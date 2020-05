Aprende en Casa: preguntas y actividades 3 y 4 de primaria 27 de mayo

México.- Mientras continúa la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, alumnas y alumnos siguen tomando sus clases en línea como parte del programa de la SEP "Aprende en Casa".

Te compartimos aquí las preguntas y actividades para tercer y cuarto grado de primaria este miércoles 27 de mayo de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Lengua Materna. Español: ¿Para qué son los periódicos?

En la clase de hoy aprenderás qué son los periódicos y cuál es su función?

¿Alguna vez has leído un periódico? ¿Sabes por qué son tan imporantes? Los periódicos son medios de comunicación, ¿pero qué son los medios de comunicación? En esta sesión lo aprenderás, así como los distintos géneros periodísticos que hay: la entrevista, la crónica, el reportaje, la noticia y varios más.

Para explorar sobre este tema, consulta la página 96 de tu libro de texto de "Español" de tercer grado. Si no lo tienes puedes leerlo AQUÍ .

. Si vas en cuarto grado, consulta la página 70 de tu libro de "Español". Si no lo tienes léelo AQUÍ .

. Observa los siguientes videos para aprender más y responder las preguntas.

Video 1: Zamba medios de comunicación

Video 2: Estructura de un periódico

Video 3: Géneros periodísticos

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Responde las siguientes preguntas a partir de los videos que viste. No olvides guardar tus respuestas en tu carpeta de experiencias.

Del video 1:

El periódico nos sirve para informarnos sobre noticias en todas partes del mundo. ¿Qué medios de comunicación utilizas con más frecuencia para informarte?

Del video 2:

¿Cuál es la utilidad del periódico?

Del video 3:

Busca un reportaje o una crónica en un periódico (puede ser digital) y anota qué características encuentras en ellos.

Matemáticas: Las técnicas de la multiplicación

En esta sesión vas a aprender una técnica para multiplicar de manera fácil y rápida cantidades por 10, por 100 y por 1000, es decir, por potencias de 10.

Aprenderás algunas estrategias que te ayudarán a multiplicar más rápido y a mayoros cantidades además del procedimiento convencional al multiplicar cantidades de dos cifras.

Consulta las páginas 23 y 24 y de la 47 a la 50 de tu libro de texto "Desafíos Matemáticos" de 3ro, donde encontrarás algunas actividades. Si no lo tienes puedes leerlo AQUÍ .

. Si vas en cuarto grado, consulta las páginas 15, 105 y 106 de tu libro de "Desafíos Matemáticos". Si no lo tienes léelo ACÁ .

. Observa los siguientes videos para aprender más sobre este tema y realizar los ejercicios.

Video 1: ¿Qué es el cálculo mental?

Video 2: Multiplicar por la unidad seguida de ceros

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Del video 1:

¿En qué momentos o situaciones has utilizado el cálculo mental?

Reflexiona, explica y escribe cuál es la utilidad del cálculo mental. Si lo deseas, da un ejemplo.

Del video 2:

¿Cuáles son los dos pasos que debes seguir para multiplicar una cantidad por 10, por 100 o por 1000? Explícalas y escríbelos con tus propias palabras.

Lengua Indígena: Diseñador de adivinanzas

En la sesión de hoy vas a jugar a las adivinanzas y también conocerás algunas ideas de cómo hacerlas.

Para comenzar, lee atentmente el siguiente texto que explica qué es una adivinanza:

Las adivinanzas son un pasatiempo, a manera de acertijo, que alguien tiene que resolver mediante pistas. En las adivinanzas se describe algo de manera encubierta y que hace referencia a las características de objetos, personas, lugares, animales, etcétera.

Las comparaciones y los juegos de palabras son los recursos literarios más utilizados en las adivinanzas, lo mismo que en los chistes, refranes y trabalenguas que conociste en otros grados.

En las adivinanzas, el juego de palabras y la rima que las acompañan facilita la comparación entre algo real y algo imaginario, otorgándole un nuevo significado, por ejemplo en la frase: “tengo patas y no me puedo mover, llevo la comida a cuestas y no la puedo comer", las palabras resaltadas dan las pistas para resolverla (mesa)." Secretaría de Educación Pública (2019). Español. Tercer grado. México, SEP p. 141.

Consulta de la página 138 a la 144 de tu libro de texto "Español" 3er grado para estudiar el tema. Si no tienes el libro puedes verlo dando clic AQUÍ .

. Observa los siguientes video para descubrir nuevas adivinanzas. Intenta descifrarlas.

Video 1: Adivinanzas para niños con el Mono Sílabo

Video 2: Adivinanzas de frutas

Video 3: Adivinanzas fáciles de animales

Video 4: Adivinanzas Náhuatl

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

Si tienes la fortuna de hablar o escribir alguna lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla. Responde las siguientes preguntas y juega a las adivinanzas con tu familia en tu lengua.

¿Lograste descifrar las adivinanzas de los videos? Inventa dos adivinanzas y escribe algunas pistas para ayudar a tus familiares a adivinarlas.

La Entidad donde Vivo: Los primeros pobladores

En esta clase vas a aprender quiénes fueron los primeros pobladores de la entidad donde vives.

Para comenzar a estudiar este tema, lee atentamente el siguiente texto:

"Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica: características geográficas y culturales.

Los investigadores distinguen tres áreas culturales en lo que actualmente ocupa el territorio mexicano, [...]. Las características de cada una de estas áreas responden a la adaptación de determinados grupos humanos al espacio geográfico en el que se desarrollaron.

Aridoamérica

Esta área se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas, así como por la presencia de montañas, mesetas, estepas, desiertos y costas. Su clima es extremoso: muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. [...].

Mesoamérica

Esta área se distingue por tener bosques, selvas, costas y montañas, varios tipos de climas y abundancia de ríos y lagunas en ciertas zonas. Estas condiciones favorecieron el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. [...].

Oasisamérica

Esta área tiene un terreno semiárido y clima caluroso con escasas lluvias, pero cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura debido a la presencia de oasis. Fue habitado por grupos de cazadores recolectores y, posteriormente, surgieron poblaciones sedentarias." Secretaría de Educación Pública (2019). Historia. Cuarto grado. México, SEP pp. 26-29.

Encontrarás más información de este tema en el bloque II "Los primeros habitantes de mi entidad", de tu libro de texto "La Entidad donde Vivo" de 3er grado. .

Si vas en cuarto grado, consulta de la página 26 a la 29 de tu libro de "Historia" para conocer más. Si no lo tienes puedes leerlo AQUÍ .

. Observa los siguientes videos para aprender más y responder las preguntas.

Video 1: Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica - Características geográficas y culturales

Video 2: ¿Qué diferencia a los Aztecas de los Mayas?

Video 3: Bitácora del Arqueólogo Cap. IX. Paquimé, Chihuahua

Video 4: ¿De dónde vinieron los Olmecas?

Preguntas y actividades para la carpeta de experiencias

De los video 1 y 2:

¿A cuál de las tres regiones pertenece tu entidad (Aridoamérica, Mesoamérica u Oasisamérica?

Según lo que observaste en los videos, ¿cuáles son las principales diferencias entre Mayas y Mexicas?

De los videos 3 y 4:

¿Cómo imaginas que vivían las personas que habitaron en Paquimé?

¿Cómo crees que vivían los Olmecas?

Actividades adicionales

Si quieres practicar más sobre este tema, intenta realizar la siguiente actividad:

Investiga en algún libro que tengas en casa, en Internet o con tu familia, si donde vives hay lugares arqueológicos, donde haya evidencia de los primeros pobladores de tu entidad. Busca información sobre esos lugares y haz un dibujo de ellos.

¡Gracias por tu esfuerzo!

