Aprueba Cámara de Diputados de Aguascalientes "Ley Provida" en contra de la legalización del aborto

Aguascalientes.- El día de hoy el Congreso de Aguascalientes validó, con 18 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la nombrada "Ley Provida" con la que queda establecido en la Constitución estatal la prohibición de la legalización del aborto.

Durante la sesión extraordinaria llevada a cabo el viernes 12 de febrero, los legisladores de la Cámara Baja del Congreso Estatal pusieron sobre la mesa de discusión una ley que evita que las mujeres decidan abortar sin ser encarceladas por ello.

Con el argumento de defender el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, diputados de la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional (PAN), así como del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron la reforma al artículo 2 de la Constitución de Aguascalientes, enmienda con la que se reconocerá la personalidad jurídica (un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como institución) de los no nacidos.

En la junta que se llevó a cabo a puerta cerrada el servidor público Sergio Augusto López indicó que el asesinar a seres indefensos mediante la interrupción del embarazo únicamente genera dolor y para "demostrar" que la vida del no nacido le pertenece a él y no a la mujer que lo lleva dentro de sus entrañas echó mano de una anécdota que relataba la historia de dos campesinos que habitaban en un pueblo de Tamaulipas llamado Güémez.

Al primero, al que era origen de las guías de las sandías, le dijo: "usted hágase a un lado". Va con su compañero y le dijo: "¿Qué ves aquí?", y el compañero le dijo: "pues una mano". "¡Muy bien!": dijo: "¿Y ahora?" (alzando la mano y mostrando el dedo medio en alto), "pues una seña muy obscena", "¡perfecto!", "¿este dedo que está aquí de quién es?", ; dijo; "pues es tuyo, filósofo", dijo. ¿Y si te lo meto hasta dentro en esa parte que empieza con C y termina con O, y no es el codo, ¿de quién sigue siendo el dedo?", dice: "pues tuyo". ¿Verdad que ya no es tuyo? Lo mismo pasa con este tema: el niño, el bebé, no es de la mujer, es una vida, explicó el militante del PVEM.