Arzobispo de León, Guanajuato, presenta su renuncia, espera respuesta del Papa Francisco para irse

León, Guanajuato.- El arzobispo de León, Guanajuato, Alfonso Cortés Contreras compartió que envió una carta al vaticano donde presenta su renuncia, comentó que espera una pronta respuesta del Papa Francisco. Esto porque según el mandato al derecho canónico al cumplir 75 años, se debe formalmente presentar esta renuncia.

En marzo del 2013, el arzobispo de León, comentó que cuando llegará a los 75 años era cuestión de que recibiera el sí del Papa, para dejar el cargo, momento que se acerca próximamente, hasta entonces seguirá en el cargo al frente de la Iglesia de León y esperará a que se nombre a otro sucesor para que quede a cargo de la Diócesis de León.

Recientemente en Barrio Arriba, se celebró a la Virgen del Carmen, en esta festividad estuvo presente el Monseñor Alfonso Cortés Contreras, ahí dio a conocer en la ceremonia que prepara todo para su jubilación, la fiesta religiosa se llevó a cabo en la Parroquia del Señor de la Salud, recinto que cumplió 100 años hace unas semanas.

El arzobispo agradeció las felicitaciones y el cariño de los fieles católicos. Dio a conocer que su cumpleaños lo celebró de manera sencilla en la Casa Episcopal, compartió que se pone en manos de la voluntad de Dios “Y que sea lo que Dios quiera”. El monseñor fue recibido en la iglesia católica con un repicar de campanas y una ovación.

“Es un aniversario que no es igual a los demás; todo en la vida tiene un ciclo y su fin. Le doy gracias a Dios por estos 75 años que me ha concedido y sobre todo le doy gracias por el ministerio que me ha dado, un ministerio variado en muchos lugares”, compartió a medios de comunicación.

Han sido nueve años en los que el monseñor ha estado a cargo de la Diócesis de León, antes de su retiro viajará a Canadá, y después es probable que se retire.