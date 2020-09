Aprende en Casa II: preguntas y actividades 2 de primaria 25 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para segundo grado de primaria de este viernes 25 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Matemáticas: ¡Vamos a agrupar objetos!

En la clase de hoy reflexionarás y compararás unidades y decenas a partir de las agrupaciones y desagrupaciones de diferentes colecciones. Para ello, trabajarás con algunos objetos para representar diversas cantidades.

Necesitarás tener a la mano un cuaderno u hojas blancas, lápiz, goma y tu libro de Matemáticas de segundo grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

Analicemos y resolvamos los siguientes planteamientos:

1) María y Daniel se encuentran en una tienda y vas a comprar diferentes juguetes.

María le comenta a Daniel que desea comprar 27 estampas para regalarlas a sus sobrinos ¿Cuántas cajas de diez debe comprar?

Puede comprar 2 cajas, pero le faltarían porque si lleva 3, serían 30 y le sobrarían.

Pero si María compra 2, ¿qué puede hacer para completar las estampas que hacen faltan?

Comprar 7 estampas sueltas.

2) Daniel quiere comprar 5 cajas de trompos y 9 trompos sueltos, ¿cuántos trompos estará llevando en total?

Imagen: Captura de pantalla / SEP

3) María y Daniel comentan ¿Cuántas cajas tienen que comprar para tener 100 fichas?

Recuerda lo que se ha trabajado en los días previos, ¿cuántas decenas forman 100?

Daniel dice que Necesitan 10 cajas, porque 10 decenas de 10 es igual a 100.

Imagen: SEP

4) Laura dice que, para juntar 63 dados, es necesario comprar 5 cajas y 13 sueltos y Hugo dice que se pueden comprar 6 cajas y 3 sueltos. ¿Quién de los dos tiene la razón?, ¿por qué?

Los dos tienen razón y eso se debe a que existen diferentes maneras de hacer combinaciones para agrupar y al final obtener la misma cantidad.

¿Si tomas cuatro cajas y 23 dados sueltos, que cantidad te da?

Si tomas 3 cajas y 33 sueltos, ¿Qué cantidad te da al final?, Concluye el ejercicio.

Finalmente, en tu cuaderno plantea otras 2 maneras diferentes en que se pueden comprar los 63 dados.

Para practiar más sobre este tema, resuelve las actividades que aparecen en la página 19 de tu libro de Matemáticas y que te compartimos a continuación:

Imagen: SEP

Reto de hoy

Escribe o dibuja en su cuaderno 3 maneras diferentes en las que podrían comprar las 100 fichas.

Conocimiento del Medio: ¡La salud también es mi derecho!

En esta sesión aprenderás a identificar las acciones concretas que realiza tu familia para garantizar tu derecho a la salud.

Reconocerás que las vacunas son una forma de garantizar tu derecho a la salud porque te ayudan a tener un sano desarrollo, apoyándose de la Cartilla Nacional de Salud

Responderás las siguientes preguntas ¿Alguna vez te han vacunado? ¿Qué es una vacuna? ¿Te gustan las vacunas? ¿Por qué debemos vacunarnos? ¿Sabes que es la cartilla de salud? ¿Tienes tu esquema de vacunación completa?

¿Qué hacemos?

¿A ti te gusta que te vacunen? A casi a nadie le gusta que lo vacunen porque la mayoría de las veces son inyecciones, y algunas inyecciones son dolorosas y causan miedo con solo ver la aguja, quizá por eso a muchas personas, sobre todo a las niñas y niños no les gusta ir al médico.

Pero ¿sabías que las vacunas son muy importantes para todas las personas?, incluso para algunos animales.

¿Cómo te sientes en esta Jornada Nacional de Sana Distancia? ¿Recuerdas en algún momento de tu vida haber vivido algo así? ¿Qué crees?

Las vacunas te protegen de muchas enfermedades graves y si no fuera por ellas, es muy probable que estos aislamientos y cuarentenas fueran comunes, pero aún la muerte de las personas por enfermedad sería muy alta, como lo fueron antes de que se inventaran las vacunas.

