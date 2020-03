Asegura Bronco que sanción no es procedente

Monterrey, México.-El Gobernador Jaime Rodríguez sostuvo que no es procedente la sanción que el Congreso pretende imponerle por orden de la Sala Regional Especializada, por el caso del acopio de firmas para sus aspiraciones presidenciales.

Alegó que los magistrados del TEPJF no son más que la Suprema Corte de Justicia, que otorgó dos suspensiones para él y el Secretario General de Gobierno, Manuel González, y que el Congreso local no es su superior jerárquico para sancionarlos.

"Nosotros tenemos la protección de la justicia, no creo que sean más que la Suprema Corte de Justicia, están poniendo al Congreso en un problema", expresó durante una gira por Pesquería.

"Si demuestran que hicimos algo, tendremos una sanción... pero no es el Congreso mi superior jerárquico.

"Somos tres Poderes en igualdad de circunstancias, y es el Tribunal Superior de Justicia el que decide cuando alguno de los otros dos Poderes estamos violando la ley o la Constitución".

Incluso, "El Bronco" dijo que las resoluciones de la Sala Regional Especializada son como "exhortos" que el Congreso no debería atender.

"Hay varios amparos (sic) que no se deben de violar", dijo.

"No me hubiera gustado estar así (promoviendo recursos contra la sanción) porque finalmente no hicimos nada malo, y vamos a demostrar que tenemos la razón".

El Gobernador dijo que no hablará más del asunto en los siguientes días, al sostener que la respuesta del Estado será jurídica.

"Será la última vez que hable de este tema", aseguró.

"Todo el día de hoy he estado ocupado, mañana estaré ocupado, todos los días estaré ocupado... pregúntenle a mis abogados, pero ni tengo porque pensé que ya habíamos resuelto ese tema".