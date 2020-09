Aprende en Casa II: preguntas y actividades 6 de primaria 18 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para sexto grado de primaria de este viernes 18 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Inglés: I have some exciting news! (Tengo noticias emocionantes)

En la clase de hoy aprenderás a escuchar noticias vinculadas a contextos familiares y habituales.

A continuación, te presentamos algunas conversaciones y actividades de noticias vinculadas a contextos familiares y habituales.

¿Alguna vez le has dado a tu familia alguna noticia que los emocionó mucho?

Quizá algún nuevo integrante de la familia, una mudanza a algún nuevo lugar, o un viaje a un sitio que no conocían como un zoológico o un parque que no habían explorado.

Estas noticias sabemos darlas y recibirlas en español, pero ¿cómo las expresamos en inglés?

Leeremos algunas noticias emocionantes que contienen frases en inglés:

Yo soy del estado de Chiapas, pero algunos años vine a vivir a la ciudad de México, ésta fue una noticia que pude compartir con mi familia. Así que un día, mientras estábamos comiendo, le dije: “I have some exciting news!”, que quiere decir “tengo noticias emocionantes”.

Todos en mi familia se me quedaron viendo con mucha curiosidad pues no sabían lo que estaba a punto de decirles. Después de unos segundos al fin les di la gran noticia: "I want to move to Mexico City!" que quiere decir "Quiero mudarme a la Ciudad de México".

No todos estaban de acuerdo, pero confiaron en mi decisión y la respetaron.

Finalmente, mi familia estaba muy emocionada y me dijeron ¡congratulations! Que significa “felicidades”.

Fíjate muy bien, vamos a partir de la frase:

" I want - to move to México City "

" I want " significa "Yo quiero"

" To move to México City " significa "mudarme a la Ciudad de México"

Por ejemplo, puedo decir " I want to sing " y eso significará "quiero cantar"

O " I want to eat an apple " .... "quiero comer una manzana"

" I want to sleep " .... "quiero dormir"

Ahora anota en tu cuaderno las palabras subrayadas y su traducción correspondiente.

Hace muchos años en un caluroso fin de semana yo estaba muy aburrido y mi mamá se acercó y me dijo: " I have some exciting news, let’s go to the zoo "

La expresión: " I have " en este caso significa "yo tengo".

También puede usarla para decir " I have two sisters and one brother " / "yo tengo dos hermanas y un hermano"

O puedes decir " I have an orange " / "yo tengo una naranja"

Ahora vamos a jugar: supongamos que tienes una noticia muy importante que compartir con tu familia, ¿qué frase utilizarías antes de darles tu noticia?

I have some ___________________

Ahora, cuéntanos cuál es la noticia que quieres compartir con tu familia, por ejemplo:

Quiero hacer un viaje: " I want to make a trip "/ "quiero hacer un viaje"

Recordemos que la frase " I want " nos sirve para expresar cosas que queremos o deseamos hacer.

Pero nos falta algo muy importante, ¿a dónde quieres ir de viaje? Podrías decir: " I want to make a trip to Chiapas" / "quiero hacer un viaje a Chiapas"

Te sugerimos apuntar todas estas frases:

I have some exciting news! Tengo noticias emocionantes I want to make a trip Quiero hacer un viaje I want to make a trip to Chiapas Quiero hacer un viaje a Chiapas I want to visit Palenque Quiero visitar Palenque I want to try pozol Quiero probar el pozol

Te invitamos a leer el siguiente párrafo de una carta que contiene palabras en inglés:

"El mes pasado estaba platicando con mi mamá y me dijo que tenía una noticia que darme, I have some exciting news, vamos a ir a visitar a tus abuelitos a Linares Nuevo León. Tenía mucho que no los veía. les dije I want to visit la Plaza de Armas y I want to eat cabrito. Quiero mucho a mis abuelitos y me sentí muy feliz de verlos. Así es como he podido utilizar algunas frases en inglés para practicarlas y usarlas todos los días".

Reto de hoy

Escribe una noticia que te haya emocionado mucho a ti y a tu familia e incorpora el vocabulario que aprendiste el día de hoy: " I have some exciting news " / "Tengo noticias emocionantes".

¡Nos vemos en el siguiente programa! / See you next week, good bye !

Matemáticas: Números naturales 4

Aprenderás a escribir números de seis o más cifras que se aproximen a otro sin que lo rebase, a través de la lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y decimales. Explicitación de los criterios de comparación.

Explora el tema en la página 11 de tu libro de Desafíos Matemáticos de sexto grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Para continuar con la clase anterior sobre el desafío titulado “Sin pasarse”, a continuación, te presentamos información y algunas actividades importantes relacionados con la formación de cantidades.

Por ejemplo, encontraste respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo escribimos las cifras para formar un número menor que 500 000? ¿si lo escribimos de esta manera: 386 197, es mayor o menor?, ¿existe otro número que podamos formar que se acerque más a 500 000

¿Recuerdas la forma en que en la clase anterior ordenaste cifras y formaste un número menor al de la tabla en la columna 1?

A continuación, te solicitamos:

Repasar las tres primeras actividades visualizando las respuestas de cada una. Recordar que en la clase anterior formaste cantidades menores que se aproximaban a la cantidad de la primera columna. Recuperar las sugerencias para formar un número menor, pero que se aproxime más al número dado usando las cifras planteadas. Con lo repasado hasta ahora, realiza las combinaciones de las cifras que nos proporciona la tabla en las actividades que no desarrollamos en la clase más reciente. Recordar que deben usarse, para cada caso, todas las cifras anotadas en la segunda columna. La consigna del desafío 2: que el número sea menor y el que más se aproxime. Recordar que debemos poner atención en el número de cifras que contienen todas las posibles cantidades que se pueden formar y que sean menores usando las cifras.

Reto de hoy

Completa la tabla escribiendo los tres números considerando lo anterior:

Imagen: SEP

Se realiza el procedimiento con las cifras haciendo énfasis en aquellos aspectos que nos permiten formar más rápido una cantidad menor y que se aproxime al número correspondiente de la primera columna.

Artes: Metamorfosis: Me convierto en objeto y animal

Hoy aprenderás a reconocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas, y los reinterpretarás utilizando la ficción.

Explorar tu nuestro cuerpo y tu voz te da la posibilidad de interpretación involucrando el estudio de los objetos y de los animales como recursos expresivos.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos información y algunas actividades para reconocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas.

Te invitamos a ver el siguiente video para que observes algunas formas en que se puede explorar un objeto:

Mesa con Paisaje y Horizonte (Danza 180). CEPRODAC

¿En qué se está transformando el objeto que están manipulando?

¿Ves cuántas cosas podemos hacer con nuestro cuerpo?

¿Te gustaría jugar a transformar objetos?

Ahora vamos a jugar:

Este juego se llama “No es lo que es”. Consiste en que utilices tu imaginación para que expreses algunos gestos o sonidos que puedan dar a entender en que se transformó algún material que tengas a la mano (revista, periódico, libro, etc.). El material que encuentres, se puede transformar en lo que tú quieras, excepto lo que ya es.

Ten presente que en el teatro el trabajo con objetos es fascinante, hacen falta muy pocos elementos para llenar el escenario de vida.

Observa el siguiente video que te enseña a mover el cuerpo de distintas formas:

Comunicación a distancia contigo: Moviéndonos a distancia 2/5

¿Qué te parece si ahora, para conjuntar lo que hemos explorado, desde la clase anterior con el trabajo de nuestra voz y cuerpo, jugamos a ser objetos de la casa que se expresan de distintas formas?

Por ejemplo, puedes jugar a ser un plumero que tiene mucho que sacudir y entonces con tu cuerpo imitas los movimientos y sonidos, y también involucras una expresión.

También puedes ser una lavadora con aspecto cansado, porque ha tenido mucho que lavar o puedes ser la lavandera enojada contigo porque no te das prisa.

Reto de hoy

Juega convertirte en un objeto o en una personalidad animalesca. Puedes observar detenidamente los objetos de tu casa y verificar ¿qué movimientos tiene una licuadora? o ¿una aspiradora? o quizá tu gato, o tu perro.

¿Cuántos objetos identifican tus familiares con tu interpretación? ¿adivinaron que animal estás reinterpretando convirtiéndote en una persona con rasgos animales?

Educación Socioemocional: ¡Ponte atento!

Aprenderás a demostrar una atención sostenida de hasta 10 minutos y ser consciente de los factores internos y externos que influyen en la toma de decisiones.

¿Qué hacemos?

En esta sesión te presentamos algunas actividades que te ayudarán a ser consciente de los factores internos y externos que influyen en la toma de decisiones, ya que cuando estamos agitados no vemos las cosas con la misma claridad que cuando estamos en calma.

¿Recuerdas que es la atención? Empecemos por la definición:

Atención : Es la capacidad de percibir determinados estímulos. Es una cualidad perceptiva que funciona como filtro de los estímulos sensoriales, permite evaluar y priorizar aquellos estímulos más importantes.

A continuación, centra tu mirada en algún objeto que tengas cerca e imagina al centro del mismo un círculo rojo, después intenta sostener la mirada por 10 minutos y cada vez que te distraigas, levanta un brazo; una vez que logres concentrarte, pon mucha atención en las nuevas formas que aparezcan (triángulos, cuadrados, pentágonos, estrellas), todas de diferentes colores y con movimientos al azar, recuerda seguir el círculo rojo.

Reto de hoy

Responde las siguientes preguntas para conocer tu nivel de atención:

¿Puedes poner atención a los sonidos y los olores?

Aparte del círculo, ¿lograste ver otras formas?

¿Cómo sentiste tu cuerpo?

¿Qué emociones notaste?

¿Cuál de las emociones te gustó sentir y cuáles no? ¿porqué?

