Aprende en Casa II: preguntas y actividades 3 y 4 de primaria 2 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para tercer y cuarto grado de primaria de este miércoles 2 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tercero de primaria

Matemáticas: Es mayor o menor

En la clase de hoy vas a comparar números y conocerás los signos que te ayudan a expresar esa comparación. Los signos de comparación son “mayor que” (>), “menor que” (<) y, también, “igual a” (=).

Observa los siguientes videos para aprender a organizar los números.

Video 1: ¿Cómo contar las centenas?

Video 2: Mayor que, menor que e igual que

Video 3: Comparar números naturales

Video 4: Establecer mayoría, minoría o igualdad

Preguntas y actividades

Platica en familia sobre lo que aprendiste con los videos y responde las siguitens preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo. No olvides guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Entre los números 346 y 378, ¿cuál es mayor? Explica cómo lo supiste.

Compara las edades de los integrantes de tu familia, usando los signos que estudiaste.

Escribe una clave para recordar cómo usar los signos: mayor que y menor que.

Artes: Cuerpo cambiante

En esta sesión moverás tu cuerpo, pero el reto no es hacerlo a prisa, sino lograr diferentes movimientos de las manos, el torso o las piernas y los pies. ¿Alguna vez has tocado tu talón con la mano izquierda? ¿O te has movido como un robot?

Observa los siguientes videos en los que encontrarás movimientos que realizarás. Recuerda que tienes que hacer un calentamiento antes de intentarlo para que no te lastimes.

Video 1: Arriba y abajo - Aprendemos cantando

Video 2: Yupi Yai - Canciones educativas infantiles

Video 3: El juego del espejo - Despertando las neuronas

Video 4: El baile del robot

Preguntas y actividades

¿Cuál movimiento fue más fácil hacer para ti? ¿Y cuál fue el más complicado?

Inventa pasos y practícalo hasta dominarlos. ¡Trata de mover todo tu cuerpo de forma divertida!

Ciencias Naturales: ¿A qué jugaban nuestros abuelos?

En la clase de este día conocerás algunos juegos que tu abuela o abuelo jugaban cuando eran chicos y que quizá tú juegas ahora.

Platicarás con los adultos sobre los juegos que jugaban tu abuela o abuelo cuando eran niños y que tú sigues jugando con tus amigas y amigos.

Observa los siguientes videos con mucha atención para conocer algunos de estos juegos.

Video 1: A la víbora de la mar y muchas más canciones

Video 2: Juegos purépechas - Ventana a mi comunidad

Video 3: Juegos tradicionales para niños con los que se divertían papás y abuelos

Preguntas y actividades

Platica con tu abuela o abuelo, o con algún adulto que te acompaña en casa, sobre los juegos que viste en los videos. ¿Cuáles jugaron ellos? ¿Cómo lo hacían? ¿Con quién jugaban? ¿En dónde jugaban?

¿Cuáles de estos juegos ya conocías? ¿Cuáles has jugado tú? Organízate con tus familiares para practicar alguno de ellos.

¿Por qué crees que esos juegos se siguen jugando?

Lengua Materna. Español: Las historias de mi comunidad

En esta clase escucharás y disfrutarás los relatos de un narrador sobre las tradiciones de tu comunidad.

¡Qué bonito es escuchar a tus padres o abuelos contar historias! Muchas de ellas se las contaron a ellos cuando eran pequeños como tú. ¿Has pensado que cuando seas grande tú serás quien narre estas historias a los demás?

Observa los siguientes videos para descubrir historias.

Video 1: Purépechas - Nacimiento de un volcán

Video 2: Leyenda de Malinalco - O todo o nada le dijo el charro

Video 3: Leyenda de la joven que se perdió

Preguntas y actividades

Pide a alguien de tu casa que te cuente alguna historia de tu comunidad.

Dibuja las partes de esa historia que más te hayan gustado y escribe a qué parte se refiere tu dibujo.

Cuarto de primaria

Matemáticas: ¿Cómo se miden los ángulos?

En la clase de hoy aprenderás a identificar las propiedades de los ángulos.

Seguramente alguna vez has caminado por alguna rampa para ayudarte a subir a cierta altura y las puedes encontrar en la calle, un edificio, en el cine, entre otros muchos lugares. Un aspecto importante para construirlas es el ángulo de inclinación que tienen.

En esta sesión te darás cuenta de la importancia de los ángulos en tu vida cotidiana y que estamos rodeados de ellos, además de las rampas, también son importantes cuando haces ejercicio en educación física y tienes que lanzar un tiro con un ángulo a la canasta de básquetbol para encestar, en los objetos de tu casa e incluso en la forma correcta para sentarte y no lastimar tu espalda.

Lee con atención la siguiente información sobre lo que es ángulo:

Cuando se hace un giro, se da origen a un ángulo.

Los ángulos se miden en grados.

Un giro de una vuelta completa equivale a 360 grados. Esta medida se escribe de la siguiente manera: 360°

Secretaría de Educación Pública (2019). Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Tercer grado. México, SEP p. 134.

Observa los siguientes videos para aprender más sobre el tema.

Video 1: Los ángulos

Video 2: ¿Cómo se miden los ángulos?

Video 3: Ángulos y deportes

Preguntas y actividades

Si no pudiste construir tu transportador mientras observabas el video, constrúyelo ahora.

Elige 5 objetos de tu casa en los que identifiques que hay un ángulo, mídelo con el transportador que construiste o con el de tu juego de geometría si tienes. Anota la medida de los ángulos que encontraste.



Ciencias Naturales: Lesiones en el sistema locomotor

En esta sesión reconocerás algunos accidentes que son comunes en niñas, niños y adolescentes, sus causas, lesiones, así como a reflexionar acerca de algunas medidas de cuidado y prevención para el aparato locomotor.

En sesiones anteriores aprendiste cómo está conformado el aparato locomotor y qué funciones tiene en nuestro cuerpo. Para recordarlo, lee con atención el siguiente texto:

El aparato locomotor

Este aparato lo forman músculos, huesos y articulaciones. Para conocer algunas de sus características toca los huesos de tu codo, ¿son duros o suaves? Esta propiedad de los huesos da soporte y protección a los órganos importantes del cuerpo.

El aparato locomotor también permite el movimiento de tu cuerpo. Está integrado por el sistema muscular (constituido por músculos) y el sistema óseo (formado por los huesos, ligamentos, cartílagos y articulaciones), y a ambos los coordina el sistema nervioso (integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas). Secretaría de Educación Pública (2019). Ciencias naturales. Cuarto grado. México, SEP p. 20.

Para aprender más, consulta las páginas 20 a 22 de tu libro de Ciencias Naturales. Si no tienes el libro puedes leerlo AQUÍ .

. Observa los siguientes videos.

Video 1: Aparato locomotor

Video 2: Cerebro y los músculos - Operación Ouch en español

Video 3: Cortes profundos y arañazos - Operación Ouch en español

Preguntas y actividades

¿Cuál o cuáles de los accidentes que sufrieron los niños y las niñas, se pudieron haber evitado y por qué?

Dibuja tres medidas que puedes tomar para evitar lesionar tu sistema locomotor.

Actividades adicionales

Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Pide a tu mamá o papá o tu lean la siguiente información del Instituto Nacional de Salud Pública sobre la prevención de accidentes en el hogar.

Platiquen en familia qué acciones pueden realizar para que tu casa sea un lugar seguro.

Lengua Materna. Español: El principio, el desarrollo y el fin

En esta clase aprenderás a describir el proceso de fabricación o manufactura de un producto para compartirlo con tu familia.

¿Cuál es tu platillo o postre favorito? Digamos que te gusta mucho el arroz con leche que es un postre típico mexicano, ¿Lo preparan en tu casa? ¿Lo compras en alguna tiendita?, siempre que lo preparan en tu casa o que lo compras ¿sabe igual? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué crees que no sabe igual siempre? Los platillos, postres y todos los productos que consumimos tienen un proceso de elaboración.

Observa los siguientes videos.

Video 1: Fabricación del papel - Historia del papel

Video 2: ¿Cómo se hacen las canicas de vidrio?

Video 3: ¿Cómo lo hacen? Chocolate

Preguntas y actividades

Del video 1:

¿Qué te gustó más del video?

En el video ¿qué palabras te indican el orden temporal?, es decir, ¿qué se hace primero y qué se hace después durante en el proceso de fabricación?

¿Qué recomendaciones se hacen para cuidar el medio ambiente?

¿Puedes describir con tus propias palabras cómo se hace el papel?

Anota en una hoja los pasos principales que se siguieron en el proceso de fabricación del papel

De los videos 2 y 3:

¿Qué diagrama utilizarías para resumir y ordenar la información?

¿Qué información presentarías en cada apartado?

¿Cuál es la utilidad de un diagrama al redactar el proceso de elaboración de un producto?

¿Para que se utilizan las flechas?

Explica cómo es el proceso de fabricación de un producto que conozcas.

Actividades adicionales

Si quieres practicar más sobre este tema, te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Elabora un esquema que te ayude a describir el proceso de elaboración de tu platillo o postre favorito. Si no sabes cómo es el proceso pregunta a tu mamá, papá o alguien que lo conozca. Si tienes libros de recetas o internet, puedes también consultar ahí la receta. Te recomendamos usar un esquema como el siguiente:

Procesos para elaborar: Primero, Después, A continuación y Finalmente.

Agrega todos los cuadros que sean necesarios para describir bien tu proceso y contesta las siguientes preguntas en una hoja: ¿qué ventajas tiene seguir el proceso de elaboración de un producto?, ¿qué pasa si no lo sigues?

¡Gracias por tu esfuerzo!

Te puede interesar:

Aprende en Casa II: horarios, canales y materias del 31 de agosto al 4 de septiembre

¿Cómo usar y abrir Google Classroom para clases en línea?