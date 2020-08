Aprende en Casa II: preguntas y actividades 3 y 4 de primaria 28 de agosto

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

Aquí te compartimos las preguntas y actividades para tercer y cuarto grado de primaria este viernes 28 de agosto de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Tercer grado

Matemáticas: Tengo más

En la clase de hoy vas a practicar sumas con números de una y dos cifras, para lo cual tendrás que calcular mentalmente la operación. No importa si esto ya lo sabes, te servirá de repaso al sumar y aprenderás algo más, o si lo deseas también puedes practicar sumas de tres cifras.

Para repasar el tema consulta tu libro de Desafíos Matemáticos de tercer grado. Si no lo tienes puedes leerlo AQUÍ .

. Observa lo siguientes videos para practicar las sumas. Pide a un adulto que te acompañe a verlos.

Video 1: Sumas divertidas para niños

Video 2: Matemática Divertida 1er Grado - Juego de decenas y unidades

Video 3: Cálculo mental animado - ¡Comprueba tu agilidad mental!

Video 4: Sumar al hacer un grupo de 10

Educación Física: Tu turno, mi turno

En esta clase reconocerás tu esfuerzo y el de los demás en un juego de colaboración. Pondrás a prueba tu capacidad de negociación para tomar acuerdos, realizar propuestas de movimiento en colaboración con otras personas y valorarás la importancia de la participación para alcanzar el propósito de juego con la colaboración de todos.

Si en tu casa hay algún libro sobre música, percusiones o juegos en equipo, explóralos.

Observa los siguientes videos para aprender más sobre el tema.

Video 1: Juegos en balde - Juegos musicales para niños

Video 2: Banquete de ritmos - actividad musical de percusión para niños y adultos

Video 3: Tarambé percusión corporal

Artes: Ritmo y movimiento

En esta sesión practicarás diferentes movimientos, pero lo vas a hacer de una manera especial, como lo hacen algunos divertidos animales.

Lo harás en diferentes direcciones: adelante, atrás, a los lados, en un solo lugar y a diferentes ritmos.

Seguirás los videos, y tendrás cuidado para no chocar con los objetos que tienes a tu alrededor.

Recuerda que no debes dejar de moverte durante toda la canción y que el movimiento ayuda a estar ejercitando el cuerpo.

Observa los siguientes videos para practicar.

Video 1: Dúo tiempo de sol - El baile de los animales

Video 2: Muévete como los animales | Animales | Pinkfong canciones infantiles

Video 3: Águila calva poderosa | Animales | Pinkfong canciones infantiles

Video 4: Dúo tiempo de sol - Yo quiero caminar

Video 5: Mono Banana | Canta y baila

Video 6: Dúo tiempo de sol - Soy una serpiente

Valores: ¿Qué siento?

En esta clase aprenderás a identificar sensaciones que te generen emociones aflictivas y no aflictivas, reconocerás el efecto de las emociones en tu conducta y en las relaciones con los demás.

Aprenderás a reconocer lo que tienes, lo que te preocupa, entristece o alegra, la forma en que esas emociones se expresan en tu conducta y en las relaciones con otras personas.

También aprenderás sobre los estados de ánimo; a veces nos sentimos alegres, tristes, o quizá, enojados, y cómo esas emociones se expresan en nuestro rostro, en nuestro cuerpo y en la forma de relacionarnos con los demás.

Observa los siguiente videos para aprender sobre este tema.

Video 1: Cocoricó - Julio Triste - Pakapaka

Mira este video hasta el minuto 8:58.

Video 2: La alegría - Descubre las emociones con Mon el dragón

Cuarto grado

Matemáticas: Escribiendo números

En la clase de hoy aprenderás cómo leer y escribir números naturales de varias cifras. ¿Cómo escribes con cifras el número dos mil quinientos treinta? ¿Cómo lees el número 1,246? Aquí aprenderás cómo hacerlo y podrás profundizar en tus conocimientos sobre el sistema decimal de numeración que se utiliza para escribirlo.

Consulta de la página 82 a la 87 de tu libro de Desafíos Matemáticos de cuarto grado para aprender más sobre la escritura de numeros. Si no tienes el libro puedes leerlo AQUÍ .

. Observa con atención los siguientes videos.

Video 1: Descomponiendo hasta millares

Para ver este video da clic AQUÍ.

