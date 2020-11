Arrestan a Sunshine Rodríguez, presunto líder del cártel del Mar que amenazó a Loret de Mola

Baja California.- Durante la madrugada de este miércoles fue detenido Sunshine Antonio Rodríguez Peña, presunto líder del cártel del Mar, informó su hermano Antonio Rodríguez a través de su cuenta personal de Facebook. Asimismo, el periodista mexicano Carlos Loret de Mola informó sobre la captura en su cuenta de Twitter, quien fuera en una ocasión amenazado de muerte por el detenido.

"Me reportan que fue detenido por delincuencia organizada Sunshine Rodríguez, presunto cabecilla del cártel del Mar, que trafica con totoaba y mata a la vaquita marina. Es uno de los que me amenazó de muerte, y que denunciamos en el documenta", informó el ex conductor de Primero Noticias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la publicación, Loret de Mola explicó que según sus fuentes de la Fiscalía General de la República, también se llevó a cabo el arresto de Juan Luis García Ruiz, mejor conocido como "La Yegua". Desde hace años se les ha atribuido a ambos detenidos por formar parte de la organización criminal dedicada al tráfico de totoaba y vaquita marina, especie marina protegida debido a que se encuentra en peligro de extinción.

Cabe señalar que Sunshine Rodríguez ya había sido aprehendido en el año 2017 por el gobierno federal por esta involucrado en el tráfico de totoaba. En su defensa el pescador aseguró que dicho pez no debería ser considerado un especie en peligro ya que "hubo una recuperación en la población de este ejemplar, lo que generaría condiciones para la pesca deportiva", por lo tanto los datos del Instituto Nacional de Pesca eran errones en ese entonces, según Sunshine Rodríguez.

Por su parte, Carlos Loret de Mola ha perseguido durante un tiempo las actividades el grupo criminal haciendo publico en sus redes sociales varias situaciones legales. En diciembre del año pasado denunció como elementos del Ejército Mexicano capturó y soltó a varios integrantes del Cártel del Mar en las costas de Baja California.

Según la información de Loret de Mola, los pescadores ilegales, o mejor conocidos como "bucheros", cada buche (vejiga natatoria de la totoaba) es vendido en 4 mil dólares al Cártel del Mar, quienes posteriormente lo comercializan hasta en 100 mil dólares en el mercado negro de China.

Sin embargo, esta persecución de su parte provocó que recibiera "amenazas sistemáticas" de muerte, al menos así lo dio a conocer el periodista. Supuestamente las agresiones venían por parte del Cártel de la Totoaba, culpando a Óscar Parra Aispuro, alias "El Parra", a quien identificó como el jefe del grupo criminal. Asimismo, denunció a su entonces operador Sunshine Rodríguez Peña.

Arrestan a Sunshine Rodríguez, presunto líder del cártel del Mar que amenazó a Loret de Mola/ Cuartoscuro

Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente cada vez que hago un reportaje sobre este asunto, y últimamente, aunque no los haga, amenazas de agresiones físicas y de muerte por parte de estos personajes en concreto y de esta organización. Las amenazas son directas, con nombre y apellido, y son públicas. No tienen empacho, no se esconden, con total impunidad" escribió Loret.

"Esto no es un documental contemplativo, es de mucha acción, donde corrimos riesgos, fuimos amenazados por el llamado Cártel del Mar, que está detrás de esto y la verdad es que nadie quiere matar vaquitas marinas, sino a la totoaba. El problema es que mide y pesa lo mismo", comentó el ex conductor de noticias en el documental SOS: Mar de sombras.

Hermano de Sunshine Rodríguez rechaza acusaciones

"Hace tres años arrestaron a mi hermano ilegalmente haciéndole un platón de drogas", dijo, Antonio Rodríguez, hermano de Sunshine, explicando que en ese entonces el caso llegó a la corte y lograron ganar la libertad de su hermano, sin embargo, nuevamente "lo volvieron a hacer". Denunció a las autoridades de haber irrumpido ilegalmente al domicilio además de haberse llevado grandes sumas de dinero.

Defendió a su hermano de ser una persona dedicada a brindar ayuda a pescadores de escasos recursos, sobre todo de la comunidad de San Felipe. Cabe señalar que entre los comentarios esta publicación generó gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, donde predominan mensajes de aliento para la familia. "Estamos con ustedes, es un coraje e impotencia lo que hace el gobierno. Los conozco de años y siempre bien trabajadores. Se que si vas a ir a tumbarle los dientes de un solo trancazo al Loret de Mola", comentó una internauta.