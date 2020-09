Aprende en Casa II: preguntas y actividades 6 de primaria 25 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para sexto grado de primaria de este viernes 25 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Inglés: Vamos a preguntar

En la clase de hoy aprenderás a escuchar y explorar noticias en inglés vinculadas a contextos familiares y habituales, así como expresar tu opinión sobre esas noticias.

A continuación, te presentamos conversaciones y algunas actividades con las que aprenderás a interrogar en inglés, usando las siguientes palabras clave:

What? – ¿Sabes qué significa? Así es - ¿Qué?

Where?– ¿Dónde?

When? – ¿Cuándo?

How? - ¿Cómo?

Estas palabras las utilizamos cuando queremos hacer alguna pregunta en inglés.

¿Pero cómo preguntamos en inglés?

It is very easy! – ¡Es muy sencillo!

Vamos a seguir la siguiente “receta”:

Imagen: SEP

Por ejemplo, si queremos hacer la siguiente pregunta:

¿Qué ves en la noticia? - ¿Cómo lo dirías en inglés?

Vamos a seguir nuestra “receta” paso por paso:

Primero: ¿Qué? ¿Cómo decimos “Qué” en inglés? Así es “What” – Escribimos What, luego siguiendo nuestra receta escribimos Do o Does.

Ahora la receta nos indica que debemos escribir el verbo, ¿qué es un verbo? Es la acción que estamos haciendo, por ejemplo, caminar, hablar, comer o escribir. En este caso el verbo es ver, y ¿cómo decimos ver en inglés? See.

Ya estamos completando nuestra receta, What do you see? ¿Qué estás viendo? Y nos hace falta algo que complemente la pregunta: ¿Qué estamos haciendo? “en la noticia” así es ese es el complemento de nuestra pregunta “in the news”.

Ahora te invitamos a leer:

What do you see in the news?

¡Repite !

What _____ do ____ you ___ see___ in____ the _____ news___!

One more time! ¡Una vez más!

What _____ do ____ you ___ see___ in____ the _____ news___!

Ahora toda la frase!

What .. do … you … see … in .. the … news? - ¿Qué ves en las noticias?

Ahora hablando de noticias, ¿cuál es la noticia más importante en estos tiempos? Do you know?

The COVID-19; vamos a ver la imagen.

That’s correct! – Es correcto!

Foto: EFE

Primero vamos a analizar lo que hay en la imagen ¿ok?

What do you see in the picture? ¿Qué ves en la imagen?

This is a newspaper! Es un periódico, así es.

¿Quiénes son las personas que están en la imagen?

Scientist! ¡Científicos!

That's correct! – ¡Es correcto!

Recuerda que todas las noticias y los reportajes los decimos en tiempo pasado porque es algo que ya pasó.

Analiza la noticia, con la ayuda de un diccionario, busca las palabras que no conozcas.

What happened? - ¿Qué pasó?

Where? – ¿En dónde?

How? – ¿Cómo?

When? – ¿Cuándo?

Así vamos analizando poco a poco nuestra noticia.

¿Y qué pasaría si le estamos contando esta noticia a alguien más?

What do you think about the news? ¿Qué piensas de esta noticia?

¿Te fijas? utilizamos la receta que vimos anteriormente.

¿Cómo podemos responder?

I think that … Yo pienso que…

Is it good? Or is it bad? ¿Está bien o está mal?

Reto de hoy

Busca una noticia en tu casa, en internet o pídele a tu familia que te platiquen alguna y anótala. ¡También puedes jugar a analizar las noticias con tu familia!

Para eso, necesitarás un dado hecho por ti o con la ayuda de tus papás, y en cada lado vas a pegar cada una de las palabras clave. Por ejemplo:

En un lado pegas WHAT

En otro lado WHERE

En otra pega WHEN

Y por último HOW

Puedes repetir las palabras en los lados que falten.

¡Ahora podemos lanzar el dado! y te fijas en que palabra cae el lado

Woooow! Cayó en _______ !

Así podemos jugar a hacer preguntas sobre la noticia que buscamos en casa.

¡Discútelas con tus padres o las personas con quien vivas!

Good Bye!

Matemáticas: Números decimales

En esta sesión aprenderás a reflexionar sobre el criterio de: "A mayor número de cifras decimales, más grande es el número; a través de la lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y decimales".

Puedes explorar el tema a partir de la página 13 de tu libro de Desafíos Matemáticos de sexto grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a profundizar en tu conocimiento y comprensión sobre los números decimales.

