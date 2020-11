Arresto y sanciones a quien no use cubrebocas en Cuernavaca, Morelos 

Morelos.- Con el fin de frenar la propagación del Covid-19, el cabildo de Cuernavaca aprobó castigo de hasta 36 horas de arresto y sanciones económicas a quien se niegue a usar cubrebocas.

De acuerdo con lo explicado por el secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero Benítez, tras la aprobación, elementos policíacos han iniciado recorridos durante los últimos días con el fin de exhortar a la población de que no salga de sus casas sin descuidar las medidas sanitarias como, como sanan distancia y el uso de cubrebocas.

Agregó que, como nueva medida, se podrá aplicar el Bando de Policía y Buen Gobierno a quienes no acaten la medida señalada, explicó que, ante la emergencia sanitaria, es necesario seguir invitando a la población para que use cubrebocas y que no salga de sus domicilios sin tomar las medidas.

En este sentido informó que a quienes no acaten las medidas, se les castigará con un arresto administrativo que podrían alcanzar hasta las 36 horas, además de tener que pagar una sanción económica.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, hasta este 13 de noviembre de 2020, en Morelos los casos de Covid-19 han alcanzado los 7 mil 261, mientras que las muertes registradas por está enfermedad ascienden a 1,246 personas.