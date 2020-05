Aprende en Casa: preguntas y actividades 3 de secundaria 27 de mayo

México.- Mientras continúa la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, alumnas y alumnos siguen tomando sus clases en línea como parte del programa de la SEP "Aprende en Casa".

Te compartimos aquí las preguntas y actividades para tercer grado de secundaria este miércoles 27 de mayo de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Español: Si buscas resultados distintos

En la clase de hoy conocerás la importancia de realizar una investigación previa en fuentes de información confiables para resolver un problema de tu comunidad.

¿Alguna vez has querido mejorar un aspecto de tu escuela o comunidad, pero no has sabido cómo? Para poder contribuir al mejoramiento de tu comunidad es necesario identificar el problema que quieres solucionar y a partir de eso realizar una investigación que te permita conocer las causas que lo provocan.

Así, gracias a la investigación realizada podrías desarrollar un plan de acción mediante el cual solucionarías el problema que te planteaste en un principio.

Para comenzar, lee el siguiente texto:

“Actualmente, la principal fuente de información es Internet, sin embargo, hay que saber navegar. Antes que nada, debemos preguntarnos qué queremos investigar, cual es el tema del que nos interesaría informarnos y para qué queremos investigar, es decir, los objetos de la búsqueda. Una vez que hallamos recopilado información, seleccionamos aquella que se ajusta a los criterios que nos hemos planteado, que sea pertinente y confiable.

Al investigar sobre un problema social nos encontraremos con distintos tipos de información, desde relatos hasta ensayos o presentaciones digitales; sin embargo, un buen documento es aquel que, además de presentar la problemática, incluye propuestas para su solución, Así, cuando selecciones información, prefiere aquella que presenta una actitud crítica acerca del problema, pues éste se abordará con más profundidad.” Cueva Humberto y De la O Antonia, Español 3, Trillas, CDMX, pág. 219.

Observa los siguientes videos para aprender más sobre este tema.

Video 1: Nuestra participación cuenta

Video 2: Cómo armar un proyecto

Video 3: Pasos para evaluar la calidad de la información en internet

Video 4: Cómo hacer una ficha técnica para estudiar

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Difundirás información sobre una problemática específica que se viva en tu comunidad. Para llevarlo a cabo, toma nota y responde las siguientes preguntas que te servirán de guía:

¿Qué problemas has identificado en tu comunidad o en tu hogar?

¿Qué información y fuentes consideras necesarias para buscar soluciones al problema que identificaste?

¿Cómo evaluarías la calidad de la información que has recopilado?

¿Qué información trabajarías en tus fichas técnicas?

Partiendo de la información, ¿cómo organizarías las acciones que te podrían ser útiles para atender el problema que identificaste?

Matemáticas: ¿Cómo varían los datos?

En esta sesiónn vas a presentar, mediante ejemplos y aplicaciones, cada una de las medidas de dispersión y su uso para la interpretación del comportamiento de los datos.

Para comenzar, lee la siguiente información:

"No basta con las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para caracterizar la distribución; debe también considerarse la viabilidad de las observaciones. Para medir esta variabilidad, se requiere de medidas como: amplitud (llamada también rango o recorrido), desviación media, varianza, desviación estándar o típica y coeficiente de variación.

Estas medidas son conocidas como de dispersión y complementan la información que proporcionan la media, la mediana y la moda; la más útil es la desviación típica, que se utiliza siempre que se calcula la media como medida de tendencia central.

La medida de dispersión más simple es el rango o amplitud. La amplitud (A) de un conjunto de datos es la diferencia entre las observaciones que tienen el mayor y el menor valor numérico en el mismo.” Arteaga García Rubén y Sánchez Marmolejo Andrea, Trabajo en proceso 3, Matemáticas, Oxford, CDMX, pág. 208.

Observa los siguientes videos.

Video 1: Rango, varianza y desviación estándar como medidas de dispersión

Video 2: Diferencia entre rango y la desviación media

Para ver este video debes dar clic AQUÍ.

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Realiza la siguiente actividad sobre las medidas de dispersión. No olvides guardar tus anotaciones en tu carpeta de experiencias.

Ordena las edades de tus amigas y amigos y obtén el rango, varianza y desviación estándar, puedes hacer lo mismo, pero ahora, con sus estaturas y con sus calificaciones de la asignatura de matemáticas.

Formación Cívica y Ética: El voto y la representación ciudadana

En la clase de hoy reconocerás que la democracia en México no es real sin elecciones libres.

Probablemente has escuchado la frase: "Sin elecciones libres, no podemos hablar de una verdadera democracia". Quienes actualmente representan a los ciudadanos, fueron elegidos por decisión de una mayoría, a través de la participación ciudadana en las elecciones.

Para comenzar, lee el siguiente texto:

“La ciudadanía es el reconocimiento de un individuo como miembro de una nación por parte del Estado. Ejercer la ciudadanía es la base fundamental de un gobierno democrático, ya que la participación y decisión en los asuntos públicos es facultad del ejercicio soberano del pueblo y la ciudadanía.

Ambos aspectos, la nacionalidad y la ciudadanía, son considerados derechos políticos. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los derechos políticos “son los derechos que tienen los ciudadanos de participar en la integración y ejercicio de los poderes públicos y, en general, en las decisiones de su comunidad. Comprenden todos los derechos inherentes e inseparables a la calidad de ciudadano en una sociedad democrática, que se ejercen frente al gobierno y en el ámbito del Estado, y de los que se benefician los individuos por pertenecer a una sociedad”. Barrera Sánchez Oscar y Huerra Rosas Abigail, Formación Cívica y Ética II, Castillo, CDMX, pág. 153.

Observa los siguientes videos para aprender más sobre este tema y responder las preguntas.

Video 1: El voto y la representación ciudadana

Video 2: Las leyes en la organización sociopolítica de México

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Responde las siguientes preguntas y guárdalas en tu carpeta de experiencias.

¿Consideras que las elecciones y la participación ciudadana son acciones importantes para nuestro país?

¿Qué situaciones conoces en la vida pública del país que requieren de la participación de toda la ciudadanía?

¡Gracias por tu esfuerzo!

Te puede interesar:

Aprende en Casa: preguntas y actividades 2 de secundaria 27 de mayo

Aprende en Casa: preguntas y actividades 1 de secundaria 27 de mayo