En la clase de hoy comenzaremos a resolver el desafío 4 del libro de Desafíos matemáticos para sexto grado, denominado “¿Qué pasa después del punto?”. El propósito es comprobar si un número decimal con mayor número de cifras es mayor o menor que otro número decimal con menos cifras; para ello, vamos a recordar cómo se leen los números decimales y los compararemos para determinar qué número es mayor.

¿Recuerdas qué tipos de números usamos en el Desafío 1, “Los continentes en los números”, y en el Desafío 2, “Sin pararse”?

En el Desafío 3, “Carreras de robots”, viste números fraccionarios, pero todavía te faltan otros tipos de números por conocer. Hoy, por ejemplo, vamos a estudiar con otros números que ya hemos visto en ciclos escolares anteriores: los números “decimales”.

Antes de empezar con el desafío aclaremos algunos puntos relacionados con los números decimales. Un número decimal es la expresión de un número no entero que tiene una parte decimal.

“El número entero y la parte decimal se separan por un punto; el entero se escribe a la izquierda del punto, y la parte decimal a la derecha del punto”.

Imagen: SEP

"El número que está en verde es entero, luego tenemos el punto decimal y, al final, el número en azul corresponde a los números decimales”.

“Cuando un número decimal no tiene parte entera, se coloca un cero a la izquierda del punto”.

Imagen: SEP

A las cifras de los decimales se les llama subórdenes.

Las cifras que forman el número decimal tienen un valor que depende del lugar del suborden que ocupen.

Cuando hablamos de décimos, nos referimos a un entero que ha sido dividido en 10 partes iguales. Los décimos constituyen el primer suborden.

Si son centésimos, el entero se ha dividido en cien partes iguales y forman el segundo suborden.

Si son milésimos, se ha dividido en mil partes iguales, forman el tercer suborden, y así sucesivamente.

Imagen: SEP

Los décimos constituyen el primer suborden; los centésimos el segundo suborden; los milésimos el tercer suborden y, por lo tanto, ¿A qué corresponde el cuarto suborden?

Los números decimales se leen de la siguiente manera:

“Cuando se lee un número decimal usando los valores posicionales se debe mencionar primero la parte entera, luego la parte decimal, en su totalidad, diciendo las partes más pequeñas que contiene el número. Por ejemplo, el número 54.006 se lee así: cincuenta y cuatro enteros seis milésimas; el número 27.583 veintisiete enteros quinientos ochenta y tres milésimas; el número 34.0098 treinta y cuatro enteros, noventa y ocho diezmilésimas; y, por último, el número 9,846.02202524 nueve mil ochocientos cuarenta y seis enteros, dos millones doscientos dos mil quinientas veinticuatro cien millonésimas.

¿Cómo podemos comparar números decimales?

Una forma es ir comparando decimal por decimal, iniciando por los décimos. Quien tenga la cifra mayor en los décimos, será el mayor. Si tienen igual cantidad en los décimos, comparas los centésimos. Si también son iguales, comparas milésimos, y así sucesivamente.

Por ejemplo, si tomas una tira de cartón que mide 1 metro, ese es tu entero, esta tira que resulta de dividir en 10 partes iguales a nuestro entero, ¿qué fracción representa del entero?

Si tienes una calculadora puedes dividir 1 entre 10.

Si divides 1 entre cien, ¿qué resulta?

Ahora si tomamos la tira de 50 centímetros, ¿Esto qué parte de la tira grande es? eso ¿Cómo podemos representarlo en número fraccionario y en número decimal?

Reto de hoy

Completa la siguiente tabla. No puedes escribir en las casillas sombreadas y la suma de los números que escribas en las otras casillas de cada renglón te debe dar el número de la primera columna:

Imagen: SEP

Artes: Historias, animales... imaginación sin límite

En esta lección aprenderás a reconocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas, y los reinterpretarás utilizando la ficción.

A continuación, te presentamos algunas actividades que te ayudarán a explorar los movimientos, posturas y sonidos de diferentes animales para realizar posiciones corporales y sonidos diferenciados.

Recuerda que voz y cuerpo siempre son las herramientas fundamentales que tenemos para hacer teatro. Hoy trabajaremos con uno de los recursos interpretativos más fuertes: La exploración con animales.

¿Tú crees que los animales son interesantes para construir personajes con ellos? ¿Te parece que los animales tienen cierta personalidad? por ejemplo, ¿Qué diferencias distinguirías entre la personalidad de un gato, un gorila, un águila, un ratoncito, una serpiente, o un poderoso caballo?

Piensa en uno de los animales que te gustó interpretar.

¡Ah, a ti te gusta ser caballo! Ahora muévete como caballo, ahora, escucha algo que le va a ocurrir a tu caballo. ¿Qué le pasa? ¿Tendrá comezón? ¿Le duele algo? ¿Tiene prisa?

¿O te encantaría ser un travieso pajarillo? ¡Ay qué emoción! Se me ocurre que tu pajarillo escucha un ruido ¡Ay! y se espanta ¡pero ahora se pone contento porque encontró algo que le gusta! ¡y ahora se pone nervioso porque viene un gato!

¿Es posible construir historias a partir de animales? Te invitamos a ver esta historia rockera que nos habla de un tlacuache que quería ir a la luna. Observa el siguiente video:

Especial de verano. Día de perros. Morelos - Vitamina Sé

Reto de hoy

Te invitamos a que explores el tema "¿Cómo somos los seres vivos?", que aparece en las páginas 20 y 21 de tu libro de Ciencias Naturales, así podrás estudiar un poco más sobre los seres que te rodean y cómo podrían transformarse en personajes a partir de sus diversas características.

Educación Socioemocional: Mi lugar tranquilo ¡Ya sé lo que puedo hacer!

Aprenderás a analizar los retos, dificultades o limitaciones personales y de tu comunidad, y los percibirás como oportunidades para crecer y mejorar.

En esta sesión te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a analizar retos, dificultades o limitaciones y los verás como una oportunidad para mejorar.

Analiza el siguiente conflicto que puede presentarse en la calle donde vive tu familia.

Tienen que salir temprano a trabajar, cuando recorren la calle han notado que, en un poste de la esquina, las personas suelen ir a tirar la basura, también hace alusión al olor, los animales como ratas, moscas y cucarachas que son nocivas para los vecinos, y lo peor de todo es que muy cerca hay juegos para niños y muchos pasan por ahí, hay una tienda cercana y muchas personas van a comprar lo que necesitan ahí.

¿Qué piensas de lo que hace la gente al tirar la basura?

¿Qué crees que deberían hacer para que eso no suceda?

Ahora pon atención a la siguiente historia:

Es sobre una chica muy valiente. ¿Tú conoces a MALALA YOUSAFZAI? era una niña con un lápiz mágico … sí, un lápiz mágico.

Foto: AFP

Todo comienza cuando Malala Yousafza una niña pakistani, tenía 11 años, ella le gustaba como a todos los niños de esa edad jugar, salir, ver su programa favorito y, ella veía un programa donde su protagonista tenía un lápiz mágico con el cual podía aparecer comida si tenía hambre o incluso salvar de ella y a sus amigos de algún peligro, ella quería y soñaba con un lápiz para poder poner un candado a su puerta y así sus hermanos dejaran de molestarla por un tiempo, quería poder detener el tiempo un ratito más para quedarse en cama por la mañana y mejor aún, borrar el mal olor que llegaba del basurero cerca de su casa, hacer vestidos para su mamá, escuela para su papá o una pelota para sus hermanos.

Con el tiempo se dio cuenta que la realidad en la que vivía era muy dura, y esto fue un día que ella caminaba cerca del basurero de su casa, y vio que una niña de su edad estaba buscando entre la basura, fue cuando se dio cuenta que no todos los niños de su país tenían acceso a la educación. Con la llegada de los talibanes al poder, ella vivió un cambio por completo de su infancia incluso de su vida pues las niñas tenían prohibido ir a la escuela.

Pero Malala no estaba lista para dejarse derrotar, así que decidió luchar por el derecho de las niñas a estudiar.

En 2009, ella creó un blog en el que comentaba que todos deberían tener derecho a la educación; mediante el blog muchas personas la conocieron e incluso fue entrevistada en la televisión de varios países.

Pronto ella y su familia comenzaron a recibir amenazas, pero Malala Yousafza y su familia no se rindieron. Un día, Malala iba en un camión y un señor con la cara cubierta lo abordó y le disparó. Malala resultó gravemente herida, pero por fortuna pudo salvarse.

Ella tuvo que salir de su país, pero desde el extranjero sigue luchando por el derecho a la educación de niños y niñas.

La voz de Malala llegó muy lejos, y hoy en día es mensajera de la paz de la ONU, ella continúa con la lucha por los derechos de los niños que no están escolarizados, ella es un ícono internacional e incluso es la persona más joven en haber recibido el premio nobel de la paz.

Descubrió que cada lápiz es mágico si se usa de la manera correcta, esto puede contribuir a construir un mundo de paz.

¿Tú qué harías si tuvieras un lápiz mágico?

¿Qué harías con tu lápiz para ti, para tu familia, para el lugar dónde vives?

Práctica de atención. Pose de Montaña.

Es la hora del cuento, y este se llama "Y yo, ¿qué puedo hacer?" En la cuarta planta de un edificio sin ascensor, de un barrio con calles arboladas, de una de esas ciudades atiborradas de gente, vive el señor Equis.

Imagen: Especial

Todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor equis lee el periódico sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le dan escalofríos desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Entonces, el cuerpo se llena de preocupaciones.

Después de desayunar, el señor Equis, lleno de preocupaciones, se mete en la ducha. Mientras se enjabona, una pregunta empieza a darle vueltas a la cabeza: Y yo, ¿Qué puedo hacer?

Cuando sale del baño, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, se asoma a la ventana para ver cómo está el tiempo.

Pero la pregunta le tapa los ojos, se le mete en la nariz, le entra por las orejas y el señor Equis no puede ver ni oler ni oír.

Entonces el señor Equis cierra la ventana y se viste con esfuerzo, tan lleno de preocupaciones está que la ropa le queda un poco ajustada.

Finalmente sale de casa y se va en coche al trabajo.

Durante todo el día, el señor Equis es incapaz de concentrarse, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, es difícil hacer las cosas bien. Cuando acaba de trabajar vuelve a casa; y, después de cenar, se va a la cama. A veces, las preocupaciones no lo dejan dormir. Una noche, después de lavar los platos, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, el señor Equis se sentó a leer en él; y tan cansado estaba que se quedó dormido con la boca abierta. La pregunta vio el agujero y entró tímidamente, solo por curiosidad. Después de pasearse por el paladar y jugar con la campanilla, se acomodó en la lengua y se quedó allí toda la noche.

A la mañana siguiente, el señor Equis despertó un poco tarde. Leyó sólo los titulares de las noticias. Se duchó a toda velocidad. Luego, se asomó a la ventana y pudo ver el cielo claro, oler las flores del balcón de la vecina, oír el canto de los pájaros entonces abrió la boca y, de la punta de la lengua, salió la pregunta: Y yo, ¿Qué puedo hacer?

La vecina del tercero salió al balcón y dijo: — Puede comprar el pan. Me duele una pierna y no soy capaz de bajar la escalera. El señor Equis no pudo decir que no; y, antes de que cerrara la boca, la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua.

Al día siguiente, cuando el señor Equis iba a montar en el coche, la vecina del primero salió gritando con su hijo en brazos: —¡Mi niño tiene mucha fiebre! Entonces el señor Equis abrió la boca y la pregunta salió: Y yo, ¿Qué puedo hacer? La señora se acercó y dijo: —Puede llevarme al hospital. Con el niño así, no me atrevo a conducir. El señor Equis no pudo decir que no y la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua.

El domingo, mientras paseaba por el parque, al pasar junto a un anciano que estaba sentado en un banco, el señor Equis escuchó un ruido extraño. El anciano lo miró y dijo: —¡Es mi estómago! Hace días que ruge como un lobo, pero no tengo nada que darle el señor Equis, que ya sabía lo que tenía en la punta de la lengua, abrió la boca y la pregunta salió con fuerza: Y yo, ¿Qué puedo hacer? El anciano sonrió y dijo: —Puede invitarme a comer. Al señor Equis le pareció buena idea y se fueron a casa a preparar una suculenta comida para dos.

Desde entonces, todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor Equis lee el periódico sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le dan escalofríos desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Pero el cuerpo ya no se le llena de preocupaciones, porque sabe que, en la punta de la lengua, tiene la pregunta dispuesta a salir también sabe que siempre que la pregunta sale de su boca, alguien le contesta.

¿Todos tenemos fortalezas y también dificultades con ciertas tareas?

¿Cómo te sientes al identificar tus fortalezas?

¿Para qué te sirve reconocer sus limitaciones? ¿Puedes utilizar tus fortalezas para influir de forma positiva en la escuela, su casa o la comunidad?

Reto de hoy

Intentar crecer y mejorar en algo que te guste mucho, como cuántas canastas puedes encestar, cuántos goles con una pierna y luego con la otra, practícalo analiza cómo lo puedes mejorar y lógralo, puedes intentarlo con tus hermanos, primos, tus papás, con toda la familia, no olvides que el lugar donde lo practiques debe ser seguro.

También puedes hacer cambios buenos:

En tu habitación

En tu casa

En tu comportamiento

En ti

Escribe en tu un cuaderno como lo puedes hacer, realiza esos cambios diarios, después compáralos y nota las diferencias ¡Inténtalo!

