Aprende en Casa II: preguntas y actividades 3 de secundaria 18 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para tercer grado de secundaria de este viernes 18 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Lengua Materna: ¿Cuál es la causa?

En la clase de hoy aprenderás a usar expresiones con signifcado causal al elaborar textos argumentativos, como los ensayos.

Para comenzar, lee el siguiente fragmento de un ensayo escrito por Octavio Paz:

"La elección y la exclusividad son condiciones que la amistad comparte con el amor. En cambio, podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad sin reciprocidad es imposible. Otra diferencia: la amistad no nace de la vista, como el amor, sino de un sentimiento más complejo: la afinidad de ideas, los sentimientos o las inclinaciones. En el comienzo del amor hay sorpresa, el descubrimiento de otra persona a la que nada nos une excepto una indefinible atracción física y espiritual; esa persona incluso, puede ser extranjera y venir de otro mundo. La amistad nace de la comunidad y de la coincidencia en las ideas, en los sentimientos o en los intereses. La simpatía es el resultado de esta afinidad, el trato refina y transforma a la simpatía en amistad. El amor nace de un flechazo, la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo; la amistad requiere tiempo".

Anteriormente estudiaste la función de los conectores y los nexos, los cuales pueden ser palabras o frases con significado concesivo, condicional o causal, pero en esta ocasión te centrarás en los causales.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

Modos de explicar y argumentar en diferentes textos

En pocas ocasiones te das cuenta que estás usando palabras o frases que dan la pauta para expresar algo, en este punto una causa, pero también dan coherencia a tu discurso.

Por ejemplo, cuando hablas de una situación que tiene fundamento en algo y tiene una consecuencia, quiere decir que existe una causa por la que se da dicha situación.

Los nexos causales son aquellos que explican el argumento a partir de una causa, por lo que las expresiones que se utilizan son: por, como, ya que, puesto que, en vista de que, por eso.

Lee los siguientes textos e identifica cuáles son las frases o nexos que indican una causa:

En estos días Almudena Grandes se ha dedicado a leer los libros que tenía pendiente y ese es su consejo para la cuarentena. "Es complicado hacer recomendaciones de libros porque las librerías están cerradas, a lo mejor es frustrante porque no se pueden encontrar y hay mucha gente que no le gusta leer en digital".

"Creo que lo mejor que podemos hacer es leer esos libros que compramos probablemente hace años, o esos clásicos y que no los leemos porque no tenemos tiempo. Si no es posible ir a las librerías conviene expurgar los libreros".

En estos párrafos puedes observar el uso de uno de los conectores más comunes: porque.

La autora señala que la causa de no hacer recomendaciones de libros en este tiempo es porque las librerías están cerradas. Mientras que en el segundo párrafo apunta que otra causa es la falta de tiempo para leer los libros que se tienen desde hace tiempo.

Para que sigas aprendiendo y cuentes con mayor información acerca del tema es importante que localices, en tus libros de texto el Aprendizaje Esperado “Argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas.” Te sugerimos trabajar las actividades, ya que te ayudarán a comprender lo que has visto en esta sesión.

Reto de hoy

Busca en Internet o en revistas y periódicos impresos un ensayo con un tema de tu interés o, en tu libro de texto, lee un ensayo, reconoce las expresiones o nexos causales y escribe en tu cuaderno, con tus propias palabras, las causas de las que se habla en el texto.

Matemáticas: Problemas que se resuelven mediante ecuaciones de segundo grado

En esta sesión resolverás problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado, con la intención de que logres identificar el modelo de dichas ecuaciones a través del planteamiento de una situación real.

¿Recuerdas el problema de los dos reinos y el dragón? Recuerda el cuento: "El mundo de las ecuaciones".

Retomemos la ecuación propuesta por el dragón Operagron: 2χ² + 2 = 34

¿A qué forma de ecuación de segundo grado corresponde esta ecuación?

¿Recuerdas algún proceso para hallar el valor de la incógnita?

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente cápsula informativa que te ayudará a determinar la forma de la ecuación:

Identificar tipos de ecuaciones cuadráticas

Para ver este video da clic AQUÍ.

Ahora observa este video para retomar todo lo que has aprendido:

Resolver ecuaciones cuadráticas puras

Para ver el video debes dar clic AQUÍ.

Las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado se resuelven agrupando los términos semejantes y despejando la incógnita.

Resuelve un problema de Física de caída libre. Observa qué ocurre en un clavado:

Clavado de Paola Espinosa

¿Pudiste identificar la expresión obtenida como una ecuación de segundo grado?

Aquí el término cuadrático o elevado al cuadrado fue el tiempo. Reflexiona cómo cambia la velocidad a medida que varía, y cómo se acelera la caída debido a la gravedad.

¿Y qué pasó con la distancia?

Si Paola hubiera seguido cayendo y llegado a los siguientes 100 metros, hubiera quedado algo así:

Imagen: SEP

Reto de hoy

Responde lo siguiente:

¿Has visto cuando un basquetbolista al saltar queda suspendido en el aire?

¿Qué pasa en el momento en que el basquetbolista queda suspendido entre la subida y la caída?

Usas las raíces cuadradas √2, √3, colocando al pobre número debajo de una especie de uve con raya, como si de un paraguas numérico se tratara. Esto es así desde 1525 cuando Christoff Rudolff inventó este símbolo √ que no era otra cosa que una escritura acelerada de la letra r inicial de radical.

Artes: El movimiento en escena

Hoy observarás cómo el movimiento te permite expresarte junto al sonido, ayudándote a representar situaciones cotidianas en tu entorno.

El arte te permite expresarte de muchas maneras, puede ser tocando un instrumento, escribiendo, pintando o bailando, pero cuando no tienes elementos externos como el piano, los pinceles o un cuaderno, ¿cómo podrías expresar tus emociones artísticamente? ¿Has pensado como podrías hacerlo sin tener ningún elemento externo?

¿Qué hacemos?

Colócate en un espacio amplio, ten a la mano la tela y trata de seguir el siguiente video, muévete libremente y trata de expresar con tu cuerpo el sentimiento de alegría, de sorpresa, de cansancio o de la manera en la que te sientas en este momento.

1. El cuerpo en el espacio

¿Te das cuenta cómo con nuestro cuerpo puedes expresar emociones? así como en el video puedes moverte de múltiples maneras para expresar alegría, amor, tristeza, enojo, dolor, por mencionar algunos.

Así es el arte, son formas de expresión, también puedes generar esos sentimientos en tus dibujos, ya que a la hora de crearlos una simple línea puede hacer el cambio para generar otra expresión totalmente diferente. Observa el siguiente video para adentrarte en el cómic y distinguirlo de la caricatura.

2. Imagen narrativa

Entonces, ¿el cómic es una herramienta en un proceso de expresión? Sin embargo, hace falta especificar cómo entiendes la caricatura con un sentido crítico.

Seguramente conoces a grandes iconos de la caricatura mexicana: el maestro Eduardo del Río (RIUS), Rafael Barajas Durán (EL FISGÓN), Trino Camacho (TRINO) o Gabriel Vargas. Ellos han sido grandes moneros que hacen posible el movimiento en cada una de sus escenas dibujadas.

3. Itinerario Catálogo digital de la historieta mexicana

Es impresionante la manera de crear escenas que expresan diferentes acontecimientos de la vida cotidiana en la elaboración de sus cartones.

Reto de hoy

Te recomendamos utilizar los siguientes materiales: pluma, hojas y espejo. Recuerda que por medio de la caricatura puedes expresar tus sentimientos o acciones.

Con ayuda de tu reproductor de música recuerda alguna canción o sonido que te produzca alegría, tristeza, furia, enfermedad, cansancio y demás.

Lo que harás será crear diferentes escenas gráficas con ayuda de nuestras expresiones faciales, ayúdense del espejo para captar cada línea de expresión que generas al hacer cada una de ellas.

Inténtalo, y verás que es muy sencillo y divertido; disfruta el dibujar, para ello puedes seguir los siguientes pasos.

Con lápiz dibuja seis cabezas utilizando círculos, también usa círculos para ojos, nariz y orejas. Observa el reflejo de tu rostro al hacer gestos, traza con líneas exagerando los gestos faciales. Remarca con pluma las líneas que manifiesten mejor las expresiones faciales. Por último, coloca algunas líneas de expresión para evidenciar el movimiento en cada escena.

Recuerda, tú puedes generar el movimiento en una escena en diferentes momentos, ya sea corporal o gráficamente. ¡Sigue expresándote!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo!