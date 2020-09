Aprende en Casa II: preguntas y actividades 3 y 4 de primaria 10 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para tercer y cuarto grado de primaria de este jueves 10 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Tercero de primaria

Ciencias Naturales: Juego con los estados de la materia

En la clase de este jueves aprenderás a clasificar sólidos y líquidos de tu entorno.

¿Alguna vez has observado qué pasa cuando el agua o cualquier otro líquido caen sobre un papel o tela? ¿Sucede lo mismo si lo que cae es un trozo de madera u otro sólido? No. La diferencia es que los líquidos mojan, mientras que los sólidos no.

Conocerás las diferencias entre líquidos y sólidos, y cómo podemos tomarlas en cuenta para clasificarlos. Para ello, hemos seleccionado unos videos muy interesantes. Ojalá te gusten.

Observa los siguientes video en los cuales podrás aprender sobre las propiedades de los líquidos y sólidos.

Video 1: Propiedades de los líquidos

Video 2: Las propiedades de los sólidos

Video 3: Diferencias entre líquidos y sólidos

Preguntas y actividades

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste y responde las siguientes preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo. No olvides guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

¿Recuerdas cuál de los líquidos fluía más rápido, el agua o la miel?

¿Cuáles características de los sólidos recuerdas? Anota dos.

Observa los objetos o materiales que haya a tu alrededor, clasifícalos en dos grupos: el de los sólidos y el de los líquidos. Dibújalos y anota qué tomaste en cuenta para agruparlos de esa manera.

Matemáticas: De 1, de 10 y de 100

En esta sesión escribirás y leerás números de tres cifras apoyándote en el agrupamiento decimal y el valor posicional. Conocerás el valor de las unidades, las decenas y las centenas. También harás agrupaciones de uno, diez y hasta cien objetos.

Observa los siguientes videos para aprender sobre el tema.

Video 1: Identifica centenas, decenas y unidades - Matemática Divertida

Video 2: Unidad, decena y centena - Valor Posicional

Video 3: Números en unidades, decenas y centenas para niños

Preguntas y actividades

Responde lo siguiente y guárdalo en tu carpeta de experiencias.

Escribe la edad de la persona con más años de edad en tu familia y escribe cuántas unidades, decenas y centenas de años tiene

¿Si le sumas una centena de años a esa persona, cuál sería su edad? Escribe el resultado

Lengua Materna: Nuevas palabras

En esta ocasión aprenderás el significado de nuevas palabras y cómo se escriben. Para eso, conocerás dos divertidas historias, y si sientes inspiración, podrías escribir algunas palabras que se te ocurran y les inventes un significado.

Por ejemplo, ¿sbes qué es galefante? Pues a alguien se le ocurrió inventar que es un animal mitad ganso y mitad elefante. Descrube el mundo de las palabras en español y en otras lenguas.

Observa los siguientes videos para descubrir nuevas palabras.

Video 1: Benjamín de 123 Andrés, canción del pirata, aprende vocabulario

Escucha la canción de "Benjamín" desde el comienzo del video hasta el minuto 3:07.

Video 2: Xut - cuento infantil chiapaneco contado en lengua otomí y subtitulado en español

Presta atención en cómo se oye y se escribe el cuento en cada lengua.

Video 3: Xut - cuento infantil chiapanedo contado en español y subtitulado en otomí

Preguntas y actividades

Si tienes la fortuna de escribir o hablar alguna lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla. Responde las siguientes preguntas o platica con tu familia en tu lengua. No olvides guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Escribe dos palabras que hayas descubierto viendo los videos del día de hoy, o bien, crea otras que se te ocurran, invéntales su significado y escríbelo.

Artes: 5, 6, 7, 8

En esta clase aprenderás a organizar de forma creativa una serie de movimientos corporales a través de una secuencia al ritmo de una canción.

¿Te gusta bailar siguiendo los movimientos de otras personas? Al mover tu cuerpo se puede cambiar el estado de ánimo.

Aparte de seguir las secuencias de los movimientos de los videos, tú puedes proponer algunas, las que te hagan sentir feliz y alegre.

Cuando hagas ejercicio debes iniciar con movimientos lentos para que tus músculos se calienten de forma paulatina y no te lastimes con un movimiento, conforme va pasando el tiempo va a ir subiendo el ritmo; poco a poco sentirás que sube la energía de tu cuerpo, y, para terminar nuevamente escucha que el ritmo es más lento, para que tu cuerpo se relaje.

Observa los siguientes videos e intenta seguir los movimientos que se proponen. Si llegas a sentir que puedes hacer un movimiento más, ¡hazlo!

Video 1: Baile alocado y aprendiendo a bailar - Toobys

Video 2: Rondas y clásicos infantiles - Hocky Pocky

Video 3: La Bamba - CantaJuego

Video 4: Chindolele - CantaJuego

Video 5: Quiero bailar - Toobys

Preguntas y actividades

¿Cómo te sentiste al bailar?

¿Qué partes de tu cuerpo moviste más?

Elige una canción que te guste mucho, inventa unos movimientos de tu cuerpo, apréndelos repitiendo, y ¡a bailar! Invita a tu mamá, papá o algún familiar para que bailen juntos.

Te invitamos a que en tus tiempos libres bailes y muevas todo tu cuerpo.

Cuarto de primaria

Geografía: México en el mapa

En la clase de Geografía de este jueves aprenderás a ubicar el territorio de México en distintos mapas, conocerás la extensión de nuestro país y sus principales islas que también son parte del territorio nacional.

México es un gran país que forma parte del continente americano, ¿pero qué tan grande es? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene de extensión? ¿Quiénes son los países vecinos de México? En esta sesión aprenderás datos muy importantes e interesantes de nuestro país.

Explora el tema a partir de la página 23 de tu libro de Geografía. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

Observa los siguientes videos para aprender más sobre el tema.

Video 1: En busca de México - Geografía

Video 2: Extensión territorial

Video 3: Los mapas del mundo: mapa físico y mapa político

Video 4: Los mapas hablan de México

Preguntas y actividades

Responde las siguientes preguntas sobre los videos que viste y guarda tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Del video 1:

¿Cuáles son las fronteras o límites naturales y artificiales de México?

De los videos 3 y 4:

Haz un mapa de México representando algo que te interese, puede ser la flora, la fauna, los trajes típicos... lo que se te ocurra, pero tendrás que investigar esa información para que tu mapa sea realista.

Matemáticas: ¿En cuántas partes?

En esta clase aprenderás a resolver problemas que impliquen a repartir tercios, quintos y sextos. También escribirás fracciones equivalentes, mayores o menores que la unidad.

Para practicar el tema consulta las páginas 51 a 56 de tu libro de Desafíos Matemáticos. Si no lo tienes, léelo dando clic AQUÍ.

Observa los siguientes videos.

Video 1: Problemas de fracciones

Video 2: Mitad tercio y cuarto

Video 3: Las fracciones para niños

Video 4: Modelos de fracciones equivalentes

Preguntas y actividades

De los videos 1, 2 y 3:

Explica qué es un tercio, un cuarto y un quinto.

Del video 4:

Encuentra formas diferentes para representar la fracción cuatro octavos, con figuras y números

Distribuye cuatro naranjas entre seis niños, ¿cuánto le toca a cada uno? Represéntalo con figuras y escríbelo con números.

Lengua Materna: ¿Qué distingue a la poesía?

En esta sesión seguirás aprendiendo sobre los poemas, en particular sobre los recursos literarios que utiliza, y lo que los hace ser diferente a otros textos.

Para comenzar, lee con atención la siguiente explicación sobre lo que es un símil en un poema.

"Los poetas comparan unas cosas con otras tomando en cuenta sus semejanzas. A estas comparaciones se les llama símiles. Para hacer las comparaciones o símiles se utilizan las palabras como, cual, igual que, parece.

Lee este ejemplo […].

Tu rostro, niña adorada, es como un bello jardín;

como amapolas tus ojos, tus labios cual alhelí". Secretaría de Educación Pública (2019). Español. Tercer grado. México, SEP p. 56.

Para estudiar el tema, consulta la página 84 de tu libro de Español. Si no lo tienes puedes leerlo ACÁ.

Observa los siguientes videos.

Video 1: Cuentos del árbol: las lagartijas no vuelan

Video 2: Hermana, un poema animado

Preguntas y actividades

¿Cuáles son las diferencias entre la poesía, los cuentos y los textos informativos?

Elabora una lista en la que compares las características que recuerdes de estos textos.

Describe, ¿cuáles son las características que distinguen a la poesía?

Educación Física: Las maravillas de la danza

Hoy aprenderás a reconocer a la danza como una manifestación artística que se ha practicado en distintas épocas para expresar emociones, ideas y sentimientos.

Observa los siguientes videos para aprender.

Video 1: Historia de la danza para niños

Video 2: Danza del venado - Gala 60 años ballet folklórico de México

Video 3: El Cascanueces desde el Auditorio Nacional

Video 4: Niños contemporáneo Woodkid

Video 5: Django Reinhardt - Sweet Georgia Brown

Video 6: Harlem 2017 -Solo jazz battle finals

¡Gracias por tu esfuerzo!