Aprende en Casa II: preguntas y actividades 5 de primaria 28 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para quinto grado de primaria de este lunes 28 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Artes: Titiriteando

En la clase de hoy aprenderás a construir una marioneta o un títere con los materiales con los que cuentes en casa, a partir de un personaje de una obra infantil que selecciones, utilizando las formas y colores que decidas.

¿Qué hacemos?

En las clases pasadas vimos lo relativo a los participantes en el teatro, la elección de unas obras o cuentos de autores mexicanos y la forma y el color en el teatro.

El día de hoy utilizaremos lo que has aprendido para recrear un personaje en forma de marioneta o de títere.

Analiza y responde las siguientes preguntas que son de temas que ya hemos visto:

¿En qué ayuda la forma y el color para la recreación del personaje?

¿Crees que conocer las características del personaje ayudan a su recreación?

¿Conoces la diferencia entre marioneta y títere?

¿Cómo es un títere?

Te voy ayudar a resolver estos cuestionamientos.

Cuando leemos alguna historia que no tiene ilustraciones, utilizamos nuestra imaginación para recrear a los personajes y paisajes de la historia. Para ello es necesario leer con atención las características que te va dando el autor. En el caso de los personajes ponemos atención cuando mencionan la forma de su cuerpo, de su nariz, de sus brazos, vestimenta, color de piel, de ojos, cabello, humor y personalidad. Y con todo esto es un goce la lectura.

Pero si queremos recrear a los personajes en algo tangible, que podamos tocar, como en una marioneta o títere, lo primero que tendríamos que hacer es un boceto o borrador (trazos generales) de acuerdo a las características que da el autor.

Vamos a realizar un pequeño ejercicio, para que tengas una idea de cómo se realiza un boceto o borrador, por favor toma una hoja blanca y colores.

A continuación, haré la descripción de un personaje.

El personaje es una niña de 9 años muy alegre y extrovertida, es de estatura baja y robusta, de tez blanca y cabello ondulado color negro intenso que deja que el viento lo despeine, tiene cara redonda, ojos negros redondos y grandes con cejas delgadas, siempre se le ve con un vestido largo que se mueve de un lado al otro al compás de sus saltos, por último ¿Imagina qué color de vestido crees que le guste usar según su personalidad?

¿Te imaginaste al personaje, la forma del cuerpo, ojos, cabello, los colores?

Ahora sobre tu hoja blanca dibuja a ese personaje con las características que te describí.

¿Tu dibujo se parece al personaje que imaginaste o crees que podrías mejorarlo?

Es importante realizar un borrador antes de comenzar a confeccionar el títere, para tener una idea de cómo te va a quedar, además tendrás la posibilidad de pulir o corregir de una manera más sencilla las formas que le diste a su físico, sus rasgos, hasta que sea lo más cercano al personaje descrito.

Recuerda que este es un buen momento para probar los colores que ocuparás, los cuales dependen de lo que quieras transmitir o qué color te funcione más; por ejemplo, en esta actividad te pedí que colorearas el vestido de acuerdo a la personalidad del personaje, pero en otro supuesto tal vez la escenografía es con tonos oscuros y quieres que el títere contraste, entonces ocuparás colores claros o llamativos.

Supongamos que tu borrador ya quedó, ahora pasaremos a la elaboración del títere.

Tendrás la opción para elaborar tu personaje, como títere o marioneta.

¿Conoces la diferencia entre ambos?

¿O crees que son lo mismo?

Momento para recordar de Títeres en Once Niños

Efectivamente, pienso que ha de ser muy divertido manipularlos.

¿Crees que es fácil animar un títere?

Te explico, hay diferentes técnicas para manipular un títere, hay títeres que se animan con mayor facilidad que otros, esto dependerá del tipo de títere con el que juguemos.

A continuación, te muestro unos ejemplos de títeres.

Títere Marotte.

Títere Plano.

Títere de Varilla.

Títere de Palo.

Para que conozcas otros tipos de títeres, observa el video que viste anteriormente pero ahora del minuto 22:37 al 23:28, del minuto 23:29 al 23:43, del minuto 23:44 al 24:58, del minuto 24:59 al 25:40 y del minuto 25:41 al 26:47.

Como ves, hay una amplia gama de títeres, responde las siguientes preguntas:

¿Conoces algún personaje de teatro, de televisión o de películas que sea un títere?

¿O conoces algún personaje que sea un títere?

¿Qué tipo de títere te gustaría hacer?

Te mostraré una idea de tantas de cómo confeccionar un títere, observa el siguiente video.

Títeres de dedo - Once Niñas y Niños

Recuerda que lo que viste en el video es una opción de tantas que puedes realizar, elije el tipo de títere que te haya llamado la atención, o el que sea más sencillo para ti, de acuerdo con los materiales con los que cuentas en casa y elabóralo.

La imaginación y creatividad tenemos que aplicarlas para realizar nuestro títere o marioneta. No es necesario salir a comprar materiales para esta actividad con lo que tengas en casa es suficiente.

¡Recuerda que la creatividad y la imaginación no tienen límites!

Educación Socioemocional: Un mar de emociones

En esta sesión conocerás tus emociones y cómo regularlas a pesar de circunstancias adversas, y aprenderás a convivir con los demás y a estar bien contigo mismo.

Realizaremos una actividad para desarrollar el tema de hoy, para eso vas a necesitar el siguiente material:

1 bote de plástico chico con tapa

Brillantina

Diamantina

Agua

Ahora presta mucha atención a esta situación.

Estas “como en un mar en calma”, tranquilo, descansando, de repente, alguien llega e interrumpe tu tranquilidad y te sobresaltas.

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué puedes hacer para recuperar la calma?

¿Qué crees que pasó con la persona que te interrumpió después de su encuentro?

¿Qué emociones tienes?

Para aprender un poco más sobre lo que es bienestar físico y emocional, lee el siguiente cuento, es acerca de una tortuga muy especial, que tenía problemas en la escuela y cómo otra tortuga mayor, la ayudó a encontrar esa calma que necesitaba para tener bienestar.

"Cuento de la tortuga"

En una época remota vivía una tortuga pequeña y juguetona. Tenía siete años de edad, y justo entonces, había comenzado la enseñanza primaria. Se llamaba Teresa Tortuguita.

A Teresa Tortuguita no le gustaba acudir a la escuela. Prefería estar en casa con su mamá y su hermanito. No quería estudiar los libros del colegio ni aprender nada; sólo anhelaba correr mucho y jugar con sus amiguitos, o pintar su cuaderno de dibujo con lápices de colores.

Era muy pesado intentar escribir las letras o copiarlas del encerado. Sólo le agradaba retozar y reírse con sus compañeritos y pelearse con ellos también. No quería colaborar con los demás. No le interesaba escuchar a su maestra ni detener esos sonidos maravillosos, como de bomba contra incendios zumbando con estrépito, que acostumbraba a hacer con la boca. Era muy arduo para ella recordar que no debía pegarse ni meter ruido. Y resultaba muy difícil no volverse loco delante de todas las cosas que ella hacía como si lo estuviese ya de verdad.

Cada día, en su camino hasta la escuela, se decía a sí misma que iba a esforzarse en todo lo posible para no incurrir en jaleos durante esa jornada. Sin embargo, a pesar de ello, siempre enfurecía a alguno cotidianamente o perdía la razón porque cometía errores y empezaba a romper en pedazos todos sus papeles. Se encontraba así metida constantemente en dificultades, y sólo necesitaba unas pocas semanas para estar hastiada por completo del colegio. Empezó a pensar que era una tortuga “rechazada por todos”. Estuvo dándole vueltas a esta idea durante mucho tiempo, sintiéndose mal, muy mal.

Un día, cuando se hallaba peor que nunca, se encontró con la tortuga más grande y más vieja de la ciudad. Era una tortuga sabia, que tenía 200 años de edad y un tamaño tan enorme como una casa. Teresa Tortuguita le habló con voz muy tímida, porque estaba muy asustada. Pero la tortuga vieja era tan bondadosa como grande y estaba deseosa de ayudarle.

—¡Hola! —Dijo con su voz inmensa y rugiente— Voy a contarte un secreto.

¿No comprendes que tú llevas sobre ti la respuesta para los problemas que te agobian?

Teresa Tortuguita no sabía de qué le estaba hablando.

—¡Tu caparazón! ¡Tu caparazón! —le gritó la tortuga sabia, y continuó exclamando— Para eso tienes una coraza. Puedes esconderte en su interior siempre que comprendas que lo que te estás diciendo o lo que estás descubriendo te pone colérica. Cuando te encuentres en el interior de tu concha, eres capaz de disponer de un momento de reposo y descifrar lo que has de hacer para resolver la cuestión. Así pues, la próxima vez que te irrites, métete inmediatamente en tu caparazón.

A Teresa Tortuguita le gustó la idea, y estaba llena de avidez para probar su nuevo secreto en el colegio.

Llegó el día siguiente, y ella cometió de nuevo un error que estropeó su hoja de papel blanco y limpio. Empezó a experimentar otra vez su sentimiento de cólera y estuvo a punto de perder la compostura, cuando recordó de repente lo que le había dicho la tortuga vieja. Rápido como un parpadeo, encogió sus brazos, piernas y cabeza, y los apretó contra su cuerpo, permaneciendo quieta hasta que supo lo que precisaba hacer.

Fue delicioso para ella encontrarse tan cauta y confortable dentro de su concha, donde nadie podía importunarle. Cuando salió fuera, quedó sorprendida al ver a su maestra que la miraba sonriente. Ella le dijo que se había puesto furiosa porque había cometido un error. ¡La maestra le contestó proclamando que estaba orgullosa de ella! Que al haberse controlado podía borrar su error y empezar de nuevo.

Teresa Tortuguita continuó utilizando este secreto a lo largo de todo el resto del curso, incluso en el recreo. Los que se habían alejado por su carácter empezaron a jugar de nuevo con ella. Al recibir sus calificaciones escolares, comprobó que era la mejor de la clase. Todos la admiraban y se preguntaban maravillados cuál sería su “secreto mágico”.

¿Qué te pareció el cuento?

¡Bonito y cierto!, te identificaste con la tortuga muchas veces. Hay días que estamos enojados y queremos gritar. Pero también hay veces que estamos tranquilos y serenos y en nuestra mente surgen ideas maravillosas que nos permiten actuar y tomar decisiones que nos ayudan.

Para aprender de esos dos estados de nuestra mente, vamos a hacer un “frasco de las emociones”, ¿Tienes tu botella de agua y la brillantina?

También podemos agregarle un poco de jabón.

Primero, vamos a agregar la brillantina al agua y cerrar muy bien la botella.

Dejemos que la brillantina esté hasta el fondo. Ahora, vamos a agitar la botella muy fuerte y a tratar de ver a través de ella.

No verás nada, solo los puntitos de la brillantina flotando en la botella.

Así es tu mente, cuando está en calma se ve transparente y está todo quieto dentro de ella. Puedes ver las cosas de una forma que te es más fácil tomar decisiones y actuar de manera que te ayude.

En cambio, al igual que cuando la botella está agitada, nuestra mente se nubla, sin permitir ver con claridad y nos puede llevar a tomar decisiones poco acertadas y que pueden llegar a obstaculizarnos.

La mente genera pensamientos y emociones, por ejemplo, cuando uno se siente enojado y está distraído, se tienen muchos pensamientos al mismo tiempo, o cuando se está triste o muy emocionado, la mente igual que la botella, se agita y pierde su capacidad natural de estar clara y despejada. Cuando uno se siente agitado o enojado no se pueden ver las cosas como son; la agitación como la brillantina en movimiento, no nos permite ver y muchas veces no se toman las mejores decisiones, o no se puede estudiar o concentrarse.

Vamos a aprender la técnica de la tortuga:

Imagen: vía SEP

Imagen: vía SEP

Esta técnica de la tortuga nos va a ayudar a llegar a la calma y despejar nuestra mente de la brillantina que pueda haber en ella.

Primero, me detengo, por muchas emociones que tenga en ese momento, es momento de parar.

Segundo, respiro, suave y profundamente, realizo tres inhalaciones y exhalaciones, en cada respiración, voy calmando la mente, serenando los pensamientos y dejo que la brillantina se apacigüe y deje de flotar.

Tercero, reconozco cómo me siento y le pongo nombre a mi emoción.

Cuarto, acepto que tengo un problema y busco una solución, actuando también de manera que me sienta bien.

Reto de hoy

El reto de hoy, consiste en que dibujes dos situaciones que hayas experimentado en tu vida: una en la que hayas actuado con la mente de “un mar en calma” y otra como “tormenta en un bote de brillantina”, describe brevemente cómo te fue en cada una de estas situaciones y cuál consideras que te dio mejor resultado, comparte esta experiencia con alguien en tu casa.

Ciencias Naturales: ¡Aguas con los kilos de más!

En esta clase aprenderás a identificar cuáles son las causas y las consecuencias del sobrepeso y la obesidad.

En esta sesión recordarás que la alimentación con exceso de grasa, azúcar, sal y productos industriales junto con la falta de actividad y ejercicio perjudican de forma importante tu salud, siendo estas las causas principales del sobrepeso y la obesidad.

De la misma manera, comprenderás que tanto el sobrepeso como la obesidad son enfermedades que generan otros problemas graves de salud como la diabetes.

También, aprenderás a calcular el Índice de Masa Corporal, que te ayudará a saber si tú o alguien de tu familia tienen sobrepeso u obesidad.

Puedes encontrar información sobr el tema en las páginas 20 a 25 de tu libro de Ciencias Naturales. Si no tienes el libro a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros textos que tengas en casa o también en internet.

¿Qué hacemos?

Observa con atención el siguiente video del minuto 0:33 al minuto 01:38:

Obesidad infantil

Como observamos en el video, las cosas que comemos los mexicanos y la cantidad en que lo hacemos, están provocando en el país problemas de sobrepeso y obesidad ya que:

El 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.

El alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra.

El entorno está condicionando lo que las personas comen y beben.

Para saber si tenemos sobrepeso u obesidad es necesario calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y comparar el valor con unos valores que están estandarizados. La Organización Mundial de la Salud, considera el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25 y la obesidad como un IMC igual o superior a 30.

Para calcular el Índice de Masa Corporal se utiliza una cinta métrica y una báscula

Paso 1. Se multiplica la estatura por la estatura: _______ x _____ = _____ m2

Paso 2. Se dividen los kg que pesas entre los m2 del Paso 1: ______ / _____= _____

Paso 3. Comparamos el IMC con los valores de una tabla:

Imagen: vía SEP

Puedes realizar esta actividad y conocer cuál es tu IMC en la página 24 de tu libro de Ciencias Naturales.

Ahora observa el siguiente video que explica el grave problema que representa la obesidad en niños y niñas de México:

La obesidad infantil en México

Reto de hoy

Elabora carteles o dibujos para comunicar las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad, así como algunas acciones para evitar estas enfermedades.

Colócalos en lugares visibles de tu casa y comparte con tu familia la información.

Geografía: Las coordenadas geográficas

Hoy aprenderás a localizar lugares en la superificie terrestre, utilizando en el planisferio las coordenadas geográficas, las cuales están dadas por la longitud y la latitud, siendo esta última la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador.

¿Qué hacemos?

El día de hoy veremos el tema de las Coordenadas Geográficas, en clases pasadas hablábamos de las siete maravillas del mundo moderno, a continuación, observa las siguientes imágenes para que las recuerdes:

Pirámide de Chichen Itzá en Yucatán, México. Foto: Pixabay

Coliseo de Roma, Italia. Foto: Pixabay

Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasill. Foto: Pixabay

La Gran Muralla China. Foto: Pixabay

La ciudad antigua de Machu Picchu, en Perú. Foto: Pixabay

La antigua ciudad de Petra, en Jordania. Foto: Pixabay

El gran palacio del Taj Mahal, en India. Foto: Pixabay

¿Te gustaría saber en qué lugar del mapa puedes localizarlas y saber exactamente en qué parte del mundo se encuentran?

Las coordenadas geográficas sirven para localizar lugares en el planeta Tierra, para ello es necesario conocer la latitud y longitud.

Observa el siguiente video para comprender mejor qué son y para qué sirven las coordenadas geográficas del segundo 00:22 al minuto 4:52:

Las coordenadas geográficas

En el siguiente planisferio identifica en qué país se encuentra El Coliseo Romano, ya te comenté que está en Italia, específicamente en Roma, primeramente ubica a Italia, ahora, para saber en qué coordenadas esta Roma, es necesario identificar la latitud, sabiendo que, el ecuador es 0°. Tomando como base el ecuador, hacia el norte los paralelos van hasta 90° y lo mismo pasa del ecuador hacia el sur. La longitud tiene que ver con los meridianos y están marcados verticalmente de polo norte a polo sur, el principal es, como te dije el de Greenwich o 0° dividiendo la tierra en este y oeste, a partir del meridiano 0° hay 180° al este y 180° al oeste.

Recuerda que la tierra está dividida en cuatro partes, norte, sur, este y oeste.

Imagen: vía SEP

En algunos mapas aparecen los paralelos y los meridianos, con base en ellos podemos identificar las coordenadas geográficas de un lugar específico en esos cuatro cuadrantes.

Para conocer las coordenadas geográficas de Roma, debemos identificarla en el mapa y después medir la intersección del paralelo y el meridiano en donde está para después determinar cuántos grados está al norte o al sur en latitud y cuántos grados en este u oeste de longitud.

Entonces Roma se ubica 44° de latitud Norte y 12° de longitud Este.

Pues bueno, llegó la hora de poner en práctica lo que aprendiste. Así que corrobora que las coordenadas geográficas de los países en los que se encuentran las maravillas del mundo moderno que se muestran a continuación están correctas.

Mérida está en 20° Latitud norte y aproximadamente 89° longitud Oeste.

Las coordenadas geográficas de Agra son 27° latitud Norte y aproximadamente 78° longitud Este.

Río de Janeiro está aproximadamente en 22° latitud Sur y 43°longitud Oeste.

Reto de hoy

Intenta obtener las coordenadas de los países que vienen en la página 31 de tu libro de Geografía. También te invitamos a sacar las coordenadas geográficas de algún lugar al que te gustaría ir, no olvides hacer uso de tu Atlas.