Observa el siguiente video sobre la importancia de las vacunas:

La importancia de las vacunas

Las vacunas son necesarias y son un derecho que tienes para tu salud.

¿Has oído hablar de la viruela? La viruela fue una enfermedad muy contagiosa y peligrosa, durante muchos años fue el terror de la humanidad porque la viruela no tenía cura y podía matar a poblaciones enteras; por esa razón cuando aparecía todos se aislaban como lo estamos haciendo nosotros en este momento.

Gracias a una campaña mundial de vacunación los humanos lograron erradicar, es decir, eliminar por completo la enfermedad de la viruela y de esa manera se logró hacer una vida normal como la conocías antes de la llegada del COVID-19.

Actualmente los científicos de todo el mundo trabajan día y noche para encontrar una vacuna que ayude a controlar la enfermedad del COVID-19.

Imagen: Gobierno de México

¿Te gustaría volver a la normalidad? ¿visitar a tus amigos, familiares? ¿pasear sin miedo a contagiarte por las calles o parques? Pues entonces, aunque no te guste debes vacunarte, sí, es verdad que las vacunas pueden doler, pero piénsalo de esta manera, el dolor de la inyección dura muy poco, quizá unos segundos, pero el beneficio de no enfermarte o aislarte puede durar toda la vida.

¿Pero es malo sentir miedo por las vacunas? No claro que no. Es normal sentir miedo, incluso cuando nos vacunan podemos llorar y desahogarnos sin sentir vergüenza. La próxima vez que vayan por sus vacunas lleven su juguete favorito para sentirse seguros.

¿Cómo puedes saber cuándo vacunarte o que vacuna te falta?

Es importante que te vacunes de manera regular y en las edades que recomiendan los médicos para proteger tu salud. Para ayudar, en nuestro país existen las Cartillas Nacionales de Salud que ayudan a prevenir enfermedades porque indican las acciones que debes hacer para mantener la salud y por supuesto cuándo debes vacunarte y cuántas veces para tener un desarrollo saludable.

Es momento de revisar tu cartilla de salud:

En nuestra cartilla de salud hay un espacio llamado “Esquema de vacunación” vamos a explorarlo.

Imagen: Secretaría de Salud

Como puedes observar en el esquema de vacunación aparecen varias columnas con información importante como el nombre de la vacuna, la enfermedad que previene, la dosis, la edad y frecuencia de vacunación y la fecha en que fuimos vacunados.

Para conocer tu cartilla puedes realizar un juego, con mucho cuidado de no rayar la cartilla. Vas a empezar por algo sencillo ¿Qué vacuna se necesita para prevenir el tétanos? Busca la información en tu cartilla. Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué enfermedad se previene con la vacuna SRP?

¿A qué edad se debe poner la vacuna que previene la tuberculosis?

¿A qué edad se debe poner el segundo refuerzo de la vacuna del sarampión?

¿Qué vacuna le hace falta al dueño de la cartilla que estamos observando?

Ahora realiza el ejercicion que aparece en la página 19 de tu libro de Conocimiento del Medio y te mostramos en la imagen siguiente:

Imagen: SEP

Para concluir con esta sesión recuerda que:

Las vacunas son muy importantes para mantener la salud, su aplicación garantiza que las personas enfermemos con menor frecuencia.

La vacunación forma parte de un derecho a la salud de las personas, principalmente de los niños y las niñas.

Aunque duela un poquito es importante ser valiente y acudir a las citas de vacunación porque eso garantiza que se puedan controlar las enfermedades.

Para ayudarnos a llevar un control de tu salud es importante contar con tu Cartilla Nacional de Salud, para saber cuándo debemos vacunarnos.

Reto de hoy

Reflexiona con tus papás cómo se encuentra tu esquema de vacunación, si está completo hay que darles las gracias a tus papás por su dedicación en tu cuidado y si te falta alguna vacuna debes pedirles que te lleve al centro de salud más cercano a recibir la vacuna que te haga falta.

