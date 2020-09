Aprende en Casa II: preguntas y actividades 4 de primaria 17 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para cuarto grado de primaria de este jueves 17 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Geografía: Límites territoriales de México

En la clase de hoy aprenderás cuáles son los principales litorales de nuestro país, y podrás identificarlos en un mapa.

En la sesión anterior, empezaste a estudiar cuáles son las fronteras de México y sus límites territoriales. Aprendiste lo que es una frontera natural y una frontera artificial. En esta sesión seguirás estudiando este tema.

Para empezar, observa con atención los siguientes mapas. ¿En cuál de ellos se identifica mejor los límites y extensión territorial de México?

Imagen: SEP

La imagen "B" es la que mejor representa a México, debido a que nuestro territorio está compuesto por espacios terrestres, marítimos y aéreos. El espacio terrestre se refiere a la porción continental, el marítimo abarca las islas y las aguas marinas cercanas a la costa, finalmente el espacio aéreo se extiende por encima de los territorios continental y marítimo.

Puedes estudiar el tema en las páginas 13 a 16 de tu libro de Geografía de cuarto grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1:

Lee con atención la siguiente explicación sobre las islas y mares de México. Observa también el mapa "Islas y mares de México", de la página 186 de tu libro de Geografía, para que puedas comprender mejor.

Las porciones del océano que pertenecen a México se conocen como Mar patrimonial y se miden desde la línea costera o litoral hasta 370.4 kilómetros mar adentro.

El mar patrimonial es el equivalente a la zona económica exclusiva. La porción más cercana a la costa del mar patrimonial se denomina Mar territorial.

Los océanos que colindan con nuestro país son: al oeste y al sur el Pacífico, incluido el Golfo de California y Tehuantepec; al este el Atlántico con el Golfo de México y el Mar Caribe.

Imagen: SEP

Además, en los océanos que rodean a México hay numerosas islas como: Isla de Guadalupe, Islas Marías, Isla tiburón, Isla Cozumel y las Islas de Revillagigedo, entre otras. Identifícalas en el mapa.

Recuerda que las islas son una porción de tierra rodeada de agua.

Algunas de nuestras islas son muy importantes por su fauna marina y por el turismo que atraen. Su ubicación permite extender el mar patrimonial, como ocurre en las Islas de Revillagigedo.

Como puedes ver, los límites de México no solo son terrestres sino también marítimos y todo aquello que se encuentra dentro de estos límites pertenece solo a México.

Todos los recursos que se encuentran en la porción terrestre, en el espacio aéreo, en el subsuelo, en el mar y en las numerosas islas, indica que México es dueño de ellos.

Actividad 2:

En el mapa de “Islas y mares de México” que viene en tu libro de Geografía en la página 186, identifica la línea costera o litoral de México.

Considera que la línea costera o litoral es el contacto del territorio en su porción continental con el mar, lo que conocemos como playa.

En el mapa de “Islas y mares de México” puedes apreciar que la línea costera o litoral es amplia tanto la que colinda con el océano pacífico y como la del Atlántico.

De las 32 entidades que conforman México, 17 de ellas tienen litoral:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Tabasco

Veracruz

Tamaulipas

Identifica estas entidades en el mapa del país.

Actividad 3:

Observa el mapa de la página 186 de tu libro de Geografía y responde las cuatro preguntas que se encuentran en la página 14:

¿Qué islas se observan en el mapa?

¿Qué litoral es más largo?

¿Qué estados tienen litoral?

¿Qué diferencias observas entre el litoral de Veracruz y el de Jalisco?

Matemáticas: Suma de productos

En esta clase continuarás aprendiendo sobre la notación desarrollada (expresión polinómica) de números naturales.

En la sesión anterior aprendiste a descomponer un número y escribirlo con notación desarrollad. Recuerda que esto significa, escribirlo utilizando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones al mismo tiempo, para representarlo de forma distinta.

Para recordar lo que aprendiste, resuelve el siguiente problema:

Al papá de Juan su jefe le pagó su quincena con 5 billetes de $1000 pesos, 6 billetes de $100 pesos, 3 billetes de $50 pesos, 2 billetes de $20 pesos y 8 monedas de $1 peso. ¿Cuál es la cantidad que como pago recibió en total el papá de Juan?

Ahora analiza la siguiente tabla que realizó un niño como tú para resolver el problema:

Imagen: SEP

Por último sumó lo obtenido 5000+600+150+40+8= 5798 y resolvió que su papá recibiría en total $ 5798.00 por el pago de su quincena.

¿Qué te pareció este procedimiento? ¿Se parece al que tú utilizaste? ¿Obtuviste el mismo resultado?

Puedes practicar este tema en las páginas 13 y 14 de tu libro de Desafíos Matemáticos de cuarto grado. Si no lo tienes, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Actividad 1:

Observa y analiza con atención los siguientes ejemplos, para recordar lo aprendido en la sesión anterior:

Hay dos formas de representar la descomposición de un número:

Mediante expresiones polinómicas (notación desarrollada) no decimales. En estas expresiones no se utiliza el valor de los dígitos de un número de acuerdo a su valor posicional. Por ejemplo: 4567=2000+2000+500+67

Mediante expresiones polinómicas (notación desarrollada) decimales. Utilizan el valor de los dígitos del número de acuerdo con su valor posicional: unidades, decenas, centenas, unidades de millar etc. Por ejemplo: 4567= (4 ×1000) + (5×100) + (6×10) + (7×1)

Actividad 2:

Realiza el desafío número 2, de tu libro, páginas 13 y 14. Lee con atención los problemas 1, 4, 5.

Problema 1: En el estante de una ferretería hay varias cajas con tornillos. De los más chicos hay 4 cajas con 1200 tornillos en cada una; de los medianos hay 7 cajas con 180 tornillos cada una, y de los grandes hay una caja con 550 tornillos. ¿Cuántos tornillos hay en el estante?

Problema 4: La cajera de una tienda de autoservicio entregó a la supervisora 4 billetes de $1000, 5 billetes de $100, 7 monedas de $10 y 3 monedas de $1. ¿Cuánto dinero entregó en total?

Problema 5: Ayer jugamos boliche; los bolos rojos valían 1000 puntos, los verdes 100, los anaranjados 10 y los morados 1 punto. Si derribé 6 bolos rojos, 6 verdes y 1 anaranjado, ¿cuántos puntos conseguí?

De los siguientes procedimientos escoge el que resuelve cada problema y obtén el resultado:

Imagen: SEP

Por ejemplo, el problema 1, se resuelve con el procedimiento: 4×1200+7×180+550

Y el resultado es 6,610 tornillos. Ahora resuelve los otros dos problemas.

En esta actividad puedes ver la necesidad de plantear productos y sumarlos; las representaciones pueden ser diversas y no precisamente recurrirás siempre a la escritura polinómica decimal. La idea es que encuentres la expresión que modela el problema y por tanto orienta su resolución.

Reto de hoy

Escribe 4 números que tengan 4 cifras cada uno.

Escribe la notación desarrollada para cada uno, utilizando potencias de 10, es decir, de acuerdo a su valor posicional. Observa el siguiente ejemplo: 6545= 6 ×1000 + 5×100 + 4×10 + 5

Lengua Materna: Vamos a exponer

Hoy aprenderás a realizar un cartel de apoyo, con información concreta sobre un tema de tu interés.

Durante esta semana has hecho muchas cosas; primero elegiste un tema que te interesa investigar; después formulaste preguntas de ese tema y posteriormente investigaste en diversas fuentes e hiciste notas, utilizando, citas, paráfrasis o construcciones propias (resumen).

Hoy vas a usar esas notas para elaborar carteles de apoyo que te ayudarán a prepararte para exponer tu tema.

Puedes estudiar el tema "Exponer un tema de interés" en las páginas 8 a 18 de tu libro de Español de cuarto grado. Si no lo tienes, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Lee con atención la siguiente explicación sobre los carteles de apoyo:

Los carteles de apoyo son uno de los recursos más útiles para presentar una exposición porque nos ayudan a organizar la información y también a presentarla. Debe llevar un encabezado, tener ideas breves y algunos elementos gráficos.

Con las notas que elaboraste en la clase anterior sobre el tema que escogiste para investigar, empieza a elaborar tu cartel. Puedes utilizar una cartulina o un pedazo de cartón grande. Recuerda poner tu encabezado, que es el nombre del tema. Con el encabezado estás diciendo cuál es el tema. Se coloca en la parte de arriba, con letra grande y de color. Escribe en tu cartel una idea clave, que te permita desarrollar la exposición. Es conveniente que la letra con la que se escribe la idea principal sea más pequeña que el encabezado. La idea debe ser muy breve. Coloca una imagen o dibujo. Tú puedes hacer tus propios dibujos o recortarlos de alguna revista (recuerda tener cuidado si utilizas tijeras para recortar). Lo importante es que tus ilustraciones apoyen el texto. Continúa escribiendo ideas claves y colocando imágenes que apoyen esas ideas. Lo importante es que anotes siempre sólo las ideas clave y que las acompañes con recursos gráficos adecuados, para que apoyen tu exposición.

Actividad:

Observa el siguientes cartel y el texto que describe la exposición que hizo una niña o niño como tú.. Lee con mucha atención, tal vez te pueda dar ideas para elaborar el tuyo.

Imagen: SEP

"Hola, mi nombre es _____. Yo les voy a hablar sobre la música. Escogí este tema porque a mí lo que más me gusta en la vida es la música. Cantarla y bailarla. Yo escucho música desde que me despierto hasta que me duermo. La escucho todo el día.

Tengo cuatro géneros musicales favoritos. El primero es el Hip hop. Yo encontré que hay un Hip hop antiguo, porque surgió en los años setenta del siglo XX. Y hay un Hip hop moderno, que es el que conozco. Lo que me gusta del Hip hop es que habla de las cosas que pasan todos los días...

Otro ritmo que me gusta es el Rap. El Rap es bueno y es hablado, tiene flow y es animado. Yo lo canto, yo lo bailo con mi hermana y con mi hermano...

Otro tipo de música que me gusta es el Trap. El Trap está influenciado por el Hip hop, pero es más moderno. Tiene arreglos electrónicos y algunos son así como oscuros, sombríos. Pero a mí me gusta, su ritmo se me hace más suave, como más profundo... Y no puedo dejar de bailarlo...

Y el otro tipo de música que me gusta es el Pop. Descubrí que este género surgió en 1950 y que es como una combinación de más géneros. Aquí hay música muy variada y también muchos artistas diferentes. Se llama música Pop porque es popular, o sea que le gusta a muchas personas, como a mí...

Bueno,esa fue mi exposición. ¿Alguien tiene dudas?"

Ahora prepara tu cartel y ensaya tu exposición. Puedes hacerlo frente al espejo, practica tu postura y el volumen de voz para sentirte seguro. Puedes pedir a alguien que te escuche y te dé su opinión.

Ten a la vista tus carteles y a la mano tus notas. Puedes comenzar por saludar, presentarte y decir de qué vas a hablar. Recuerda alternar la información de tus notas con el contenido de los carteles de apoyo. Algo que le va a dar mucho valor a tu exposición, es que parafrasees la información que está en tus notas, es decir, que en vez de leerlas, digas con tus propias palabras lo que está ahí.

Recuerda hablar fuerte, con claridad y ten en mente que, cuando expongas, es importante que mantengas contacto visual con tu audiencia.

Al finalizar, pregunta a tu audiencia si tienen alguna duda respecto a lo presentado o si quieren hacer algún comentario. De ser así, escucha con atención y trata de responder sus preguntas.

Tal vez te sientas un poco nerviosa o nervioso. Es normal, pero entre más practiques, más confianza vas a obtener. Especialmente si sigues los consejos de quien hayas escogido para que te ayude.

Observa el siguiente video hasta el 1:00 donde verás algunos consejos útiles para tu exposición. Retómalo en 4:40 y concluye en 4:53:

Momentos de la exposición

Lo que no debes olvidar:

Cuando estés haciendo tus carteles de apoyo, revisa tu ortografía, tus signos de puntuación, tus mayúsculas.

Al exponer recuerda usar un tono de voz fuerte y claro

Al terminar tu exposición debes preguntar a la audiencia si tienen dudas o comentarios y darles la palabra.

Dale la palabra a quien levante primero la mano. Puedes ayudarte de tus notas para responder las preguntas. Te vas a dar cuenta de lo útiles que son.

Cuando ya nadie tenga dudas o comentarios, no olvides agradecerles por su atención.

Reto de hoy

Realiza la exposición de tu tema a tu familia. Recuerda preparar tu material de notas y cartel antes de iniciar. Elige un momento en el que estén todos presentes. Podrías poner sillas, acomodar las luces, incluso vestirte de gala, si quieres.

Vas a ver que, al hablar de tu tema favorito ante tu familia, te la vas a pasar muy bien y ellos también. ¡Felicidades!

Inglés: Tell me how you feel

En esta clase aprenderás algunas frases en inglés que puedes utilizar cuando platiques con tu familia o con tus amigos para contarles cómo te sientes. Y no solamente contarles, sino que también tú puedas entender cuando alguien te dice cómo se siente.

Antes de empezar recuerda que es normal y natural sentir tristeza, enojo, angustia o preocupación. No siempre tienes que estar feliz. Y más porque estás viviendo situaciones diferentes, como no poder ir a clases todos los días o no poder ver seguido a las personas que quieres.

Y además de que sea normal sentirte así, es normal y sano que digas lo que sientes. Por eso, en esta sesión vas a aprender a decir: "Estoy triste" / "Estoy enojada o enojado" / "Estoy preocupada o preocupado" / "Tengo miedo"

Es importante que escribas las frases que aprenderás hoy para que puedas repasarlas durante la semana. Para saber más, puedes investigar en otros libros que tengas en casa o en Internet. Explóralos. Pero sobre todo, no pierdas la oportunidad de practicar las frases que aprendas el día de hoy.

¿Qué hacemos?

1. Observa con atención cómo se escriben en inglés las siguientes frases:

I'm sad / Estoy triste

I'm happy / Estoy feliz

I'm angry / Estoy enojada o enojado

I'm worried / Estoy preocupada o preocupado

I'm scared / Tengo miedo

I'm excited / Estoy emocionado

Si alguien en tu familia sabe cómo se pronuncian estas frases, pídeles que te ayuden para que tú las puedas decir.

2. Asocia cada una de las frases anteriores, con uno de los siguientes dibujos que exprese la emoción que se menciona. Escribe la frase junto al dibujo que le corresponde. Tú puedes hacer tus propios dibujos si lo deseas.

Imagen: SEP

Reto de hoy

Escribe las frases que aprendiste en algún momento que vivas durante la semana. Por ejemplo:

I'm sad, porque no puedo ver a mis amigos en la escuela,

I'm happy, porque me estoy comiendo un mango.

Anota las frases en tu cuaderno y será más divertido si las dibujas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo