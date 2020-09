Aprende en Casa II: preguntas y actividades preescolar 22 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para nivel preescolar de este martes 22 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social: Me alimento sanamente

Hoy aprenderás que una alimentación sana y balanceada es importante para mantener una vida saludable.

Recuerda que el consumo de alimentos sanos te ayuda a crecer fuerte y libre de enfermedades, no olvides incluir en tu alimentación diaria alguno de los alimentos del plato del bien comer, entre ellos frutas, verduras y cereales, pero sobre todo tomar mucha agua.

Plato del Bien Comer. Imagen: SEP

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video en el que encontrarás algunos consejos para que mantengas una alimentación saludable:

Para ver el video da clic AQUÍ.

Como observaste en el video, para mantener una vida saludable es necesario que conozcas cuáles son las diferencias entre los alimentos saludables y los que no lo son, "los alimentos no saludables como las golosinas no es malo consumirlas solo debes hacerlo en algunas ocasiones especiales", no tomes refresco, es mejor si consumes agua natural, y recuerda hacer ejercicio regularmente.

A continuación, encontrarás algunos alimentos que son saludables y otros que no lo son:

Alimentos saludables Alimentos no saludables Manzana Refresco Huevo Caramelos Leche Papas fritas Pescado Pizza

Recuerda que, si combinas frutas y verduras, alimentos de origen animal como es la carne, el pollo y el pescado y comes algunas leguminosas como pueden ser frijoles, lentejas, o chícharos, entre otros, crecerás fuerte y sano.

Hoy aprendiste que una buena alimentación consiste en comer lo suficiente para que tu cuerpo esté sano, no comas ni más ni menos de lo que necesitas, también aprendiste a reconocer algunos alimentos que son saludables y otros que no lo son.

Por último, recuerda que si tienes una alimentación sana ayudarás a tu buen desarrollo físico e intelectual, evitarás el sobrepeso y la obesidad, tus dientes serán saludables y sobre todo evitarás enfermedades.

Reto de hoy

Platícales a mamá y papá sobre los alimentos que son saludables y cuáles no lo son.

Pensamiento Matemático: La juguetería

Aprenderás a resolver problemas matemáticos a través del conteo en diferentes situaciones.

Qué te parece si jugamos a comprar juguetes, suena divertido, ¿verdad? Mamá o papá pueden simular venderlos y tú simular comprarlos.

Imagina que llegas a una juguetería, cuántos juguetes divertidos vas a encontrar, la persona que vende los juguetes te dice: ¡Hola, bienvenido!

Tenemos 3 cuerdas para saltar, 6 pelotas, 1 balero, 2 trompos, 10 cubos 8 carritos y muchos juguetes más.

Si compras 1 cuerda para saltar, ¿cuántas cuerdas quedan?

De las 6 pelotas que hay compras 2, ¿cuántas pelotas quedan?

También te llevas 1 balero y 2 trompos, ¿cuántos juguetes tomaste?

Ahora recuerda que compraste 1 cuerda para saltar, 2 pelotas, 1 balero y 2 trompos ¿cuantos juguetes compraste en total?

Escucha y disfruta la siguiente canción:

La canción de los números

Por último, intenta resolver estos problemas matemáticos:

Tienes 7 insectos de juguete y regalas 2 ¿cuántos insectos te quedan?

Si tienes 2 coches rojos y 5 coches blancos ¿cuántos coches tienes en total?

Reto de hoy

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te den tus juguetes, ordénalos por categoría (todos tus carritos, todas tus muñecas, todas tus pelotas) ahora cuenta cuántos tienes de cada uno y cuántos son en total.

