Aprende en Casa II: preguntas y actividades 3 de primaria 28 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para tercer grado de primaria de este lunes 28 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Educación Socioemocional: Comprendiendo el mundo de las emociones

En la clase de hoy aprenderás cómo pueden ayudarte o perjudicarte las emociones, de acuerdo a la forma en que las manejas:

Te ayudan a aprender, o dificultan tu aprendizaje.

Te ayudan a estar bien contigo mismo y con los demás. Cuando no sabes manejarlas, pueden dañar tus relaciones con los demás.

Hay emociones que te quitan energía o ganas de hacer las cosas, también aprenderás cuáles son y saber cómo calmarlas.

¿Qué hacemos?

Ahora que realizas tus prácticas de atención, cada día logras enfocarte más en las tareas que realizas y aprovechas mejor tú tiempo.

Te has vuelto más creativo, aprendes mejor y estás descubriendo nuevos talentos.

Realiza las siguientes actividades:

Puedes pedir a un miembro de tu familia que te ayude a realizarlas. Necesitarás un palo de lluvia.

“Ejercicio de atención”

¿Sabías que un palo de lluvia es un instrumento de percusión? Tú puedes crear el tuyo, con un tubo largo y hueco, relleno de pequeñas piedras o semillas, adentro le puedes poner palitos de bambú o de madera, formando una espiral.

Cuando el tubo se inclina, las semillas caen y producen un sonido parecido a la lluvia o agua cayendo. Se dice que lo inventaron los aztecas y que después llegó a Sudamérica y a América Central.

En esta ocasión te servirá el palo de lluvia, para la dinámica del “ejercicio de atención”.

Siéntate con comodidad en el piso o en el suelo para adoptar la “Postura de montaña”. Espalda recta, mirada al frente, manos sobre tus muslos.

Puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, como te sea más cómodo.

Respira a tu ritmo (10 segundos), ahora realiza 3 respiraciones profundas, a tu ritmo, con calma. Siente como el aire entra en tu cuerpo y aprovecha cada exhalación para soltar el cuerpo y relajarte.

Ahora haz un ejercicio de imaginación que te ayude a relajarte:

Imagina cómo un ligero chorro de agua cae sobre tu cabeza y se desliza por tu cabello, frente, orejas, cara, cuello, hombros, brazos, manos.

Ahora el agua corre suavemente por tu espalda, pecho, abdomen, cadera, piernas, rodillas, pies y dedos.

El agua sigue corriendo por tu cuerpo, siente su frescura.

Dirige tu respiración y el correr del agua a una zona específica de tu cuerpo que consideres necesita soltar la tensión. Recuérdale a tu cuerpo lo bien que se siente después de un delicioso baño y quédate con esa sensación por unos segundos.

Si te distraes, nota que te distrajiste y regresa suavemente tu atención a tu cuerpo.

Lentamente, pega la barbilla al pecho.

Si has tenido los ojos cerrados, es momento de abrirlos y levanta tu mirada con suavidad hacia el frente.

Si necesitas realizar algún movimiento, hazlo con cuidado. Recuerda esta sensación de bienestar que el ejercicio ha traído a tu mente y a tu cuerpo.

¿Cómo te fue con el ejercicio? ¿Pudiste notar si con la práctica estás mejorando tu atención?

¿Te diste cuenta que realizar el ejercicio con el sonido del palo de lluvia te ayudó a calmar tu mente?

Recuerda que, un punto clave de los ejercicios de atención es que cuando te distraes, dejas pasar ese pensamiento y tienes que regresar tu atención al ejercicio. Una y otra vez, así es como fortaleces la atención y relajas la mente y el cuerpo.

Elaboración del "Cofre emocional"

Realiza tu paperoflexia tu "Cofre emocional", para ello necesitarás:

3 hojas tamaño carta (pueden ser blancas, de color o recicladas)

Cartulina de color fosforescente

Para elaborarlo, sigue los siguientes pasos:

Con las hojas tamaño carta, corta papelitos y escribe el nombre de aquellas emociones que te hacen sentirte y estar bien y aquellas que te ayudan a aprender y relacionarte adecuadamente con los demás. Con la cartulina elabora una caja con los dobleces que creas necesarios, para crear tú “Cofre emocional”.

