Asegura Jaime Bonilla que el proyecto de la 4T comenzó en Baja California

Baja California.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, celebra que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirme que el proyecto de transformación dio inicio en la entidad que él gobierna.

De acuerdo al portal web de "el mexicano", Bonilla Valdez se siente muy agradecido de que el mandatario federal en reiteradas ocasiones mencione que su proyecto de transformación empezó en el estado de Baja California. Al respecto, el funcionario público declaró que en su gobierno se encuentran contentos porque, en cada oportunidad que tiene, López Obrador declara que se siente satisfecho con el gobierno de Jaime Bonilla.

Jaime Bonilla seguro de que la 4T dio inicio en Baja California/ Fuente: @Jaime_BonillaV

En el transcurso de su transmisión en vivo del día de ayer que día a día lleva acabo, el mandatario estatal tuvo contacto con una persona que aplaudió su administración y por todas las acciones que ha implementado el proyecto de la Cuarta Transformación en Baja California, viendo siempre por el bienestar de toda la ciudadanía.

En el mensaje se podía leer que la persona felicitaba a Bonilla Valdez por llevar a cabo los planes orquestados por el ejecutivo federal, demostrando que el Movimiento de Regeneración Nacional realiza lo que promete, aunque sea "paso a pasito", puesto que se encamina por el "camino correcto". Cabe mencionar que tal misiva fue enviada desde Tepic, Nayarit.

En este sentido, Bonilla Valdez declaró que los opositores al gobierno de López Obrador, a través de distintas tretas electrónicas y falsas declaraciones, intentan descalificar al gobierno morenista, sin embargo, apuntó el gobernante, la ciudadanía ya cuenta con las suficientes herramientas para informarse, por lo que los detractores no pueden engañarla como en tiempos pasados, arremetiendo a su vez contra algunos medios de comunicación, considerando que estos podían hacer pasas una "mentira por verdad".

Asimismo, el funcionario público destacó que en su gobierno no hay réplica, de ahí que el día de hoy (30 de diciembre de 2020) se haría la presentación de una editorial en la que se abordarían los temas que han estado aconteciendo en el municipio de Tijuana, a pesar de que la senadora plurinominal por el PAN (Gina Cruz) mencionara que él no debía entrometerse en los asuntos locales de dicho municipio, no obstante, apuntaló Bonilla Valdez, son los mismos ciudadanos los que están exigiéndoles a los diversos municipios de la entidad.

Jaime Bonilla no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra los partidos de "derecha" refiriéndoles que transcurridos los 30 años de régimen neoliberal (como suele llamarlo el presidente Andrés Manuel López Obrador) lo único que desean seguir haciendo es robarle al estado, por tal motivo se encuentran "tirando de afuera piedras".

Por último, Bonilla Valdez aseveró que el proyecto de transformación en el estado de Baja California no se parará. En este sentido, el mandatario sentenció que "no hay vacas sagradas" en el estado, asegurando que Tijuana es un "varadero dolor de cabeza" para toda la entidad. El funcionario amagó con que estaría mostrando los motivos detrás de las constantes quejas que el alcalde de dicho municipio se la pasa culpando a todos los demás actores políticos y a los organismos institucionales.

Por su parte, en relación a la intensa campaña emprendida por Jaime Bonilla a fin de evitar, en la medida de lo posible, los contagios y las muertes por SARS-COV-2 en la entidad norteña, el mandatario estatal ha estado publicando diversas informaciones en las que concientiza a los bajacalifornianos sobre el riesgo que conlleva acudir a reuniones con familiares con amigos, ya que aunque estos declaren que se "cuidan", lo cierto es que hay un gran número de casos asintomáticos, por lo que conocer si estos son portadores es muy poco probable. ("No regales muerte, no vayas a reuniones", llama gobierno de Jaime Bonilla)