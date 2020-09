Aprende en Casa II: preguntas y actividades 3 de primaria 25 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para tercer grado de primaria de este viernes 25 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Matemáticas: Un acordeón numérico

En la clase de hoy identificarás los valores que adquieren las cifras de acuerdo con el lugar que ocupan dentro de un número y aprenderás a hacer un acordeón numérico.

Para comenzar, realizarás algunas actividades con el acordeón numérico.

Pancho construyó un acordeón numérico y anotó el número 1400, que al abrirlo se representa de la siguiente manera:

1000 + 400 + 0 + 0

Al juntarlo se ve:

1 400

Cuando abres el acordeón, te dice el valor que adquiere cada cifra de acuerdo con el lugar donde la escribes.

Este acordeón te sirve para armar y desarmar números de cuatro cifras.

Realiza la actividad de los tableros de canicas que aparece en la página 14 de tu libro de Desafíos Matemáticos, la cual te compartimos a continuación:

a) Lía quiere un premio de 1400 puntos. ¿En qué colores deben caer sus canicas para obtener ese puntaje?

1000 + 100 + 100 + 100 + 100 = 1400

Puedes utilizar tu acordeón numérico: para obtener 1400 puntos necesitamos uno de mil, cuatro de cien y no necesitamos decenas ni unidades.

b) ¿En qué lugares deben caer las canicas? Si recuerdas los valores que le dieron a cada color en el tablero, entonces debe caer una canica en el color morado y cuatro en el color verde.

Imagen: SEP

c) ¿Qué número se obtiene si sólo se lanzan cuatro canicas y caen en colores diferentes?

Una canica de cada valor. Una que vale mil, otra que vale cien, una más que vale diez y otra que sólo vale uno.

1000 + 100 + 10 + 1

d) ¿Qué número obtendrá Lía si lanza cinco canicas y sólo se repite un color?

Si el color que se repite es el morado y hay una canica en cada uno de los otros colores, entonces el número es: dos que valen mil, uno de cien, una de diez y una que vale uno.

2000 + 100 + 10 + 1 = 2111

e) ¿Qué pasa si el color que se repite es otro? ¿Se obtiene el mismo número? NO, porque los otros colores tienen diferentes valores.

Como ya te diste cuenta, cada cifra adquiere un valor diferente, según el lugar que ocupe dentro de un número. Así puedes ver que el cinco mil quinientos cincuenta y cinco, está formado por cuatro cincos, pero cada uno toma el valor del lugar donde está.

Imagen: SEP

¿Recuerdas la actividad de las tarjetas de cifras de la sesión pasada? ¿Ya descubriste el misterio de las cifras?

Imagen: SEP

Forma con estas cuatro tarjetas el número más pequeño que se pueda:

1678

Con esas cifras forma el número más grande que se pueda:

8761

Inglés: Expresiones comunes en nuestra vida cotidiana

En esta sesión aprenderás algunas expresiones que puedes utilizar en conversaciones cotidianas con tu familia, amigas o amigos, compañeras y compañeros de la escuela.

Si quieres conocer más sobre el tema, consulta libros que tengas en casa, donde puedas buscar frases como las que aprenderás en esta sesión o puedes consultar sitios en Internet, para saber su significado.

Ready? ¿Listas y listos?

¿Qué hacemos?

Prepare your notebook and pencilcase - Prepara tu cuaderno y lapicera.

Para que anotes las frases que aprenderás hoy y las puedas utilizar posteriormente.

Observa el siguiente video para conocer algunas de las expresiones que aprenderás:

Let's see Meli's story - Ve la historia de Meli. Here we go - Aquí vamos...

Useful Expressions

¿Qué te pareció?

¿Cómo se siente Meli al inicio de la historia?

Meli feels sad at the beginning of the story - Al inicio de la historia Meli se siente triste. Porque no encontraba a su cachorro. Pero al final de la historia lo encontró…

Al final de la historia ¿cómo se siente Meli? Very good! - ¡Muy bien! "Meli feels happy" at the end of the story - Meli se siente feliz al final de la historia.

Como te diste cuenta en la historia de Meli hay otras expresiones que puedes utilizar en diversas conversaciones de tu vida cotidiana. Vamos a revisarlas.

Here we go - Aquí vamos.

Escribe en tu cuaderno las frases y repítelas para que te vayas familiarizando con ellas, puedes pedirle a papá, mamá o algún miembro de tu familia que te apoye.

"Don´t worry - No te preocupes"

Puedes imaginar alguna situación en la que puedas utilizar esta frase.

Hay situaciones en las que no se puede resolver un ejercicio o tal vez algún problema de matemáticas y mamá o alguien más te dice no te preocupes; “Don´t worry”.

"I can help you - puedo ayudarte"

Now write it in your notebook - Ahora escríbelo en tu cuaderno.

¿Recuerdas que en la historia se menciona otra frase de ayuda?

"Count on me - cuenta conmigo"

Ejemplo: Una vez mi abuelita quería ir quizá a la tienda. La próxima vez que me lo pida le diré: count on me – cuenta conmigo.

