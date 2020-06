Aprende en Casa: preguntas y actividades 3 de secundaria 3 de junio

México.- Mientras continúa la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, alumnas y alumnos siguen tomando sus clases en línea como parte del programa de la SEP "Aprende en Casa".

Te compartimos aquí las preguntas y actividades para tercer grado de secundaria este miércoles 3 de junio de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Español

Detrás de los anuncios

En la clase de hoy analizarás algunas características sobre aspectos visuales o sonoros de mensajes publicitarios en campañas públicas y oficiales.

Probablemente has visto mensajes publicitarios de campañas sociales y oficiales que buscan informar, por ejemplo: acerca de fechas de vacunación, cuidado de la salud o del medio ambiente, reciclaje de residuos, cambios en la adolescencia, y muchos otros.

Observa los siguientes videos para aprender sobre el tema.

Video 1: Ejemplo de lenguaje audiovisual en campañas públicas

Video 2: La función social de las campañas oficiales

Video 3: ¿Qué es la adolescencia?

Para ver este video da clic AQUÍ.

Video 4: Manuales tu salud de 13 a 17 años

Para ver este video da clic AQUÍ.

Video 5: Tips para sobrevivir a la adolescencia

Para ver este video da clic AQUÍ.

Video 6: Adicciones

Para ver este video da clic AQUÍ.

Video 7: Salud mental y baile

Para ver este video da clic AQUÍ.

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

¿Qué video publicitario audiovisual con tema social recuerdas que te haya gustado?

Si diseñaras una campaña, ¿sobre qué tema sería?; y, ¿qué tipo de "slogan" usarías?

¿Cuál de los 5 audiovisuales que observaste te gustaron más?

¿Por qué?

Matemáticas

Características de una relación proporcional

En esta clase definirás las características de los tipos de relación proporcional en diferentes representaciones.

Observa los siguientes videos para aprender sobre este tema.

Video 1: Graficar relaciones de proporcionalidad: tasa unitaria

Video 2: Representación de relación de proporcionalidad - problema 1

Para ver este video da clic AQUÍ.

Video 3: Representación tabular y algebraica de una variación directa

Para ver este video da clic AQUÍ.

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Responde las siguientes preguntas e incluye su procedimiento y guárdalo en tu carpeta de experiencias.

¿Cómo crees que es la relación entre las horas de televisión que ves y el número de comerciales?

¿Cómo sería tu gráfica?

¿Qué ecuación tendría?

Formación Cívica y Ética

¿Qué es la justicia social?

Analizarás cómo las desigualdades sociales y económicas limitan las oportunidades de desarrollo.



En todo el mundo existen personas y grupos que no tienen cubiertas sus necesidades básicas; los gobiernos no han sido capaces de garantizar sus derechos. Y, por ende, no les permiten mejorar su calidad de vida. En otras palabras, no ofrecen una justicia social adecuada.

Observa los siguientes videos para aprender sobre este tema.

Video 1: ¿Qué es la justicia social?

Video 2: Los caminos de la justicia

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

¿Justicia social es dar a todos lo mismo?

¿Cómo hacer para que haya igualdad y equidad en la distribución de la riqueza?

¿Cómo podría favorecerse la justicia social en tus espacios de convivencia?

¡Gracias por tu esfuerzo!