Imagen: SEP

¡Felicidades, te quedó muy bien tú cofre! Cada día descubres más cosas acerca de ti y te conoces mejor. Eso es parte del Autoconocimiento.

"Tablero de la Oca"

Ahora toca jugar el juego de la Oca, para el cual necesitarás los materiales:

Un tablero de Oca

2 dados

Tarjetas de retos y preguntas

Sonidos (puedes enontrarlos en internet)



a) Tendrás que realizar retos o contestar preguntas. Si lo hacemos correctamente, avanzarás, si te equivocas, tendrás que retroceder.

b) En el suelo coloca las tarjetas con los retos o preguntas. Cada vez que avances en el tablero, se escuchará un sonido, pero si te equivocas y tienes que retroceder, se escuchará un “cua, cua, cua, cua”.

Puedes pedir la ayuda de tu papá, mamá y hermanos para realizar la actividad, para formar dos equipos.

Reglas para el juego:

El juego inicia tirando dos dados, de acuerdo al número que caiga (por ejemplo 12) irás corriendo a la zona de tarjetas. Leerás en voz alta el reto o pregunta lo que corresponde a ese número y regresas cerca del tablero a dar la respuesta y después avanzas tu ficha. A partir de la segunda tirada, sumarás los puntos que caigan con el dado para saber qué tarjeta ir a buscar. Gana el equipo que en 8 minutos avance más en el tablero.

Ejemplo de retos:

Haz una cara de enojo, ahora una de rabia.

Actúa que vas caminando y de pronto te sale una rata, expresa con tu cuerpo qué emoción sientes.

Colócate en postura de montaña.

Juega con tu capitán de equipo, un “Piedra, papel o tijera”.

Ejemplo de preguntas:

Menciona 3 emociones que te ayudan a aprender mejor.

Menciona 3 emociones que te provocan bienestar.

¿Qué emociones pueden desbordarse en ti y dañar a las personas?

¿Cómo sabes cuándo alguien se enoja?

¿Qué te produce alegría?

¿Qué emociones crees que evitan que puedas aprender?

¿Cuál es el resultado de 7X5 y de 4X2?

¿Qué emoción sientes cuando tienes que dar la respuesta a cada una de estas preguntas?

Puede ser: agrado, sorpresa, desconcierto, duda, desagrado, miedo, ansiedad, entusiasmo, alegría, rechazo, curiosidad.

Cuando sientes rechazo, angustia o desagrado ante una actividad como esta, pueden venir pensamientos como “yo no puedo”, “yo no sé hacer esto”, “no soy bueno para las Matemáticas”.

Esas son historias que te cuentan las emociones y justo esto determina cómo enfrentas los retos: los enfrentas porque te sientes motivado, entusiasmado y haces el mejor esfuerzo para superarlos o, en cambio, el desagrado y el rechazo te impiden intentar hacerlo y te sientes triste, desanimado y frustrado por no haber superado los retos.

El juego de la Oca, te ayudó a darte cuenta que el Bienestar significa “Bien estar”, es decir estar bien contigo mismo y con los demás.

El Bienestar es un camino y cuando avanzas te das cuenta que puedes aprender a manejar de manera adecuada tus emociones y actuar en consecuencia.

Después de lo que acabas de aprender, anota en un pedazo de papel 3 emociones que te provoquen sentirse bien y colócalo en el cofre de emociones que elaboraste.

Hay emociones que te ayudan a aprender y a promover el bienestar y otras que te ayudan a lograr metas, reconocerlas y conocerlas a fondo te ayudan a poder usarlas.

¿Pudiste darte cuenta qué emociones te dificulta aprender?

¿Qué emociones te ayudan a convivir mejor con las personas?

Anota en otros papelitos la respuesta de estas últimas preguntas y guárdalas en tu cofre emocional.

Puedes escribir en un papel aquello que vas aprendiendo acerca de las emociones y que te sirve para mejorar, después guardarlo en el cofre que elaboraste, porque ese aprendizaje es tu tesoro. De esta forma, cuando quieras, podrás consultar y repetir alguna de las actividades que estas aprendiendo.

Este cofre será el recordatorio de todo lo que estas conociendo y comprendiendo acerca de las emociones.

Recuerda que los niños que comprenden sus emociones son más capaces de controlar cómo las expresan, ser empáticos y sensibles con los demás.

La palabra “empático”, si no la conoces, quiere decir que entiendes lo que las otras personas sienten, aunque sea distinto a lo que sientes tú.

Reflexión:

Comprender tus emociones te ayuda a estar bien, a sentirte cómodo y a gusto con lo que eres, vives y haces, eso significa vivir en Bienestar.

La tranquilidad, calma, alegría, motivación, curiosidad, y entusiasmo te ayudan a aprender, a conocer más de ti mismo y a acercarte a los demás. Por el contrario, el enojo, el desgano, la tristeza y la apatía o falta de interés no te ayudan a aprender ni a conocer más acerca de ti mismo y te aleja de los demás.

Artes: Expresión bidimensional

En esta sesión conocerás las características del formato bidimensional a través de formas de expresión visual para representar una idea o situación significativa de la vida cotidiana.

La palabra bidimensional se divide en dos partes: bi (dos) y dimensional (medidas o dimensiones); lo que significa que son dos medidas o dimensiones; siendo éstas: alto y ancho, sin profundidad o volumen, es decir, plana”.

“Una de las características más importantes es que toda obra bidimensional se aplica en espacios o soportes planos, como: el papel, cartón, tela, madera, vidrio, muros, etc.”

¿Qué hacemos?

Conoce la experiencia de dos alumnos como tú, acerca de las manifestaciones artísticas plásticas y visuales en formato bidimensional:

Ximena López de Cuautla, Morelos, comenta que le gusta mucho hacer dibujos con figuras geométricas, porque lo relaciona con la materia de matemáticas, que es su favorita.

José Sánchez de Xalapa, Veracruz, expresa que su tía que es artista plástica, lo invitó a una exposición de su obra que se llevará a cabo en una galería, y le comentó que, en esa exhibición, ella mostrará su trabajo bidimensional.

“Ahora ya sabes qué es una obra bidimensional”

Realiza las siguientes actividades:

“Arte con figuras geométricas”

Materiales:

1 hoja blanca o de colores.

Crayones de cera u otro material que tenga a su alcance.

Realiza una obra bidimensional utilizando como soporte una hoja de papel. Haz un dibujo con las figuras geométricas que conozcas, puedes dibujar tu lugar favorito (su casa, la escuela, el parque, la feria, etc.). Al terminar, presenta tu obra, con algún familiar y comenta las figuras y los colores utilizados.

“Arte con tangram”

Material:

1 hoja blanca o de colores.

Crayones de cera u otro material que tenga a su alcance.

Tangram

Con las piezas del tangram, forma tu animal favorito (conejo, perro, pez, gato, etc.). Marca con colores o crayones de cera cada pieza utilizada para formar la figura. Una vez formada la figura, imagina el lugar en donde se encuentra tu animal favorito (el bosque, el mar, su casa, una playa, etc.) y dibuja los diferentes elementos con las figuras del tangram (el sol, las nubes, el pasto, un árbol, una casa, etc.). Ya que hayas terminado el dibujo, dale color.

Comenta tu experiencia de haber realizado un dibujo, con las figuras geométricas del tangram.

“Con la naturaleza”

Dibujo con técnicas de frotado, con crayones de cera.

“La técnica de Frotado o Frottage, consiste en frotar un lápiz sobre una hoja blanca, colocada encima un objeto para conseguir una impresión de la forma y textura de ese objeto".

Realiza el frotado con un lápiz y una hoja de papel blanca para calcar las hojas de un árbol.

“Arte abstracto”

Observa las siguientes imágenes son obras bidimensionales abstractas:

Jackson Pollock (1912-1956), "White Light", 1954, pintura de aceite, esmalte y aluminio sobre tla (112.4 x 96.9 cm).

El actor Ed Harris interpreta al pintor Jackson Pollock en una película sobre este artista.

Puedes encontrar ambas imágenes en las páginas 48 y 49 del libro de Educación Artística de sexto grado.

Reflexión sobre la obra:

¿Qué te pareció la obra del artista?

En las imágenes puedes observar cómo el artista realizaba sus composiciones.

