Arranca Silvano Aureoles obras de infraestructura en beneficio de población de Tangamandapio

Tangamandapio, Michoacán.- Durante la tarde de este miércoles, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo dio inicio a las obras de infraestructura para el municipio de Tangamandapio, esto en beneficio de más de 10 mil habitantes, compartió el mandatario a través de sus redes sociales.

Con una inversión de más de 6 millones 253 mil pesos, el mandatario perredista informó que comenzarán las obras para la pavimentación de concreto hidráulico en una colonia del municipio de Tangamandapio, lo cual mejorará la calidad de vida de la población.

“Visité Tangamandapio para poner en marcha algunas obras. Primero di arranque a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Márquez, en la colonia Belén, en la cual también se construirá, de la red de drenaje, una red de agua potable y acometidas domiciliarias”, compartió Silvano Aureoles Conejo.

Tras 30 años de solicitar la obra de pavimentación, el integrante de la Alianza Federalista dio el arranque oficial para que iniciaran con la infraestructura de concreto hidráulico de la calle Francisco Mázquez en la colonia Belén, la cual también se verá favorecida con red de drenaje y agua potable.

“Casi 30 años solicitando la gente esta calle y hoy se cumple esta solicitud, que les va a ayudar de gran manera, resolvemos un problema de tránsito en la colonia de Jerusalén”, mencionó Silvano Aureoles durante el inicio de las obras públicas.

De igual manera el mandatario de la meseta purépecha dio inicio a la construcción de las gradas y techumbres en la cancha de futbol “Cuauhtémoc” y en la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria “Profesor Luis Ochoa Vega”, proyectos que tendrán una inversión de 4 millones, 118 mil 414 pesos.

En este municipio el gobernador de Michoacán señaló que ante la crisis sanitaria causada por el Covid-19, además de priorizar el bienestar de las personas, se busca crear alternativas que ayuden a mantener la economía, como lo es la generación de empleos mediante la construcción de obras.

“Quiero reiterar mi compromiso y disposición para seguir trabajando juntos, no está sencillo por la crisis de salud, pero la económica está pegando muy fuerte a las familias. Poco a poco vamos avanzando, no debemos bajar la guardia y quedarnos con los brazos cruzados, necesitamos que se generen empleos y una actividad que más genera es la construcción, por ello la obra no se detendrá”, confirmó Silvano Aureoles.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Hugo Raya Pizano, resaltó que estas acciones forman parte del Plan Emergente de Infraestructura que busca reactivar la economía mediante la generación de empleos con la obra pública, apoyando a las personas que ante la pandemia perdieron su empleo.

“A pesar de una situación económica difícil por los recortes que la federación ha hecho al estado y por la pandemia, se han redoblado esfuerzos para que las comunidades de Michoacán cuenten con una infraestructura digna y adecuada, para que las prácticas del deporte y las actividades culturales, no se detengan”, agregó el funcionario.

Finalmente, el presidente municipal de Tangamandapio, Eduardo Ceja Gil, agradeció al Gobernador la respuesta que tuvo a las demandas de la población, “Me siento orgulloso de que esté aquí Gobernador, porque su apoyo y estas obras van a cambiar la vida de los habitantes de nuestro municipio”.