Video 2: Números hasta el 1,000,000

Video 3: Identifica centenas, decenas y unidades

Video 4: Unidades de mil, decenas de mil y centenas de mil - Entendiendo los valores según sus posiciones

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Responde las siguientes preguntas y guarda tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

De los videos 1 y 2:

¿Cuántos ceros tiene un número del orden de los millares y cuántos del orden de los millones?

De los videos 3 y 4:

¿Qué debes tomar en cuenta cuando escribes un número grande?

Actividades adicionales

Si quieres practicar más sobre este tema, intenta realizar la siguiente actividad:

Completa la siguiente tabla de acuedo con lo que le haga falta:

Lenguaje: Conozco los folletos y su importancia

En esta clase vas a aprender el tema de los folletos. Identificarás sus características y usos a fin de que a través de uno que tú elabores puedas informar a otros sobre un tema que te aparezca interesante.

¿Sabes lo que es un folleto? Seguramente en tu casa habrá algunos o puedes haberlos visto en hospitales, supermercados, museos, entre otros muchos lugares. ¿Para qué sirven y cuáles son sus características? Eso es lo que aprenderás en esta sesión.

Observa los siguientes videos para aprender las características y tipos de folletos que hay.

Video 1: El folleto

Video 2: Tríptico de lectura

Video 3: El folleto

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Responde las siguientes preguntas con base en lo que aprendiste y guarda tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Del video 1:

¿Qué características importantes recuerdas que debe tener un folleto?

¿En dónde has encontrado o has recibido folletos?

¿Cuáles son los temas que has encontrado en folletos que has tenido en tus manos?

Del video 2:

¿Cuáles son los materiales que usaron las niñas y los niños que elaboraron esos folletos?

¿Qué necesitaron saber antes de elaborar el folleto?

Del video 3:

¿Qué es lo que no sabías acerca de los folletos?

¿Cuál es el tema sobre el cual vas a elaborar tu propio folleto? Si prefieres, comenta en casa sobre algún tema interesante.

¿Quién o quiénes crees que van a leer tu folleto? ¿Qué es lo quieres comunicar?

Artes: Lo que compone el arte

En esta sesión aprenderás que a través de combinaciones de patrones con objetos, formas y colores, así como tu imaginación y sentidos, podrás crear arte.

Cuando haces un dibujo o ves una pintura, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Las formas, los colores, los objetos? La combinación de todos estos elementos es lo que conforma lo que se denomina la obra de un artista. A ti, ¿qué te gusta dibujar? Y cuando dibujas, ¿qué es lo que más te gusta de tu obra?

En esta sesión verás cómo en la naturaleza existen patrones numéricos y geométricos que dan lugar a cosas muy bellas; también verás que tú puedes crear bellos patrones y hacer arte.

Observa los siguientes videos y deja volar tu imaginación y sentidos. Intenta hacer tus propias canciones mientras corren los videos.

Video 1: Naturaleza fractal - Geometría sagrada y números

Video 2: Yael Bautista - Patrones básicos para mandalas

Video 3: Vincent Van Gogh art ALIVE - Atelier des Lumières (Paris, France) STARRY NIGHT

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

De los videos 1 y 2:

¿Recuerdas alguna característica que se repite en las formas naturales?

Inspírate, intenta crear tus propios mandalas con lápices de colores.

Del video 3:

¿Qué imágenes, formas y colores te gustaron más?

¿Te gustaría pintar algo parecido? ¿Qué formas y colores utilizarías?

Te invitamos a buscar una hoja de papel, lápices, colores y pinturas. Imagina y crea tu propia pintura. ¡Manos a la obra!

Valores: ¿Por qué algunas personas son discriminadas?

En la clase de hoy vas a reflexionar sobre por qué algunos grupos de personas son discriminadas o maltratadas, y sobre las acciones que se pueden realizar para evitar situaciones de injusticia o discriminación.

¿Alguna vez has querido jugar con niños o niñas mayores que tú y no te han dejado porque eres más pequeño o pequeña? ¿Cómo te sentiste? ¿O tú no has dejado jugar a niños o niñas más pequeños porque crees que no lo harán bien? Este tipo de conducta, donde das un trato diferente a las personas por alguna característica que tienen se llama discriminar.

En esta sesión queremos que reflexiones sobre estas conductas y lo que podemos hacer para evitarlas.

Observa los siguientes videos para aprender sobre este tema.

Video 1: Igualdad y no discriminación

Video 2: El talento de Cristina

¡Gracias por tu esfuerzo!

