Arrestan a tres clientes de un banco por oponerse a clausura de sucursal en Chihuahua

Chihuahua.- Agentes de la policía municipal de Chihuahua, asignados a la denominada Celula Covid, arrestaron a tres clientes de un famoso banco por oponerse a la clausura de una de las sucursales ubicadas en la capital del estado.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado 14 de noviembre en la sucursal ubicada sobre la Calle Aldama, en la ciudad de Chihuahua. De Acuerdo a medios locales, el cierre del establecimiento formaba parte del “súper cierre” anunciado a inicios de semana por el gobernador Javier Corral, para mitigar la propagación del coronavirus en el estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Respecto a la medida, el mandatario estatal afirmó que esta acción se diseñó en base de modelos matemáticos y "no se trata de un capricho". No obstante, esta noticia no hizo feliz a un cierto sector de la sociedad chihuahuense, muestra de ello es el conflicto ocurrido en entre clientes y policías durante los cierres de Bancos.

En las imágenes filtradas en las redes sociales se puede ver el momento en que unos cuantos ciudadanos comenzaron a forcejear con los agentes que estaban cerrando los comercios que desobedecieron la indicación del gobernador.

Algunos de los inconformes alegaron con los policías que solo estaban en el cumplimiento de su deber. Mientras que los ciudadanos que forcejearon con ellos fueron detenidos.

De acuerdo a información oficial son tres los clientes que fueron detenidos por negarse a desalojar las instalaciones del banco y por comenzar la agresión contra los policías.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado al respecto