El artista colocaba en el piso, el soporte sobre el que trabajaba y dejaba caer pintura con las manos, pinceles o directo de los botes, buscando expresar sus emociones.

Realiza una obra bidimensional abstracta con los materiales que tengas en casa (una hoja blanca, colores, plumones, crayones de cera).

Ahora observa el siguiente video titulado "Arte abstracto para niños", el cual trata de la combinación de colores primarios:

#ComunidadContigo: Arte abstracto para niños con Gabriela Salomón

¿Te fijaste lo interesante que es combinar colores primarios para generar los secundarios? y lo fascinante de crear amigos imaginarios con el arte abstracto de Joan Miró.

Observa la siguiente imagen de un autorretrato pintado por Leonardo Da Vinci, el cual puedes encontrar en la página 44 del libro de Educación Artística de tercer grado:

Imagen: Especial

Reflexión de la obra:

¿Te agradó el autorretrato del artista? ¿Por qué?

¿Te gustaría realizar tu autorretrato (dibújate a ti mismo)?

Realiza un dibujo con diseño figurativo con la temática “El día más divertido de mi vida”.

Después de haber hecho tu dibujo, compártelo con tu familia y explícales a qué se refiere este diseño, platícales sobre la temática que plasmaste y reafirma que tiene un diseño figurativo.

Reto de hoy

Realiza el siguiente reto “Mural de figuras”:

Realiza un mural de las formas de expresión, colocando en cada esquina los 4 productos realizados con: figuras geométricas, figuras naturales, formas de expresión: figurativas y abstractas.

Recuerda que son los productos realizados durante la sesión.

Puedes utilizar una pared de tu casa para pegar tus obras realizadas.

Imagen: SEP

Ciencias Naturales: El viaje de los alimentos por nuestro cuerpo

Aprenderás cómo funciona el sistema digestivo a partir de recordar qué ocurre en tu cuerpo cuando consumes alimentos.

¿Recuerdas que las semanas anteriores aprendiste cómo elegir alimentos balanceados para que tu cuerpo esté en perfecto estado de salud? ¿Te has estado alimentando bien?

Con ayuda de tu familia podrán diseñar su propio menú saludable. Comprar verduras que corresponden a la parte verde del Plato del bien comer, que son de consumo libre, como calabaza, col, betabel, berenjena, brócoli, chayote, espinacas, acelgas, nopales, coliflor, pepino, lechuga, apio, aguacate.

Frutas como: sandía, plátano, manzanas, naranjas, limones, ciruelas, uvas, tunas, duraznos.

Tubérculos como: papa, camote, zanahoria, betabel y leguminosas, frijoles, habas, garbanzos.

Carne: unos deliciosos bisteces y también pescado fresco, huevo, leche y mantequilla. Con todo esto podrán preparar una comida muy nutritiva para toda la semana.

El Plato del Bien Comer. Imagen: SEP

Además, de tomar ¡2 litros de agua natural potable al día!

Para conocer más sobre el tema, consulta las páginas 28 y 29 de tu libro de Ciencias Naturales, "La alimentación como parte de la nutrición. El sistema digestivo". Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

¿Has pensado qué pasaría si no comes o comes mal?

No tendrías fuerzas para hacer nada y no crecerías. Eso ocurre porque los alimentos, como ya lo aprendiste, a través del proceso de nutrición le dan al cuerpo la energía que lo hace funcionar.

Por ejemplo: Si tienen un carrito, que si le das una vuelta de cuerda avanza poquito, pero si le das dos vueltas, avanza más, pero si le das muchas más vueltas, irá muy lejos.

Es igual cuando comes poco o mal, no harás casi nada. Pero si comes muy bien, llegaras muy lejos como el carrito y además estarás muy sano, ¿verdad?

La comida es como el combustible del carro de tu familia o como la cuerda de tu carrito de juguete.

Es importante que aprendas cómo es que la comida se transforma en esa energía que hace que tu cuerpo se mueva, crezca y aprenda.

¿Has pensado qué ocurre con los alimentos una vez que los comes?

¿Te has imaginado que los alimentos una vez que los masticas empieza un gran recorrido por todo tu cuerpo?

¿Cómo crees que lo hacen?

¿Cómo crees que se da el proceso de digestión?

¿Cuál es el camino que recorren los alimentos dentro de tu cuerpo?

Realiza la siguiente actividad:

Cierra tus ojos y piensa en lo que desayunaste hoy Imagina qué ocurre con cada alimento que consumes. Abre tus ojos. ¿Cómo fue el recorrido que hizo ese desayuno por tu cuerpo?

Coméntalo con quien esté a tu lado en este momento.

Por ejemplo: imagina el proceso de digestión y mira hacia arriba como si te vieras a ti mismo en una animación.

¿Crees que ese es el viaje que recorren los alimentos dentro de tu cuerpo? ¿Te lo imaginas así?

Imagínate si así fuera, todos tendrían un estómago del tamaño del mundo por acumular toda la comida dentro del cuerpo.

¿Quieres ver lo que imaginó Paty del 3º B?

Paty tomando leche con galletas. Al entrar a la boca sus muelas masticaron las galletas, después pasaron por el esófago y llegaron al estómago, se quedan ahí trituradas.

Paty da un trago más de leche, pasa por el esófago y llega al estómago a revolverse con las galletas trituradas. La sangre a través de las venas, distribuye pedazos de galleta revuelta con leche al corazón, pulmones, hígado y páncreas.

Finalmente, lo que queda en el estómago se va a los intestinos y sale en forma de deshecho.

El camino que recorrieron los alimentos que Paty desayunó es diferente al del ejemplo.

Porque en cada cuerpo los alimentos llevan un rumbo diferente.

Lo que imaginaron se acerca un poquito a lo que en realidad pasa, ese camino en realidad se llama proceso de transformación de los alimentos y es mucho más que solo morder, masticar y desechar lo que comes.

Muchas veces te puedes imaginar que comer es un proceso que hace que los alimentos entren a tu cuerpo y después salgan con las mismas características con las que entraron.

¿Cómo funciona?

A través del sistema digestivo incorporas a tu cuerpo los materiales necesarios para mantener en funcionamiento todos los sistemas que lo componen.

Los alimentos deben ser descompuestos en componentes más pequeños llamados nutrimentos, algo así como lo que Paty imaginó.

¿El sistema digestivo?

¿Cómo es?

¿Dónde está?

Dentro de tu cuerpo tienes órganos que procesan los alimentos y los líquidos descomponiéndolos en sustancias que tu cuerpo utiliza como energía para crecer. A esto se le llama proceso de transformación de los alimentos.

La nutrición se compone de otros procesos también muy importantes, realizados por otros sistemas, por ejemplo:

La absorción de los nutrimentos obtenidos de los alimentos ingeridos y su transporte a todo el cuerpo a través del sistema circulatorio.

El desecho de lo que tu cuerpo no puede aprovechar, es expulsado mediante la acción del sistema excretor.

Observa la siguiente tabla, la cual te muestra lo que vas a aprender:

Imagen: Captura de pantalla / SEP

Como te habrás dado cuenta tu cuerpo es todo un baúl de tesoros. Se compone de muchos órganos que a su vez forman sistemas que logran mantenernos en acción, por eso era tan importante que comprendieras lo indispensable que es alimentarse sanamente.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más, no olvides revisar tu libro de Ciencias Naturales, de 3º de primaria para saber más del tema o si tienes dudas, pág. 28 y 29.

Lengua Materna: ¡Los verbos en infinitivo llegaron hasta la cocina?

En esta clase emplearás verbos en infinitivo para dar indicaciones en una receta de cocina.

Recordarás que en la página 12 de tu Libro de Español actividades, ya aprendiste lo que son las oraciones impersonales, sabes que inician con un verbo en infinitivo y que terminan en ar, er o ir.

En la oración impersonal: “Preparar una rica comida”, ¿Cuál es el verbo en infinitivo con el que inicia?

El verbo en infinitivo es “¡Preparar!”. Ese es el verbo en infinitivo porque termina en “ar” y en el libro, si te das cuenta dice: “Estos verbos se utilizan en oraciones impersonales en las que no se especifica la persona que realiza la acción del verbo”.

