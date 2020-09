Aprende en Casa II: preguntas y actividades 2 de secundaria 21 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para segundo grado de secundaria de este lunes 21 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar como parte de tus clases.

Lengua Materna: Conoce a quienes escriben en nuestro lado del mundo

En la clase de hoy conocerás algunas autoras y autores latinoamericanos a través de sus obras literarias.

Profundizarás en excelentes obras de autoras y autores latinoamericanos como:

El cuento "Tía Inés", de la escritora mexicana Ángeles Mastretta.

El cuento "La migala", del escritor mexicano Juan José Arreola

¿Qué hacemos?

Para iniciar, lee un pequeño fragmento del cuento “Tía Inés”, de la autora latinoamericana Ángeles Mastretta:

Había una luna a medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella. Y era tan negro el cielo que la rodeaba que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo.

Quizás aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Sólo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenia tomando el cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha.

Ahora reflexiona y responde lo siguiente:

¿Qué impresión te ha dejado esta primera parte?

¿Cómo crees que se siente el personaje de la Tía Inés?

¿Te llama la atención el título y le recomendarías a alguien que lo leyera?, ¿por qué?

¿Recuerdas algún cuento que te haya gustado mucho?, ¿qué sensación te generó?

A continuación, leerás y analizarás por fragmentos el siguiente cuento que se titula “La migala”, de Juan José Arreola.

¿Sabes qué es una migala? Una migala es una araña venenosa que puede medir 10 centímetros de cuerpo y alcanzar hasta los 25 centímetros con sus patas abiertas:

El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada.

Unos días más tarde volví para comprar la migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes: el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres.

Antes de continuar con la lectura, analiza, reflexiona y responde las preguntas:

¿Qué sucede en este párrafo?

¿Por qué crees que el personaje compró la migala si le despertaba tanto horror?

Continúa con la lectura…

La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible.

¿Cómo te imaginas los pasos de la migala? ¿Te gustaría tener una de mascota?

Continúa con la lectura…

Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona.

¿Qué es lo que espera el personaje que suceda y no sucede?

Continúa con la lectura…

Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto. Pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño, o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles.

¿En qué momento suele encontrarse el personaje con la migala?

Continúa con la lectura…

Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado en la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo.

¿Qué te imaginas que come la migala?

Continúa con la lectura…

Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero.

¿Qué crees que está esperando el personaje de la migala?

Continúa con la lectura…

Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible.

Cierra la lectura reflexionando en lo siguiente:

¿Acaso está soñando o imaginando que compró la migala?

¿Cuál es tu opinión al respecto?

Para la siguiente actividad, titulada "¿Qué pasó primero?", retomarás el cuento de "Tía Inés" de Ángeles Mastretta:

Leerás tres pequeños fragmentos del cuento “Tía Inés”, pero estos fragmentos están en desorden.

Trata de reordenarlos para saber qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final.

En los cuentos se puede encontrar una introducción, un desarrollo y un final.

En la introducción, regularmente se presenta a los personajes que van a participar en la narración, sobre todo el principal. También se describe en esta parte, el lugar donde se desarrolla la historia, los escenarios y el tiempo en el que ocurre.

La parte de desarrollo de la historia generalmente es donde se escribe lo que está pasando en la narración (o historia). Dentro de esta parte, se presenta el nudo, que es donde se da a conocer el problema o la situación más crítica de la historia, esto es, donde se cuenta el conflicto que hay con el personaje principal.

Y en el final o desenlace, casi siempre se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo: de manera cómica, trágica, dramática en torno a la acción o la hazaña realizada por el personaje principal.

A continuación, pon atención en las siguientes estrategias para tener las herramientas necesarias y poder disfrutar más de tus lecturas:

Recupera los conocimientos previos que se tienen sobre el subgénero con el que se relaciona la narración para enriquecer la comprensión de esta.

Relee la narración para identificar cómo se presentaron los sucesos y profundiza en la interpretación de la lectura.

Realiza anotaciones o resúmenes de las partes leídas para reunir los datos más importantes del texto: personajes, conflictos, narradores, trama, etcétera.

Infiere el significado de las palabras o expresiones que desconozcas a partir del contexto en el que se usan.

Realiza predicciones acerca de cómo continuará o terminará la historia.

Conversa con otros sobre el sentido de la obra o los fragmentos que les parezcan especialmente interesantes, bien logrados o que sean más complejos.

