Arman fiesta para reinaugurar instalaciones de la Feria Estatal de León; los critican en redes

León, Guanajuato.- Aunque este 2021 no se llevará a cabo la Feria Estatal de León su sede recibió una inversión de 232 millones de pesos para realizar mejoras en la infraestructura y el acto inaugural se llevó a cabo la noche de este jueves bajo un exclusivo evento social amenizado por la cantante español Natalia Jiménez.

A la inauguración acudieron cerca de 200 personas, destacando entre ellas el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el alcalde de León, Héctor López Santillán; el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, Juan Carlos Muñoz Márquez; y el arzobispo Alfonso Cortés Contreras, quien bendijo la sede.

Durante el evento, se proyectaron algunas imágenes de la reconstrucción del recinto ferial en el cual se edificaron 38 mil metros cuadrados para brindar a los visitantes un edificio de restaurantes, la explanada norte, 9 taquillas, una zona arbolada, dos pérgolas, cuatro módulos de baños y una fuente automatizada.

Además, actualmente está en proceso la construcción del Centro de Educación Ambiental La Libélula, que junto con Explora, con lo que el Distrito León Mx consolidará su oferta de conocimientos.

En la transmisión que ha sido difundida en las rede sociales del Gobierno de Guanajuato, el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que estas nuevas instalaciones, que ahora forman parte del Distrito León MX, vendrán a reforzar los eventos que se realizan a lo largo del año en León, el tercer municipio más poblado de México.

"Esto surge de la necesidad de cada día tener una ciudad más competitiva... una oferta que vaya más allá de un espacio que se ocupa una vez al año. Siempre ha ido un sueño para los leoneses de tener todo este Distrito (León MX) conectado, en total son 68 hectáreas (en total), y hoy parece que se ha alineado la voluntad de muchos actores para que se logre esto", expresó el panista.

El también panista y alcalde de León, Héctor López Santillán, abundó en la importancia de la renovación de estas instalaciones, propuesta que llevaba más de dos décadas planeándose.

"A través del tiempo se fueron generando estas fortalezas y llegó el momento de poderlas a trabajar todas juntas... No ha sido difícil convencer a las autoridades cuando los proyectos surgen desde la sociedad... Aquí hay demasiados actores, que no todos pueden estar hoy aquí presentes, pero que reconocemos a todos ellos su contribución", añadió.

A pesar de que las autoridades municipales, estatales e invitados celebraron con 'bombo y platillo' las modificaciones de la Feria Estatal de León, donde el show principal fue la cantante española, Natalia Jiménez, quien cobra alrededor de un millón 700 mil pesos por presentación, la noticia no alegró a todos.

En las publicaciones hechas en las redes sociales del Ayuntamiento y del Estado se pueden leer lo siguientes comentarios:

"Tanto presupuesto para una feria en pandemia!!!", exclamó en Facebook Hannah Arellano, seguido del comentario de Rocío Zavala quien posteó "Definitivamente no les importa la salud de la población. No es momento de esto, León no a recibido vacuna y estos están pensando en su feria".