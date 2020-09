Aprende en Casa II: preguntas y actividades 2 de primaria 17 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para segundo grado de primaria de este jueves 17 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Inglés: I'm hungry

En la clase de hoy aprenderás una nueva lengua como es el inglés, que te puede servir para muchísimas cosas.

Para la lección de hoy es necesario que tengas cerca un cuaderno y un lápiz o lapicero. Para que puedas hacer algunas anotaciones.

Escribirás frases para que puedas repasarlas durante la semana. No te preocupes, te daré el tiempo necesario para hacerlo.

¿Qué hacemos?

Hello, good morning! ¡Buenos días!, ¿Listo para el gran tema que aprenderás hoy? ¿Qué palabras te gustaría aprender hoy?

Como sabes actualmente tienes que estar en casa, eso te da la oportunidad de convivir con tu familia y hay muchos momentos en que puedes estar reunidos, como por ejemplo durante el desayuno.

Imagina que estas desayunando, ¿qué palabras puedes usar cuando estas desayunando?

A continuación tienes un listado de las palabras que puedes utilizar en un desayuno, lee en voz alta y escríbelas en tu cuaderno.

Good morning / Buenos días

I'm hungry / Tengo hambre.

Please / Por favor

Egg / Huevo.

Orange Juice / Jugo de Naranja.

Thank you / Gracias.

Bread / Pan.

Milk / Leche

Breakfast / Desayuno.

Si tienes cerca un libro de texto, explóralo, ahí encontrarás los saludos que acabas de revisar. Si no lo tienes cerca, no te preocupes, puedes consultar sitios en internet.

Reto de hoy

Si quieres saber un poco más sobre lo que aprendimos hoy, acércate a tu familia y platica con ella, estoy seguro que te será de gran ayuda.

See you next week / nos vemos la próxima semana, good bye! / ¡Adiós!

Matemáticas: ¿Cómo pasa el tiempo?

En esta sesión compararás y ordenarás la duración de eventos usando unidades convencionales de tiempo como referencia.

Imagina que una niña o niño está durmiendo y otra niña y niño están haciendo ejercicio. ¿Qué actividad dura más tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo le hiciste para saber qué dura más y qué dura menos?

Hay unos eventos duran un día o menos, otros varios días o semanas, otros meses y algunos años.

¿Qué hacemos?

En el proceso de crecimiento de una planta. ¿Qué sucede primero y qué sucede después?

Si tienes a la mano tu libro de texto de Matemáticas de segundo grado, revisa la página 14. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

Al principio la planta es una semilla conforme va pasando el tiempo y comienza a tener una pequeña raíz y va creciendo hasta que tiene un tallo y aparecen sus primeras flores. Lo mismo sucede con las personas, comienzan siendo unos bebés, creces, te reproduces y mueres.

Platica con los miembros de tu familia, miren fotografías y observa todos los cambios que han tenido con el paso del tiempo.

En una libreta dibuja cómo crees que has cambiado por el tiempo y que escribe los cambios más importantes que has identificado.

Reto de hoy

Observa las imágenes de Recortable 1 (pág. 211 del libro de texto) y ordénalas de la que dura menos, a la que dura más tiempo.

Imagen: SEP

Conocimiento del Medio: Midiendo el mundo 3

En esta clase aprenderás a reconocer la importancia de usar una sola unidad de medida para hacer tus mediciones y poder clasificar diferentes objetos que tengas en tu casa en tres categorías: alto, medio o bajo. Para apoyarte, realizarás una tabla donde podrás registrar tus clasificaciones.

La palma de tu mano, el control remoto son un ejemplo de unidades de medida.

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado, consulta la página 15. Si no lo tienes, puedes leerlo AQUÍ.

En la sesión anterior tenías como reto analizar un cuento, ¿lo recuerdas? Platica con tus papás esta situación:

En un pueblito había un señor que vendía y compraba tela a los pobladores, pero tenía muchos problemas porque sin importar si vendía o compraba la tela pagaba el mismo precio.

Este señor era muy mañoso porque cuando vendía la tela usaba como medida su mano que era una mano pequeña para que la cantidad a cobrar fuera grande.

Y cuando compraba la tela usaba sus tijeras como medida, que eran unas tijeras muy grandes con la finalidad de pagar menos.

¿Quién ganaba o perdía en esta situación? ¿Por qué? ¿Qué propondrías para que las cosas fueran justas?

Al final de la sesión resolverás este cuento.

¿Qué hacemos?

Hugo y Lulú pueden ser tus compañeros de clase, ambos midieron el mismo refrigerador, pero Hugo uso su control remoto y Lulú uso la palma de su mano.

Observa las tablas para comparar los resultados de Hugo y Lulú:

Imagen: Captura de pantalla / SEP

El problema que tienen es que no se ponen de acuerdo en decidir si es mediano o alto. ¿Cómo les podremos apoyar para resolver su dilema?

Pide ayuda a tus papás y anota en tu cuaderno la solución que le darías a Hugo y Lulú.

Para hacer mediciones más precisas debes usar la misma unidad, por lo que antes que nada debes ponerte de acuerdo que unidad de medida usarás para todas las mediciones que vas hacer, de esta manera no habrá problema en la proporción de tamaños.

Escoge una unidad de medida y después selecciona 5 objetos de tu casa para que los clasifiques en una tabla.

Imagen: Captura de pantalla / SEP

¿Cuál es la unidad de medida que utilizaste para hacer tus mediciones? ¿Por qué es importante usar una misma medida para clasificar? ¿Cuál es la referencia que estamos usando para comparar en alto, mediano o bajo?

Ya que realizaste estos ejercicios es momento de regresar con el relato del señor.

La solución para el problema es que se tiene que considerar una sola unidad de medida para comprar y vender la tela de manera justa.

Recuerda que puedes utilizar diferentes objetos que se encuentran en tu casa para medir, como el control remoto, un tramo de tela y tijeras, agujeta, listón, etc. Recapitulación de las ideas más importantes:

Es usar la misma unidad de medición podrás hacer mediciones o comparaciones más precisas en criterios como largos, medianos o cortos.

Reto de hoy

Ponte el uniforme del ciclo escolar pasado y observa tus mangas del suéter, la holgura de tu camisa, lo largo de tu falda o pantalón, compara como te queda ahora y como te quedaba antes ¿a qué se debe eso?

Una vez que realizaste la comparación dibuja cómo te quedo o escribe tu reflexión sobre esto y comparte con tu familia.

Guarda tu dibujo o reflexión para la próxima sesión.

Lengua Materna: Si lo anoto, lo recuerdo

En esta sesión aprenderás sobre el calendario, fechas importantes y la relación de estos en una cultura. También conocerás una lengua Hñähñu y los lugares donde se habla.

¿Conoces los calendarios? ¿Cómo son? Debes saber que los calendarios no siempre han sido como los que tenemos en casa, pero tienen en común que sirven para medir el tiempo y organizar actividades en grupo o individuales.

Los calendarios para los pueblos indígenas están relacionados con las actividades comunitarias, las temporadas climáticas: tiempo de secas, de lluvia, de frío, de calor, con el tiempo de siembra y cosecha, de limpia de los terrenos.

¿Qué hacemos?

A continuación, observa la descripción del calendario actual, con meses y días en lengua Hñähñu

La escritura de los meses en lengua indígena Hñä hñu.

Met’o zänä (enero)

Yonzänä (febrero)

Hñunzänä (marzo)

goho zänä (abril)

ut’ä zänä (mayo)

rato zänä (junio)

yoto zänä (julio)

hñäto zänä (agosto)

guto zänä (septiembre)

‘ret’a zänä (octubre)

‘ret’a man’a zänä (noviembre)

gäts’i zänä (diciembre)

Y los días en la lengua Hñähñu son:

nonxi (lunes)

ri yopa (martes)

ri hñu pa (miércoles)

nhuebe (jueves)

mbehe (viernes)

nsabdo (sábado)

ndomgo (domingo)

Lo más importante es que escuches cómo se pronuncian en Hñähñu, para ello en el programa televisivo estará una profesora hablando en esta lengua.

Es de suma importancia la luna en un calendario de este pueblo, que todavía funciona para las actividades comunitarias, aunque muchas personas no tienen conciencia de ello.

En el programa televisivo se te muestra el calendario en Hñähñu, donde podrás ver y escuchar los nombres de los meses y los días en esa lengua. Si tienes oportunidad investiga diferentes tipos de calendarios.

El calendario puede tener muchos usos, pero siempre está relacionado con la organización de las actividades en función del tiempo. Por ejemplo, marcar fechas importantes para que no se olviden o para saber cuánto tiempo falta para que sucedan.

Por ejemplo: el 15 de agosto está: 15 Ra nk’ami ra huähi, que es la fiesta del corte del elote, donde participa toda la comunidad; y el día 24, Ra ndui ra nsadi que se refiere al inicio del ciclo escolar de manera virtual.

Reto de hoy

Elabora tu calendario del mes de septiembre (u octubre) y anota todas las fechas que son importantes para ti, tu familia y tu comunidad. Puedes añadir un dibujo pequeño en la fecha importante para que sea más fácil de entender.

Consulta con las personas mayores sobre cómo se escriben los nombres de los meses y los días en su lengua.

Coloca el calendario en un espacio visible, así todos lo pueden consultar y pueden añadir fechas importantes que en el momento de hacerlo no recordabas.

Cada que comience un mes, puedes elaborar la hoja del calendario que corresponde.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo