Asegura Cuitláhuac García que caso de Regina Martínez no es caso cerrado

Veracruz.- A pesar de haber pasado más de 8 años del terrible asesinato de la periodista Regina Martínez, el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que su caso no es un caso cerrado y que su gobierno seguirá trabajando para esclarecerlo.

El día de ayer, en rueda de prensa, el mandatario estatal informó que desde su administración se busca desvelar qué fue lo que en realidad pasó ese fatal 28 de abril de 2012, época en la que gobernaba el ex priista Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra preso luego de declararse culpable en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde la explanada del Palacio de Gobierno, García Jiménez dio a conocer que seguirán trabajando en la línea de investigación que involucra al ex gobernador priista como posible participante del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, ya que destacó que el trabajo de la periodista era severamente critico con el gobierno de Duarte, por lo que no sería raro que este haya tomado represalias en su contra.

"No es un caso cerrado, seguirá, y hacemos votos para que se aclare. No olvidemos que Regina era una crítica del gobierno en turno y eso no se puede deslindar de la investigación como pretendieron los gobernadores anteriores", mencionó el morenista.

El mandatario estatal señaló que lo fundamental en el caso es que quede claro el ¿por qué? y el ¿cómo? aconteció el asesinato contra Martínez Pérez, para poder deslindar debidamente las responsabilidades del hecho delictivo. En este sentido Cuitláhuac García aseveró que su gobierno trabajara conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR) y, a su vez, con la Fiscalía General del Estado (FGE) para poder, de ese modo, dilucidar el homicidio de la periodista oriunda de Rafael Lucio, Veracruz.

"The Cartel Project"/ Fuente: captura de pantalla

Recientemente, el caso de la periodista Regina Martínez volvió a ponerse sobre la mesa a nivel nacional e internacional debido al proyecto solidario "The Cartel Project", un estudio en el que figuran 60 periodistas de 18 países. En este proyecto se ha tratado de visibilizar la delgada línea mediante la cual el gobierno y el crimen organizado trabajan en conjunto para llevar a cabo acciones turbias, de ahí que se focalice el caso de Regina Martínez por considerarlo un acontecimiento que marco un antes y un después en la prensa mexicana.

Cabe señalar que el pasado mes de noviembre, en una de sus conferencias ofrecidas por las mañanas desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se valdría de todos los medios legales para poder reabrir el vaso de la corresponsal de Proceso.