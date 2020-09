Aprende en Casa II: preguntas y actividades 4 de primaria 28 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para cuarto grado de primaria de este lunes 28 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Formación Cívica y Ética: Niñas y niños nos cuidamos

En la clase de hoy aprenderás sobre los cuidados y tipo de protección que requieren niñas y niños, incluidos sus datos personales.

En la sesión anterior aprendiste sobre la dignidad, que es el valor que cada uno tiene por ser persona. Significa también que todos tenemos los mismos derechos.

Cuando actúas con respeto y reconoces la dignidad de las otras personas, contribuyes a mejorar la convivencia entre las personas. Con ello pones en juego valores como la responsabilidad, solidaridad y empatía.

En esta sesión vas a ver que todas las niñas y los niños requieren cuidados y protección de muchos tipos, por ejemplo: La alimentación, un lugar donde vivir, higiene, atención médica, etcétera.

Estos cuidados los brinda la familia, y el Estado está obligado a velar que todas las niñas y los niños reciban los cuidados necesarios y estén protegidos, a través de diferentes instituciones.

En tu casa, seguramente tu papá y tu mamá siempre se preocupan por que comas a tiempo, que te tapes cuando hace frío, juegan contigo, e incluso te llaman la atención cuando se requiere. Ellos siempre quieren lo mejor para ti, porque los padres o los tutores, son los que en primer lugar deben cuidarte y protegerte. Pero el Estado también contribuye a cuidarte y protegerte.

Además de papá y mamá, es muy probable que también te cuiden tu abuelita, alguna tía o tío, o una hermana o hermano mayor, en fin, diferentes integrantes de tu familia.

La familia es muy importante en tu vida. Las familias son diferentes y pueden estar integradas de diversas formas, pero en esencia una característica fundamental es el cuidado que nos brindan.

Puedes estudiar el tema en las páginas 18 y 19 de tu libro de Formación Cívica y Ética de cuarto grado. Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en casa o en Internet.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video en el que podrás ver que cada familia es única y especial. Ve el video del minuto 3:38 al 4:58:

Creciendo juntos - Cada familia es única y especial

Observa nuevamente el video, pero ahora del minuto 5:50 a 8:00, donde escucharás algunas opiniones de niñas y niños acerca de sus familias y cómo los protegen.

Ahora observa el siguiente video en el que podrás ver que niñas y niños tienen diferentes derechos, entre ellos el derecho a ser protegidos y cuidados:

Cuidar y proteger a las niñas y niños

Realiza la actividad "Semáforo de protección":

Pon atención a los colores que vas a utilizar en tu semáforo y lo que significan:

Imagen: SEP

Ahora lee con atención cada una de las siguientes situaciones y colorea a un lado de ella, el color del semáforo que crees que corresponda:

Para llegar a su casa, Mónica debe cruzar una gran avenida en la que siempre pasan automóviles. Había un puente peatonal, pero un camión lo tiró y ahora la gente cruza por la avenida donde no hay semáforo. Han reparado las escaleras de la escuela de Gerardo porque el barandal estaba flojo y los niños podían caerse. Ahora, las escaleras están en buen estado y los niños pueden pasar tranquilos. Estás solo en casa y quieres ver la televisión. Tomas el cable para conectarla, pero te das cuenta de que el enchufe está quemado. En la escuela de Mateo hay un lugar del patio donde llevan mesas, bancos que ya no sirven, están rotos y oxidados. Mateo y sus amigos juegan ahí algunas veces.

¿Cuántas de las situaciones pusiste en cada color? Si es posible, comenta las situaciones con tu papá o mamá para que juntos determinen el color del semáforo que corresponde.

Como puedes darte cuenta, en el entorno, es decir en todo aquello que te rodea, hay diversas situaciones a las que debes enfrentarte y en todas ellas necesitas protección.

Conversa con algún integrante de tu familia o persona que esté contigo acerca de algunas situaciones de peligro que haya en el lugar donde vives. ¿Qué podrían hacer al respecto?

Reflexiona sobre la importancia de tu nombre:

¿Sabes lo que significa tu nombre? Por ejemplo, Erika es de origen germánico y significa “Princesa Eterna”. Si no sabes el significado de tu nombre, investígalo en algún libro o en Internet, seguro te parecerá interesante saberlo.

Observa el siguiente video donde se presenta el caso de Lupita, una niña de Kipatla que tiene un secreto. Pero cuando alguien lo revela, pasan cosas que le pueden afectar. Ve el video desde el inicio hasta el minuto 4:48.

Media torta para Lupita - Kipatla

¿Qué pasa cuando alguien comparte información personal sin autorización?

Si alguien comparte información personal sin autorización, se está violando el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. Nadie puede compartir datos, imágenes u otra información que pueda identificar a las personas sin su autorización y la de sus padres y tutores.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 16, se garantiza la protección de los datos personales.

En el libro de texto “Conoce Nuestra Constitución” puedes leer en la página 20 que:

“El gobierno debe proteger tus datos personales. Si no lo queremos, nadie puede conocer el lugar donde vivimos, nuestras creencias religiosas, nuestro estado de salud o cualquier otra información sobre nosotros”.

Continúa viendo el video del caso de Lupita, ahora del minuto 4:48 a 7:55 y del minuto 0:05 a 11:45. Por último, observa el final del caso de Lupita, del minuto 13:03 a 16:03.

Lee con atención los siguientes casos, reflexiona y decide si es adecuado que los personajes den sus datos personales o no.

Caso 1. La directora de la escuela de Mario y Nadia acudió a su salón para darles la bienvenida y, para conocerlos, les pidió que dijeran sus nombres y edades.

Caso 2. Cuando Mario y Nadia salieron de la escuela, dos personas desconocidas les ofrecieron unos dulces y les preguntaron sus nombres, domicilios y teléfonos.

¿En qué situación Nadia y Mario pueden dar sus datos personales?

En la primera situación, Nadia y Mario pueden dar sus datos personales, porque así puede conocerlos la directora y sus demás compañeras y compañeros. Además, la directora es una persona responsable y debe cuidar los datos personales de los dos niños.

En el caso 2, Nadia y Mario no deben dar sus datos personales, porque no conocen a esas personas y no saben qué harán con ellos, y pueden hacer un uso indebido de sus datos.

Recuerda que es importante evita dar los datos personales a desconocidos, ya sea en la calle, por teléfono, en la puerta de la casa o por internet. Las personas a las que se los des, tienen la responsabilidad de cuidarlos.

Educación Socioemocional: Parar, parar, que el mundo no se va a acabar

En esta sesión seguirás aprendiendo sobre el estrés: cómo identificarlo y manejarlo.

El estrés es esa sensación que tiene tu cuerpo, que te hace sentir frustrado y frustrada, nervioso y nerviosa o hasta enojado y enojada.

En estos momentos en que pasas tanto tiempo encerrado en casa, es probable que te sientas cansado, tenso y hasta es posible que cuando alguien tu familia te pregunte cómo te sientes, te pongas de muy mal humor y contestes enojado. Tu estado de ánimo y tu mal humor, son consecuencias del estrés que te impiden ver con claridad que estás enojado y actúas de ese modo.

Cuando hay algo que te pone muy irritable, lo importante es saber cómo regular esa emoción y poder convivir de manera asertiva y saludable, sin llegar a una grave consecuencia.

¿Sabías que el estrés es la respuesta natural del cuerpo para enfrentar un cambio repentino o situaciones de presión, como la que estamos viviendo con la pandemia?

Si tienes en tu casa algún libro relacionado con el tema, o tienes Internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

1. Técnica de parar

Esta actividad puede ayudarte a relajarte cuando sientas estrés. Para realizarla, necesitas alguna música que te guste, te recomendmos que sea una música tipo prehispánica, donde haya sonidos de tambores. Si es posible, que alguien te acompañe en la práctica para que te ayude a poner la música mientras la realizas.

Sigue las instrucciones para realizar la técnica:

Vas a sacudir el cuerpo al ritmo de la música. ¡Baila con energía, muévete, muévete! Cuando ya te sientas muy cansado (a), agitado (a) o desesperado (a), haz una pequeña pausa, respira dos veces, y continúa bailando por 30 segundos más.

¿Cómo te sentiste después de haber hecho la pausa? ¿Te sentías todavía cansada o cansado?

