Arturo Islas exige la destitución de Blanca Alicia Mendoza, titular de Profepa

México.- Arturo Islas Allende, activista del medio ambiente e influencer exige la destitución de titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera por ser poco empática y falta de sensibilidad en el tema del santuario Black Jaguar-White Tiger, en el Estado de México, el cual tenía a más de 150 animales en pésimas condiciones, ya que desde hace un año le pidió su intervención y fue omisa.

“Yo exijo la renuncia de Blanca Alicia Mendoza, procuradora Federal de Protección al Ambiente del subprocurador, Rodolfo Vichis y de María Luisa Albores de Semarnat”.

Explicó que desde enero del año pasado le mandó el primer mensaje para que interviniera la PROFEPA en este tema. “Desde hace un año le estuve enviando mensajes, diciéndole que era muy importante que me regalara 5 minutos, porque había un lugar donde había resguardo de tigres y leones en pésimas condicionen y fui ignorado, las palomitas de los mensajes en azules”.

Islas Allende cuestionó el trabajo del subprocurador, Rodolfo Vichis al no darse cuenta de los trámites ilegales al entregar más de 100 actas de grandes a este santuario que viene incluso desde la administración pasada cuando Rafael Park era secretario de medio ambiente.

“Yo le pregunto a Rodolfo Vichis, subprocurador de la PROFEPA ¿En tres años no se dio cuenta?, es un lugar de 7 hectáreas en donde se registraron 500 felinos y cuando ingresan encontraron solo 200. Lo que hice fui grabar este santuario e invité a medios de comunicación para que se convirtieran en testigos y ahí explotó la bomba cuando mostraron las malas condiciones en las que se encontraban”.

El activista denunció que siguen faltando 300 felinos y aves en peligro de extinción y lamentó que durante estos tres años la PROFEPA no señaló a Black Jaguar-White Tiger y que la única razón se debe a que existe corrupción.

Te recomendamos leer:

Arturo Islas, comentó que la Blanca Alicia de PROFEPA puso muchas trabas legales para el rescate de los animales y no dejó que más animales tuvieran su destino en Culiacán, dijo porque la expuso al no hacer su trabajo y que esa fue su molestia. “Es una abogada de derecho, de la UNAM, no una especialista en animales y por eso le vale lo que pase adentro (Black Jaguar- White Tiger).