Reto de hoy

Reto 1.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo son los cuentos que te gustan?

¿Qué características deben tener para que los vuelvas a leer o se los recomiendes a tus amigos?

Reto 2.

Relee alguno de tus cuentos favoritos de autoras o autores de Latinoamérica y encuentra la estructura inicio-desarrollo-final.

Reto 3.

Busca en tu libro de texto otros cuentos. Selecciona el que más te guste. Toma notas y describe a los personajes que aparecen en el cuento que seleccionaste: ¿cómo eran?, ¿cuáles eran sus características?

Matemáticas: La multiplicación y su relación con la suma iterada

En esta sesión profundizarás en las reglas para resolver problemas de multiplicación y división con números enteros, y aprenderás a plantear problemas matemáticos. Además, resolverás problemas tanto con números enteros como con fracciones y números decimales positivos y negativos.

¿Qué hacemos?

Vas a empezar con una lectura de un extracto del libro “A jugar con las matemáticas”, de Lawrence.

¿Cuántos dedos hay?

… no todo el mundo ha empleado el mismo sistema para contar. Aunque la mayor parte de las civilizaciones que saben hacerlo han tenido como base el diez, hay muchos ejemplos de sociedades que han utilizado bases distintas. Algunas de ellas pueden parecernos sorprendentes. La forma de utilizar nuestro número nos parece tan natural que nos resulta difícil creer que no se haya extendido por el mundo entero. Sin embargo, el sistema decimal es sólo una de las infinitas formas que podíamos haber elegido para sistematizar los números. Si tuviéramos ocho dedos en lugar de diez, por poner un ejemplo, utilizaríamos un sistema de base ocho y nos sentiríamos tan felices como siempre, aunque no podríamos tocar tan bien el piano.

Esto no es una situación hipotética. Aparte del sistema decimal, el sistema numérico más utilizado es el vigesimal o de base veinte. Tanto los mayas como los esquimales tomaron como base el veinte, posiblemente porque contaban utilizando los dedos de las manos y de los pies.

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1: Observa los ejemplos de la siguiente tabla, completa el ejercicio de la última fila (donde el resultado es -20) y responde las preguntas.

Imagen: Captura de pantalla / SEP

¿Cuál es la multiplicación y producto de -20?

¿Cuál es su adición y suma?

¿Cuál es su expresión verbal?

Ahora, analizarás una situación más.

Esto le pasó a Valeria:

Imagen: SEP

Valeria relaciona la suma iterada con una situación que está en el contexto de dinero: recibir $50 pesos cada domingo durante un mes.

La suma iterada también se puede representar en una recta numérica, que es una herramienta gráfica que permite ubicar números en puntos específicos.

En la recta numérica los números positivos se encuentran a la derecha del cero, y los números negativos están a la izquierda del cero.

Observa los números negativos en el caso del tío de Valeria, se usará una recta numérica:

Imagen: SEP

Ahora, analiza la siguiente situación que implica la suma iterada y su representación también como multiplicación:

Imagen: SEP

Reto de hoy

Reto 1.

Responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es el producto de multiplicar (5) × (–5)?

¿Qué sucede con el signo del producto al multiplicar el primer factor con signo positivo por otro con signo negativo?

¿Cuál es el producto de multiplicar (-3) (20)?

Reto 2.

Piensa en una situación de tu vida cotidiana en la que hayas podido ejemplificar la suma iterada. Escríbelo en tu cuaderno y comparte tus descubrimientos.

Historia: Las fuentes históricas

Reflexionarás sobre la variedad de fuentes históricas que existen, cómo se clasifican y cómo se pueden diferenciar entre las primarias y secundarias.

Las fuentes históricas son archivos y documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado. Pero no sólo los documentos y archivos son fuentes históricas, también los objetos o la ropa, por ejemplo, pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades.

Antes de profundizar más en el tema, piensa y reflexiona en lo siguiente:

Tu cartilla de vacunación, certificado de primaria y el recibo de tu beca. ¿Serán fuentes históricas que permitan reconstruir la historia del México contemporáneo?

Para conocer el pasado se emplean fuentes históricas, es decir, testimonios que se obtienen de esos tiempos. Es importante reconocer el gran valor que tienen los archivos históricos. Observa el siguiente video para saber más al respecto:

El Gran Valor del Archivo Histórico

Para ver el video da clic AQUÍ.

A continuación, observa el siguiente video sobre la variedad de las fuentes históricas:

Historia - La variedad de las fuentes históricas

Reto de hoy

Elabora una tabla, escribe 3 ejemplos de fuentes primarias y 3 secundarias que encuentres en casa. Estas fuentes te permitirán reconstruir la historia de tu familia o tu comunidad.

Ciencias. Física: Del cielo al suelo

Profundizarás en cómo el movimiento se desplaza del cielo al suelo y los puntos más importantes que lo caracterizan, para ello, analizarás la caída libre de diferentes objetos.

Para que te quede más claro el tema de caída libre, observa el siguiente video:

¿Cómo caen los cuerpos?

Características del movimiento de caída libre:

La caída libre de un objeto se da únicamente bajo la influencia de la acción de la gravedad.

En la caída libre la aceleración que experimenta un objeto es de 9.8 m/s^2 por cada segundo que cae, es decir se aceleran de forma constante.

Los cuerpos que caen libremente lo hacen de forma vertical.

La forma de los objetos es un factor que influye en la caída de los cuerpos.

Los cuerpos extendidos no presentan una caída totalmente libre, debido a la resistencia del aire.

Al caer libremente los cuerpos experimentan la misma aceleración sin importar su masa.

A continuación, realiza la siguiente actividad.

Actividad 1: Responde las siguientes preguntas:

¿Alguna vez has sentido los efectos de la caída libre?

En los siguientes ejemplos, ¿consideras que es posible observar el movimiento de caída libre?

Lanzarse en un paracaídas.

Subirse a algunos juegos mecánicos, por ejemplo, la montaña rusa

La caída libre tiene muchas aplicaciones en la vida diaria, por ejemplo, en la aviación, en algunos casos se prueban aviones en caída libre o se les deja caer para simular efectos de ingravidez.

Este movimiento también se llega a utilizar en la industria de alimentos para separar frutos, nueces y semillas; en la manufactura de recipientes de vidrio; en molinos de agua; y de manera más sofisticada, en la generación de energía eléctrica. También se puede aplicar en la recreación, ya que algunos juegos mecánicos y toboganes aplican este concepto.

Finalmente, para fortalecer el tema de “caída libre”, observa con atención el siguiente video.

Clavado de Paola Espinosa

Reto de hoy

Comenta con tu familia si han experimentado la caída libre o si han observado alguna aplicación diferente a las mencionadas. Escriban todos los ejemplos que se les ocurran donde consideren que existe este concepto.

Artes: ¿Qué me hace sentir una expresión artística?

Conocerás qué son las cualidades estéticas en el arte e identificarás en dónde encontrarlas. También, reconocerás las ideas, sentimientos y emociones que te provocan.

Las cualidades estéticas son aquellas características propias de un objeto para que pueda ser descrito y defina aquello que te hace sentir. Es decir, son aquellos elementos que lo hacen valioso, apreciable, relevante o trascendente.

¿Te has dado cuenta de que en el lugar donde vives existen diferentes obras de arte? Éstas pueden ser arquitectónicas, plásticas, piezas sonoras o interpretaciones de otros artistas. Por ejemplo, en algún edificio o monumento del lugar en el que vives puedes identificar diferentes cualidades estéticas.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos para conocer qué son las cualidades estéticas y cómo encontrarlas en las diferentes disciplinas artísticas:

1. Cualidades estéticas

2. Dónde podemos encontrar cualidades estéticas

3. Ballet Folklórico de Amalia Hernández

De la representación dancística que acabas de ver, responde las siguientes preguntas:

¿Qué emociones y sentimientos te provocan este tipo de espectáculos dancísticos?

¿Alcanzaste a ver el traje típico de tu Estado?

¿Te agradaron los colores de los trajes y de la escenografía?

¿Qué opinas de los movimientos, los gestos y de la música?

Reto de hoy

Investiga y elige alguna obra artística, puede ser una canción, una coreografía, una obra de teatro, una pintura, una escultura; incluso puede ser algún edificio o construcción que llame tu atención.

Una vez que hayas elegido tu obra, analízala y escribe en tu libreta porqué te agradó, que cualidades observaste o escuchaste, y que emociones o sentimientos generaron en ti.

Finalmente, por medio de un dibujo, sencillo o muy detallado, intenta representar esa pieza que llamó tu atención.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo