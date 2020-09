Aprende en Casa II: preguntas y actividades 2 de primaria 21 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para segundo grado de primaria de este lunes 21 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar como parte de tus clases.

Educación Socioemocional: Mis superhéroes

En la clase de hoy reflexionarás sobre las dificutades que puedes llegar a pasar e identificarás a las personas que te apoyan en casa, escuela y comunidad.

Para comenzar, lee con atención el siguiente relato sobre un niño llamado Héctor y su amigo, el genio Saladín. Cuando Héctor y Saladín practiquen actividades, tú también las puedes realizar:

Un día Héctor estaba en el parque jugando con un balero y por estar distraído tropieza con una lámpara mágica.

Héctor voltea a todos lados preguntando si alguien había olvidado una lámpara, y dice - ¡No inventes está toda sucia! -, frota la lámpara para limpiarla. Al frotarla Héctor hace que aparezca Saladín, el genio de la lámpara, en ese momento el parque cambia a un desierto.

Imagen: SEP

Héctor le comenta a Saladín- ¡Órale! ¿Quién eres tú?

- Soy el genio Saladín

- ¡Que genial! ¿Y me puedes cumplir algunos deseos?

- No. Desafortunadamente no soy un buen genio y nunca he sabido conseguir deseos. En mi familia de genios de lámpara, nadie entiende por qué no sé cumplir deseos.

- ¿Entonces no me ayudarás a cumplir mis deseos?

- No, pero algo que sí se hacer es ayudar a que la gente pueda conseguirlos por sí mismos.

- ¿Y eso cómo lo haces?

-No lo sé –Saladín solo se ríe- Pero sé que cuando la gente está conmigo, va aprendiendo a cumplir lo que desea.

- ¡Qué padre! Yo quiero ver eso.

- ¿Qué es eso? - le pregunta Saladín

- Un balero, ¿A poco no los conoces? - Saladín solo le niega con la cabeza.

- ¿Quieres jugar? - Pregunta Héctor.

Y Saladín muy nervioso asiente.

Imagen: SEP

Héctor le explica a Saladín que se trata de que hacer que se columpie el barril para que entre en el palito y le entrega el balero a Saladín, pero Saladín todo loco trata de atinarle al barril sin lograrlo y hasta se golpea con él y golpea a Héctor.

Saladín se desespera rápidamente porque lo hace de manera torpe y desordenada.

- ¡Espera, espera! Te vas a lastimar, así no lo vas a lograr - le comenta Héctor- Mira, el otro día aprendí que para lograr cualquier cosa tengo que estar tranquilo, la agitación ayuda poco y tú estás muy agitado. Siéntate en el piso- Héctor se sienta frente a Saladín y le explica la Posición de montaña.

-Espalda derechita, siéntate de manera estable, intentamos dejar tu cuerpo tranquilo por un momento; cierra tus ojos Saladín, solo si no te molesta. Ahora inspira y espira por la nariz. Coloca tus manos en el abdomen y siente lo que sucede cuando entra y cuando sale el aire.

Héctor- ¿Cómo te sientes?

Saladín - Muy bien, muy tranquilo, como hace tres mil años no me sentía.

- ¿Cómo sientes el cuerpo en este momento?

-Como el mango.

- ¿Como?

- Relajado, relajado, Relajado

- Muy bien ¿Qué pasó cuando respiraste a propósito?

- Me tranquilicé, estoy listo para intentar con el Balero.

Héctor le da el balero y le explica. -Con calma balancea el barril, lánzalo hacia arriba, muñequea y coloca el mango hacia arriba. (Saladín lo hace y después de algunos intentos lo logra).

Imagen: SEP

Debes recordar Saladín que no te debes de preocupar si a la primera no te salen las cosas. Hay que practicar muchísimo para lograrlo una vez, pero ahora, después de nuestra postura de la montaña, pienso que lo tomas con más tranquilidad.

Saladín: Es verdad. Hace un rato estaba muy frustrado, pero ahora, aunque falle, estoy en calma. –Contesto Saladín-

Héctor- Muy bien, te fijas que es muy importante estar tranquilos, así podemos enfocarnos mejor y muchas veces esto ayuda para que nos salgan las cosas.

Saladín- Pero también lo logré porque alguien me ayudó.

Héctor- Siempre hay personas que nos ayudan a lograr las cosas que nos cuestan trabajo. A mí me enseñaron a jugar al balero mi Papá, mis hermanos, y mis primos.

Todos tenemos personas que nos ayudan.

- ¡Vamos a jugar! Ayúdame Saladín.

- Claro que sí.

- Vamos a aprendernos este pequeño juego de manos., tienes que dar dos palmadas y después en las piernas, tiene que ser con ritmo, mientras haces estos movimientos dices “caricaturas presenta nombres de niños que estudian en aprende en casa por ejemplo: Daniel, Rafael, Ana, Lupita, etc.

- Espera ese movimiento está muy complicado, ¿Cómo es?

- No te preocupes, lo hacemos lento y yo te ayudo.

- ¡No puedo! - contesta Saladín frustrado porque no le sale.

- ¿Estás enojado?

- Sí, siento como algo en mi cuerpo.

- ¿Cómo qué?

- Cómo cosquillas en mi ombligo de genio.

- Está bien, a veces me pasa cuando no puedo hacer algo. Pero me calmo sintiendo mi respiración. ¿Qué tal si lo intentamos? Inhalamos por nariz, exhalamos por nariz, con calma, sentimos nuestra respiración, pensamos que nos va a salir. ¡Muy bien!

-Creo que ahora si me va a salir. - En esta ocasión lo intentan juntos y les sale

- Oye, pero tú me ayudaste a mí y ahora yo quiero ayudar a los niños que no saben el juego o que aún no les sale.

- Tienes razón. Ayúdales.

Héctor y Saladín comienzan a cantar y a jugar nuevamente “caricaturas, nombres de niños que no saben jugar el juego de manos, por ejemplo, Juanito, Rosita, Guadalupe, etc. -Siguen cantando y jugando-… caricaturas presenta personas que te ayudan, por ejemplo: mi mamá, mi tío, mi abuelita, el policía, el maestro, el vecino, etc.

Héctor y Saladín se dieron cuenta y platican que hay muchas personas que los ayudan y no se dan cuenta de lo mucho que los ayudan ciertas personas y nombren algunos ejemplos:

Héctor: Claro, hay ayudas que son muy claras como cuando el papá de mi amiga Rosita siempre le ayuda a guardar sus juguetes en la repisa de hasta arriba porque ella no alcanza. O cuando la abuelita de mi compañero Mario le ayuda a estudiar matemáticas porque a él no le gustan mucho los números y le cuesta trabajo.

Saladín: Pero, por ejemplo, a mí me ayuda mucho ver a mi hermano genio porque me hace reír mucho, entonces me ayuda a estar en bienestar.

Héctor: Sí, esas ayudas a nuestro estado de ánimo, también son importantes. En esta cuarentena, extraño a muchas de esas ayudas que tenía como mis maestras, maestros, compañeros o amigos, pero estoy seguro que ya encontrare la manera de estar cerca y poder seguir ayudando y que me ayuden. Pero sabes Saladín es importante saber que, a veces, nosotros también somos ayuda de alguien más.

Reconocimiento de situaciones difíciles y personas que están en nuestro entorno para ayudarnos.

Héctor- Saladín, ¿A ti alguna vez se te ha hecho difícil lograr algo?

Saladín- Sí, muchas veces.

- ¿Tan difícil como para que alguien te haya tenido que ayudar?

- Si, fíjate que un día quise montar a un camello y no pude, entonces Ali Babá me ayudó sosteniéndolo y mi mami me cargó y me detuvo para poder subir, no sabes cuánto me divertí.

Saladín- Y a ti ¿Quién te ha ayudado?

Héctor- Mi maestro de Educación Física me ayudó cuando no podía meter un balón de basquetbol a la canasta y mi amigo Joel practicó conmigo hasta que lo logré. ¿Qué sientes por esas personas que te ayudan?

Saladín- siento agradecimiento, ganas de abrazarlos y amor.

Héctor- estoy de acuerdo contigo, yo siento lo mismo. Yo quiero regalarte un balero porque sé que te gusto mucho y para que sigas practicando y jugando.

¿Qué te pareció esta narración?

¿Recuerdan algún momento en los que no han podido y los han ayudado?

Reto de hoy

Así como en el relato que acabas de leer. Realiza una lista de personas que te ayudan. Ahora que conociste los juegos que Héctor le enseño a Saladín, tú también los puedes practicar con tu familia, ¡inténtalo!

Artes: Rockola musical

En esta sesión seleccionarás y escucharás diferentes tipos de música de tu interés y de los demás. Disfrutarás y aprenderás sobre algunos géneros musicales de México.

También aprenderás a explicar las razones de tu elección en la pieza musical e investigarás los orígenes y diferencias de la música que has seleccionado.

¿Tienes alguna música en especial que te motive? ¿Qué tipo de música te gusta y por qué?

Muchos niños y adultos tienen diferentes gustos al elegir la música, depende de su estado de ánimo, pop, la música de banda, clásica, rock; depende del lugar dónde están, por ejemplo, si están una fiesta escuchan banda, salsa o cumbia, entre otras.

O también depende de las costumbres de su comunidad, por ejemplo,, en Hidalgo se escucha los huapangos, ¿los has escuchado?

¿Qué hacemos?

En la cultura de nuestro país hay una gran diversidad de música, la cual permite contar con una variada selección musical. En tu ciudad de origen, ¿qué tipo de música es típica de ese lugar?

Inicia esta sesión escuchando y observando los siguientes videos, es necesario que en las siguientes melodías trates de imitar los movimientos que realizan al tocar el instrumento.

1. Música norteña - Los Giros de Nuevo León

¿Qué instrumentos observaste? ¿Sabes dónde es común este tipo de música?

En los estados del norte del país como Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua.

Continúa con la música de banda, sigue tratando de imitar los movimientos que realizan con los instrumentos y también puedes bailar.

2. Banda La Sinaloense - La Metralleta

¿Qué otros instrumentos observaste y qué instrumentos ya no se observaron en relación al grupo anterior? Por ejemplo, el acordeón.

Es el turno de la música Instrumental, escucha y muévete al ritmo de la música.

3. Javier Camarena - La Danza Tarantella Napoletana

¿Habías escuchado esta música o la has visto en la TV? ¿Qué te produjo al escucharla? podría ser ¿tranquilidad? ¿Relajación?

Ahora escucha la música de Mariachi, es importante que también observes los instrumentos que son característicos del grupo, si tienes ganas de bailar, ¡hazlo!

4. Conversando con Cristina Pacheco - Mariachi Mexicanísimo

¿Alguna vez has bailado en tu escuela con esta música? El Mariachi es un grupo reconocido mundialmente ya que sus características lo identifican como propio del mexicano.

Es momento de escuchar música de Rock, escucha y observa los instrumentos característicos del grupo.

5. Correcaminos Rock and Roll Band - Uno más

¿Qué tal te pareció este ritmo? ¿Has visto alguna vez bailarlo ya sea a tus padres, tíos, abuelos, hermanos, vecinos?

¿Has escuchado la música de Marimba? Pues es el turno de esta música, escucha el siguiente video y observa el principal instrumento de esta música y adivine cuál es.

6. La marimba, distintivo de música folklórica y el zapateado tabasqueño

Conocías este maravilloso instrumento? ¿Conoces a alguien de tu comunidad que lo toque?

Hay un tipo de música llamado SKA, conócelo observa, escucha y baila este ritmo.

7. Nana Pancha en La Central - Central 11 TV

¿Conocías este ritmo? ¿En tu comunidad lo han bailado? Este tipo de música es conocido como SKA en el cual se utilizan una variedad de instrumentos como la batería, las trompetas entre muchos más.

Ahora es el turno de los Ritmos Caribeños, escucha y baila este ritmo.

8. El negrito aquel

¿Ya conocías este ritmo? ¿En su comunidad lo han bailado? Es conocido como ritmos caribeños y con tan solo escucharlos invitan a mover el cuerpo. ¿Estás de acuerdo?

Ahora escucha la música de Tamborileros en el siguiente video.

9. Chontales de Tabasco, Tamborilero - Ventana a mi Comunidad

¿Ya conocías este ritmo? ¿En tu comunidad lo han bailado? Este tipo de música es conocido como Tamborileros y comúnmente se encuentra en estados del sur del país, principalmente en Tabasco.

Y por último es el turno de la música Jaranera, aprecia el siguiente video que muestra un ritmo que sin duda te gustará.

10. Orquesta típica de Yucalpeten - Foro Once

¿Conocías este ritmo? ¿En tu comunidad lo han bailado? Esta música es conocida como Jarana y es interpretado por la Orquesta.

Está actividad ha sido muy enriquecedora ya que te permite conocer distintos géneros y ritmos musicales, pero además los instrumentos que le dan vida a la música.

Muchas veces escuchas la melodía, pero no sabes qué instrumentos musicales la producen.

Reto de hoy

Responde las siguientes preguntas para reforzar lo aprendido en esta sesión.

¿Qué música te gustó más y por qué?

