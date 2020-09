Aprende en Casa II: preguntas y actividades 2 de primaria 24 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para segundo grado de preescolar de este jueves 24 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inglés: Jugando con los saludos en inglés

En la clase de hoy aprenderás a reconocer expresiones de palabras simples en inglés que se usan todos los días, muchas formas de saludar.

Lee aon atención las siguientes expresiones de saludos en inglés, las utilizas cuando conoces a una persona, o con algún profesor que acabas de conocer:

Hello! (¡Hola!)

Hi! (¡Hola!)

Good morning! (¡Buenos días!)

Good afternoon! (¡Buenas tardes!)

¿Qué hacemos?

Para la lección de hoy es necesario que tengas a la mano un cuaderno y un lápiz o lapicero. Para que puedas hacer algunas anotaciones.

Let's start! ¡Empecemos! Welcome! ¡Bienvenida, bienvenido!

Now, let’s continue! ¡Ahora, continuemos! Do you like to sing? ¿Te gusta cantar?

En la siguiente actividad, vas a cantar una canción donde encontrarás los saludos que has aprendido a decir en inglés. Excellent! ¡Excelente! let’s sing it! ¡Vamos a cantar!

How are you? I'm fine. (Greeting song) - English song for Kids - Exciting song

¿Te la aprendiste? Yes ? No ? More or less ? (More or less: significa más o menos).

¿Sabes qué significa " how are you "? significa ¿Cómo estás? Y se utiliza cuando quieres preguntar a tu amiga, maestro o a otra persona.

Y se puede responder: Fine, thanks! And you ? ¡Bien, gracias! ¿Y tú?

Te estarás preguntando ¿Cómo se dice: no estoy bien?

Y en la canción decía: I’m not good . Entonces si quieres decir que no estás bien cuando te pregunten: How are you? Vas a responder: "I’m not good".

Aprendiste a preguntar y responder en inglés: ¿Cómo estás? Por lo que puedes practicar estas frases con un integrante de tu familia.Está muy sencillo.

También puedes practicar, graba tu voz preguntando a tu profesora o profesor:

How are you teache r?

Wow! ¡Ya estás hablando en inglés!

Now, what 's next ? - ahora, ¿Qué sigue?

Actividad 1

Para la siguiente actividad vas a necesitar una pelota ligera que tengas en casa; como una pelota de esponja o puedes hacer una pelotita con periódico y vas a jugar con uno o más integrantes de tu familia.

El propósito de esta actividad con la pelota es que logres recordar e identificar algunas expresiones en inglés. Y aquí vas a practicar la lección anterior de inglés. Let’s continue! continuamos.

Comienza con las expresiones en inglés. Puedes jugar con tu mamá, tu papá, una hermana o hermano o con varios familiares estarán enfrente de ti para lanzarte la pelota y que te digan diferentes frases tanto en inglés como en español y tú tienes que identificar las frases que están en inglés y las tienes que repetir. Let’s go! ¡Sigamos!

Imagen: SEP

Imagen: SEP

También te pueden hacer preguntas en español para que tú las digas en inglés, por ejemplo:

¿Qué expresión usas cuando se levanta el gallo y canta?

¿Qué expresión dices cuando ya no es de mañana y a lo mejor es hora de comer?

¿Y qué expresión usamos cuando te vas a despedir? Good bye.

Let’s review the last time for today - vamos a repasar por última vez por hoy. Repite dos veces los saludos:

Good morning.

Time for lunch - La hora de la comida es:

Good afternoon.

Cuando ya es de noche:

Good evening.

Actividad 2

Lee el siguiente cuento y pon atención a los saludos en inglés que has aprendido:

Timmy and Tommy are good Friends (Timmy y Tommy son buenos amigos).

1) Once upon a time, there was a rabbit; his name is Timmy. Timmy was sad, he didn’t have Friends. (Timmy estaba triste: ¿Sabes por qué estaba triste? Estaba triste porque no tenía amigos; vamos a escuchar qué sigue.

2) Timmy was playing alone with his ball and

3) suddenly Timmy looked a rabbit. It was Tommy, Tommy was so happy.

4) Tommy said: hello, my names is Tommy. How are you? (Tommy dijo: Hola, mi nombre es Tommy: ¿Cómo estás?) vamos a escuchar qué responde.

5) Timmy. I’m not good, i’m sad, i’m don’t have Friends. (Timmy contestó: No estoy bien, estoy triste, no tengo amigos por eso juego sólo con mi pelota).

6) Tommy- if you want, I can play with you and be Friends. (Tommy contestó: sí quieres. puedo jugar contigo y ser amigos). Timmy: yes! i will be so happy. . (Timmy respondió: sí, estoy muy feliz).

7) Timmy and Tommy played with the ball and became good Friends (Timmy y Tommy jugaron con la pelota y fueron grandes amigos).

8) Goodbye Timmy, goodbye Tommy, so long!

Actividad 3

Es momento de cantar, bailar y hacer un poco de ejercicio al ritmo de esta canción:

The Goodbye Song for Children

Aquí está la canción para que puedas practicarla y que para que aprendas el cómo se escribe.

Clap your hands, spin around, jump up high ok

Clap your hands, sit down, stand up

1,2,3,4

Goodbye, goodbye, see you again

Goodbye, goodbye, see you my Friends

Goodbye, goodbye

I had fun today, I had fun today,

Stomp your feet, shake your body

Stand still, ok

Stomp your feet, turn left, turn right,

1,2,3,4

Goodbye,

goodbye, see you again

Goodbye, goodbye, see you my Friends

Goodbye, goodbye

I had fun today, i had fun today, I had fun today, I had fun today

Good bye!!

Para concluir recuerda las frases que has aprendido en esta sesión:

More or less - Más o menos

How are you? - ¿Cómo estás?

Fine, thanks! And you? - ¡Bien, gracias! ¿Y tú?

I'm not good - No estoy bien

Hello, Hi - Hola

Good morning - Bueno días

Good afternoon - Buenas tardes

Good evening - Buenas noches

Good bye - Adiós

Reto de hoy

Great job! Muy bien por todo tu trabajo en la sesión de hoy y recuerda practicar las frases que aprendiste hoy con los integrantes de tu familia.

Good bye! – ¡Adios!

Si quieres saber un poco más sobre lo que aprendiste hoy, acércate a tu familia y platica con ella, estoy seguro de que te será de gran ayuda.

Matemáticas: ¿Qué número se forma?

Reflexionarás sobre las modificaciones que sufre una colección al aumentar o disminuir la cantidad de objetos que la forman.

Trabajarás con algunos objetos para representar diversas cantidades.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitas tener a la mano tu libro de texto de Matemáticas segundo grado, lápiz y goma.

Pide ayuda a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te proporcione lo siguiente:

Una bolsa con 100 o más botones de 10 colores diferentes (si no tienes botones, puedes utilizar frijoles, habas, lentejas, piedras etc.)

Tabla de decenas y unidades.

10 tarjetas con el número uno.

10 tarjetas con el número 10.

Estas tarjetas las puedes encontrar en tu libro de texto.

Para saber cuántos botones tiene la bolsa puede utilizar diferentes estrategias para que sea más fácil contarlos y sea más divertido. Por ejemplo, si observas bien, notarás que hay botones de diferentes colores.

Imagen: SEP

Puedes agrupar los botones por colores y formar conjuntos de 10 elementos, recuerdas ¿Qué nombre reciben los conjuntos de 10 objetos?

Al conjunto de 10 elementos se le llama decena y a su vez cada elemento que lo forma es una unidad.

¿Cuántos conjuntos se formaron en total? contar de 10 en 10 para identificar el total de botones que tenemos, que son 100.

En tu libro de Libro de texto de Matemáticas de segundo grado, podrás utilizar las fichas y practicar más sobre este tema en la página 18.

En la siguiente tabla colocarás los botones en la casilla que corresponda de acuerdo a las siguientes preguntas:

Si tienes 27 botones, ¿Cuántas decenas puedes formar?

Coloca en la casilla de decenas 2 agrupaciones de 10 botones cada una y te quedan 7 pero que no le alcanzan para hacer otro conjunto de 10.

Esos siete botones sueltos irán en la casilla de las unidades, representa con las tarjetas (2 tarjetas de 10 y 7 de 1).

as siguientes agrupaciones, si tienes 39 ¿Cuantas decenas y unidades tienes? Representa en tu tabla con las tarjetas (3 tarjetas de 10 y 9 de uno).

Representa 52 botones en decenas y unidades= 5 agrupaciones de 10 botones y 2 botones solos (5 tarjetas de 10 y 2 de uno).

Y si tienes 21= 2 agrupaciones de 10 botones y 1 botón solo (2 tarjetas de 10 y 1 de 1).

Si tuvieras 36 lápices, ¿Cómo representarías esa cantidad con las tarjetas?

Si tienes 82 dados, ¿Cómo representarías esa cantidad con las tarjetas?

Y al tener 5 tarjetas de 10 y 9 de 1, ¿Cuántos botones tendrías?

¿Con cuántas tarjetas puedes representar el número 100?

Reto de hoy

Realiza tus tarjetas (con ayuda de un adulto) como las de su libro para jugar desde tu casa.

Comienza a realizar con los objetos que tengas en tu casa agrupamientos de 10 (ejemplo: sus juguetes, semillas, zapatos, etc.) y registrarlo en su tabla.

Conocimiento del Medio: ¡La salud también es mi derecho!

Identificarás las acciones concretas que realiza su familia para garantizar su derecho a la salud.

Reflexionarás sobre las siguientes preguntas: ¿Qué es la salud? ¿Qué cosas hace tu familia para mantener tu salud? A parte de la buena alimentación, el ejercicio y la higiene ¿Qué otras cosas te ayudan a mantener la salud?

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio, Segundo grado, para saber más de este tema, consulta la página 18. Si no lo tienes, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior que se llamó “Cuidamos nuestro cuerpo”, aprendiste los hábitos que debes tener para seguir creciendo y tener cambios físicos apropiados y que es necesario incluir la higiene como una práctica constante.

Observaste que en el ambiente hay mucho polvo, y que el polvo es una mezcla de partículas, es decir, partes pequeñitas de cosas o seres vivos, pero también en el polvo encuentras microbios que pueden enfermarte.

Para evitar que esa suciedad se acumule en tu cuerpo debes mantener una higiene constante de tu cuerpo y principalmente de tus manos.

Bañarte y lavarte las manos es la mejor manera de garantizar el cuidado de la salud y tener un crecimiento sano y fuerte.

¿Alguna vez te has enfermado? ¿Qué sientes cuando te enfermas?

Cuando te enfermas te sientes mal, no te dan ganas de jugar, ni comer y tal vez hasta sientes ganas de llorar.

Afortunadamente cuando eso pasa, tu mamá, papá o alguien de tu familia te llevan con los médicos para que te revisen y te den el mejor tratamiento ¿A ti te da miedo ir al médico?

A veces ir al médico causa mucho miedo, ya sea porque se piensa que va a hacer algo, que va a inyectar o porque las medicinas pueden tener un sabor desagradable.

Pero es importante tomar los medicamentos para recuperar la salud y volver a sentirte bien.

Es importante saber que existen comunidades y lugares donde las familias no tienen un fácil acceso a un médico y medicinas; sin embargo, tienen conocimientos antiguos de platas medicinales como manzanilla, romero, menta, etc. No obstante, hay ocasiones en que se ven en la necesidad de recurrir a medicina más especializada y es ahí cuando por necesidad recurren a un médico o institución médica. Y tú ¿Siempre te tomas tus medicinas?

Las niñas y niños tienen derecho a que su familia los cuide para que no se enfermen, y si eso pasa, tienen derecho a que los lleven con las doctoras o doctores, quienes deben atenderlos lo más rápido posible y decirle a su familia cómo deben cuidarlos.

Pero, ¿Sabías que cuando hablas de tu derecho a la salud, no solo se refiere a ir al médico cuando te enfermas?

Cuando se habla del derecho a la salud se refiere a un estado de bienestar físico, mental y social, es decir que debes vivir en un lugar que te haga sentir tranquilo y seguro.

Recordarás que en las sesiones pasadas aprendiste de la alimentación nutritiva, balanceada y adecuada, así como el ejercicio y la higiene que brindan un estado saludable, sin embargo, hay muchas otras cosas que te permiten tener salud, por ejemplo observa estas imágenes:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen:SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

¿Todas las imágenes se parecen? El derecho a la salud de niñas y niños significa que gobierno, familias y todas las personas que te rodean, deben cuidarte, ayudarte a crecer, apoyarte para desarrollar tus habilidades hasta el máximo posible y tratar de que vivas en las mejores condiciones posibles.

Eso quiere decir que, además de recibir vacunas y medicinas cuando te enfermas, tienes derecho a vivir en una casa limpia, comer alimentos saludables, hacer ejercicio, beber agua potable, asearte todos los días, ir al dentista, tener espacios seguros para jugar al aire libre como parques, bosques y calles sin contaminación, así como derecho a que nadie te maltrate, te obligue a hacer cosas que tú no quieres o que te hagan daño, además de estar informado para aprender a cuidar tu salud.

Reflexina sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué necesita este niño para su derecho a la salud sea respetado y por qué?

De las siguientes opciones ¿Cual es la respuesta correcta?

Opción a)

Opción b)

2. ¿Qué necesita este niño para su derecho a la salud sea respetado y por qué?

Imagen: SEP

De las siguientes opciones ¿Cual es la respuesta correcta?

Opción a)

Imagen: SEP

Puedes seguir practicando con diferentes imagenes, puedes pedirle ayuda a tu mamá, papá o algun adulto que te acompañe, para que te proporcione diferentes imagenes.

Para concluir, ahora ya sabes todas las personas, pero principalmente los niños y las niñas tienen derecho a la salud.

La salud no solo significa ir al doctor o doctora cuando estamos enfermos, también es la buena alimentación, la posibilidad de hacer ejercicio, el acceso a espacios seguros de recreación, todo ello te ayudará a crecer sanamente.

Cuando se habla del derecho a la salud se refiere a un estado de bienestar físico, mental y social, es decir que debes vivir en un lugar que te haga sentir tranquilo y seguro.

El derecho a la salud de niñas y niños significa que gobierno, familias y todas las personas que te rodean, deben cuidarte, ayudarte a crecer, apoyarte para desarrollar tus habilidades hasta el máximo posible y tratar de que vivas en las mejores condiciones posibles.

Reto de hoy

Reflexiona junto con tus papás ¿Qué los hace sentir seguros en su casa, en la calle o en nuestro país?

Jugar a que son los doctores de tus juguetes o protectores de tus mascotas y revisar que les hace falta para que ellos tengan un estado saludable, verifica si les falta un baño, limpieza del lugar donde están o si le falta algo es momento de que se lo procures si puedes hacerlo.

Para la próxima sesión debes tener a la mano tu cartilla de vacunación.

Lengua Materna: ¡A organizar nuestros materiales escritos?

Reflexionarás sobre el cuidado de los materiales de lectura y organizar los acervos a tu alcance. Organizarás los folletos que tienes sobre el tema que tratan.

¿Qué hacemos?

Has observado ¿Cómo están colocados los libros en las bibliotecas?, revistas y folletos; ¿Cómo colocan los libros en tu salón de clases? ¿Cómo los colocan en tu casa? ¿Qué cuidados requieren para mantenerse en buen estado?

Tener los libros, revistas, folletos o cualquier otro medio de lectura garantiza su cuidado, que estará en perfectas condiciones y cada que quieras consultar el material, estará a tu mano y no perdido o extraviado.

Es de vital importancia organizar y cuidar los libros, las revistas y los folletos informativos; colocarlos en sitios donde no se mojen, manipularlos con cuidado, procurando tener las manos limpias antes de tomar los libros, evitar rayarlos, pegar o doblar las hojas.

Es importante cuidar los libros para que todos puedan disfrutarlos, conocer lo que dicen, aprender de ellos, ver las imágenes, conocer historias o cuentos y compartirlas con otros, además de que es importante también.

Si tienes tu libro de texto de Lengua materna. Español, consulta las actividades y para más información y sugerencias para cuidar y organizar los libros, en las paginas 17, 18 y 21.

Las actividades e información de esas páginas pueden ser de utilidad para que posteriormente organices los materiales escritos de tu casa y en tu salón.

Observar las portadas de los libros que se te presentan a continuación presentarán en pantalla.

Imagen: SEP

Observa detenidamente las portadas y contenidos de los libros y otros materiales escritos que hay en casa y utiliza tarjetas blancas u hojas blancas y marcadores para escribir las categorías y organizarlos para que los puedan localizar más fácilmente cuando los necesiten. No son las únicas categorías también puedes ser:

Cuentos

Textos informativos

Poemas

Obras de teatro

Noticias

Para concluir, las ideas principales de esta sesión son:

Conociste diferentes maneras de clasificar y acomodar libros, folletos y revistas.

Aprendiste algunos de los cuidados que debes tener al usar y consultar libros, folletos y revistas.

Puedes ayudar en casa acomodando el material escrito que tienen, para que sea localizado de forma más rápida, usando tarjetas o tiras de papel.

Reto de hoy

Reflexiona sobre la importancia de organizar y cuidar tus libros y otros materiales escritos.

Comenta sobre ventajas de organizar los libros y otros materiales escritos que tenemos en casa.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo