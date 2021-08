“¡Aquí no hay autodefensas!”, coincide el padre de Aguililla, Michoacán con el CJNG

Morelia, Michoacán.- “Aquí no hay autodefensas”, coincidió el padre Gilberto Vergara de Aguililla, Michoacán, con el reciente video del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde se aseguró que dichos grupos también son parte de los cárteles.

Luego de que el CJNG compartiera en un video que periodistas y medios de comunicación defienden a las organizaciones de autodefensas en Michoacán, el párroco de Aguililla opinó que la verdadera molestia del grupo criminal es por el trato diferenciado entre los dos bandos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Lo que parece que les enoja es que en los medios a ellos (CJNG) se les trate como un cártel (que lo son) y los otros se hagan pasar como autodefensas (como si no supiéramos todos que ese membrete está tan prostituido que casi es peor)”, compartió en WhatsApp.

En el vídeo que circuló, “firmado” por el líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, se acusó a Juan Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”, y a Hipólito Mora de no ser autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes.

“Son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas. No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen y porque me mandan a hacer monstruos que salen alrededor de 100 mil dólares, precios que es incompetente para cualquier autodefensa”, se escuchó en la grabación.

Por su parte, el padre Gil compartió que este mensaje también va dirigido a las autoridades, pues al diferenciar las dos organizaciones, les facilitan el trabajo a los grupos de autodefensas cuando son parte de los mismo, y que lo correcto sería llamar a cada cosa por su nombre; CJNG y Cárteles Unidos.

“Creo que la queja generalizada (y no solamente hacia la prensa, sino también hacia el gobierno) es que van a la cargada contra ellos facilitándoles a los otros su existir. Creo que la solución sencilla es llamar a cada quien por su nombre: CJNG y cárteles unidos. Se tenía que decir y se dijo”, finalizó.

Lee más: Michoacán sin condiciones para regreso a clases presenciales

Con respecto al video del CJNG y su amenaza contra integrantes de la prensa, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, informó que las autoridades tomarán las medidas para proteger a periodistas y medios de comunicación por la cobertura que realizan en esa zona de Michoacán.

¿Qué hacer en Guadalajara? Tapatíos, turistas y promotores turísticos dan recomendaciones

Síguenos en