El cansancio y la agitación es posible que te generaran estrés y la técnica que realizaste es la de PARAR.

Lee con atención los siguientes 5 pasos mágicos de esta técnica, que puedes aplicar cuando te sientas estresado:

Para Atiende las sensaciones en tu cuerpo Respira Atiende las sensaciones en tu cuerpo Regresa a la actividad

2. La torre más alta de zapatos

Para esta actividad vas a necesitar muchos zapatos tuyos o de tu familia.

Arma una torre gigante de zapatos, la más alta que puedas sin que se caiga, en un minuto. Si tu papá o mamá pueden acompañarte, ellos pueden tomar el tiempo. Si se cae, debes empezar otra vez.

¿Pudiste hacerlo? ¿Se cayó tu torre de zapatos muchas veces? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste estresado?

Cuando empieces a sentir que tu mente se empieza a nublar, recuerda que debes parar, para poder iniciar nuevamente tu actividad.

Intenta nuevamente armar una torre gigante, cada vez que se caiga, para, y haz los 5 pasos y luego empieza nuevamente a armar tu torre. Está vez lo lograrás.

Reto de hoy

Aplica la técnica de PARAR cuando te sientas estresado.

Comparte la técnica con tu familia.

Ciencias Naturales: Características del agua simple potable

En esta clase aprenderás sobre las características del agua potable.

¿Qué sabes sobre el agua? ¿Qué características debe tener para que puedas tomarla y no te enfermes? ¿Sabes lo que es el agua potable? En esta sesión lo aprenderás.

Si tienes libros en casa sobre el tema o cuentas con Internet, explóralos para saber más.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades para aprender sobre este tema.

1. Lee con atención la siguiente información sobre el agua:

El agua es una sustancia muy abundante en la naturaleza, también es conocida como H2O ya que está compuesta por dos átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno.

El agua la encontramos en todas partes, ¿Sabías que este líquido vital cubre más del 70% de nuestro planeta tierra?

Pero de ese total, el 97% es agua salada, que es la de los mares y únicamente el 3% es agua dulce, que es la de los ríos.

Imagen: vía SEP

El agua salada no se debe consumir porque contiene demasiada sal y esto puede causar mucho daño al cuerpo, puede provocarle una deshidratación.

Del agua dulce, sólo una parte de ella es recomendada para consumo humano.

Primero porque una gran parte de ese tres por ciento se encuentra congelado, en el polo norte y otra en el polo sur.

Sin embargo, no solo por el hecho de ser agua dulce, significa que es apta para tomarla. Se llama agua dulce porque contiene una baja concentración de sales y generalmente es considerada para producir agua potable.

El 60% de nuestro cuerpo es agua, de ahí la importancia que tiene este elemento en nuestras vidas, el agua potable es para el consumo humano.

¿Cómo saber cuál agua es potable y cuál no?

Existen características que definen al agua potable. Léelas a continuación:

Debe ser limpia y segura: para su consumo y su uso en la producción de alimentos no puede presentar ningún riesgo de contraer cualquier enfermedad.

para su consumo y su uso en la producción de alimentos no puede presentar ningún riesgo de contraer cualquier enfermedad. Debe ser incolora: debe de ser transparente, aunque a veces, con el cloro, pueda parecer blanquecina.

debe de ser transparente, aunque a veces, con el cloro, pueda parecer blanquecina. Debe ser inodora: no debe de tener nada en su composición que pueda generar olor en ella.

no debe de tener nada en su composición que pueda generar olor en ella. Debe ser insípida: si tiene sabor, quiere decir que tiene algún elemento que lo provoca.

si tiene sabor, quiere decir que tiene algún elemento que lo provoca. Carecer de elementos en suspensión: el agua potable no puede presentar turbiedad alguna, salvo aquella que provoque la presión de las tuberías, pero en este caso debería desaparecer en poco tiempo.

el agua potable no puede presentar turbiedad alguna, salvo aquella que provoque la presión de las tuberías, pero en este caso debería desaparecer en poco tiempo. Libre de contaminantes: orgánicos, inorgánicos o radiactivos.

2. Lee con atnción las características de cada uno de los siguientes vasos de agua:

Vaso 1:

Es agua transparente (es decir, incolora).

No tiene olor específico (es decir, es inodora).

Tiene un sabor extraño.

Vaso 2:

Es agua transparente (es decir, es incolora).

No tiene un sabor (es insípida).

No tiene olor (es inodora).

Vaso 3:

Es agua un poco amarillenta.

No tiene un sabor (es insípida).

No tiene olor (es inodora).

¿Cuál o cuáles de los vasos tiene agua potable?

El vaso 1 no lo es, porque el agua potable no debe de tener sabor, es decir, es insípida.

El vaso 2 sí reúne las tres características de un agua simple potable y por lo tanto se puede beber.

El vaso 3 no lo es, porque no reúne las tres características, posiblemente tiene microorganismos que te pueden enfermar.

Ya estás preparado para distinguir el agua potable de la que no lo es, en tu vida y en la de tu familia.

Reto de hoy

Consume agua simple potable todos los días para mantener tu salud al cien.

Realiza en casa un mapa mental sobre el agua y las características del agua simple potable. Ilústralo y coméntalo con tu maestra o maestro.

Artes: Movimientos en mi día a día

En esta sesión vas a aprender a recrear una situacion de la vida cotidiana con distintos tipos de movimientos: suaves o fuertes, rápidos o lentos y con diferentes trayectorias.

Realiza las siguientes actividades:

1. Observa el siguiente video del minuto 2:48 al 5:16 y trata de seguir la clase de danza que se presenta para ir calentando:

Clase de "Descubriendo el mundo de la danza"

Como pudiste ver en el video, los movimientos también te ayudan a recrear diferentes situaciones.

Recuerda que los movimientos pueden ser suaves o fuertes, rápidos o lentos y que tienen diferentes trayectorias.

2. Realiza el siguiente juego llamado "Director de movimientos":

La finalidad del juego es reproducir movimientos suaves, fuertes, lentos, rápidos y con diferentes trayectorias. Si es posible, pide a tu papá, mamá o algún adulto que te acompañe, que te ayude en este juego.

Busca un espacio amplio y ponte ropa cómoda. El adulto que te acompañe, con la ayuda de un palito de madera (puede ser un lápiz), te indicará movimiento por movimiento una trayectoria que deberás seguir con tu cuerpo. Pídele que lea la lista que se presenta a continuación para que sepa qué movimientos debe hacer, para que tú los reproduzcas con tu cuerpo:

Suaves y lentos.

Suaves y rápidos.

Fuertes y lentos.

Fuertes y rápidos.

Trayectorias rectas.

Trayectorias diagonales.

Trayectorias en zig-zag.

Trayectorias circulares.

Para realizar esta actividad.

3. Observa el siguiente video que trata sobre cómo lograr estar sin moverse durante un minuto:

Te reto a... Aguantar sin moverte - Vitamina Sé

¿Pudiste identificar algún movimiento de Drácula durante este minuto? ¿Se trató de movimientos fuertes o suaves? ¿Fueron movimientos rápidos o lentos? ¿Hubo algún movimiento que siguiera alguna trayectoria?

4. Ahora realiza el siguiente juego llamado "¿Qué estás haciendo?":

La finalidad del juego es imitar el movimiento de acciones cotidianas.

Para realizarlo, pide a alguien de tu familia que juegue contigo.

El juego consiste en imitar movimientos, por ejemplo, puedes iniciar imitando el movimiento de cuando “lavas los dientes” y quien juegue contigo deberá preguntar ¿Qué estás haciendo?, tú responderás, por ejemplo, “estoy leyendo un libro” y entonces el otro deberá imitar el movimiento de “leer un libro”.

Después cambian los roles. Ahora es tu turno de preguntar ¿Qué estás haciendo? Y el otro dirá alguna acción que deberás imitar.

Repitan la dinámica hasta que cada uno haya realizado por lo menos 4 movimientos.

Reto de hoy

Como parte del reto de hoy, realiza la siguiente actividad llamada "Trayectoria de movimientos":

Identifica 5 movimientos que realices mientras estás en tu lugar favorito y describe si se trata de movimientos suaves o fuertes, lentos o rápidos y qué tipo de trayectoria realizan.



¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo