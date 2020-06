Aprende en Casa: preguntas y actividades 1 y 2 de primaria 3 de junio

México.- Mientras continúa la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, alumnas y alumnos siguen tomando sus clases en línea como parte del programa de la SEP "Aprende en Casa".

Te compartimos aquí las preguntas y actividades para primer y segundo grado de primaria este miércoles 3 de junio de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Lengua Materna. Español

Y tú... ¿qué lengua hablas?

En la clase de hoy reconocerás que en México se hablan muchas lenguas y todas ellas son importantes, por lo que investigarás sobre su uso.

¿Sabías que hay 68 lenguas indígenas con distintas variantes y que además se hablan lenguas de otros países? Tal vez en el lugar donde vives se hablen varias lenguas. ¿En qué lengua platican en casa?

Para explorar sobre el tema, consulta la página 143 de tu libro de texto "Lengua Materna. Español" de 2do grado. Si no lo tienes puedes leerlo dando clic AQUÍ .

. Observa los siguientes videos en los cuales conocerás algunas lenguas que se hablan en México. No te preocupes si no entiendes muchas de las palabras que se usarán.

Video 1: Lenguas indígenas en México - UNAM Global

Video 2: La escuela tenek y nahua

Para ver este video da clic AQUÍ.

Video 3: La lengua de mis abuelos

Video 4: El 10 % de los estudiantes en primaria de Mexicali son de origen chino

Video 5: Triquis contando del 1 al 10

Video 6: Dínos: ¡Poesía en tseltal!

Video 7: Himno Nacional en Náhuatl

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Platica en familia sobre lo que viste en los videos y responde las preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo. No olvides guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Si en lugar donde vives se hablan otras lenguas, escribe el nombre de ellas.

Escribe nombres de otras lenguas que has escuchado o que te gustaría aprender.

Si en tu familia saben otra lengua o conocen palabras, poemas o canciones que no sean en español, cuando tengan tiempo compartan lo que sepan, para que aprendan más sobre otras culturas.

Conocimiento del Medio

Cuidamos el medioambiente

Reconocerás cuáles de las acciones que tú y las otras personas realizan afectan al medioambiente, y cuáles pueden llevar a cabo para cuidarlo.

En clases anteriores aprendiste que algunas de las acciones que realizan dañan el medio ambiente, pero en esta ocasión aprenderás qué hacer para cuidarlo.

Consulta de la página 152 a la 155 de tu libro de texto de "Conocimiento del Medio" de 2do grado. Si no lo tienes léelo AQUÍ .

. Observa el siguiente video que te hará reflexionar sobre cómo puedes participar para cuidar el medioambiente y protegerlo.

Video 1: Pensar en verde - Timón y Pumba

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

¿Cuál de las acciones que observaste para cuidar el medio ambiente, practican en tu casa? Haz un dibujo de las principales.

Educación Socioemocional

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que puedes desarrollar tus habilidades y talentos cuando convives con otras personas o recibes su apoyo.

¿Sabías que las niñas, los niños y todas las personas cuentan con grandes habilidades y talentos? La mayoría de ellos las aprenden de otras personas en la vida diaria. Si conocemos nuestra habilidades podemos aprovecharlas para nuestro beneficio y también para apoyar a los demás.

Observa los siguientes videos, en los cuales encontrarás ejemplos sobre como aprender nuevas habilidades con la ayuda de los demás.

Video 1: Aprendiendo a nadar

Video 2: Sigue intentando: andar en bicicleta, jugar y aprender magia - Daniel Tigre

Video 3: El talento de Sofía

Video 4: Niña mexicana gana premio de ciencia nuclera por crear calentador solar de agua

Video 5: Campeones descalzos - Reportaje ESPN

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Has aprendido que con el esfuerzo propio y el apoyo que se recibe de algunas personas es posible desarrollar habilidades y descubrir algunos talentos.

Lenguaje y Comunicación

Podemos cambiar la historia

En esta sesión utilizarás tu creatividad para cambiar alguna parte de la narración.

¿Cuántas veces has escuchado o leído historias que no te gustan del todo? A veces todo te gusta, pero el final no es lo que esperabas.

Aprenderás que… ¡con tu imaginación, las historias pueden cambiar!

Observa con atención el siguiente video, en cómo comienza la historia, cuál es el problema y qué pasa al final.

Video 1: Cuento de la flor y la nube

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Elige una parte de la historia que no te haya gustado o que podría ser diferente y utiliza tu imaginación para cambiarla.

Vuelve a contar la historia con dibujos y palabras, pero ahora con los cambios que le hiciste.

¡Gracias por tu esfuerzo!

