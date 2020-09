Aprende en Casa II: preguntas y actividades preescolar 21 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para nivel preescolar de este lunes 21 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Educación Socioemocional: ¡Yo puedo!

Hoy aprenderás a reconocer las actividades que puedes hacer con ayuda y sin ayuda, y a pedirla cuando la necesites.

Identifica cuál de estas actividades puedes hacer tú sola o solo y en cuál otra necesitas ayuda:

¿Sabes peinarte tú sola o tú solo?

¿Te puedes bañar tú sola o tú solo?

¿Sabes comer tú sola o tú solo?

¿Te puedes lavar los dientes tú sola o tú solo?

¿Puedes amarrarte las agujetas de tus zapatos o de tus tenis?

Recuerda que en algunas ocasiones para lograr algo es necesario pedir ayuda.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

Alguien de tu familia o quien te acompañe podrá leer contigo el siguiente cuento: "Un lío de cordones", de Daniela Kulot. Para leer el cuento debes dar clic AQUÍ.

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Quién le regaló los zapatos a Laura?

¿Qué sintió Laura al saber que todas las niñas y todos los niños de su clase sabían amarrarse las agujetas de sus zapatos y ella no?

¿Cómo aprendió Laura a hacer los nudos de sus zapatos?

En el siguiente video descubrirás algunos consejos que te servirán para fortalecer tu confianza, obsérvalo y escúchalo con atención:

Confianza

Para ver el video da clic AQUÍ

Recuerda confiar en ti mismo, no desanimarte, si algo no te sale a la primera inténtalo varias veces hasta que lo logres, es importante que seas constante y paciente, pero sobre todo no tengas miedo al intentarlo.

Observa a Grecia, en los siguientes videos te contará qué cosas puedes hacer sola, cómo lo logró y en cuál necesitó ayuda:

1. ¿Qué puede hacer sola?

2. ¿Cómo lo lograste?

3. ¿Qué hace con ayuda?

Si tienes tu libro Mi álbum de preescolar de tercer grado, pide a mamá o papá que te lo den, ve a la página 8 “¿Y tú ¿qué haces?”, observa con atención a la familia que ahí aparece seguramente verás algo que ya puedes hacer tú sola o tú solo, y algo en lo que necesites ayuda.

Hoy aprendiste a reconocer algunas actividades que puedes hacer tu sola o tu solo, no olvides pedir ayuda a mamá, papá o a un adulto, cuando no entiendas cómo se hace, seguramente ellos podrán enseñarte cómo hacerlo, practica constantemente y verás que en poco tiempo lo lograrás.

Reto de hoy

Ayuda a tu familia a realizar actividades en casa, como puede ser:

Tender tu cama.

Poner y levantar la mesa a la hora del desayuno.

Barrer.

Darle de comer a tu mascota.

De esta manera ayudarás con las tareas diarias.

Artes: Cuerpos en movimiento

En esta sesión vas a aprender a crear y reproducir secuencias de movimientos y posturas corporales con música y sin música.

Descubrirás que, al poner tu cuerpo en movimiento, con un orden se forma una secuencia, es decir la suma de esos movimientos con gestos, música y muchas cosas más.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video e intenta imitar los gestos y movimientos que ahí se representan:

Cantos y juegos: Un sapito (Taller) - Vitamina Sé. Cápsula 50

Como te diste cuenta, son movimientos y frases muy sencillas, las cuales puedes realizar con tu cara y repetirlas varias veces, de esta forma has logrado hacer una secuencia de movimientos y gestos.

Ahora observa este otro video con una secuencia de movimientos diferentes:

El juego del Aiepo (Narración) - Vitamina Sé. Cápsula 5

Si te gustó el juego del Aiepo intenta practicar la secuencia de movimientos y frases, comienza de forma lenta para aprenderla y después hacerla a tu propio ritmo.

Si tienes tu libro Mi álbum preescolar de segundo grado en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano que te lo den, y busca en la página 14, elige 3 posiciones e intenta hacerlas.

Reto de hoy

Pide a mamá, papá o a un adulto que te acompañe, que te ayuden a poner la canción que más te guste e inventa una secuencia con 3 diferentes movimientos y gestos (alegría, tristeza, llanto o enojo), si cambias el orden tendrás una nueva secuencia.

