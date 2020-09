Aprende en Casa II: preguntas y actividades 6 de primaria 28 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para sexto grado de primaria de este lunes 28 de septiembre de 2020, las cuales deberás realizar y añadir a tu cuaderno.

Educación Socioemocional: Estar bien con bienestar

En la clase de hoy aprenderás a valorar cómo los vínculos e interacciones basadas en la empatía y colaboración promueven el bienestar a corto, mediano y largo plazo.

¿Has sentido esto? ¿Quieres conocer más sobre estos dos tipos de bienestar?

¿Qué hacemos?

Comencemos con la siguiente reflexión, léela atentamente:

Soy un gran filósofo griego y hoy me siento un poco confundido. Ayer compré una túnica de moda y después de un tiempo ya no me hizo sentir bien pues me dejé llevar y me gasté todas mis monedas en ella.

Esta mañana ayudé a una persona mayor a cargar algunas bolsas de comida y al hacerlo me di cuenta que solo llevaba pan de trigo duro y cebada. Cuando quise cooperar para apoyarlo ¡no tenía dinero! pues lo había gastado todo en la túnica que llevaba puesta, me di cuenta de la necesidad de esa persona mayor y me sentí muy mal conmigo mismo por no poder ayudarlo.

Acabo de comprender algo muy importante, “El bienestar está en las cosas internas que sentimos y hacemos”, poder ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados, nos permite sentir satisfacción personal.

¿Tú qué piensas?

A continuación, te invitamos a realizar un poco de respiración.

Al practicar la respiración aprenderás a tranquilizarte, a no reaccionar de forma impulsiva, ni reaccionar de manera agresiva, pues sabes que puedes hacerlo de una mejor manera. También te ayudada a dejar de tener pensamientos pesimistas o negativos.

¿Cómo te siente ahora?

Observa este espacio, es de un amigo, se muestra que todo está desacomodado, hay basura por todos lados y cosas fuera de su lugar, él te comenta que se siente mal porque no ha tenido tiempo de acomodar sus cosas. Lo escuchas y comprendes.

El darte cuenta de las necesidades y sentimientos de los otros se llama empatía. Es ponerte en los zapatos del otro, en el lugar del otro.

Ahora realizarás un pequeño ejercicio:

El ejercicio consiste en que alguien de tu familia te dice una frase y tú debes terminarla, por ejemplo, si te dicen “Porque me ayudaste a acomodar las cosas…

Tu respuesta puede ser: …porque me di cuenta que lo necesitabas y así tendríamos tiempo para jugar.

Toma un lápiz y escribe tu respuesta. ¿Qué contestarías si te preguntan?

En tu familia necesitan que...

En tu casa puedes ayudar a...

En tu escuela puedes ayudar o apoyar en...

Tus amigos te han ayudado a...

Recuerda que lo que pensamos o escribimos no debe quedarse ahí, sino que debemos ponerlo en práctica.

Te voy a contar un mito de la antigua Grecia. Se trata del hilo mágico de Ariadna. La hermanastra del minotauro, encerrado en un laberinto por su ferocidad.

Ella vivió en la isla de Creta, junto al laberinto de un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro quien devoraba a jóvenes guerreros derrotados. La historia cuenta que Ariadna se situó en la entrada del laberinto del minotauro junto con un ovillo mágico y que el príncipe Teseo, tomando un hilo de este animal podrá entrar al laberinto y regresar a donde lo espera Ariadna.

Teseo mata al minotauro y sale sano y salvo del laberinto. ¿Pero eso qué significa?

Pues que Ariadna posee un hilo mágico que te permite entrar en situaciones difíciles y salir victorioso. Cuando deshila o desenrosca el hilo sigue de guía en el interior del laberinto y camina hacia el conocimiento de la situación difícil y cómo actúa ella ante esas situaciones difíciles. Es decir, es una forma de conocerse a sí misma.

Es como si el hilo conductor fuera un viaje hacia sí misma, un conocerse de forma más profunda, para ser una mejor persona.

El poder de Ariadna reside en su hilo mágico que le permite transitar por todos los mundos, entrar en todos los laberintos y vencer a todos los monstruos. Pero hay algo muy importante que también se da a notar, ella sabe qué acciones puede llevar a cabo para ayudar a alguien más o incluso a ella misma, con eso ella promueve su bienestar mental. La empatía de Ariadna hacia Teseo, crea un vínculo representado por su hilo mágico y colabora para su bienestar, la destrucción del monstruo.

Ahora, usando tu imaginación, realizaremos un ejercicio de atención, vamos a tomar la posición de montaña, tomamos un tiempo para acomodarnos y después de ello haremos lo siguiente: Imaginariamente en la mano derecha vamos a sostener una flor, en la mano izquierda vamos a imaginarnos sostener una vela, en nuestro lugar vamos a acercar la mano derecha y vamos a respirar como si estuviéramos oliendo la flor más bella y con el aroma más rico que pudiésemos imaginar, respiramos profundo... ahora acercamos la mano izquierda y le soplamos a la vela ¡muy bien! ahora nos ponemos más cómodos, olemos la flor y tomamos un tiempo para disfrutar el delicioso olor.

Ahora acercamos la vela y soplamos lentamente hasta que se apague, acercamos otra flor, respiramos, jalamos aire lentamente, sentirás como el olor entra por la nariz, va subiendo, pasa por el conducto respiratorio, llega a los pulmones se inflan y ahora lo sacamos soplando lentamente, bajamos los brazos, los ponemos en los muslos, respiramos, siente como todo lo bello de la flor está dentro de ti, entró por tu nariz, llegó a tus pulmones, pasó a tu sangre, empezó a recorrer tu espalda, tu pecho, llegó a tus brazos bajo hasta tus piernas, hasta el dedito pequeño del pie.

¿Lo sientes? Ve sintiendo cada parte de tu cuerpo mientras respiras y sacas el aire, vuelvo a tomar aire ahora solamente dejaremos lo bueno dentro, sacamos el aire soplando la vela y dejamos que todo ese estrés, toda esa presión de las tareas, de los maestros, de la televisión, el internet y la escuela descansen un poco, solo piensa en ti, en cómo te sientes.

Ahora que estas relajada (o) ¿Ya has pensado en cómo ayudar a los demás? ¿Cómo ayudar a tus papás? ¿A tus amigos? ¿A tus hermanos? ¿A tu familia? Y además a ti mismo. Ve poco a poco relajando el cuerpo, levanta la cara y toma aire lo más que puedas, déjalo sostenido por un momento y sácalo con fuerza, vuelve a tomar aire y comienza a respirar normal.

Reto de hoy

Identifica:

¿Cómo te sientes? ¿Qué emoción puedes cambiar?

¿Cómo va tu diario de emociones?

Escribe una experiencia propia de superación, puede ser en algún deporte, en alguna habilidad y claro también algún cambio que hayas tenido en tu comportamiento o carácter y te haya hecho sentir mejor contigo mismo.

Lengua Materna: Similitudes y diferencias entre la biografía y la autobiografía

En esta sesión aprenderás a identificar e inferir las características del personaje a través de la lectura de biografías y autobiografías.

Explora el tema a partir de la página 18 de tu libro de Español de sexto grado.

¿Qué hacemos?

Realiza una lectura de la página 18 y recuerd algunos acontecimientos importantes de tu vida, por ejemplo:

Con estos elementos podrás realizar una biografía o autobiografía.

Biografía : La biografía es la historia de vida de una persona. La palabra proviene de un término griego compuesto: bios (“vida”) y graphein (“escribir”), es decir, “escribir la vida”. En otras palabras, una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona.

: La biografía es la historia de vida de una persona. La palabra proviene de un término griego compuesto: bios (“vida”) y graphein (“escribir”), es decir, “escribir la vida”. En otras palabras, una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona. Autobiografía : Auto, prefijo griego que significa uno mismo, por sí mismo. Bio, prefijo griego que significa vida. Grafía, raíz de origen griego que significa descripción. En esencia, una autobiografía es la vida de una persona escrita por ella misma.

Ahora te invitamos a leer dos textos relacionados con la vida y obra del pintor zacatecano Francisco Goitia: uno autobiográfico y otro biográfico:

Texto autobiográfico Texto biográfico Nací el 4 de octubre de 1882, por el día de mi nacimiento me pusieron el nombre de Francisco. Mi madre que no conocí se llamó Andrea Altamira. Una buena mujer me dio el pecho. Otra no menos buena me tuvo a su cuidado. Las afiladas facciones de la que fuera mi segunda madre, Eduarda Velázquez, viven en mi recuerdo. Todo esto tuvo lugar en Patillos, que era uno de los ranchos de la hacienda de Bañón, municipalidad de Fresnillo, Zacatecas. “Francisco Goitia (1882-1960). Pintor nacido en el rancho de Patillos, hacienda de Bañón, Villa de Cos, Zacatecas. En 1915 se integró al movimiento revolucionario de su país, al lado del general Francisco Villa, época en la que produjo tipos y escenas de la Revolución. En 1937 fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Destacan entre sus cuadros: “Paisaje de Zacatecas”, “Paisaje de Patillos”, “El indio triste”, “Tata Jesucristo”, “La huerta del convento de Guadalupe”, “Viejo en el muladar” y “Santa Mónica a la luz de la luna”. Cuando estuve en edad de conocer las primeras letras me llevaron a otro rancho de la misma hacienda llamado Charco Blanco. Fue mi primera sentida separación. En Fresnillo cursé posteriormente la instrucción primaria cuando la termine, una noche me anunció mi padre, caballero de cerrada barba y respetable continente que por primera vez veía, que sería conducido a la hacienda de Ábrego del mismo municipio de Fresnillo que él administraba y así se cumplió.

¿Cuál de los dos textos te agradó más?

Ambos textos nos refieren datos sobre la Francisco Goitia, pero, ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre ellos?

¿Qué motivaciones podrían llevar a alguien a escribir un texto biográfico o autobiográfico? ¿Serían las mismas que quien desea leer un texto biográfico o autobiográfico?

Da lectura a la página 19 del libro de texto de Español sobre los personajes de la historia de México.

¿De quiénes se suelen escribir biografías?

¿Qué información proporciona una biografía?

Por último, responde lo siguiente:

¿Podrías realizar la biografía de tu mamá, abuelita o de alguien a quien admires, o sólo pueden hacerse biografías de gente famosa?

¿Las biografías sólo pueden ser como las “estampitas” que venden en la papelería?

¿Cuáles son los datos más importantes que deben aparecer en una biografía o autobiografía?

Reto de hoy

Observa el diagrama de Venn; a pesar de que la biografía y la autobiografía poseen características que nos permiten diferenciarlos, comparten también algunos rasgos, los cuales deben acomodarse en la intersección formada entre ambos círculos.

En tu cuaderno realiza el diagrama con las características más representativas de ambos tipos de texto.

Historia: La invención de la escritura y las primeras ciudades

Aprenderás a reconocer la importancia de la invención de la escritura y las características de las primeras ciudades.

Puedes explorar el tema en la página 26 de tu libro de Historia de sexto grado.

¿Qué hacemos?

Analizarás la invención de la escritura y la aparición de las primeras ciudades como consecuencias del proceso de sedentarización de los grupos humanos, lo que marca el fin de la Prehistoria y el inicio de la Historia.

Para profundizar en el tema te compartimos el siguiente video:

"El mundo antiguo y la Edad Media", Aprende en Casa, 1º de Secundaria

Realiza el siguiente cuadro, a fin de señalar las características más importantes de los tres sistemas de escritura que hemos visto, y observa los videos que te servirán como ejemplos.

Civilización Tipo de escritura que desarrolló Posible fecha de aparición Características principales de la escritura Usos de la escritura Mesopotámica Cuneiforme 3500 a.C. (aprox.) Egipcia Geroglífica 3500 - 3200 a.C. (aprox.) Griega Alfabética 800 a.C. (aprox.)

Observa los siguientes videos para apoyarte:

Identifican tablillas sumerias en el Museo Nacional de las Culturas - INAH TV

El Código de Hammurabi del Museo de las Culturas del Mundo - INAH TV

El México antiguo (Cap. 1) - El Colegio de México

¿Cómo se lee la escritura jeroglífica?

¿Qué materiales se usaron para escribir las tablillas cuneiformes?

¿De dónde viene el sistema de escritura que aprendemos en la escuela?

Reto de hoy

Elabora la réplica de una tablilla con materiales como plastilina o masilla. Toma como ejemplo las imágenes que aparecen en las páginas 26 y 27 de tu libro de Historia.

Geografía: Componentes naturales de la Tierra

Aprenderás a relacionar los climas con la distribución de la vegetación y la fauna en la Tierra. Las interacciones que existen entre el relieve, el clima y la vegetación. Por ejemplo, ¿Sabes cuáles son los factores que influyen para que las regiones tropicales sean las más calurosas y húmedas de la Tierra?

Explora el tema a partir de la página 44 de tu libro de Geografía de sexto grado, también te puedes apoyar en la página 57 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

¿Qué hacemos?

A continuación, te solicitamos dar lectura al correo electrónico de la página 44 de tu libro de texto de Geografía; presta atención, para que después respondas las preguntas:

¿Consideras que el clima de Copenhague es frío, templado o caluroso?

¿Cuál es la diferencia entre un clima seco y uno tropical?

Observa el siguiente video para que conozcas más sobre el clima:

Clima

Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Cuál es la diferencia entre clima y estado del tiempo?

¿Cuáles son los elementos del clima?

¿Cómo influye la redondez de la Tierra y la inclinación de su eje en el clima del mundo?

Ahora, ve el siguiente video de cómo se conforma el relieve de la Tierra y de qué manera influye en los fenómenos atmosféricos:

Formación y modelado del relieve

Recuperemos las ideas principales:

El relieve es en parte el resultado de fuerzas internas del planeta que se manifiestan por medio del tectonismo, el vulcanismo y la sismicidad; mientras que las fuerzas externas lo modifican a través de la erosión.

El relieve sirve como barrera de huracanes, ya que la fuerza del huracán se debilita al chocar con las sierras.

El relieve es un factor de gran influencia para los climas y las regiones naturales del mundo, ya que la temperatura disminuye entre mayor altitud posea una región.

La temperatura de las llanuras de baja altitud es más alta que las temperaturas de regiones con mayor altitud, como mesetas y montañas.

Reto de hoy

Abre tu Atlas de Geografía del Mundo en las páginas 56 a 58, observa y lee acerca de la diversidad de la flora y la fauna; podrás aprender sobre sus características y componentes naturales.

Realiza el cuadro de la página 51 de tu libro de Geografía, así podrás identificar las zonas climáticas que existen y relacionarlas con la región natural a la que pertenecen, así como los animales y las plantas que allí se reproducen.