"I don´t know - no lo sé"

Ejemplo: Buscando mi cuaderno le pregunté a mi mama: Where´s my notebook? y ella me contestó: “I don´t know” – no lo sé. Y me dijo que es mi responsabilidad cuidar y saber dónde están mis cuadernos.

"It's great - es grandioso"

Se te presentarán algunas situaciones comunes que hayas vivido en la escuela o en casa, identifica y repite las frases que aprendiste:

What do you think? - ¿Qué te parece?

Will we get it? - ¿Lo lograremos?

Es común en casa que alguien pierda el celular y pregunte:

"Where´s my mobile phone? - ¿Dónde está mi teléfono?

¿Qué contestarías si no sabes dónde está? "I don´t know - No lo sé".

Cuando recibes el resultado de un examen con buen promedio ¿cuál es tu expresión al recibirlo? "It's great" - Es grandioso.

Opps Charly is in troubles - Charly está en problemas. ¿Qué le diríamos? "Don't worry" - No te preocupes, "I can help you" - puedo ayudarte o “count on me" - cuenta conmigo.

Como te das cuenta, estas frases las puedes utilizar en tu vida cotidiana.

Reto de hoy

Observa nuevamente el video de Meli, para identificar las frases que aprendiste. Y cada vez que veas alguna, ponte de pie y repítela:

Don't worry

I can help you

Count on me

I don't know

It's great

Si quieres saber un poco más sobre lo que aprendiste hoy, acércate a tu familia y platica con ella, seguro que te será de gran ayuda.

Artes: El hombre orquesta

Explorarás movimientos con ritmos y sonidos, para crear una secuencia acompañada con música. Los movimientos que utilizas en la vida cotidiana los cuales pueden ser lentos, como el estirarte al despertar en las mañanas; los normales, como escribir, caminar y los rápidos, como sacudir una prenda.

El cuerpo humano es una máquina de movimientos y sonidos, para ello, se necesita explorarlos. Tú podrás crear movimientos siguiendo el ritmo de una canción.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades pide ayuda a algún miembro de tu familia para que te ayude a realizarlas:

Materiales:

1 hoja tamaño carta, cinco colores para pintar

Un pandero

Actividad 1: Ventrílocuo

Utiliza la variación sonora del pandero para explorar las partes del cuerpo de la siguiente manera:

Velocidad lenta: mover dos partes del cuerpo

Velocidad media: mover tres partes del cuerpo

Velocidad rápida: mover todas las partes del cuerpo.

Los movimientos serán diferentes en cada variación.

Actividad 2: Percusiones

Los movimientos para esta actividad, se pueden realizar con diferentes acciones, como correr, saltar, gatear, etc.

La ejecución de estos movimientos será creada mediante la variación del ritmo en el instrumento (pandero).

Los movimientos serán reproducidos en formas concretas, por ejemplo: a velocidad lenta, hacer un movimiento circular, velocidad media, hacer un movimiento recto, y velocidad rápida, hacer un movimiento ondulatorio.

Actividad 3: Colores rítmicos

Dobla y corta una hoja tamaño carta para obtener 5 tarjetas de ésta.

Marca las cinco tarjetas colores indistintamente con el movimiento y el sonido correspondientes (ejemplo, rojo: salto y palmada).

Realiza los movimientos y los sonidos que marca cada una de las tarjetas

Cambia el orden de las tarjetas consecutivamente, realiza los cinco movimientos con sus respectivos sonidos.

La persona que te acompaña, realizará diferentes ritmos con las tarjetas para que tú los ejecutes, creando una breve secuencia con sonidos y ritmos.

Actividad 4: El espejo

Existen tres tipos de fuerza corporal: suave, normal y fuerte.

Realiza movimientos secuenciados suaves, normales y fuertes.

Tú y algún miembro de tu familia estarán parados uno frente al otro, para que tú imites los movimientos que realizará el otro, como si estuvieran frente a un espejo.

Realicen los tres tipos de fuerza corporal simulando: barrer y limpiar el espejo que está frente a ellos.

Actividad 5: Limpiando la casa con música

La calidad del movimiento en las acciones cotidianas con elementos imaginarios, como barrer suave y barrer con fuerza; limpiar el espejo con suavidad, y limpiarlo con fuerza e ir incorporando una Sinfonía (puede ser la número 5 de Beethoven o la que tú prefieras).

Con una pequeña estrofa de la Sinfonía (de Beethoven):

Simula barrer con movimientos fuertes.

Con otra estrofa, simula barrer con movimientos suaves.

Con otra estrofa, barre con movimientos normales.

Lo mismo con el movimiento para limpiar un espejo (las tres calidades de movimiento y diferentes estrofas de la Sinfonía.

Finalmente, realizar una secuencia de movimiento simulando barrer y limpiar el espejo con sus respectivas calidades de movimientos, de acuerdo con los ritmos de la Sinfonía (de Beethoven).

Reto de hoy

Crea tus movimientos con la canción de tu elección. Distingue la velocidad que tiene y crea una secuencia, practícala para que se las muestres a tu familia.

