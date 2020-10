Aprende en casa II: Actividades para 2° de primaria hoy 1 de octubre

Las clases a distancia continúan en México con ayuda del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educacion Pública (SEP).

Te presentamos a continuación las actividades y preguntas para segundo de primaria de este jueves 1 de octubre de 2020 que propone el programa "Aprende en casa II".

Inglés: Transitando por la vía pública

Aprenderás acerca de las señales de tránsito.

Actividades "Aprende en Casa II"

Es importante que conozcas los señalamientos para evitar accidentes y que se puedan cuidar todos.

Imagen: SEP

Existe una señal llamada “Alto” y se dice “STOP”, esta señal te sirve para detenerte.

Imagen: SEP

Hay muchos señalamientos los cuales son importante reconocer. Existen "señalamientos de prohibición" / "prohibition signs". Esos son los que tienen un círculo rojo con una franja en diagonal.

Imagen: SEP

This is an example of prohibition sign / Este es un ejemplo de un signo de prohibición.

Imagen: SEP

Se prohíbe la circulación a bicicletas, entonces dirás "no bikes".

Imagen: SEP

La siguiente señal se llama "No cars" "No motorbikes" y significa “Prohibido el paso a carros y motocicletas“.

Imagen: SEP

El siguiente señalamiento significa "no right turn” y significa “Prohibida la vuelta a la derecha y es la siguiente:

Imagen: SEP

Se llama "no left turn" y significa “Prohibida la vuelta a la izquierda”.

Imagen: SEP

Esos signos son de advertencia y se llaman "warning signs" y sobre todo indican que alguien o algo cruzan por nuestro camino.

Imagen: SEP

Es la señal para indicar que hay niños cruzando y se dice "children crossing".

Imagen: SEP

También existe la señal de que un Tren está cruzando y se dice "railroad crossing".

Imagen: SEP

Y una señal para decir que hay animales cruzando "animals crossing".

Imagen: SEP

Existen otros signos que son de información y se llaman "information signs".

Imagen: SEP

Como el de los estacionamientos. En inglés Estacionamiento se dice “Parking”, entonces en lugar de E vamos a ver que tiene una P.

Imagen: SEP

También informan sobre los lugares para estacionarse que están reservados "Reserved Parking".

Imagen: SEP

Reto de Hoy

Dibuja estas figuras geométricas:

1. Circle / circulo

2. Triangle / triangulo

3. Square / cuadrado

Es importante que lo dibujes con el color que corresponde, si vas a dibujar un círculo rojo entonces vas a hacer un “prohibition sign” / señalamiento de prohibición.

Matemáticas: Detectives numéricos

Leerás, escribirás y ordenarás números naturales hasta el 1000. Utilizarás regularidades para localizar números en el tablero de 100.

Actividades "Aprende en Casa II"

Haz el ejercicio de jugar con la regularidad de la columna que inicia con el 4 pero lo repasarás de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo para que notes sus regularidades, es decir, sus patrones o características que te permiten identificar en qué se parecen o diferencian.

Imagen: SEP

A continuación utilizarás esos patrones o regularidades que encontraste y los usarás para buscar números en el tablero casi vacío. Hazlo por medio de un juego.

Imagen: SEP

Reglas del juego:

Observa el tablero numérico de 100, el cual está vacío, lo que vas a hacer es poner un número, por ejemplo, el 26 en la casilla correspondiente, observa el ejemplo:

La primera opción es contando uno por uno hasta llegar al 26.

La segunda opción es: Si la casilla del 20 y está en la segunda fila y busco la columna de los 6, el 26 tiene que estar en la fila tercera después del 20. Imagen: SEP

Ya que tienes el número 26 en su casilla, coloca una flecha, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o derecha.

Imagen: SEP

Ya que tengas el número, y la flecha indicando hacia abajo, necesitas una pista más para encontrar el número que está escondido. El número escondido que debes encontrar es el que se encuentra tres casillas hacia abajo. Es el 56.

Imagen: SEP

Puedes seguir jugando ya que la actividad se encuentra en tu libro de texto de Matemáticas en la página 24.

Reto de Hoy

Encuentra los números escondidos que se encuentran en todas las casillas si vas contando de 7 en 7.

Conocimiento del medio: El sentido del tacto

Reflexionarás sobre la importancia del sentido del tacto, así como su relevancia para adquirir información del ambiente.

Actividades "Aprende en Casa II"

Contesta las siguientes preguntas con relación a la sesión anterior:

¿Recuerdan cuáles son los cinco sentidos?

¿Cuándo utilizas el sentido del tacto?

¿Cuál es la parte de tu cuerpo con la que sientes la temperatura del ambiente?

¿Con qué partes de tu cuerpo puedes reconocer la forma de las cosas?

¿Cómo sabes que una tortilla está recién hecha o que ya tiene varios días?

¡Ahora conocerás el funcionamiento el sentido del tacto!

Mira a tu alrededor y selecciona algún objeto, posteriormente tócalo y trata de sentir su textura y su forma; puede ser tu mesa tócala y siente con tus manos, si es suave, áspera, lisa o rugosa.

Realiza el juego o experimento del tacto: en una caja coloca diferentes objetos, rugosos, lisos, pequeños, grandes, suaves, ásperos, etc.

Reto de Hoy

Juega con tu familia. Los materias que utilizarás son: un pañuelo y varios juguetes. Primero, pondrás en una mesa todos los juguetes que tengas, procurando que la persona con quien vas a jugar no lo vea, le diras que comience a tocar cada objeto para sentirlo y debe decir de qué juguete se trata. Cuando terminen, pueden cambiar de rol.

Lengua Materna: La cosecha en mi pueblo

Aprenderás a escribir textos sobre algunas actividades que se hacen en una comunidad, por ejemplo, el trabajo en el campo y después harás un pequeño texto sobre la actividad realizada.

Actividades "Aprende en Casa II"

El siguiente texto es un canto referente a la milpa:



“Non mimile"

Kwak nia ixtlwatl

nia nikita nomile

nikita sekin wehweyakeh

wan sekin tetetepichin

“Mi milpita”

Cuando voy al campo

voy a ver mi milpita

veo unas grandotototas

y otras chiquitititas.

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué actividades agrícolas hacen en el lugar dónde viven?

¿Tienen algún familiar que se dedique a cultivar la tierra?

¿Tú, cultivas la tierra? En tu comunidad ¿también siembran?

Observa el siguiente video:

Mazahuas. Cosechando y Saboreando

Ahora, escribibe un texto pequeño sobre lo que observaste en el video con los mazahuas, entre pueblos indígenas se comparten muchas prácticas, por ejemplo: el profesor del programa es náhuatl y también en su pueblo se realizan las acciones que observaste en el video.

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué hizo primero el personaje?

Respuesta: “Kwak yaasis xopantla non tlakah yatlahpopoa non intlatl, tlatsinteke wan kektlalia intekorra noso inserka.”

Respuesta: “Cuando la temporada de lluvias está cerca, los señores van a limpiar sus terrenos, cortan los arbustos y reparan sus cercas o tecorrales.”

¿Qué hizo después?

Respuesta: “Tla yokiah kana yexpan, non tlakah pewa kitlalia kwemitl wan tokah tlayolle. Kwak yotlaixwak tlatlalwia wan tlabonaroa. Kwak yoweyak non mile ka okpa kitlatlalwia wan okwetl kitepewilia okseke abono. Kion mochiwas wehweyin yelotl.”

Respuesta: "Si la tierra ya está lo suficientemente mojada por las lluvias, los señores comienzan a surcar sus tierras y a sembrar su maíz. Cuando la milpa ya está creciendo se deshierba y se abona. Cuando está más grande la milpa por segunda vez se vuelve a deshierbar y a abonar. Así es como crecerá grandes elotes".

¿Qué hizo al final?

Respuesta: “Kion weya non mile. Sesentlamankan tonochtin titokah.”

Respuesta: Así es el proceso de la siembra. En otros lugares los modos de sembrar cambian dependiendo el clima.

Reto de Hoy

Reflexionar acerca de alguna actividad importante de tu comunidad. Pide ayuda a un adulto para identificar las actividades relevantes de tu localidad. No olvides utilizar las preguntas guía:

¿De qué actividad voy a escribir?

¿Quiénes y cómo participan?

¿Quién y cómo se organizan?

¿Qué se hace primero, después y al final?

