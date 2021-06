"Aquí está la consecuencia del desabasto": familiares de niños con cáncer cuentan sus historias

México.- A la luz de las protestas de familiares de niños con cáncer por el desabasto de medicamentos, Orfa Pecina muestra una foto de un niño sonriendo con una playera de El Hombre Arañaa y dice: "en vida él era Emmanuel Valdés".

"Aquí está la consecuencia de que el desabasto sí existió", prosigue, y coloca frente a la cámara la urna con las cenizas del niño.

Emmanuel tenía 11 años cuando murió el pasado 3 de junio, era atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León.

Orfa se unió a padres y madres para contar la realidad que han enfrentado durante la enfermedad de sus hijos, en una reunión convocada por Reforma.

Yo quiero levantarme, que se me quite el dolor, salir a dar un paseo", declaró Emmanuel, diagnosticado con osteosarcoma, a Reforma en noviembre pasado.

En aquel entonces, su mamá hacía rifas, vendía de todo y solicitaba ayuda a las autoridades para reunir el dinero y comprar sus medicamentos.

Orfa estuvo luchando por su hijo desde abril de 2020 y recurrió a un amparo con la organización Cáncer Warriors de México. Aún con la suspensión a su favor, el Seguro Social continuó sin brindarle los esquemas completos de quimios.

"El desabasto no fue simplemente el detone para que Emmanuel falleciera", expone la madre.

"Si yo no tuviera que levantar la voz ante el Senado de la República, porque la voz de mi hijo fue escuchada en el Senado de la República, si no hubiera ido yo a un Palacio de Gobierno, a hablar con Manuel de la O (Secretario de Salud de Nuevo León) para que la voz de mi hijo fuera escuchada, creo que el desenlace no hubiera sido tan trágico".

Cada 21 días, Orfa gastaba al menos 50 mil pesos en medicamentos e insumos que Emmanuel necesitaba.

Otra historia es la de Severa Hernández, madre de David, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en junio de 2018. Ella trabaja como ayudante de limpieza y comenzó a vender comida para comprar medicamentos.

Severa encabezó protestas y denunció el desabasto de medicinas en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS. Su hijo David, de 11 años, murió el pasado 18 de diciembre.

Mi niño ya partió. Es muy difícil, hicimos infinidad de cosas para solventar los medicamentos... perdón", interrumpe, mientras seca sus lágrimas.

"Mi hijo ha pasado por 5 desabastos"

Desde hace dos años, familiares de niños con cáncer han escuchado la misma excusa de las autoridades sobre la falta de medicamentos oncológicos, así como la misma promesa: el gobierno tiene nuevo esquema de compras y los fármacos van a llegar.

"Es triste y lamentable que las palabras de este señor (el presidente Andrés Manuel López Obrador) sigan siendo las mismas de siempre. Es volver a escuchar más de lo mismo, que se está surtiendo. Queremos ver acciones. Hemos ido a las mañaneras a pedir que nos atiendan y no nos atienden", dice.

"La realidad es lo que está pasando: no hay medicamentos. Mi hijo ha pasado por cinco desabastos", lamentó Elissa Torres, madre de un pequeño con cáncer, quien participó en el foro virtual convocado por Reforma.

La mujer relató que desde 2019 ha salido a las calles a protestar por el desabasto de medicamentos.

Fuimos al Aeropuerto (Internacional de la Ciudad de México); hicimos huelga de hambre; tuvimos reuniones y hemos escuchado muchas veces las mismas palabras, más de una vez: 'Ya van a llegar' (los medicamentos)", afirmó.

Afirmó que en las reuniones que han sostenido con autoridades siempre les dicen que el gobierno implementó un nuevo plan de compra de medicamentos oncológicos y que ante el monopolio que existe a nivel nacional se intenta hacer una reestructuración. Algunas de las compras se hacen a nivel internacional.

"Nos presentan las pantallas, nos muestran inventarios. Hemos estado en reuniones con la Secretaria (Olga Sánchez) Cordero y la realidad es que sigue habiendo escasez. Tapan un hoyo y destapan otro".

Elissa señaló que las autoridades de salud han reconocido que hay medicamentos que no han podido adquirir porque son de difícil acceso y están en espera de la adquisición y por eso se está dando la escasez.

Entonces ellos sí están conscientes de que no hay esos medicamentos", añadió.

Recordó que también les han asegurado que la Cofepris no ha avalado la calidad de algunos fármacos que producen algunas empresas, lo que también ha derivado en el retraso de medicamentos.