Educación Socioemocional: Regulación para evitar la confusión

Hoy vas a explorar la pertinencia de experimentar las distintas formas de expresión emocional en diversos contextos. Aprenderás a regular tus emociones para evitar lastimarte o lastimar a alguien.

Para comenzar, crea tu propia melodía, intenta cantar la canción de las emociones y realiza movimientos haciendo alusión a la letra de la canción:

"Las emociones hay que regular"

Todos muy alegres, venimos a aprender,

Sobre las emociones que hay que regular.

Coro:

Voy a respirar (2)

Y de esta forma mi mente a calmar.

¿Recuerdas la postura “Cuerpo de Montaña”? Sentado, espalda recta y relajada, hombros relajados.

Extiende tus brazos a los lados, eleva tus brazos hasta tocar las palmas por encima de tu cabeza, entrelaza tus manos, gíralas para que las palmas apunten hacia el techo. Mantén estirados tus brazos hacia arriba, respira suavemente e imagina que agua tibia baja por tus brazos y tu cabeza. Siente cómo el agua recorre tu cuerpo (hombros, pecho, costillas, abdomen, cadera, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Siente la frescura del agua en tu cuerpo. Suelta tus manos y baja los brazos extendidos lentamente hasta que tus manos lleguen a los muslos. Ahora lleva tus manos al abdomen para que puedas sentir tu respiración [pausa 10 segundos]. Siente tu abdomen al inhalar y exhalar. Puedes cerrar tus ojos o mantenerlos abiertos mirando a un punto fijo, como lo prefieras. Si tienes los ojos cerrados, es momento de abrirlos lentamente. Si necesitas estirarte o mover alguna parte de tu cuerpo, hazlo suavemente, recuerda tratar a tu cuerpo siempre con cuidado y cariño.

¿Te fue sencillo o difícil darse cuenta de sus sensaciones?, ¿Cuál de las variantes que has practicado de cuerpo de montaña te ayuda a sentirte en Bienestar?, ¿De qué te das cuenta cuando haces la práctica de atención?

Te das cuenta que cuando practicas este ejercicio, tu mente se calma.

Este ejercicio, te ayuda a tener una mente con mayor calma, te ayuda a sentirte mejor, pero también te ayuda a enfocarte, a poner atención, por ejemplo, para aprender, jugar o practicar algún deporte.

En toda actividad que realices debes de aprender a REGULAR TUS EMOCIONES o de lo contrario, puedes hacerte daño o dañar a otros con tu conducta. Recuerda que a veces en los juegos se gana o se pierde.

Cuando el enojo te gana y haces berrinche, es como si tu enojo estuviera en el máximo de volumen de un radio, no te permite escuchar ni ver con claridad, te provocas malestar y con esa conducta puedes ocasionar un conflicto.

Imagen: SEP

“REGULAR TUS EMOCIONES”, quiere decir que aprendas a graduar el volumen o intensidad de tu emoción. Ni muy alto, ni muy bajo.

Regular, quiere decir que expreses tu emoción de una manera adecuada, sin lastimarte o lastimar a alguien. Porque hacer berrinche, daña tu cuerpo o puedes lastimar a alguien.

Regular tus emociones no quiere decir que te tienes que aguantar el enojo y no expresar lo que sientes. Regular no quiere decir reprimir, son cosas diferentes. Regular tiene que ver con entender tus emociones y expresarlas de manera apropiada, equilibrada y dándote cuenta de ello. Reprimir significa impedir o no dejar salir la emoción o sentimiento que estas sintiendo y eso tampoco es saludable, eso provoca malestar. Tienes que aprender a expresar tus emociones de acuerdo a la situación, lugar y personas con quienes te encuentras. Por ejemplo, es válido enojarte o sentirte frustrado, pero lo que no es adecuado ni para ti ni para los demás, es aventar o romper objetos, agredir física o verbalmente a los demás o a ti mismo.

Cuando te enojes, uno de los ejercicios que puedes realizar es “cuerpo de montaña” ya lo has practicado en sesiones pasadas, piensa si lo que te está pasando vale la pena el enojo y práctica la “AUTORREGULACIÓN” para gestionar esa emoción y decidir la forma de expresarla sin que eso te lastime o lastime a los demás.

¿Sabes lo que es gestionar una emoción?

Quiere decir dejar de sentirla o guardármela. Tiene que ver con reconocer qué es lo que sientes y tratar de ver si la situación se puede ver de otra manera. Por ejemplo, cuando te enojas, gestionar el enojo tiene que ver con darte cuenta que “Si la situación, tiene solución, para qué enojarme; y si no la tiene: para qué enojarme”. Mejor solucionar en vez de enojarte.

Es importante darte cuenta, dónde estás y con quién, para expresar tu emoción de una forma que sea de beneficio y no te perjudique a ti ni a otros.

¿Alguna vez has experimentado el enojo?, ¿Cómo te hizo sentir?, ¿Crees que puedes responder de una mejor manera?

Imagen: SEP

Reto de hoy

Observa y presta atención en la forma en que expresas tus emociones de acuerdo al lugar y personas con las que te encuentras.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo