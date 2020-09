Aprende en Casa II: preguntas y actividades 4 de primaria 23 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para cuarto grado de primaria de este miércoles 23 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Matemáticas: Décimos, centésimos y milésimos. Las fracciones decimales

En la clase de hoy seguirás aprendiendo sobre las fracciones decimales y a establecer comparaciones entre ellas a partir de la división sucesiva en 10 partes de una unidad.

En la sesión anterior aprendiste lo que es un décimo, un centésimo y un milésimo. Para recordarlo, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Apóyate en la siguiente imagen, considerando que el cuadrado verde representa la unidad.

Imagen: SEP

¿Qué es más grande, un décimo coloreado en azul o un centésimo coloreado en rojo? Un décimo, no importa el color, es lo mismo.

¿Cuántas veces cabe un décimo en la unidad? 10 veces.

¿Cuántas veces cabe un centésimo en la unidad? 100 veces.

¿Cuántas veces cabe un milésimo, que es la parte marcada de menor tamaño? 1000 veces.

¿Por qué crees que el décimo se llama así? Por ser la décima parte de la unidad.

¿Cuántas veces cabe un centésimo en un décimo? 10 veces.

¿Qué parte de un décimo es un centésimo? Una décima parte.

¿Qué parte de un centésimo es un milésimo? Una décima parte.

Ahora realiza la siguiente actividad:

Identifica en cada una de las siguientes imágenes, la fracción decimal que representa la parte sombreada. Analiza los que ya están resueltos.

Imagen: SEP

En la imagen a), están pintadas solamente 3 partes de 10, por lo que la fracción decimal es 3/10, ¿Cómo lo escribirías con un número decimal?

3/10 = 0.3

Recuerda que cuando la unidad se divide en 10 partes iguales, cada parte es un décimo. Se escribe 0.3 porque, después del punto indicamos que son tres partes de un total de 10, las que estamos tomando en cuenta. El 3, indica las tres partes sombreadas de la unidad.

Cualquiera de las dos formas de escritura, con fracción o con número decimal, se lee como tres décimos y representan la misma cantidad sombreada del cuadrado.

Ahora observa la imagen c), están pintadas solamente 75 partes de 100, ¿Cómo quedaría representada mediante una fracción esta cantidad, y en número decimal?

Quedaría como:

75/100 = 0.75

Cuando la unidad está dividida en cien partes, a cada parte se le llama centésimo. En este caso, son 75 partes de cien las que están sombreadas. Cuando escribes esa cantidad como número decimal, después del punto debes escribir el 75 que indica las partes sombreadas de la unidad.

En la imagen h), están pintadas 40 partes de 100, ¿Cómo quedaría representado en fracción y en número decimal?

40/100 = 0.40

Si la unidad está dividida en cien partes, entonces son centésimos. Si escribes esta cantidad como un número decimal, entonces después del punto debes escribir el 40, que indica las partes sombreadas de la unidad de un total de 100.

Analiza con atención la siguiente pregunta:

Si en lugar de escribir 0.40, se escribe 0.4, ¿Qué cantidad está escrita?

0.4, escrito como fracción decimal es: 4/10

Observa la siguiente imagen, para comprender mejor:

Imagen: SEP

Si observas, el cuadrado donde están sombreados 40/100 equivale a un cuadrado donde están sombreados 4/10.

Esto quiere decir que tanto la fracción 40/100 como 4/10 representan la misma superficie, por lo que estas dos fracciones, son equivalentes.

4/10 = 40/100

0.4 = .40

Este conocimiento permite comprender y utilizar una propiedad muy útil e importante de los números decimales, la cual nos indica que:

Después de la última cifra significativa (cifra diferente de cero) a la derecha del punto decimal, pueden agregarse ceros sin que el decimal cambie de valor.

Por ejemplo:

En el número 0.340, la última cifra significativa es 4, por lo tanto, si yo escribo.

0.34

0.340

Todas son equivalentes

0.3400

Para concluir, analiza lo siguiente.

Si la unidad que vas a dividir es un metro:

Un decímetro, es igual a 1/10 o 0.1 m

Un centímetro, es igual a 1/100 o 0.01 m

Un milímetro es igual a 1/1000 o 0.001 m

Reto de hoy

En el siguiente rectángulo, dividido en 1000 pequeños rectángulos iguales, representa con distintos colores las siguientes cantidades:

1 décimo

8 décimos

1 centésimo

12 centésimos

1 milésimo

Imagen: SEP

Ciencias Naturales: Con limpieza nos alimentamos para evitar enfermades

En esta sesión aprenderás lo que es una dieta inocua.

¿Alguna vez te has enfermado por algo que comiste? ¿Recuerdas qué comiste? ¿Quién lo preparó? ¿Lo comiste en tu casa o en la calle?

Si te enfermaste, quiere decir que el alimento que consumiste no era inocuo. Muchas veces los alimentos no se preparan con limpieza, así que, aunque se vean bien pueden contener parásitos, bacterias dañinas u otros gérmenes patógenos. Eso sucede con muchos productos que se venden en la calle.

Así que es muy importante aprender cómo lograr que tu dieta sea inocua.

Para empezar, observa las siguientes imágenes:

Imagen: SEP

En la imagen A) Se observa un cocinero que está preparando una comida, pero está muy sucio.

En la imagen B) Hay otro cocinero pero que se ve que tiene todo limpio.

¿Con cuál cocinero irías a comer? Seguramente dirás que con el cocinero limpio, pero ¿Por qué?

Porque seguramente él tienen todo limpio, se ve que tiene las manos aseadas, y eso da confianza y seguridad de que lo que vas a comer se preparó con cuidado e higiene.

¿Y por qué no irías a comer con el cocinero que se ve sucio? Considera lo que ya se ha mencionado: si el cocinero, tiene todo sucio, es muy probable que los alimentos no estén preparados con las medidas de higiene necesarias y eso no es bueno para tu salud porque te puedes enfermar.

Imagen: SEP

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

1. Lee con atención lo que es una dieta inocua y lo que necesitas para lograrlo.

Una dieta inocua nos garantiza que lo que comemos no nos provoque daño, es decir que no atente contra nuestra salud, así mismo que esté preparado de acuerdo con los requisitos sanitarios, lo que significa lavar y desinfectar frutas y verduras, así como mantener limpio el lugar donde se preparan los alimentos.

Para evitar enfermarte, debes consumir alimentos preparados con las medidas de higiene necesarias.

Es importante que te nutras debidamente pero también lo es, evitar que te enfermes con comidas elaboradas con poca higiene.

Si alguna vez te has enfermado por comer en la calle, entonces, ese alimento te generó una Infección Transmitida por Alimentos (ETA´s). Tal vez fue porque no se tuvieron las medidas higiénicas debidas al elaborar el alimento que consumiste.

Seguramente te preguntarás ¿Cómo se puede saber si un alimento está contaminado o nos puede hacer daño?

Si un alimento está contaminado es difícil saberlo a simple vista, pero puedes hacer lo siguiente:

Imagen: SEP

Pero no sólo te puedes enfermar por no lavarte las manos al preparar la comida o al alimentarte, hay otras acciones que determinan que un producto puede o no ser inocuo, o que esté contaminado. ¿Sabes a qué se le llama alimento contaminado?

Un alimento se le considera contaminado cuando presenta cualquier material extraño a su composición natural o de su origen.

Por ejemplo, los alimentos están contaminados cuando presentan:

Agentes químocos como soluciones de limpieza, desinfectantes, insecticidas, partículas de pintura, etc.

Agentes físicos como vidrio, plástico, metal, cabello, alhajas, etc.

Agentes biológicos como bacterias, virus, parásitos, hongos y toxinas.

2. Lee con atención lo que necesitas hacer para evitar enfermarte.

Para poder prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos se deben trabajar las siguientes 5 claves para preparar las comidas de forma segura, inocua y saludable.

Utilizar agua y alimentos seguros, es decir, desinfectados Mantener las manos, utensilios y superficies siempre limpias. Cocinar bien los alimentos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, en su caso, fría o caliente. Separar los alimentos crudos de los cocidos.

Así que ya sabes, mantener tu higiene personal, evitar juntar alimentos crudos con cocidos, cocinar tus alimentos por completo, conservar los alimentos que se requiere en el refrigerador y usar agua potable y materias primas seguras, harán que tus alimentos sean seguros y confiables cuando los ingieras.

El agua potable es un elemento indispensable en todo este proceso de la inocuidad en los alimentos, además de que tiene beneficios en tu salud cuando la tomas diariamente.

La Jarra del Buen Beber recomienda consumir de 1.5 a 2 litros de agua simple, es decir, de 6 a 8 vasos con agua al día, y ésta debe de estar libre de contaminantes o microorganismos que puedan enfermarte, es decir debe de ser inocua.

La Jarra del Buen Beber. Imagen: SEP

¿Conoces las características del agua que debes tomar? El agua debe ser incolora (sin color), insípida (sin sabor) e inodora (sin olor), además de estar libre de microorganismos.

Ahora observa el siguiente video sobre el proceso de inocuidad en los alimentos:

La inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida - Todos tenemos un papel que jugar

Como pudiste ver, la característica de inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida, ¡A todos nos corresponde llevarla a cabo!

Recuerda que es muy importante lavarte las manos, así evitarás enfermarte.

Una alimentación saludable no solamente debe ser adecuada, variada y equilibrada, sino que también debe ser inocua. No olvides las cinco claves.

Reto de hoy

Realiza el siguiente reto: Detective de la salud.

Aplica en tu casa lo que aprendiste hoy. Observa cómo se preparan y guardan los alimentos en tu casa.

Si la persona que los prepara se lava las manos, si se desinfectan las frutas y verduras, si están bien cocidos, si los que requieren estar a baja temperatura se guardan en el refrigerador, si el agua que beben es potable, entre otras cosas que ya aprendiste que debes cuidar.

Historia: ¿Y cómo sobrevivimos al Paleolítico? Los primeros pobladores del continente

Aprenderás la organización social de los primeros pobladores del actual territorio mexicano, al analizar las características de los grupos migrantes del paleolítico en Mesoamérica, esto te ayudará a tener una mejor concepción histórica sobre el tema.

Imagina que viviste hace más de 2 millones de años, y al despertar después de haber dormido en una cueva sobre una piedra, te encuentras que no hay tiendas, supermercados, teléfono y lo peor: ¡Sin internet!

Esta etapa se le conoce como Edad de Piedra o periodo Paleolítico y constituye el periodo más largo de la existencia del ser humano.

En sesiones anteriores has aprendido cómo y por qué llegaron los primeros pobladores a América, así como la forma en que, de ser nómadas se volvieron sedentarios, y las principales áreas culturales que se desarrollaron en este proceso de poblamiento.

Las glaciaciones y los constantes cambios climáticos influyeron en la supervivencia del ser humano, pues vivían a la intemperie, sin hogar y usando las pieles de los animales que cazaban para sobrevivir.

Eran recolectores y cazadores, construían refugios sumamente precarios, recolectaban frutos y hacían pequeñas fogatas, sin embargo, con el tiempo fueron aprendiendo a mejorar sus técnicas de sobrevivencia.

Como ya has estudiado, para lograr establecerse en un lugar y sobrevivir, fue necesario el desarrollo de la agricultura y entre otras cosas, aprender a producir y usar el fuego y a elaborar instrumentos o utensilios para potenciar su fuerza y cazar animales.

Gracias a la evolución del ser humano, lograron tener mayores capacidades para la fabricación de herramientas, incluso muchas investigaciones han ayudado a comprobar, que al ser depredadores, es decir, cazar animales para alimentarse, les llevo a crear instrumentos como lanzas de madera, arpones y anzuelos.

Lograron mejorar su forma de vivir al concentrarse en pequeños grupos y su objetivo era sobrevivir.

Te preguntarás: ¿Cómo es que las familias aprendían a sobrevivir?

Imagen: SEP

En México, por ejemplo arqueólogos han descubierto más de cuatro mil pinturas rupestres, bien preservadas en cuevas, en el municipio de Burgos, en el estado de Tamaulipas.

Son imágenes en colores rojo, amarillo, negro y blanco, que representan a seres humanos, animales e insectos, así como al cielo. Causó sorpresa que se encontraran las pinturas en esta zona de México, pues hasta ahora se pensaba que allí no habían habitado culturas ancestrales.

Hoy vas a conocer las características de estos primeros grupos humanos que habitaron en el México antiguo: lo que comían, cómo vestían y la forma en la cual se organizaban en grupos.

Puedes estudiar el tema en las páginas 20 a 31 de tu libro de Historia de cuarto grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Utiliza tu imaginación histórica para tratar de entender cómo el ser humano pudo vivir en el periodo del poblamiento de América. Trata de formarte una imagen a partir de las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo te imaginas que era caminar, trasladarse, convivir en grupos de seres humanos en la zona mesoamericana en esos tiempos donde apenas iban llegando al continente?

Se sabe poco acerca de los primeros pobladores del actual territorio mexicano ya que sólo se cuenta con algunos vestigios como restos de vivienda, de animales y de seres humanos (cráneos, esqueletos y dientes), algunos utensilios de piedra y hueso, y pinturas rupestres que han servido como fuentes de información. Ellos no tenían la idea de cómo en esta época se llamarían estas tierras, y que a los más secos se les iba a llamar Aridoamérica y a otros con mayor cantidad de plantas y animales se le nombraría Oasisamérica y Mesoamérica.

Mientras avanzaban al sur de lo que se conoce ahora como continente americano, el clima iba mejorando y siendo favorable para poder sobrevivir, teniendo alimento a la mano y materiales diversos para poder hacer guaridas y poder refugiarse.

2. ¿Qué actividades realizaban las y los primeros habitantes para poder alimentarse?

Vivían de la recolección de plantas y frutos, también de la caza y de la pesca, para ello utilizaban algunos utensilios hechos de piedra y hueso, cuerdas y redes. También usaban el fuego.

3. ¿Vivían solos o se relacionaban en grupos?

Los primeros habitantes se agrupaban aproximadamente entre 100 y 150 integrantes por grupo, la verdad es que les costó mucho acostumbrarse a vivir juntos, por lo que tuvieron que irse habituando poco a poco a reunirse en mayor número, para poder cazar o, en todo caso, que no fueran la presa de otros animales más grandes que ellos.

Lo que los hizo fuertes fue la unidad de grupo. Poco a poco fueron construyendo maneras de comunicarse, para saber cuándo les dolía algo o necesitaban alguna cosa.

Todo este tipo de aspectos los colocaron en diversas ilustraciones, llamadas pinturas rupestres.

4. ¿Y cómo se vestían?

Los especialistas dicen que después de cazar y comerse a un animal, cortaban su piel en algunos trozos que les servían para cubrir su cuerpo.

5. ¿Dónde habitaban o dormían? ¿Cómo se protegían de la lluvia?

Vivían en cuevas, o refugios sencillos de techos fabricados con pieles de animales que cazaban, hojas y ramas sostenidas por estacas de madera.

Los primeros pobladores se enfrentaban con muchísimas dificultades día tras día, había momentos que tenían que enfrentar animales más grandes y fuertes que ellos, pero la gran virtud del ser humano siempre fue la unidad, para poder hacer frente a un gran problema.

¿Pudiste imaginar cómo vivía? Seguramente imaginaste muchas cosas como bosques, animales, mucha vegetación, y paisajes muy peligrosos, pero también muy bellos.

El paisaje en ese periodo era muy distinto a lo que vemos hoy: aguas cristalinas y transparentes, el cielo sin contaminación, había mucha vegetación y muchos animales silvestres, por eso muchos grupos humanos eligieron vivir y desarrollarse en esta región.

Al día de hoy, todo eso ha cambiado, muchos de los ríos y los lagos se han secado y los pocos que quedan están sucios y contaminados, el cielo ahora ya no es transparente y los animales que habitaban esta región es difícil de encontrarlos.

Sin embargo, si la humanidad se lo propone, se podría recuperar algo de la belleza y el esplendor de esta hermosa región.

Para concluir, es importante recordar que varios factores afectaron la forma de vida de los primeros seres humanos en el continente Americano, algunos de ellos son los siguientes:

Las glaciaciones que provocaron cambios en las plantas y en los animales, ocasionando la migración de grupos de seres humanos y animales, en busca de alimento.

Los primeros habitantes de América no contaban con las herramientas y habilidades suficientes para vivir cómodamente.

Eran nómadas, pues las condiciones del ambiente eran desfavorables para sobrevivir.

Las condiciones de vida para los seres humanos y animales cambió al migrar al sur del continente, pues lograron encontrar una temperatura más cálida, la flora y la fauna eran distintas y abundantes.

Reto de hoy

Realiza el siguiente reto: Pintura rupestre.

Elabora una pintura rupestre donde comuniques algo de tu vida cotidiana (qué comes, cómo vives, con quién convives y cómo lo haces, por mencionar algunas). Utiliza agua y café para pintar.

Al terminar compártelo con tu familia y coméntales lo importante que fue para los primeros pobladores de América comunicarse a través de los dibujos.

Lengua Materna: Preguntas para resumir información

En esta clase aprenderás a elaborar un resumen y obtener lo más relevante de la información recabada en la investigación de un tema.

En la sesión anterior aprendiste cómo hacer preguntas y cuáles son las más relevantes, para obtener la información que requieres en la investigación de un tema que te interesa.

El reto de la clase anterior fue que plantearas algunas preguntas que te gustaría hacer a una escritora o escritor. A continuación se presentan algunas que hicieron niñas o niños como tú:

¿Qué debo estudiar para ser un escritor?

¿Cuánto tiempo se tardará un escritor en escribir un libro?

¿Cómo se empasta un libro?

¿Cómo se fabrican los libros?

¿Qué se necesita para escribir un libro?

¿Es divertido escribir un libro?

¿Qué me recomendarían para poder iniciar uno?

¿Se parecen a las que tú elaboraste?

En esta sesión seguirás aprendido sobre cómo elaborar preguntas para investigar un tema y cómo organizar la información.

Puedes explorar el tema en las páginas 9 a 16 de tu libro de Español. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

1. Lee con atención la siguiente información, que presenta lo que has aprendido hasta ahora sobre las preguntas de investigación.

Es muy importante formular preguntas para averiguar lo que quieres saber acerca de un tema que te interese. Ellas te permiten buscar mucha información antes de escribir o exponer.

Cuando elaboras tu lista inicial de preguntas, es necesario revisarlas y descartar las que no te van a servir para obtener la información que necesitas. Algunas pueden ser repetitivas, otras complementarias y algunas, incluso, irrelevantes.

Revisa muy bien tus preguntas, ya que es posible que preguntes lo mismo, pero con diferentes palabras, en estos casos será necesario elegir sólo una y eliminar las repetidas. Las irrelevantes también debes eliminarlas, ya que éstas no aportan información de interés en tu investigación

Lo más importante es reconocer cuál es la información más importante que quieres saber. Para plantear tus preguntas considera:

¿Qué conoces del tema?

¿Qué quisieras dar a conocer a los demás del tema?

¿Dónde puedes buscar la información?

¿Cómo recabar y sintetizar la información?

También te serán útiles preguntas acerca de la exposición que realizarías, tales como:

¿Cuánto debo investigar?

¿Cuándo podré estar listo para exponer?

¿Qué recurso visual me ayudaría para la exposición?

¿Cómo debo hacer un cartel?

Recuerda que puedes utilizar diferentes tipos de preguntas, algunas abiertas y otras cerradas. También puede haber preguntas complementarias, es decir, aquellas que te ayudan a completar una misma idea.

Una vez que recabas tu información, puedes realizar notas, fichas informativas o escribir un resumen, para organizarla.

2. Lee con atención la siguiente información que trata sobre lo que es un resumen y los pasos para elaborarlo:

Resumen :

Texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada.

Reproduce sólo las ideas principales.

Sirve para repasar brevemente toda la información.

Pasos :

Leer el texto para tener una visión global de él. Leer nuevamente y subrayar la información más significativa Detectar los argumentos principales. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto pero con nuestras propias palabras, a esto se le llama "paráfrasis".

Un resumen realizado correctamente deberá contestar a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tema principal?

¿Dónde y cuándo se desarrolla este tema?

¿Cuáles son los temas secundarios del texto?

¿Cuál es la conclusión del tema?

3. Lee con mucha atención la lectura "La vida en el mar", que aparece en la página 12 de tu libro de Español.

Una vez que lo hayas leído, subraya las ideas principales que respondan a las siguientes preguntas:

¿En el mar viven muchos animales? ¿Cómo cuáles?

En el primer párrafo, después de la parte que habla de la cantidad de agua que hay en nuestro planeta, empieza a hablar de los animales que habitan en la mar, esa sí es una idea principal: “El número y variedad de seres vivos que hay en el mar es impresionante”.

Lo que sigue en el texto explica en qué partes hay más seres vivos, dice: “La mayoría está cerca de la superficie y las zonas costeras, pero existe vida hasta en lo más hondo del océano”, esa información es una idea secundaria.

En el caso de esta lectura, las ideas principales están al inicio de cada párrafo, así suele ser en varios textos. Recuerda que las ideas secundarias no se escriben en el resumen, sólo las principales, por eso es importante subrayarlas.

Reto de hoy

Elabora un breve resumen sobre lo que trató esta sesión.