Pregunta a tus familiares: ¿Qué música es muy común de escuchar en tu comunidad?

Conocimiento del Medio: Cuidamos nuestro cuerpo

Hoy reconocerás la importancia de la higiene personal como una acción que ayuda a mejorar el desarrollo de nuestro cuerpo.

¿Alguna vez tus papás te han dicho: "Ya te hace falta un baño" y "con esas manos vas a comer"? ¿Por qué tus papás te piden que te bañes? ¿Te has preguntado por qué tienes que bañarte? ¿Por qué es importante lavarte las manos constantemente con agua y jabón?

¿Crees que para crecer sano el baño es importante?

¿Seguirías creciendo igual si no te bañaras?

¿Por qué crees que cuando te bañas usas agua y jabón?

En esta sesión identificarás la importancia de la higiene para seguir teniendo un sano crecimiento y desarrollo de tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

¿Te has preguntado qué pasaría si no te bañaras? ¿Por qué cuando te bañas usas shampoo o cuando te lavas las manos debes usar jabón?

Si recuerdas, cuando eras pequeño necesitabas la ayuda de quien te cuidaba para bañarte o incluso lavarte las manos, pero ahora que estás creciendo puedes hacerlo por tu propia cuenta.

Ahora observa a tu alrededor. ¿Ves algo extraño? ¿Notas algo raro que vuele cerca de ti? ¿No? En este momento acércate a un mueble, escoge uno, el que más te guste, puede ser tu librero, una repisa, una mesa; busca un mueble que tengas cercano, ahora pasa tu dedo por la superficie (puede ejemplificar). ¿Qué observas? ¿Ves que hay polvo acumulado?

Es probable que ese mueble que escogiste tenga polvo, puede ser mucho o poco dependiendo que tan seguido se limpie. ¿Sabes de dónde viene ese polvo? ¡De todos lados! Ese polvo está en el ambiente, está volando por todas partes, incluso en este momento delante de ti hay partículas de polvo que están flotando y pasan entre tu entorno y tú.

Ese polvo contiene partículas; las partículas son cositas pequeñas que se desprenden de los seres vivos y de las cosas, cuando se acumulan en algún lugar se convierten en suciedad.

Si observas con atención podrás ver que a tu alrededor hay polvo acumulado en los muebles. ¿Sabes por qué en algunos lugares hay más o menos polvo? Todo depende de la frecuencia con que limpias, porque cuando pasas un trapo húmedo, quitas toda esa suciedad, pero cuando pasamos nuestras manos ¿Qué crees? También quitas el polvo y lo paseas todo el día en tus manos.

Es por esa razón que los doctores piden que te laves las manos antes de comer y después de ir al baño porque sin que te des cuenta vas acumulando suciedad cuando tocas las superficies de los muebles, paredes, barandales, árboles, mascotas, incluso a ti mismos.

Así es, al igual que los muebles el polvo y suciedad que flota por el aire se detiene en tu cuerpo. ¿Te imaginas la suciedad que todos los días vas acumulando? ¿Cómo puedes eliminarla? Bañándote y lavándote las manos porque el agua y jabón ayudan a eliminar toda la suciedad que se acumula en nuestro cuerpo.

Realiza este experimento, observa tus manos, pídele a tu mamá, papá o a un adulto que tengas cerca que te preste un vaso transparente, si no tienes alguno acércate a una ventana o un espejo o la pantalla de algún celular, ahora tócalo o agárralo y cuenta hasta el número 10 ahora observa si tu huella se quedó impresa, si la observas con detenimiento podrás observar que se ven partes de la palma de tu mano. ¿Sabes qué es eso? Efectivamente ¡suciedad! en esa huella hay una mezcla de polvo, grasa y podría haber hasta bacterias.

¿Por qué al bañarte o lavarte las manos ayuda a eliminar toda esa suciedad? ¿Cómo actúa el agua y jabón?

El jabón facilita que las personas eliminen de manera efectiva la suciedad de sus manos y cuerpos, lo mismo pasa con el shampoo o con el jabón que aplicas en tu cabello.

Debes bañarte frecuentemente para eliminar la suciedad acumulada porque en ella hay bacterias que pueden ocasionar enfermedades en la piel o cuando tienes las manos sucias puedes introducir esos microbios en tus ojos o boca, por eso los médicos en estos momentos piden que evites tocarte los ojos, nariz o boca, para evitar el ingreso de microbios en tu cuerpo.

Realiza las actividades de la lección "Cuidemos nuestro cuerpo" en la página 17 de tu libro de Conocimiento del Medio de segundo grado.

Describe las acciones que realizan los niños de las imágenes para cuidar su cuerpo:

Imagen: SEP

Reto de hoy

Pregunta a quien te cuida: ¿Si te bañas bien o en qué podrías mejorar ahora que estás creciendo más rápido?

Puedes ayudar en casa a limpiar tu casa, mesa, sillas, ropero, control remoto de la TV (si lo tienen), celular, cerraduras o pasador de puertas con un trapo limpio para que descubras si hay o no suciedad.

Ayuda a tus papás a mantener la casa limpia y platiquen con ellos a parte de la higiene que otras acciones puedes hacer para seguir creciendo de manera saludable.

Para concluir recuerda lo que aprendiste en esta sesión que se llamó “Cuidamos nuestro cuerpo”, y se refirió a los hábitos que debes tener para seguir creciendo y tener cambios físicos apropiados y es necesario incluir la higiene como una práctica constante.

Como pudiste observar en el ambiente hay mucho polvo, el polvo es una mezcla de partículas, es decir, partes pequeñitas de cosas o seres vivos, pero también en el polvo encuentras microbios que pueden enfermarte.

Para evitar que esa suciedad se acumule en tu cuerpo debes mantener una higiene constante de tu cuerpo y principalmente de tus manos.

Bañarte y lavarte las manos es la mejor manera de garantizar el cuidado de la salud y tener un crecimiento sano y fuerte.

Lengua Materna: Con mayúscula los nombres especiales

En esta lección vas a reflexionar sobre el uso de mayúsculas y minúsculas en los nombres de las personas, al revisar y corregir tus textos.

¿Sabes para qué se usan las letras mayúsculas? Conocerás más acerca del uso de mayúsculas jugando y reconociendo juegos divertidos.

¿Qué hacemos?

Realiza la actividad de la página 36 de tu libro de Lengua Materna. Español de segundo grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

Pídele a tu mamá, papá o a quien se encuentre contigo que jueguen juntos y que ganará quien tenga más palabras escritas correctamente, teniendo en cuenta que los nombres de personas se escriben con mayúscula al inicio.

Puedes utilizar de ayuda un diccionario para comprobar que estén escritas correctamente.

Los nombres propios se escriben con mayúsculas y en el juego de "Basta", los nombres de personas escritos con minúscula no cuentan como puntos y gana más puntos quien no olvida escribir los nombres propios con mayúscula al inicio.

Puedes hacer una lista de nombres de tus familiares y registrar en la lista nombres de los juegos compartidos que más les gusta o les gustaba jugar.

¿Sabes cuáles son los juegos compartidos? Se llaman juegos compartidos porque convives con otras personas, o bien porque haces equipo, por ejemplo, un juego compartido que seguramente conocen tus familiares es el "avioncito", alguna ronda, futbol, etc.

Imagen: SEP

En estos momentos que no puedes salir de casa, un pasatiempo puede ser jugar un juego compartido que les guste mucho en tu casa y jugarlo con tus hermanos, padres u otros familiares.

¿Y tú a qué juegas? ¿Cuál es el juego que más te gusta?

Reto de hoy

1. Realiza una lista con los nombres de tus familiares y el juego compartido que más les gusta o gustaba.

Observa los errores y aciertos que hay en la siguiente tabla, recuerda que los nombres de personas se escriben con mayúsculas.

Imagen: Captura de pantalla / SEP

2. La lista que hagas te será una base de datos por si te gusta de inventar y escribir historias.

Para inventar o escribir la historia imagina: ¿Qué pasaría si todas las personas de la lista quisieran jugar juntas? Tendrían que ponerse de acuerdo para jugar, ya que tienen diferentes juegos preferidos. La trama principal de alguna historia que a ti se te ocurra.

También podrías narrar una historia real acerca de una ocasión en la que jugaste algo muy divertido con familiares o amistades. Puede reseñar la trama principal de una historia que ella recuerda.

Para concluir recuerda lo que aprendiste en esta sesión se llamó “Con mayúscula los nombres especiales” y se refirió al uso de mayúsculas en la escritura.

Revisar tu lista y tu texto con ayuda de un adulto para confirmar que usaron correctamente las mayúsculas. Siempre que escribas un texto pide la ayuda de alguien para que te apoye a corregir errores de ortografía. Y recuerda que los nombres de personas, SIEMPRE se escriben con mayúscula al inicio.

