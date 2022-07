Arriban a Guanajuato, los primeros cuatro cuerpos de migrantes fallecidos en San Antonio Texas

León, Guanajuato.- Hoy arribaron al estado cuatro cuerpos de migrantes guanajuatenses ue fallecieron en San Antonio Texas, Estados Unidos, el pasado 27 de junio, en un vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a territorio mexicano, será mañana que el resto de migrantes tres más arribarán a su estado en dos vuelos para que sus familias los reciban, aterrizarán a la 1:00 AM y 3:00 PM.

“El día de hoy a la 1:00 llegó el primer vuelo a Toluca, todos llegan a Toluca y estamos en coordinación, la información que tenemos es que de manera inmediata los estarían trasladando aquí al bajío estamos atentos a que el Instituto Nacional de Migración nos informe, pero esas son las horas que se tienen de reporte”, expresó Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de gobierno.

En el primer vuelo que se conecta de Toluca al Aeropuerto Internacional del Bajío, llegan los primeros cuatro migrantes: dos pertenecen al municipio de Celaya, uno a Cortázar y otro más de Valle de Santiago, el resto de los migrantes vienen en los segundos vuelos que mañana llegarán a México, son 7 cuerpos en total los que regresan con sus familias a Guanajuato.

La secretaría de gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo compartió cómo el gobierno estatal ha apoyado a las familias:

“Se hizo previamente un diagnóstico con las familias de qué era lo que se iba a requerir, que era eso que ellos nos solicitaban de entrada el tema de los gastos funerarios es un tema que corre por el estado y estaremos haciendo una detección de necesidades que ya está encabezando la Secretaría del Migrante a efecto de saber qué es lo que requieren las familias, seguramente algunas becas, apoyos alimentarios, estaremos revisando con ellos y el secretario del migrante estará dando a conocer los apoyos”, expresó la secretaria de gobierno.

Uno de los migrantes que logró sobrevivir la tragedia en el tráiler se encuentra hospitalizado, la secretaria comento que su estado de salud es estable, ha presentado mejorías importantes, la madre se encuentra con el joven en compañía de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración.

“Nosotros en contacto y haciendo la comunicación con la familia que está aquí en Guanajuato, no nos dicen todavía cuándo podría ser trasladado a Guanajuato, pero estamos atentos a lo que se requiere y por supuesto a brindarle la atención médica de seguimiento, nos dicen que está estable pero no nos dicen cuando puede regresar, que su propia condición médica le permita viajar, estaremos atentos a las condiciones de salud que presente y darle el seguimiento si es necesario, está estable pero no hay un momento en que nos digan cuándo es dado de alta” comentó Libia Dennise García.

La secretaria de gobierno comentó que la Secretaría del Migrante está haciendo los recorridos de apoyo con las familias de estos migrantes que perdieron la vida en San Antonio Texas.

“El gobernador nos ha pedido que seamos muy cercanos con las familias ya se encuentran haciendo esta detección de necesidades porque al final entendemos que estás personas que dejaron su hogar para ir a buscar una oportunidad, lo hacían justamente para dar mejores condiciones de vida a sus familias, hoy lo que el gobernador quiere es garantizar que se encuentren en condiciones que les permitan salir delante de esta tragedia”, comentó Libia Muñoz.

Será el día de mañana cuando arriben los cuerpos de los demás migrantes guanajuatenses, sus familias los esperan y serán trasladados a sus casas para que puedan ser velados.