Artes: ¡Así se baila!

Hoy aprenderás a interpretar una pieza musical infantil con los elementos vistos.

Realizarás actividades muy divertidas que te ayudarán a comprender cómo se conforma una composición artística.

Utilizarás tus conocimientos y lo que trabajaste en las actividades anteriores de Artes. Requerirás de mucha atención, concentración y creatividad.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video en especial a los personajes, en los minutos 2:26 a 4:40.

Pie Rojo - Juegos

Pudiste observar el contraste entre las acciones pasivas de una persona que esté sin moverse al manipular un video juego y los que de forma activa realizan movimientos ejecutando un baile y lo divertido y beneficioso que es para su salud el bailar y cantar ¿Recuerdas que en la sesión anterior conociste algunos elementos de una Composición Artística?

En esta sesión aplicarás esos conocimientos para realizar una actividad muy divertida, en donde cantarás y bailarás usando el sonido y el silencio, así como, el movimiento corporal y la pausa activa.

Canta la siguiente canción:

“El barco chiquito"

Había una vez un barquito chiquitito

Había una vez un barquito chiquitito

Había una vez un barquito chiquitito

Que no podía, que no podía, que no podía navegar.



Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas

Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas

Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas



Pero el barquito que no podía, que no podía, que no podía navegar



Y si esta historia no te parece larga

Y si esta historia no te parece larga

Y si esta historia no te parece larga



La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar.

Pide la ayuda de tu mamá, papá o de quien se encuentre contigo para realizar esta actividad.

Se colocarán uno frente al otro y por turnos harán movimientos y el otro debe imitar esos movimientos, serán su reflejo como si estuvieran frente a un espejo. Estarás interpretando la canción que acabas de aprender “El barquito chiquitito” por lo que tendrás que inventar los movimientos para bailar esta canción.

En la vida diaria, así como en las actividades que realizas cotidianamente puedes buscar espacios de expresión artística donde desarrolles la parte creativa y emocional, además de que te permite cuidar de tu salud, te da momentos de convivencia con tu familia y sobre todo de felicidad.

Para concluir recuerda lo que aprendiste:

En la música existen: los sonidos y los silencios.

Una composición dancística tiene movimientos y pausas activas.

Y que la música y la danza son dos lenguajes con los que podemos expresarnos y son muy divertidos.

Reto de hoy

Te invitamos a ti junto con tus familiares a realizar una “Creación dancística” de forma creativa y sobre todo divertida, de alguna pieza musical de tu interés.

Trabaja en familia y fomenta los lazos familiares.

Educación Socioemocional: La búsqueda del tesoro

En esta sesión explicarás el procedimiento que realizaste para afrontar un problema y las emociones asociadas a este proceso.

¿Recuerdas que en la sesión anterior conociste a Héctor y Saladín?, en esta ocasión seguirás con el cuento de estos dos personajes y vas a necesitar un globo, no te preocupes si no lo tienes, puedes intentarlo después.

A continuación, lee con atención y realiza las actividades que hacen Héctor y Saladín: Héctor busca al genio de la lámpara, Saladín. Pero Héctor se desespera porque no lo encuentra y trata de tranquilizarse con la técnica de la postura de la montaña.

Héctor sigue buscando a Saladín y de repente encuentra una pista. Una tarjeta que dice:

Salí de una lámpara y soy tu amigo, búscame detrás de la roca más cercana.

Héctor después de leer la tarjeta, comienza a caminar rumbo a la roca para encontrarse con su amigo Saladín, quien efectivamente se encuentra detrás de la roca.

Saladín- Oye Héctor. ¿Te gustan los tesoros?

Héctor- ¿A quién no?

Saladín- Es que encontré este mapa lleno de retos y dice que si los resolvemos encontraremos el tesoro del Rey Tutan-Ramón.

Héctor- ¿No será Tutankamon?

Saladín- No, es Tutan-Ramon, es de Puebla.

Héctor- ¡Vamos a buscar el tesoro!

Héctor comienza a descifrar el mapa y le comenta a Saladín Aquí dice que hay que ir cantando la canción del ciempiés sosteniendo un globo, pero sin tocarlo con las manos. ¡Ah caray! Eso está complicado. ¿Cómo lo hacemos?

Los dos amigos piensan en cómo resolver esta indicación a lo que Saladín dice- Solos no se puede, pero si nos juntamos y sostenemos el globo entre nosotros, podemos avanzar y cantar sin que se caiga.

Héctor- ¡Manos a la obra!, Muy bien ahora dice que tenemos que caminar 20 pasos solo con dos pies.

Saladín- ¡Eso es imposible!

Héctor- Parece difícil, pensemos.

Héctor: A ver, entre los dos tenemos cuatro pies y solo necesitamos dos.

Saladín- Ya sé, desaparezco tus dos pies y ya solo hay dos.

Héctor- ¡No! que miedo, así no podría caminar.

Los buenos amigos siguen pensando, después de un rato Héctor comenta. Pero si

tengo dos manos y tú me ayudas para que mis pies no toquen el piso lo podríamos

hacer, es como jugar a las carretillas.

Saladín: ¡Vamos a intentarlo! Después de varios intentos exclama ¡Lo logramos! Solo nos falta un reto.

Al pasar este obstáculo toman el mapa y leen lo siguiente

Encuentren 4 conejos.

Héctor- ¿Dónde los vamos a sacar? dice triste, se sienta en el suelo para pensar, después de un rato se le ocurre, Saladín ¿Y si jugamos a las escondidas y encontramos los conejos?

Saladín-Excelente, a la cuenta de tres. Uno, Dos, Tres Ahí están. ¡Cuatro conejos!

Al resolver el ultimo acertijo, el lugar se llena de humo y aparece el guardián del tesoro

Por lo que Héctor exclama - ¡Mira Saladín, el tesoro es el conocimiento en la voz de alguien que nos puede enseñar!

Saladín- Hola guardián del tesoro.

Héctor- Buenos días.

Guardián - ¿Consideran que afrontaron el reto de la mejor manera?

Saladín y Héctor - Si, nos costó trabajo, pero experimentando y poniéndonos de

acuerdo los fuimos resolviendo.

Guardián - ¿Cómo se sintieron?

Saladín-Fue muy divertido

Guardián- ¿Qué estrategias utilizaron?

Héctor- Al principio estaba muy agitado y me di cuenta de que necesitaba calmarme, así que hice la práctica de la postura de montaña y ya más tranquilo pude detenerme a evaluar y tomar una decisión para encontrar a Saladín.

Y ya juntos pensamos, analizamos y decidimos trabajar en equipo, individualmente nos hubiera costado más trabajo.

Guardián - Así es, el trabajo en equipo es muy importante porque el trabajo de todos en colaboración es fundamental para lograr una meta común.

Héctor- Y ¿por qué es tan importante que descubramos la forma en que resolvemos un problema?

Guardián – Porque gracias a eso, en un futuro cuando tengan otro problema igual o muy similar, sabrán que deben hacer para encontrar una solución. Y ese, es el gran tesoro que pueden encontrar en la vida.

Héctor- Qué gran tesoro, darnos cuenta de que podemos resolver problemas y la importancia del trabajo en equipo

Reto de hoy

¿Te gustaría ser capaz de resolver problemas? Para lograrlo juega en casa: invita a una pareja, canten la canción del ciempiés sin tirar el globo, encuentren formas diferentes de hacerlo y después piensen cuáles fueron los pasos que siguieron para hacerlo.

Por ejemplo: tranquilizarse, analizar, intentar y resolver, y como esto que sintieron y la forma como pensaron los ayudó a resolver el reto.

Cuando lo logren escriban en una hoja o un cuaderno cómo fue que lo hicieron y las estrategias que utilizaron.

Para concluir, si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprendeencasa@nube.sep.gob.mx

