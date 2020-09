Aprende en Casa II: preguntas y actividades 5 de primaria 25 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para quinto grado de primaria de este viernes 25 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Lengua Materna: Los refranes y las fábulas

En la clase de hoy comprenderás la función de las fábulas y los refranes como formas de comunicación creativas que se nutren del conocimiento y del lenguaje popular, y reconocerás sus características para establecer sus semejanzas y diferencias.

Los refranes son dichos populares, su finalidad es transmitir una enseñanza o mensaje y se caracterizan por estar estructurados en versos y rima, promueven la reflexión, son frecuentes en el habla cotidiana y se utilizan para expresar una creencia u opinión popular por medio de un enunciado breve y creativo.

Las fábulas es parecido a un cuento que tiene moraleja son composiciones literarias breves, la moraleja es una frase que te deja una enseñanza acerca de alguna historia, también en sentido figurado. ¿Conoces algún refrán o te han contado alguna fábula?

Puedes encontrar más información sobre este tema en las páginas 18 a 25 de tu libro de Español de quinto grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Vamos a retomar el tema de las fábulas y los refranes ¿Recuerdas que la semana pasada leíste algunas fábulas? Encontré Aquí hay una que te pedimos que leas con mucha atención:

Érase un remanso del río, donde acudían los pescadores. La mandona del remanso era una trucha, que siempre hablaba en todas las veladas al claro de luna. Solía decir a los demás peces, engallada y estirando sus aletas:

-¡Qué compañeros tan tontos me han caído en suerte! Siempre se dejan atrapar por los pescadores. ¿Por qué no toman mi ejemplo?

-¡Pero doña Trucha, eso puede pasarle a cualquiera! -dijo un tímido Barbo. Especialmente en días en que uno tiene el estómago vacío y esos hombres que vienen al remanso ponen golosinas en el anzuelo.

- ¡Calla ya, necio! Puesto que lo sabes, entonces huye del anzuelo.

Y sucedió que una mañana, cuando las aguas eran más cristalinas que nunca, frías y agradables, doña Trucha vio la figura de un pescador a través de las aguas quietas. Se escondió tras una piedra y se dispuso a observarle. Le vio mover un palo, darle a una manivela y, por último, la punta del sedal cayó en el agua. Así la Trucha descubrió un tentador gusano.

Pero claro, siendo ella tan lista, no podía dejarse atrapar. Por lo que pensó: “Cierto que... si engaño al pescador.

Y empezó a moverse despacio, astutamente, sin remover las aguas. Al llegar al punto donde se balanceaba el gusano, empujó una piedrecita y creyó que con ella había sujetado el sedal. Mordió rápida, pero -¡Cayó! -gritó gozoso el pescador.

Adaptación del texto “Por la boca muere el pez” del blog Tío Carlos producciones I. Cuentos anónimos.

Qué te pareció esta fábula? Quizá notaste palabras que no usamos comúnmente “las palabras resaltadas”, te invito a buscar el significado en distintos medios, por ejemplo, puedes preguntarle a alguien o buscar en algún diccionario.

Regresando a la fábula me recuerda un refrán muy famoso, “El pez por la boca muere”. Los refranes son expresiones que se usan en nuestras lenguas desde hace más de cien años y tienen la intención de dar un consejo o una enseñanza, por eso tienen relación con las fábulas, que también nos enseñan con las moralejas.

A continuación vamos a descifrar estos cinco refranes que están ilustrados con imágenes:

Imagen: Captura de WhatsApp

¿Los pudiste descifrar? Te vamos a ayudar, subraya la respuesta que creas que es la correcta:

Imagen: SEP

Ahora vamos a referir en una línea del tiempo a dos fabulistas: Fedro y La Fontaine. Vamos a dejar a Esopo como referencia por ser el primer fabulista en la historia y a Félix María de Samaniego, pues está citado en el libro de texto de Español quinto grado en las páginas 22 y 23, con algunas de sus fábulas.

Imagen: SEP

Cayo Julio Fedro nació en Macedonia hacia 20-15 a.C., más conocido como Fedro, fue un fabulista latino de la época imperial. Aunque fue esclavo, recibió desde muy joven educación, más en latín que en su lengua materna que era el griego. Escribió más de un centenar de fábulas, las que se agrupan en cinco libros. Murió hacia 50 d.C.

Jean de La Fontaine, fue un poeta francés quien escribió doce libros de fábulas. Era de familia acomodada.

Su obra está inspirada en las fábulas clásicas, pero dotadas con un agudo sentido del humor, fueron agrupadas en doce libros y publicadas entre 1668 y 1694.

Para concluir el tema y reafirmar los conocimientos de hoy pon mucha atención en el siguiente cuadro en donde se muestran las diferencias de las fábulas y de los refranes:

Fábulas Refranes Los personajes principales son animales Son dichos populares Tienen una moraleja Nos dejan una enseñanza Los animales hablan Son expresiones ingeniosas Se pueden escribir en verso y prosa Se transmiten de padres a hijos Son textos breves Es un texto literario Nos da una enseñanza

Reto de hoy

Para el reto de hoy, juega en familia a descifrar refranes, pueden usar figuras, dibujos o mímica para que adivinen de cuál se trata. Seguramente tu familia te puede ayudar porque conocen muchos.

Matemáticas: Tres en raya

En esta sesión resolverás problemas o juegos de divisiones donde el cociente de la división se puede encontrar a través de la descomposición del número (del dividendo), es decir vamos a estimar, si el resultado tiene una, dos o tres cifras, lo que nos permitirá ir aproximándonos al número, hasta llegar al resultado.

Puedes practicar el tema en las páginas 17 y 18 de tu libro de Desafíos Matemáticos de quinto grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

Para poner en práctica los procedimiento que vimos en la clase anterior, vamos a jugar "Tres en raya" con divisiones:

Imagen: SEP

¿Recuerdas cuáles fueron las estrategias de división que empleamos la clase anterior?

Se utilizó la descomposición del número y posteriormente se repartió en partes iguales.

Se hicieron diferentes multiplicaciones para aproximarse primero a las unidades de millar y posteriormente a las centenas.

Se buscó un número multiplicado por el número de meses que se aproximará al total de la compra, en una división el total de la compra corresponde al dividendo, el número de meses al divisor y el pago mensual al cociente.

Te explicamos el juego “Tres en raya”, se juega de la siguiente manera:

Cada jugador tiene un tablero, dibuja en tu cuaderno uno como este.

Imagen: SEP

Tira un dado, las caras de los dados, tienen números de dos cifras: 10, 20, 30, 40, 50 y 60, el dado lo puedes hacer tú.

De acuerdo al número que salió elige el número del tablero por el que se va a dividir, 38280, 89400, 39300, 20400, 57800.

Si realizas la división correcta deja un círculo.

Gana el jugador que consiga primero hacer tres en raya, en vertical, horizontal o inclinado

¿Listos?

¡Empecemos con unos ejemplos!

Si tiras el dado y cae 20 y eliges el número 38280, para saber el resultado desarrolla el procedimiento en tu cuaderno.

¿Qué tienes que hacer?

Cuando el dado cayó 20 y eliges el número 38280 para dividirlo, busca un número que multiplicado por 20, empezando por 1000 = 20000, le quedaban 18280.

Así que es 900 y le salió 18000. Te quedan 280. Entonces 20 x 10= 200

Así que solo falta encontrar 20 por cuánto me da 80. Eso es fácil 20 x 4 =80

Entonces, sumas todo 20000 + 18000 + 200 + 80 es igual a 38280.

Suma los números y te da 1914, si obtuviste este resultado, puedes poner tu círculo.

Si tiras el dado y cae 60 y eliges el número 89400, realiza el procedimiento y obtén el resultado.

Cuando te salió 60 lo multiplicas por 1000, igual a 60000.

A 89400 le quitas 60000 te quedaron 29400.

A 60 lo multipliqué 60X100 son 6000, 60 por 200 son 12000, 60 x 300 son 18000, 60 x 400 24000.

A 29400 le quitas 24000, quedan 5400.

Entonces ya sólo busca 60 te daba 5400, si multiplicas por 100 se pasa (60x100 = 6000).

Así que tiene que ser por menos, así que prueba por 90, 60 x 90 son 5400, si obtuviste este resultado, puedes poner tu círculo.

Reto de hoy

Desarrolla el procedimiento de los siguientes ejercicios para obtener el resultado, recuerda que puedes jugar “Tres en raya” con algún familiar, pon en práctica tus conocimientos y ¡gana el juego!

Si tiras el dado y cae 30 y eliges el número 39300, el resultado es 1310. Si tiras el dado y cae 40 y eliges el número 20400, el resultado es 510. Si tiras el dado y cae 50 y eliges el número 57800, el resultado es 1156.

Inglés: Vamos a preguntar

Hoy vas a aprender a escuchar y explorar noticias en inglés vinculadas a contextos familiares y habituales, así como expresar tu opinión sobre esas noticias.

A continuación, te presentamos conversaciones y algunas actividades con las que aprenderás a interrogar en inglés, usando las siguientes palabras clave:

What? – ¿Sabes qué significa? Así es - ¿Qué?

Where?– ¿Dónde?

When? – ¿Cuándo?

How? - ¿Cómo?

Estas palabras las utilizamos cuando queremos hacer alguna pregunta en inglés.

¿Pero cómo preguntamos en inglés?

It is very easy! – ¡Es muy sencillo!

Vamos a seguir la siguiente “receta”:

Imagen: SEP

Por ejemplo, si queremos hacer la siguiente pregunta:

¿Qué ves en la noticia? - ¿Cómo lo dirías en inglés?

Vamos a seguir nuestra “receta” paso por paso:

Primero: ¿Qué? ¿Cómo decimos “Qué” en inglés? Así es “What” – Escribimos What, luego siguiendo nuestra receta escribimos Do o Does.

Ahora la receta nos indica que debemos escribir el verbo, ¿qué es un verbo? Es la acción que estamos haciendo, por ejemplo, caminar, hablar, comer o escribir. En este caso el verbo es ver, y ¿cómo decimos ver en inglés? See.

Ya estamos completando nuestra receta, What do you see? ¿Qué estás viendo? Y nos hace falta algo que complemente la pregunta: ¿Qué estamos haciendo? “en la noticia” así es ese es el complemento de nuestra pregunta “in the news”.

Ahora te invitamos a leer:

What do you see in the news?

¡Repite !

What _____ do ____ you ___ see___ in____ the _____ news___!

One more time! ¡Una vez más!

What _____ do ____ you ___ see___ in____ the _____ news___!

Ahora toda la frase!

What .. do … you … see … in .. the … news? - ¿Qué ves en las noticias?

Ahora hablando de noticias, ¿cuál es la noticia más importante en estos tiempos? Do you know?

The COVID-19; vamos a ver la imagen.

That’s correct! – Es correcto!

Foto: EFE

Primero vamos a analizar lo que hay en la imagen ¿ok?

What do you see in the picture? ¿Qué ves en la imagen?

This is a newspaper! Es un periódico, así es.

¿Quiénes son las personas que están en la imagen?

Scientist! ¡Científicos!

That's correct! – ¡Es correcto!

Recuerda que todas las noticias y los reportajes los decimos en tiempo pasado porque es algo que ya pasó.

Analiza la noticia, con la ayuda de un diccionario, busca las palabras que no conozcas.

What happened? - ¿Qué pasó?

Where? – ¿En dónde?

How? – ¿Cómo?

When? – ¿Cuándo?

Así vamos analizando poco a poco nuestra noticia.

¿Y qué pasaría si le estamos contando esta noticia a alguien más?

What do you think about the news? ¿Qué piensas de esta noticia?

