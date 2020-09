Aprende en Casa II: preguntas y actividades 5 y 6 de primaria 10 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para quinto y sexto grado de primaria de este jueves 10 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Quinto de primaria

Matemáticas: ¿Cuánto mide un ángulo?

En la clase de hoy continuarás aprendiendo sobre los ángulos. ¿Recuerdas qué es un ángulo? ¿Te has dado cuenta de que puedes formar ángulos con tu cuerpo? ¿Has imaginado lo importante que es conocer los ángulos, cuando se practican algunos deportes o para construir una resbaladilla o una rampa?

Para empezar esta sesión, lee la siguiente información para recordar lo que es un ángulo:

Cuando se hace un giro, se da origen a un ángulo.

Los ángulos se miden en grados.

Un giro de una vuelta completa equivale a 360 grados. Esta medida se escribe de la siguiente manera: 360°. Secretaría de Educación Pública (2019). Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Tercer grado. México, SEP p. 134.

Seguramente ya te habrás dado cuenta que a tu alrededor hay muchos ángulos y que los que se repiten con mayor frecuencia son los ángulos rectos, es decir, de 90°

Observa los siguientes videos para aprender más sobre el tema.

Video 1: Buscando ángulos en mi casa

Video 2: 11 edificios que redefinieron la arquitectura

Video 3: Medir ángulos con el transportador de ángulos

Preguntas y actividades

Responde las siguientes preguntas sobre los videos que viste y guarda tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Del video 1:

Ponte frente al espejo y forma tres ángulos diferentes usando tu cuerpo. Dibújate en tu cuaderno formando cada uno y traza con una regla, las líneas que lo representan.

De los videos 2 y 3:

Mide en tus dibujos, los tres ángulos que formaste con tu cuerpo.

Registra cuántos grados tiene cada uno y no olvides utilizar el símbolo que los representa en la parte superior derecha de cada cantidad. También clasifícalos en agudos, rectos u obtusos.

Lengua Materna: ¿De qué estamos hablando?

En esta sesión continuarás escuchando varias narraciones. Anteriormente has escuchado algunas y has reflexionado sobre las enseñanzas que contienen, o simplemente las has disfrutado.

Hoy continuarás con eso, con la intención de que puedas aprender a identificar la acción y el personaje principal.

Observa con atención los siguientes videos.

Video 1: Te invito a leer - El Alebrije

Video 2: El pinole y el esquiate en la Sierra

Video 3: El gatito desordenado

Video 4: Cempasúchil

Preguntas y actividades

Responde las siguientes preguntas y guárdalas en tu carpeta de experiencias.

¿Quién es el personaje principal de cada una de las narraciones? Dibújalo o descríbelo.

¿Cuál es la acción principal en cada narración?

Artes: Puedo interpretar mi realidad

En esta sesión de Artes aprenderás a reconocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas, y los reinterpretarás utilizando la ficción.

Para que puedas hacer representaciones artísticas con movimientos y sonidos, empieza por observar animales con diferentes características. Recuerda que cada minuto de entrenamiento aumenta tus posibilidades de éxito.

Observa los siguientes videos con mucha atención.

Video 1: Animales en movimiento

Video 2: El famoso imitador de animales del mundo

Video 3: Personas camufladas en body painting

Video 4: 6 wild animals walk movements

Video 5: Representar el movimiento a través del cuerpo

Video 6: Sonidos de animales (reto interactivo)

Preguntas y actividades

De los videos 1, 2, 3, 4 y 5:

¿Cuáles movimientos o sonidos te gustaría hacer?

¿Lo has intentado antes?

¿Qué movimientos y sonidos harías para imitar un pez?

Del video 6:

¿Cómo te fue con el reto?

¿Cuántos sonidos identificaste?

Sexto de primaria

Matemáticas: Las décimas son importantes

En la clase de este jueves aprenderás a analizar el significado de la parte decimal en medidas de uso común; por ejemplo, 2.3 metros, 2.3 horas.

Las unidades de medida son instrumentos utilizados para cuantificar una gran variedad de cosas, en la medida que los números en sí mismos solo permiten contar aquellas cosas separables como unidades. El conocimiento sobre unidades de medida hace que comprendas de qué clase de unidad es de la que se está hablando. Por ello debes identificar por qué las décimas son importantes en las actividades diarias que desarrollas tú y las demás personas. ¿Lo intentamos?

Observa los siguientes videos para aprender sobre el tema.

Video 1: Aprende a leer los números decimales

Video 2: Impresionante Usain Bolt se tropezó y ganó igual

Video 3: Espectacular cierre entre México y Puerto Rico

Video 4: Cristiano Ronaldo saltó casi 3 metros en su gol frente al Manchester United

Preguntas y actividades

Responde las siguientes preguntas sobre lo que aprendiste y guarda tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Del video 1:

Escribe las siguientes cifras en una tabla de decenas, unidades, punto, décimas, centésimas y milésimas:

57.763

.18

1.005

256.3

11.05

De los videos 2, 3 y 4:

9:25 y 33:41:38 ¿A qué unidades de tiempo se refieren?

¿Qué papel juegan las décimas, centésimas, los centímetros y milímetros para definir los resultados?

Artes: Palabras a la mexicana

En esta ocasión aprenderás a disfrutar de manifestaciones literarias y teatrales mexicanas. También conocerás narraciones orales de los pueblos originarios de nuestro país, así como la poesía que habla de nuestras tradiciones.

Es importante que sepas que México ha sido una tierra que ha dado prominentes artistas al mundo: pintores, escultores, arquitectos, artistas contemporáneos, bailarines, coreógrafos, cantantes, músicos, directores de orquesta, cineastas, cuentistas, novelistas, poetas, actores, directores de teatro, escenógrafos y dramaturgos. ¡Disfrútalo mucho!

Observa los siguientes videos para adentrarte en el tema.

Video 1: Mito mexica del maíz. Jalisco - Vitamina Sé

Video 2: El monstruo de la hojarasca. Cuento mixe - Vitamina Sé

Video 3: Rimas del Sol - Vitamina Sé

Video 4: Desayunando Versos - Vitamina Sé

Lengua Materna: Literalmente

En esta clase aprenderás a distinguir entre el significado literal y figurado de palabras o frases de un poema.

Las frases son el conjunto de palabras que le dan sentido al poema, mientras que el poema es una composición que utiliza los recursos literarios propios de la poesía. Puede estar escrita de diferentes formas, aunque lo más tradicional es que se escriba en verso para que el poema tenga ritmo y musicalidad.

Explora el tema de la página 158 a la 169 de tu libro de Español. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

Observa los siguientes videos.

Video 1: Greguerías - Ramón Gómez de la Serna - Microcuentos

Video 2: La construcción de metáforas - Greguerías

Video 3: Me gustas cuando callas - Pablo Neruda poema 15

Video 4: Río verdadero - María Baranda

Video 5: Lenguaje literal y figurado en la poesía

Preguntas y actividades

¿Cuáles son las principales diferencias entre el sentido literal y el figurado?

¿Anotaste más frases y palabras en sentido figurado que en sentido literal? ¿Por qué crees que haya sido de ese modo?

De las palabras o frases en sentido figurado que hayas anotado, elige tres y dales un sentido literal; asimismo, convierte tres palabras o frases en sentido literal al sentido figurado.

Ciencias Naturales: ¿Qué vamos a comer?

En esta clase aprenderás a describir causa y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad, así como su prevención mediante una dieta correcta, el consumo de agua simple potable y la actividad física. A su vez, reflexionarás acerca de tu alimentación y la de tu familia.

El sobrepeso y la obesidad es la acumulación excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud, por ello es muy importante que aprendas a reflexionar acerca de tu alimentación personal y familiar a partir de la pregunta: ¿Me alimento de manera correcta? Si tu respuesta es sí, te felicitamos, estás en el camino correcto y debes continuar con tu sana alimentación; si tu respuesta es no, debes analizar las causas y el riesgo de tener obesidad y sobrepeso.

Observa los siguientes videos para aprender sobre esto.

Video 1: Stop a la obesidad infantil y juvenil - Laura González

Video 2: Obesidad infantil en México

Video 3: Selección saludable de alimentos presentado por Puros cuentos saludables

Video 4: Actividad física presentado por Puros cuentos saludables

Preguntas y actividades

De los videos 1 y 2:

¿Qué información te pareció más importante de los videos?

¿Cómo podrías ayudar a eliminar la obesidad infantil?

¿Qué podrían hacer en familia para eliminar la obesidad?

Del video 3:

Con la información presentada, ¿qué elegirías para comer hoy? Platícalo con tu familia.

¿Qué les pareció tu selección?, ¿qué cambiarías?, ¿qué cosas dejarías de comer o las comerías menos?

Del video 4:

¿Qué otras acciones podrías hacer para mejorar tu salud y la de tu familia?

¿Qué deporte o ejercicio te gusta hacer?, ¿lo podrías practicar con tu familia? ¡Inténtalo!

¡Gracias por tu esfuerzo!