevivir en este ambiente.

Imagen: SEP

En el caso de las aves, para respirar presentan pulmones y alas para volar.

¿Qué piensas que le pasaría a un organismo que sea trasladado a un ambiente diferente?

Puede morir, si sus características no corresponden a las necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones.

¿Qué piensas qué le ocurriría a una planta de las que se denominan suculentas como los cactus que habitan el desierto, si la trasladaran a la selva donde abunda el agua?

La respuesta es que moriría. Las suculentas habitan en zonas con poca agua y se caracterizan por tener las hojas, el tallo o las raíces más gruesas para poder almacenar agua y sobrevivir en épocas de sequía. Al trasladarlas a la selva, seguramente la planta se pudriría por el exceso de agua, pues sus características son para poder vivir en lugares con escases de agua.

Ahora piensa en un caso contrario, que pasaría si trasladaras una planta de la selva con grandes hojas a una zona árida con poca agua, el resultado será similar. La planta no resistiría, pero ahora se marchitaría, secándose por falta de agua.

Cuando una población de seres presenta variaciones que le permiten sobrevivir en un ambiente determinado, se reproduce y hereda las características a sus descendientes, se considera que esta adaptado por procesos de selección natural que explican la evolución de los mismos. Como ves cada especie vive de acuerdo con sus características.

Observa el siguiente video e identifica los tipos de adaptación que se mencionan, para que después reflexiones sobre ello:

Adaptaciones para la vida

Ve construyendo un mapa mental con la información que se te brindó en el video, con relación a los tipos de adaptación que hay.

Inicia por definir el concepto de ADAPTACIÓN con lo que has visto el día de hoy.

Variabilidad de características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que incrementan la probabilidad de que un individuo sobreviva, se reproduzca y deje más hijos en un ambiente particular.

El siguiente concepto que puedes anotar en tu cuaderno, ya que es una idea principal del tema, es:

¿Qué son las adaptaciones morfológicas?

En donde expliques, que son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa, les permiten confundirse con el medio, por ejemplo: imitar formas, colores de animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Algunos ejemplos son:

El camuflaje y el mimetismo.

El camuflaje permite a los organismos hacerse poco visibles para sus depredadores o para sus presas ya que de otra forma serían detectados por estos últimos. En este caso la forma o color del organismo es similar al medio donde vive, se confunde fácilmente con él. Por ejemplo, el camaleón puede cambiar de color de acuerdo con el ambiente en el que se encuentre.

Mientras que con el mimetismo un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. La semejanza en apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos para parecerse a otros que son peligrosos o desagradables.

Por ejemplo, el “insecto palo” se parece a una rama, tanto en forma como en color y además su movimiento es muy lento como si el viento lo empujara.

Imagen: SEP

Respecto a las Adaptaciones funcionales o fisiológicas, estas guardan relación con el metabolismo y funcionamiento interno de diferentes órganos o partes del individuo.

Dos ejemplos de las adaptaciones fisiológicas son la estivación y la hibernación.

La estivación se presenta en organismos que habitan regiones como el desierto o durante las estaciones cálidas como respuesta a las condiciones de calor extremo durante el verano o estación seca.

Los organismos entran a un estado de somnolencia cuando hay un aumento considerable de temperatura ambiental o que escasea el agua.

Como ejemplo tenemos al caracol terrestre.

Por su parte la hibernación es un proceso por el que algunos animales disminuyen su gasto de energía durante el invierno. Es un estado de somnolencia.

Por ejemplo, antes del comienzo del invierno, el oso pardo se prepara para hibernar.

Una nota curiosa acerca del oso polar, es que se dice que hiberna, sin embargo, esta especie tiene características adaptativas que le permiten vivir en el intenso frío invernal.

Presenta un gran pelaje y una capa adicional de grasa bajo la piel. La cual es negra, este color tiene la propiedad de absorber los rayos solares y de esta manera también evita perder calor durante los fríos extremos.

Imagen: SEP

Ahora mediante una actividad experimental verás una analogía relacionada con una de las características adaptativas.

La actividad se asocia con la siguiente pregunta:

¿Por qué los osos polares no se congelan en un ambiente tan frío?

Quizá creas que esto se debe a su pelaje blanco, pero en realidad se debe a una adaptación que puedes explicar mediante el siguiente experimento en casa

Para el que necesitas:

Un recipiente con hielos.

Una botella de plástico pequeña (100 a 200 ml) con agua caliente.

Una bolsa en donde quepa la botella completa.

Media taza de aceite comestible.

Una liga.

Procedimiento a seguir:

En la bolsa agrega media taza de aceite de cocina. Dentro de la bolsa con aceite coloca la botella cerrada con agua caliente y cierra la bolsa. Si quieres puedes ponerle una liga para evitar que se derrame el líquido. Una vez que cierres la bolsa, la vas a colocar en el recipiente con hielos y espera unos minutos.

¿Qué crees que suceda con el agua caliente? ¿Se enfriará?

Después de unos minutos saca la botella y siente si el agua está caliente.

¿Seguramente crees que el agua está fría?

Pero no, el agua sigue caliente.

Esto que observaste con el agua, es lo mismo que les sucede a los osos polares. En realidad, lo que evita que se congelen en su ambiente no es el pelo, sino una capa de grasa que tienen alrededor de su cuerpo. Por eso es que se ven tan voluminosos. La grasa funciona como un aislante térmico, manteniendo el calor corporal del oso adentro; lo que les permite incluso acostarse sobre el hielo, sin ningún problema.

Reto de hoy

Investiga acerca de adaptaciones de otros seres vivos y elabora un cuadro comparativo ilustrado en tu cuaderno.

Geografía: Mi identidad en el espacio geográfico

Reconocerás cómo las características y componentes del espacio geográfico, del lugar en el que vives da origen a la identidad espacial. Asimismo, podrás entender por qué te sientes parte de ese lugar y orgulloso de ello.

Para iniciar ¿sabes que es “identidad”?

En caso de que ya lo sepas, en esta sesión se ahondará un poco más en el concepto y si no lo sabes toma nota en tu cuaderno de la siguiente definición.

La identidad es el conjunto de rasgos o características propias de una persona o grupo de personas que les distingue de los demás. La identidad, también se entiende como la imagen que la persona tiene de sí misma en relación con otras. La identidad no solo se refiere a nuestro nombre; sino además a los rasgos físicos, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar y de actuar. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona.

Seguramente, pensarás que te encuentras en la sesión de Formación Cívica y Ética, pero no es así, la identidad se relaciona con la Geografía en el sentido de la identidad espacial, ve de qué se trata.

Con relación a la “identidad espacial”, lee con cuidado la siguiente definición:

Imagen: SEP

La identidad espacial es el conjunto de características que te permiten adquirir un sentido de pertenencia al espacio geográfico en el que te desarrollas. La identidad espacial de cada individuo será diferente y se definirá a partir del conjunto de componentes, características y categorías que definen el espacio geográfico, es decir que constituyen el lugar en el que vives.

¿Sabes cuáles son los elementos que te permiten definir tu identidad espacial?

Algunos de los elementos que pueden conformar su identidad espacial son:

Imagen: SEP

Ahora que ya sabes qué es la identidad espacial y cuáles son los elementos que conforman tu identidad espacial reflexiona, con relación a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la sociedad y la naturaleza a partir de los componentes, las características y categorías del espacio geográfico?

A lo largo de esta sesión, pudiste ver cómo la identidad espacial se expresa en los rasgos, por ejemplo, en la forma de vestir y de hablar, en los platillos que te gusta disfrutar, el apego que tienes por las características naturales del paisaje de tu región, los vínculos que tienes con tu comunidad al seguir ciertas tradiciones y costumbres, así como el cariño hacia ciertos lugares como parques o monumentos.

Estos rasgos, así como los vínculos y afectos que desarrollas a partir de las diferentes experiencias de vida con tus sitios y tu gente, te hacen sentir apego y arraigo por el espacio y la comunidad a la que perteneces. Esto te motiva a querer cuidar y defender ese lugar.

Reto de hoy

Elabora un collage con diferentes recortes o dibujos en el que representes los elementos que definen tu identidad espacial. Recuerda que un collage es un conjunto de imágenes que se pegan una encima de otra sin dejar espacio entre ellas, pero que permiten apreciar algunos elementos de las imágenes

Observa el siguiente ejemplo de collage:

Imagen: SEP

Como observas en la pantalla, este es un collage con imágenes de la Ciudad de México. Las imágenes representan los elementos que conforman y reflejan la identidad espacial.

¿Sabes qué es un acróstico? Un acróstico es un grupo de palabras, en el que las letras iniciales, medias o finales de cada frase, forman una palabra (o frase) al leerlas de forma vertical.

Ejemplo:

Maravillosos

Espacios geográficos como

Xochimilco con su

Identidad espacial símbolo de la

Cultura que nos hace sentir

Orgullosos de ser mexicanos

Como un ejercicio de sensibilización hacia nuestro país y muestra del apego que tenemos hacia su territorio y su gente, realizar un juego de palabras, ¿qué te parece un acróstico sobre la palabra México?