¿Te fijas? utilizamos la receta que vimos anteriormente.

¿Cómo podemos responder?

I think that … Yo pienso que…

Is it good? Or is it bad? ¿Está bien o está mal?

Reto de hoy

Busca una noticia en tu casa, en internet o pídele a tu familia que te platiquen alguna y anótala. ¡También puedes jugar a analizar las noticias con tu familia!

Para eso, necesitarás un dado hecho por ti o con la ayuda de tus papás, y en cada lado vas a pegar cada una de las palabras clave. Por ejemplo:

En un lado pegas WHAT

En otro lado WHERE

En otra pega WHEN

Y por último HOW

Puedes repetir las palabras en los lados que falten.

¡Ahora podemos lanzar el dado! y te fijas en que palabra cae el lado

Woooow! Cayó en _______ !

Así podemos jugar a hacer preguntas sobre la noticia que buscamos en casa.

¡Discútelas con tus padres o las personas con quien vivas!

Good Bye!

Si tienes algún diccionario en casa, consúltalo, si no cuentas con uno, no te preocupes, puedes consultar alguna otra fuente que tengas disponible o preguntar a algún conocido.

Educación Socioemocional: Un mapa diferente

Identificarás tus fortalezas personales, descubrirás lo que funciona en tu familia, en tu escuela y en tu comunidad, haciendo una relatoría de tu historia personal.

Antes de iniciar con el tema, vamos a hacer un ejercicio para tomar conciencia de cómo respiramos:

Pon tus manos en el abdomen y respiremos unas tres o cuatro veces. Vamos a ver si puedes poner toda tu atención en la respiración. Deja que tu cuerpo respire a su propio ritmo, no tenemos que controlar o cambiar la forma en que respiramos, simplemente podemos notarla. Centra tu atención un momento más en cómo respiras. Si te vienen pensamientos a la mente, déjenlos pasar como nubes en el cielo; no los sigas, ni te lamentes por estar pensando, solo déjalos pasar. Pon tus manos en el pecho, y vamos a ver si puedes sentir aquí cómo estas respirando.

Para iniciar con el tema, sabías que la comida depende de lo que se produzca en la región y que cada región es diferente, y no por ser diferentes entre ellas son mejores o menos buenas, que la riqueza de un lugar la hace también su gente, las experiencias que tienen como sociedad y los obstáculos que sortean en conjunto.

Cuando fueron hace unos años las inundaciones en Tabasco, la gente aprendió a unirse para salvar no solo sus cosas, sino también animales y protegerse en sociedad, o como aquí en la Ciudad de México, en el sismo del 2017, donde la población logró salir adelante junta, compartiendo emociones y miedos.

Cada uno de nosotros tiene una experiencia única que es creada por el lugar en el que vivimos, la familia de la que formamos parte, por el grupo de amigos ¿Qué más les gustaría conocer? ¿A poco no te encantaría saber más de tus padres, de tus amigos y de tus compañeritos?

En los momentos de estrés y resistencia, la autoestima se considera como una pieza importante para mitigar el estrés. Si se tiene una autoestima alta, la persona puede controlar su vida; en cambio, si tiene una autoestima baja, lo que rige el comportamiento es la incertidumbre, estar a la defensiva, el miedo y la falta de seguridad y confianza.

Reto de hoy

Vamos a crear un mapa de identidad, te preguntarás ¿Qué es esto? Tienes que pensar bien en tu comunidad, en tu familia y puedes hacer un breve relato personal, donde puedes escribir o dibujar qué te caracteriza y te hace fuerte.

Podrás empezar con presentarte, contar algunos detalles de tu vida, por ejemplo, el lugar en el que naciste, donde has crecido, la escuela donde estudias, puedes describir como es tu familia, como son tus amigos, como eres tú, va hacer increíble saber quién eres y a donde perteneces, te ayudará a conocer tus fortalezas y áreas de oportunidad y a ver las situaciones que enfrentamos desde otro ángulo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo