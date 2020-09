Aprende en Casa II: preguntas y actividades 4 de primaria 21 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para cuarto grado de primaria de este lunes 21 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar como parte de tus clases.

Formación Cívica y Ética: Merecemos un trato digno porque somos personas valiosas

En la clase de hoy aprenderás que en el trato cotidiano se puede expresar el reconocimiento a la dignidad de otras personas.

Para comenzar, lee con atención el siguiente texto sobre la dignidad que aparece en la página 14 de tu libro de Formación Cívica y Ética:

"Dignidad humana y trato digno"

La dignidad humana es el derecho que todos tenemos a ser respetados y valorados por el simple hecho de ser personas, sin importar condiciones como lugar de nacimiento, edad, sexo, lengua, cultura, religión, condición física o de salud.

Tratar de manera digna es respetar el derecho de cada uno para decidir libremente sobre su vida, participar en su comunidad, tener las mismas condiciones para desarrollarse plenamente y ser tomado en cuenta.

¿Qué hacemos?

Observa con atención el siguiente video que habla sobre la dignidad:

Conozco, respeto y convivo con los demás

Todas las personas merecen respeto a su dignidad y sin distinción por sus características físicas, culturales, el idioma o el sexo, entre otros aspectos. Si alguna persona se considera superior o inferior a otra por alguna característica, se generan situaciones donde no se respetan los derechos de todas esas personas y se les discrimina.

Algunas situaciones donde se puede presentar la discriminación son las siguientes:

Cuando a una persona se le niega el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, la educación o la salud, se le está discriminando.

Cuando a una persona se le perjudica u ofende por su color de piel o condición económica.

Cuando no se permite que las niñas jueguen algunos deportes porque se piensa que son débiles o que esas no son “cosas de niñas”.

Cuando a un niño que habla una lengua indígena no se le permite hablar su lengua en la escuela u otros lugares.

La discriminación es el trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por condiciones como su color de piel, idioma, procedencia, entre otros.

Observa el siguiente video que presenta la historia de Cristina, una niña que llega a vivir a Kipatla después de que su abuela falleció. Obsérvalo del minuto 3:06 al 8:05.

El talento de Cristina

¿Qué opinas de lo que le sucedió a Cristina?

Cada persona es única y diferente, pero no por ello se les debe juzgar. Es importante conocerlas y tener apertura para conocer a personas que son distintas a nosotros mismos.

¿Tú has pasado por alguna situación donde te hayan discriminado? Por ejemplo, ¿has querido participar expresando tu opinión en alguna reunión de adultos y te han dicho que no, por ser un niño?, o ¿alguna vez no se te ha permitido participar en alguna actividad, sobre todo, si tienes alguna discapacidad, por ejemplo, si usas silla de ruedas o no puedes ver?

Analiza el siguiente caso para saber si es una situación de discriminación o no:

Luis, es un niño de tu edad y dice que una niña de su salón hizo su fiesta de cumpleaños, pero a un grupo de niños no los invitó. Luis quiere saber si en este caso no se respetó la dignidad de ese grupo de niños del salón. ¿Tú qué opinas?

En este caso no se afectó la dignidad de los niños, porque quizá esos niños no eran amigos de la niña que festejó su cumpleaños. Se hubiera afectado su dignidad si no los hubiera invitado por alguna condición en particular.

Analiza las siguientes imágenes. Son tres escenas de cosas que pueden pasar en la escuela:

Imagen: SEP

¿En cuál de las imágenes se muestra respeto a la dignidad de las personas? ¿En cuál no?

En la primera imagen, se observa a dos niños jugando béisbol, mientras que un niño en silla de ruedas, parece estar triste por no poder jugar. El niño no se siente integrado a la actividad. En la segunda imagen se observa a una niña con discapacidad motora y un niño que conversan y leen algo, quizá un cuento. Ambos se muestran alegres y sin importar las diferencias, están trabajando juntos. Están disfrutando de la lectura. En la tercera imagen podemos ver a cuatro niñas y un niño jugar con una pelota... Todos son diferentes entre sí, por ejemplo, hay una niña que usa bastones para poder caminar bien. Aunque todos son diferentes, disfrutan jugar juntos y pasarla bien. En la cuarta imagen hay tres niños, dos de ellos se ríen de uno que tiene los ojos rasgados. Y el niño con los ojos rasgados se muestra molesto por lo que le hacen. Se están burlando de la forma de sus ojos. En la última imagen, una niña ciega es ayudada por otra para poder llegar a algún lugar. Ambas parecen alegres y se apoyan.

Escribe en tu cuaderno el nombre de tres personas que conozcas: un familiar, un amigo o amiga, el señor de la tienda. Escribe para cada una de ellas, por qué piensas que son personas valiosas. Piensa en algunas de sus características o cualidades que crees que los hacen valiosos.

Reto de hoy

Busca una fotografía de ti o haz un dibujo y elabora un marco con los materiales que más te gusten. Pueden ser palillos, "abatelenguas", hojas de colores, lo que tú quieras.

En la parte de arriba escribe, según si eres niña o niño, una de las siguientes frases:

“Yo soy valiosa y merezco un trato digno porque…”.

“Yo soy valioso y merezco un trato digno porque…”.

Completa la frase con aquellas características que consideres que te hacen una persona valiosa y digna, y escríbelas alrededor del marco.

Al finalizar, coloca tu cuadro en un lugar donde puedas verlo y que te recuerde por qué eres una persona valiosa.

Sería más emotivo y apreciable si lo realizas en casa junto con algún familiar.

Educación Socioemocional: Regresa al lugar de paz

En esta sesión seguirás aprendiendo a expresar tus emociones y aprenderás qué es el estrés y cómo identificarlo.

Es importante que sepas que no se pueden evitar las emociones aflictivas porque son parte de nuestra vida, pero SÍ PUEDES APRENDER A CONOCERLAS Y REGULARLAS. Esto quiere decir que puedes aprender a calmarte cuando estás muy enojada o enojado, o a tranquilizarte cuando estás muy triste o angustiado. Conocer y regular tus emociones te va a ayudar a sentirte mejor.

Para comenzar a relajarte practica la postura de montaña que ya has aprendido: Siéntate con tu cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados suavemente. Escucha música suave si es posible. Trata de llevar toda tu atención a los sonidos y escuchar algo que sea casi indetectable. Permanece así por unos pocos minutos.

¿Qué hacemos?

Analiza las siguientes situaciones y en cada una de ellas di como te sentirías. Puedes ayudarte con las caritas de emociones que están a continuación:

Tienes tanta tarea que no pudiste jugar en tu tiempo libre.

Escuchas la alerta sísmica.

Si ves / escuchas una pelea.

Cuando escuchas una ambulancia.

Imagen: SEP

Recuerda que el estrés es una respuesta natural y que a veces es muy útil. Nos prepara ante los retos. Pero cuando no estamos en una situación de sobrevivencia, o necesitemos calmarnos, haz una pausa, y lleva tu atención a los sonidos o alguna melodía que te haga regresar a la paz. Puedes practicarlo con toda tu familia.

Reto de hoy

Durante la semana, apunta en tu cuaderno al menos tres veces en las que hayas sentido ansiedad o estrés. Explora nuevas formas de regresar al lugar de calma. Además de la música, puede probar bailando, respirando… u otras cosas que se te ocurran.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste para manejar el estrés. Seguramente les parecerá interesante y juntos pueden explorar otras formas para regresar al lugar de clama y paz.

Ciencias Naturales: ¡A comer con colores y porciones!

En esta sesión aprenderás las características de una dieta equilibradas y su importancia para mantenerte sano y fuerte.

Para empezar, analiza la siguiente situación:

Erika y Alán son dos amigos que van a comer. Erika pidió solo verduras y agua y Alán pidió una hamburguesa con doble carne, refresco y helado tamaño grande.

Con lo que has aprendido hasta ahora sobre el Plato del Bien Comer, ¿qué opinas de lo que comieron los dos amigos?

Recuerda que el Plato del Bien Comer está dividido en tres grandes grupos:

Frutas y verduras .

. Cereales y tubérculos : los cereales son plantas que producen semillas en forma de granos de las que se hacen harinas y se utilizan para alimentarnos, por ejemplo, el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, la avena y la cebada. Los tubérculos son raíces gruesas, en los que se acumulan los nutrientes de algunas plantas, por ejemplos: la papa, el rábano, la zanahoria, la jícama.

: los cereales son plantas que producen semillas en forma de granos de las que se hacen harinas y se utilizan para alimentarnos, por ejemplo, el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, la avena y la cebada. Los tubérculos son raíces gruesas, en los que se acumulan los nutrientes de algunas plantas, por ejemplos: la papa, el rábano, la zanahoria, la jícama. Leguminosas y alimentos de origen animal : las leguminosas son semillas que se desarrollan en vainas, por ejemplo, los frijoles, lentejas, garbanzos, el cacahuate (también llamado maní), entre otros. Los alimentos de origen animal los conoces muy bien: carnes de aves (pollo y guajolote, por ejemplo), puercos, vacas, cabras...

Plato del Bien Comer. Imagen: SEP

¿Qué hacemos?

La alimentación debe:

Ser variada para cada persona según su edad y condición física; también depende del lugar donde se viva, sus tradiciones y productos disponibles.

Respetar un orden, es decir el desayuno por la mañana, la comida por la tarde, la cena por la noche, se recomienda comer alguna fruta o semillas entre comidas (colaciones).

Contener nutrimentos de varios grupos como vitaminas, minerales, carbohidratos y proteínas. Evitar alimentos que contengan sólo grasas o carbohidratos ya que no son nutritivos y se les conoce como alimentos chatarra (productos comestibles).

Las características de una dieta son:

Completa : consumir los tres grupos de alimentos

: consumir los tres grupos de alimentos Equilibrada : que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí.

: que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. Segura : que su consumo no implique riesgos para la salud.

: que su consumo no implique riesgos para la salud. Suficiente : para cubrir las necesidades de todos los nutrimentos tanto en los niños y adultos para que su desarrollo sea sano.

: para cubrir las necesidades de todos los nutrimentos tanto en los niños y adultos para que su desarrollo sea sano. Variada : incluir diferentes alimentos de los grupos en la comida

: incluir diferentes alimentos de los grupos en la comida Adecuada : al gusto de la cultura de quienes la consumen y ajustadas a los recursos económicos.

Analiza con atención la siguiente tabla que muestra las calorías que te debe aportar cada una de las comidas que realizas en un día:

Imagen: SEP

Como puedes ver en la tabla:

La energía también llamada caloría es aportada por las proteínas, hidratos de carbono y grasas; mientras que las vitaminas y minerales se obtienen principalmente de las verduras y las frutas.”

Los preescolares y escolares (3 a 11 años) deben consumir aproximadamente 1,500 calorías diarias.

Ahora observa los siguientes ejemplos de menús:

Imagen: SEP

De acuerdo con lo que has leído y aprendido hasta ahora, ¿cuál de estas dietas es la que te corresponde por ser un niño? A ti te correspondería la que marca las 1500 calorías. Como te podrás dar cuenta, en la dieta se puede comer de todo, pero con las porciones correctas.

Lee con atención, las siguientes recomendaciones para llevar una dieta balanceada:

Imagen: SEP

Reto de hoy

Planifica junto con tu familia una dieta adecuada para todos. Respeten las porciones y consuman los tres grupos de alimentos del Plato del Bien Comer.

Artes: Nuestra lluvia sonora

En esta clase vas a utilizar sonidos con diferentes cualidades (graves, agudos, largos, cortos, fuertes, suaves) para recrear una situación cotidiana y un fenómeno de la naturaleza.

Para repasar lo que has aprendido anteriormente, lee el siguiente fragmento tomado del tema "Características del sonido y su aplicación", del libro de texto de Ciencias Naturales de tercer grado.

"Características del sonido y su aplicación"

Los seres humanos nos comunicamos con sonidos, emitimos palabras para expresar nuestros pensamientos, estados de ánimo y deseos. Pero no sólo nos comunicamos con palabras: cuando un bebé tiene apetito lo comunica con su llanto y sabes que comienza el recreo por el sonido de una campana. Además, cuando el sonido está organizado en forma de música te entretiene, alegra, relaja o te invita a bailar.

También en la naturaleza existen sonidos como los que emiten las aves, los producidos por un río, el mar y el aire cuando pasa por los árboles. ¿Cómo podemos generar un sonido? ¿Cuáles son sus características?

[…]

Podemos distinguir sonidos por las siguientes características: tono, intensidad y timbre. El tono puede ser agudo, como la voz de un niño de tu edad o de un silbato de cartero; o grave, como la voz de un hombre adulto. La intensidad se refiere al volumen de ese sonido: puede ser alto o bajo. El timbre depende de las características físicas de la fuente que emite el sonido y de cómo se produce: es el sonido particular de un objeto o persona, por ejemplo: el que emite un violín o una trompeta. Secretaría de Educación Pública (2019). Ciencias Naturales. Tercer grado. México. México, SEP pp. 114 y 118.

¿Qué hacemos?

Cierra tus ojos y escucha con atención los siguientes sonidos:

Campanas. Santiago de Querétaro, Centro. Campanadas del Templo Santuario de la Vida

Canto de las aves. Veracruz, Xalapa-Enríquez. Loro frente blanca

El ferrovejero. Michoacán, Morelia. Aqui le compramos fierro viejo

Olas de mar. Baja California Sur. Mar de San José del Cabo

Persona cantando. Nayarit, Guadalupe Ocotán. Yui Macuazrra (Danza de la siembra)

¿Qué sonido te pareció que tenía la mayor duración?

¿Cuál es el de mayor intensidad?

¿Cuál es el más agudo de todos?

Realiza la siguiente actividad: Pueblo sonoro.

El propósito es recrear los sonidos de los audios que acabas de escuchar para que sonorices un pueblo imaginario.

Imagina que estás en un pequeño pueblo en el que conviven todos los sonidos que acabas de escuchar, y vas a crear el ambiente que se escucharía en ese lugar.

Puedes volver a escuchar los sonidos para que recuerdes cómo suena un pueblo imaginario. También puedes agregar otros diferentes que acostumbres escuchar en tu colonia.

Los materiales que puedes utilizar para tratar de reproducir los sonidos son: cacerola, cuchara, hoja de papel (puede ser de reúso), cartulina o folder (puede ser de reúso). Intenta reproducir los sonidos.

Ahora observa el siguiente video para descubrir cómo también los animales, en medio de la naturaleza, utilizan sonidos creados por ellos mismos para comunicarse:

Comunicación animal - Señales sonoras

Como pudiste ver, los monos utilizan diversos sonidos, que varían en su intensidad, altura y duración, para comunicarse cosas muy específicas pero, ¿crees que la naturaleza misma tenga su propia forma de comunicar mediante el sonido, que algo está por suceder? Por ejemplo, ¿qué sonidos sueles escuchar antes de que llueva?

Observa el siguiente video sobre cómo elaborar desde casa un instrumento musical que fue inspirado en la lluvia. Toma nota de lo que puedes necesitar por si deseas realizar esta actividad más adelante:

Sonidos, ritmo y reciclado: Palo de lluvia - Vitamina Sé. Cápsula 102

¿Qué te pareció el video? ¿Te gustaría hacer uno? ¡Adelante!

Realiza el siguiente juego: Lluvia sonora.

La finalidad del juego es recrear el sonido de la lluvia utilizando diversos objetos o tu cuerpo mismo. Pide a tu mamá o papá que te ayuden a buscar materiales que tengas en casa y que te ayuden a recrear los sonidos. Debes recrear los sonidos de una tormenta desde que surge hasta que se extingue.

Algunos materiales que te pueden servir son los siguientes: palos de lluvia, cartulina o folder (puede ser reciclado), hoja de papel (puede ser reciclada), vaso de vidrio, cuchara y bolígrafo. ¡Intenta recrear una tormenta!

Observa el siguiente video, donde podrás escuchar una canción inspirada en los sonidos de la naturaleza, en este caso, la lluvia:

Llueve (Música) - Vitamina Sé. Cápsula 107

Reto de hoy

¿Sabías que cada ecosistema tiene su propio sonido? Imagina cuáles serían los 3 sonidos más característicos de los siguientes ecosistemas:

Un bosque

La playa

Una ciudad