Imagen: SEP

El verbo en infinitivo o la acción es “Preparar”, esta es una oración impersonal porque no nos especifica quién o quiénes van a preparar una comida ni cuándo o en qué tiempo se prepara, si es en presente, pasado o futuro.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a preparar una receta de cocina.

Ten a la mano:

Una naranja.

Granos de sal.

Un plato de plástico.

Lee la siguiente historia y pon mucha atención a lo que sucederá, ya que debes de identificar 6 oraciones impersonales, ten presente las características de estas oraciones.

"El chefcito"

La historia transcurre en un pequeño departamento por allá en la Colonia Doctores en la CDMX. Cucho trabaja todo el día, mientras Cuchín… se la pasa durmiendo y cuando despierta, juega a las carreras de la recámara, donde duerme, a la cocina.

Y así pasan los días…

Ya se despertó Cuchín.

Aparece Cuchín portando un pequeño mandil de tela, al ver a la narradora toma un cucharón de madera que encuentra por ahí)

Narradora: Cuchín, ¿qué haces? ¡Suelta ese cucharón! Pues tú solo eres un gato berrinchudo y enojón.

(Cuchín, suelta un pequeño golpecito con el cucharón a la narradora, se escucha el sonido del golpe y enseguida el quejido de la narradora)

Narradora: ¡Auch!

Cuchín: Como les decía, acabo de ver en la clase de “Vida Saludable” unas recetas de cocina bastante ricas. Primero prepararé un platillo suculento, único, delicioso… ¡Pica-naranjas!

Después de leer la historia puedes identificar: ¿Dónde se encuentran las 6 oraciones impersonales?

Las oraciones impersonales son aquellas que inician con un verbo en infinitivo.

Entonces, son las que se encuentran en el apartado que dice “procedimiento”, están numeradas del 1 al 6, ¡son los pasos que te dicen cómo preparar los alimentos!

Por ejemplo, en la oración del número 1 dice “Lavar con agua y jabón la naranja (y las manos)”, para identificar el verbo te puedes hacer la pregunta ¿qué se tiene que hacer? “¡Lavar!” ese es el verbo y está en infinitivo porque termina en ar. De igual manera en las siguientes cinco oraciones que inician con un verbo en infinitivo.

Tú en casita también puedes ser un verdadero “chefcito”.

Recuerda no usar ningún cuchillo si no es con la ayuda de un adulto.

Como la comida que vas a preparar es muy laboriosa, copia la receta en tu cuaderno.

Ingredientes:

1 Plátano

1 Cucharada de crema

1 Cucharadita de canela en polvo

Preparación:

Pelar el plátano con cuidado de no apachurrarlo Cortar en rebanadas con una cuchara Poner las rebanadas en un plato de manera que ninguna cubra a la otra. Embarrar la crema sobre las rebanadas. Espolvorear la canela. ¡Disfrutar cada cucharada!

En la receta ¿cuáles fueron los verbos en infinitivo?

Pelar, cortar, poner, embarrar, espolvorear y a disfrutar.

Ahora que ya tienes anotada la receta en el cuaderno y que has identificado las oraciones impersonales en ella, compárala con uno de los reglamentos que hiciste en las sesiones anteriores.

Observa bien:

¿En qué se parecen?

Ambos presentan una serie de indicaciones para lograr un propósito, ahora.

¿En qué son diferentes?

Cada formato se compone de diferentes secciones o elementos para cumplir su funcionalidad, mientras que en el reglamento las oraciones impersonales son las normas que debemos de cumplir, en la receta, las oraciones impersonales se emplean para decirnos los pasos que hay que seguir para preparar un alimento.

Si gustas, en la receta anotada en tu cuaderno, puedes resaltar con color o con lápiz los verbos en infinitivo con los que inician las oraciones impersonales y a un lado realizar los dibujos de cada una.

Hoy aprendiste que las oraciones impersonales no solamente te indican las normas que hay que cumplir en los reglamentos, también te dicen los pasos que hay que seguir para preparar recetas de cocina.

¡A partir de ahora presta atención cada vez que alguien prepare alimentos en casa y descubre, en el procedimiento, las oraciones impersonales que hay en cada receta!

Recuerda, las oraciones impersonales son aquellas que inician con un verbo en infinitivo que termina en ar, er o ir.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo